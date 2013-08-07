Состав грудного молока или Всё, что вы хотели знать о ценности грудного молока

«Дети питаются молоком и похвалами»

Мэри Лэм

Пожалуй, сейчас сложно найти человека, который бы сомневался в ценности грудного молока. Ведь оно содержит всё самое необходимое, чтобы кроха рос и развивался нормально: около 400 всевозможных «полезностей». Более того, грудное молоко каждой мамы уникально и подходит только для её малыша. Однако ценная питательная жидкость имеет одну особенность: концентрация полезных веществ в ней меняется в зависимости от потребностей малыша на каждом этапе его развития. Поэтому давайте попробуем разобраться в том, что же все-таки содержится в грудном молоке и как меняется его состав по мере роста ребенка.

Начнем с молозива…

Это клейкая и густая жидкость желтого цвета с высокой плотностью. Она начинает выделяться из молочных желез в конце беременности и продолжает вырабатываться в течение первых трех-пяти дней после родов. А если малыш недоношен, то на протяжении двух недель после родов молочные железы вырабатывают молоко, которое по своему составу ближе к молозиву.

Молозиво вырабатывается в небольшом объеме — от 10 до 100 мл в день. Однако этого вполне достаточно, чтобы ваш кроха получил всё необходимое для адаптации к новым условиям жизни. Поскольку молозиво по своему составу гораздо ближе к плазме крови, нежели к переходному или зрелому молоку. Оно более энергоемкое, в нем содержится больше белков и минеральных веществ. А жиров и углеводов в нем меньше, чем в зрелом или переходном молоке.

Молозиво содержит немного жидкости, за счет чего почки не перегружаются. Оно обладает слабительным эффектом, благодаря чему легче отходит первородный стул — меконий. Также молозиво предотвращает появление физиологической желтухи у новорожденных или уменьшает её проявления.

На третий-пятый день после рождения малыша молозиво в женской груди сменяется переходным молоком, которое выделяется в течение 1,5-2 недель, постепенно приближаясь по составу к зрелому молоку. Примечательно, что ближе к концу грудного вскармливания оно больше напоминает молозиво.

Теперь поговорим о зрелом молоке…

Оно начинает вырабатываться у матери примерно со второй-третьей недели жизни её ребенка. Зрелое молоко содержит жиры, углеводы, белки, лактозу, минеральные соли, витамины, иммуноглобулины и много других «полезностей».

Рассмотрим всё более подробно…

Жиры

Содержание в грудном молоке: от 3,3 до 3,4% (иногда до 4%).

Жиры — наиболее изменчивый ингредиент грудного молока: их содержание меняется в течение одного кормления и дня, а также по мере взросления малыша в соответствии с его энергетическими потребностями.

В начале кормления грудное молоко бедно жирами. Однако постепенно их становится больше, а к концу кормления малыш добирается до последней порции молока, где много жиров («сливок»), которые служат фактором насыщения. Поэтому вы не должны произвольно ограничивать время кормления.

Так задумано природой не зря. Ведь если малыш просто захочет попить или получить небольшую эмоциональную подзарядку, ему будет достаточно сделать всего несколько глотков ценной питательной жидкости, в которой жиров не так много.

Взрослея, кроха уже не нуждается в столь калорийной пище, поэтому жиров в грудном молоке становится меньше.

Немного позднее наступает момент, когда малыш начинает расти интенсивно: буквально по дням. Вы можете это заметить по интервалам между кормлениями: они становятся короче. То есть наступают дни так называемого «марафонского питания». В этом периоде содержание жиров в грудном молоке увеличивается. Получается, что ребенок — не пассивный участник кормления: он сам регулирует качество грудного молока.

Говоря о самом составе жиров в ценной питательной жидкости, следует отметить, что малыш получает нужные жиры: насыщенные и ненасыщенные. Они находятся в грудном молоке в идеально сбалансированном состоянии между собой.

Примечательно, что ненасыщенных жиров в мамином молоке несколько больше, что очень важно, поскольку они принимают участие в развитии нервной системы. Кроме того, жиры служат дополнительным источником энергии для крохи, способствуют созреванию клеток кишечника и становлению пищеварения.

Пищеварительная система малыша недостаточно зрелая, поэтому в грудном молоке присутствует специальный фермент, который расщепляет жиры — липаза.

Белки

Содержание в грудном молоке: от 0,9 до 1,8%.

Белки — это строительный материал, поэтому они очень важны для ребенка до года, который в это время интенсивно растет. А мамино молоко содержит специально заготовленные для этого белки, которые невозможно где-то купить или приготовить самостоятельно. Примечательно, что по мере взросления ребенка количество белков меняется: их становится меньше. Поскольку потребности в них у малыша снижаются по мере роста.

В состав маминого молока входит несколько белков: казеин, сывороточный белок (альфа-лактальбумин), лактоферрин, незаменимые аминокислоты (цистеин, таурин, метионин) и лизоцим.

Поговорим о казеине и сывороточном белке.

Роль казеина — участие в створаживании грудного молока. Однако он несколько трудно усваивается в кишечнике малыша. Хотя природа предусмотрела всё, поэтому казеин присутствует в грудном молоке в довольно ограниченном количестве. Тогда как в коровьем молоке и детских молочных смесях казеина много.

Основной белок грудного молока — сывороточный белок, который является источником питания и участвует в синтезе лактозы. Он превосходно усваивается в кишечнике крохи.

Остальные белки — элитная группа. Как правило, они не содержатся в детских молочных смесях и коровьем молоке.

Роль этих белков очень важна для малыша:

Лактоферрин транспортирует железо в кровь крохи и подавляет рост вредных бактерий в кишечнике.

транспортирует железо в кровь крохи и подавляет рост вредных бактерий в кишечнике. Таурин улучшает развитие нервной системы и головного мозга, а также участвует в усвоении жиров.

улучшает развитие нервной системы и головного мозга, а также участвует в усвоении жиров. Лизоцим — это природный антибиотик, который уничтожает вредные бактерии в кишечнике крохи.

— это природный антибиотик, который уничтожает вредные бактерии в кишечнике крохи. Нуклеотиды способствуют росту ворсин в кишечнике и уничтожают вредные бактерии в нем, улучшая пищеварение. Также они помогают тканям становиться прочнее.

Возможно, у вас возник вопрос: почему содержание белков в грудном молоке небольшое, коль они так важны для малыша? Ответ прост: дело в том, что повышенное поступление в организм малютки белка усиливает нагрузку на почки, увеличивает риск развития сахарного диабета и ожирения, а также вызывает метаболический стресс. Поэтому мудрая природа позаботилась о том, чтобы белок поступал только в необходимом количестве.

Углеводы

Содержание в грудном молоке: от 5,7 до 7,8%.

Углеводы представлены в основном лактозой. В женском молоке её намного больше, нежели в молоке млекопитающих животных. Хотя в ценной питательной жидкости присутствуют и другие углеводы в небольшом количестве: галактоза, фруктоза и другие олигосахариды. Так зачем же нужна лактоза вашему крохе? Ответ прост: она служит основным источником энергии, участвует в развитии центральной нервной системы, а также способствует усвоению кальция.

Кроме того, в грудном молоке присутствует еще один углевод — бифидус-фактор, который способствует размножению полезных бактерий Lactobacilla bufidus в кишечнике.

Любопытно, что мамино молоко содержит не только лактозу, но ещё и фермент, который её перерабатывает — лактазу. Она находится в последних порциях молока, поэтому очень важно, чтобы вы правильно организовали кормление грудью.

Минеральные вещества, витамины и гормоны

Они содержатся в грудном молоке в ничтожно малом количестве — всего около 1%. Однако их роль для малыша переоценить трудно. Ведь эти вещества уникальны: они обладают высокой биологической ценностью и практически полностью усваиваются тканями ребенка.

Наиболее важны следующие вещества:

Витами А отвечает за рост, развитие и зрение.

отвечает за рост, развитие и зрение. Витами С повышает устойчивость организма крохи к инфекциям, участвует в синтезе некоторых гормонов, обмене фолиевой кислоты и железа, а также регулирует свертываемость крови.

С повышает устойчивость организма крохи к инфекциям, участвует в синтезе некоторых гормонов, обмене фолиевой кислоты и железа, а также регулирует свертываемость крови. Витами К предотвращает развитие кровотечений.

предотвращает развитие кровотечений. Витамин Е действует на рост и размножение клеток.

действует на рост и размножение клеток. Витамин В12 регулирует созревание эритроцитов и принимает участие в синтезе гемоглобина. Поэтому при его нехватке развивается железодефицитная анемия.

регулирует созревание эритроцитов и принимает участие в синтезе гемоглобина. Поэтому при его нехватке развивается железодефицитная анемия. Витамин Д обеспечивает нормальный рост и формирование костей скелета, предупреждает развитие рахита.

обеспечивает нормальный рост и формирование костей скелета, предупреждает развитие рахита. Фосфор принимает участие практически во всех процессах, происходящих в организме (передача нервных импульсов, обмен жиров и другие).

принимает участие практически во всех процессах, происходящих в организме (передача нервных импульсов, обмен жиров и другие). Кальций необходим для нормального роста и развития костей, а также для регулирования свертываемости крови. Он усваивается практически полностью из грудного молока благодаря оптимальному соотношению кальция к фосфору (2:1). Этого нет ни в коровьем молоке, ни в адаптированных молочных смесях.

необходим для нормального роста и развития костей, а также для регулирования свертываемости крови. Он усваивается практически полностью из грудного молока благодаря оптимальному соотношению кальция к фосфору (2:1). Этого нет ни в коровьем молоке, ни в адаптированных молочных смесях. Железо — важнейший компонент гемоглобина, он участвует в транспорте кислорода к тканям, а также в синтезе гормонов щитовидной железой. Его не так много в мамином молоке, однако, он усваивается до 70%. В то же время, из коровьего молока усваивается всего 30% железа. При его нехватке развивается железодефицитная анемия.

Конечно, минеральных веществ и витаминов в грудном молоке намного больше, а их содержание меняется по мере роста ребенка и существенно зависит от питания матери. Однако если мама здорова и сбалансированно питается, то кроха получает все необходимые вещества в достаточном количестве.

Несколько иначе обстоят дела с коровьим молоком и адаптированными молочными смесями. В этом случае эффективность и биологическая ценность всех этих веществ невелика, поскольку они плохо усваиваются организмом крохи. Более того, избыток неусвоенных веществ способствуют размножению вредных бактерий в кишечнике малыша.

Некоторые вещества трудно синтезировать искусственным путем и добавлять в адаптированные молочные смеси. Например, факторы роста и гормоны: инсулиноподобный фактор роста, фактор роста нервов, эритропоэтин, тироксин и тиреотропин-рилизинг-гормон, человеческие факторы роста I, II и III, простагландины и другие. Тогда как они содержатся в достаточном количестве в мамином молоке и прекрасно усваиваются тканями малютки.

А живые клетки материнского молока вообще невозможно получить искусственным путем. Между тем их роль огромна: они помогают крохе бороться с инфекциями и передают уникальную информацию от вас к малышу.

Защитные факторы

Иммунная система малютки на первом году жизни несовершенна. Однако умная природа это учла: малыш для собственной защиты получает всё необходимое с материнским молоком. И мы сейчас поговорим об этих защитных факторах.

Начнем с лейкоцитов — белых кровяных телец. Они содержатся в каждой капле грудного молока, а, попадая в кишечник, разрушают в нем болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, лейкоциты переносят факторы роста, а также белки, которые борются с инфекцией. Особенно много лейкоцитов вырабатывается в первые недели жизни крохи, когда его иммунная система еще слаба. По мере взросления ребенка и совершенствования защитных механизмов лейкоцитов становится меньше. Однако они присутствуют в грудном молоке ещё по меньшей мере до шестимесячного возраста малыша.

Теперь поговорим об иммуноглобулинах — это белки, которые, попав в детский организм, циркулируют в нем и разрушают болезнетворные микроорганизмы. Попадают иммуноглобулины к крохе от мамы двумя путями. Во время беременности — через плаценту, а после появления ребенка на свет — через мамино молоко. Они защищают малыша, пока его иммунная система начнет вырабатывать собственные иммуноглобулины.

Основной и важный «член команды» иммуноглобулинов — это иммуноглобулин А. Его задача — защита слизистых оболочек ребенка. В основном, это слизистая кишечника. Ведь на первом году жизни малыша кишечник, подобно ситу, пропускает чужеродные белки, которые способны вызвать аллергическую реакцию у крохи. Работает иммуноглобулин А следующим образом: он закрывает места «утечек» в кишечнике, предотвращая попадание чужеродных белков и болезнетворных микроорганизмов в кровь ребенка.

Примите к сведению: если вы заболеете, то ваша иммунная система начнет вырабатывать антитела, которые, попав с вашим молоком в организм крохи, будут защищать его от возможного заражения. Таким образом, иммунная система малютки постоянно совершенствуется.

Как видите, все компоненты грудного молока уникальны, тесно взаимосвязаны между собой и превосходно усваиваются тканями малыша. Именно поэтому грудное вскармливание так важно для ребенка.

И вовсе не стоит думать, что кормить грудью способны лишь отдельные счастливицы. Сомневаетесь? Напрасно! При соблюдении простых правил грудного вскармливания и определенной психологической подготовке кормить грудью могут 97% женщин.

Не верите? А вы попробуйте — и у вас всё получится!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения