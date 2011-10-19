Что подарить подруге на выписку из роддома. Список небанальных подарков

Бэби-бум продолжается, и наверняка в ближайшие месяцы вам еще предстоит встретить из роддома одну-две подруги. Пачка подгузников, набор погремушек, детские кремы, мягкая игрушка – это все, безусловно, вещи полезные для молодой мамочки и ее малыша. Но если вы хотите, чтобы ваш подарок запомнился или даже «дожил» до сознательного возраста новорожденного, положите в пакет с приданым, плюсом к основному подарку, что-нибудь необычное.

Необычное из "рукодельного"

Детское покрывало (время исполнения – около недели)

Если выполнять строчку вручную, то времени уйдет, конечно, больше. Советую использовать швейную машинку, строчку «зигзаг». Для начала выкроите 70 квадратов из флиса размером 10 на 10 см. Расцветка квадратиков выбирается в зависимости от пола младенца, но даже если кажется, что, например, «девчачьих» цветов больше, а дарить нужно мальчику, то просто сделайте окантовку синего цвета, и тогда уже точно не будет сомнений.

Квадраты сшиваются «встык», что требует, конечно, сноровки и терпения. Получится покрывальце размером 7 на 10 квадратов. Его можно будет использовать как одеяло, и как теплую «верхнюю» пеленку во время первых прогулок (в осеннее и весеннее время), и как дополнительную защиту от ветра во время прогулок в коляске уже с малышом постарше. Оно получается таким нарядным, что его можно даже «надеть» на выписку, и таким легким и компактным, что мама наверняка будет брать его в любую поездку. По размеру такое покрывало подойдет малышу от рождения до двух лет. Чтобы подарок послужил подольше, нужно увеличить количество квадратов с каждой стороны.

Вышивка с детским рисунком (время исполнения – около недели).

В сети масса подобных сюжетов. Можно найти даже совсем простую схему, предназначенную для вышивания детям. С ней вы справитесь в два счета даже без особых навыков вышивания. А содержание детской вышивки как раз подойдет для того, чтобы повесить ее над детской кроваткой (божьи коровки, подсолнухи, пчелки и т.д.)

Подвеска для кроватки или коляски (время исполнения – два вечера)

Флис – благодатный материал для детских изделий. Он приятный на ощупь, яркий и практичный. А для швеи большой плюс в том, что его края не нужно обрабатывать, что значительно ускоряет процесс.

Подвеска для кроватки послужит малышу дольше, если ее сделать еще и «развивайкой»: в одну игрушку зашить шуршащие пакетики, в другую – горох или гречку, в третью и четвертую – погремушки, в пятую – вату или синтепон. Погремушки делаются очень легко: в коробочку от Киндер-сюрприза кладется большая макаронина (будет глухой звук), либо несколько рисинок (получится мелкий шелестящий звук).

Для изготовления такой подвески потребуется длинная веревочка-держатель с завязками, пять небольших петелек для игрушек и собственно игрушки. Кстати, можно сделать игрушки не только разного цвета и наполнения, но и разной формы (звездочка, елочка, полумесяц, гриб, облако, домик и т.д.) Сшиваются детали обметочным ручным швом.

Карман для кроватки (время исполнения – один вечер)

Мама возвращается с ребенком из роддома, и ее дом начинает переполняться детскими мелочами, а они с завидным постоянством начинают теряться (антицарапки, носочки, детские кремы, расчески, чепчики и.т.д.)

Карман из флиса изладить довольно просто: берем основу и нашиваем на нее кармашки с каким-либо декором. По углам пришиваем завязки. Когда малыш подрастет, карман можно привязать изнутри кроватки, и малыш сможет играть с ним: складывать и вынимать вещи.

Зайцы-игрушки (время исполнения – один час)

Такая игрушка делается из прямоугольного кусочка обработанной ткани (либо ткани, края которой не обсыпаются). Сам зайчик выполняется без помощи иглы, она понадобится лишь чтобы пришить глазки.

Сверните ткань пополам, а затем заверните внутрь верхний уголок. Получившиеся «ушки» обмотайте крепко ниткой под цвет ткани (мы взяли контрастную нить для наглядности). Затем выверните «мордочку» и снова обмотайте ниткой, обозначив шею. Переверните зайку и заверните нижний край лоскута. Сложите тельце пополам, снова переверните игрушку и обмотайте ручки.

Хорошо затяните нить и отрежьте. Пришейте глазки из черного бисера, и повяжите зайке бантик.

Внутри игрушки образовался карманчик. В зависимости от размера игрушки, в карман можно вложить что-то длинное и тонкое (тюбик с кремом, игрушку, термометр для воды, ложечку, шоколадку для мамы и т.д.) Если ребенок рождается в канун Нового года, то пришейте к зайцам петельки – тогда их можно будет повесить на елку, вложив в каждый конфетку.

Зайцы из полотенец и пеленок (время исполнения – 15 минут)

Возьмите квадратное детское (желательно однотонное) полотенце, сверните по диагонали. Углы получившегося треугольника сворачивайте навстречу друг другу валиками. Когда валики «встретятся», соедините их и заверните наверх. Перетяните полотенце снизу бантом (это шея), сверху – резинкой или шнурком (это уши). Расправьте ушки и привяжите к ним поздравительную открытку. Пришейте две пуговицы на месте глазок. В зайце тоже получился кармашек, куда можно вложить маленький сюрприз для новорожденного.

Можно изготовить несколько таких зайцев из пестрых, в мелкий рисунок, пеленок, и посадить их всех в корзину.

Кукла-пеленашка (время исполнения – полчаса)

Пеленашка считается оберегом ребенка, особенно если она сшита из старой одежды матери. Кукла кладется в кроватку к младенцу, а позже может стать его первой игрушкой. Смастерить ее весьма просто: скручиваем в жгут какую-нибудь плотную ткань, например лен, светлого цвета. Затем перевязываем веревочкой. Теперь цветным лоскутком «пеленаем» сверточек и перевязываем лентой. Лицо пеленашке (как и другим обрядовым куклам на Руси) рисовать не принято.

Еще можно купить большое пушистое светлое полотенце, и в углу вышить вензелями инициалы новорожденного. Или взять однотонный бодик и вышить на нем цветными мулине «Я люблю маму Оксану» (ну, соответственно, имя мамы). Именная вышивка всегда смотрится выигрышнее, но это может быть и любая креативная аппликация.

Часа за два можно смастерить милую открытку при помощи клея и лоскутков или пестрой бумаги для скрапбукинга.

Не "рукодельные" подарки (идем и покупаем)

Если же изготовить подарок своими руками – не ваш вариант, то есть еще несколько мелочей, о необходимости которых мама узнает уже после родов, и как правильно, не догадывается купить их во время беременности.

Вкладыши в бюстгальтер

Если подруга точно собирается кормить грудью, то эта вещь будет расходоваться у нее в приличном количестве, особенно в первые месяцы.

Контейнер-термос для бутылочки

Во время походов в поликлинику данный девайс позаботится о том, чтобы питье ребенка оставалось нужной температуры.

Футляр для пустышки

Конечно, может и не пригодиться, если мама не будет приучать малыша к соске. Но в противном случае – вещь абсолютно необходимая.

Слингобусы

Если новоиспеченная мамочка приобрела слинг, то месяца через 4 она оценит ваш подарок по заслугам.

Ночной светильник

Понадобится во время ночных бдений (даст Бог, нечастых и недолгих).

Сундучок для памятных мелочей

Объясните подруге назначение подарка, и этот сундучок станет шкатулкой для «сокровищ». Туда можно будет положить повязку-бирку ребенка из роддома, первые носочки, первую игрушку, слепки ручки и ножки, первые состриженные волосы и т.д.

Бюстгальтер или кофточка для кормления

Тут главное – угадать с размером. Помните, что после родов грудь увеличивается примерно на размер.

Вязаный платок или шаль

Желательно, чтобы изделие тянулось – тогда можно легко запеленать ребенка в такой платок. Ну, или маму защитит от сквозняков.

Кулончик-буковка (первая буква имени малыша)

Подарок хоть и не полезный, но чертовски приятный. Кроме того, считается , что золотая или серебряная вещь, подаренная новорожденному, сулит ему богатую жизнь. Первое время буковку сможет носить мама.

Красиво оформленный набор орехов и сухофруктов

Грецкие орехи, курага и чернослив, как принято считать, необыкновенно полезны кормящей матери.

МР3 – плеер

В первые месяцы, когда мама будет гулять со спящим в коляске ребенком, музыка сделает прогулку еще более приятной.

Гелевая (химическая) грелка

Бывает любой формы, даже в виде смайлика. Очень удобная в использовании небольшая грелка. Она наполнена гелем, и чтобы гель нагрелся, нужно просто нажать на кнопку. В течении часа грелка остается теплой (максимальная температура - 60 градусов). Затем гель затвердевает и остывает, и чтобы он снова стал жидким, нужно на 15 минут поместить смайлик в кипяток.

Керамическая копилка с надписью «На свадьбу Данила» (т.е. имя малыша), которую вы сделаете собственноручно маркером.

Внимание! По результатам опроса молодых мам, самой незаменимой вещью в доме, где есть ребенок, является радионяня . С этим подарком точно попадете «в десятку». Но поскольку вещь дорогостоящая, вероятно, придется скинуться всей веселой компании встречающих мамочку из роддома.

Также "из дорогих", но нужных вариантов - подушка для кормления (можно также сделать самостоятельно).