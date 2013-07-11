Как запасти грудное молоко. Сцеживаем. Замораживаем. Храним правильно

«Самые выгодные инвестиции — это вложение молока в ребенка» Сэр Уинстон Черчилль

Как правильно сцеживать молоко, как правильно замораживать и сколько можно хранить грудное молоко. Узнайте все секреты и тонкости!

Мамино молоко — единственная идеальная пища и питье для младенца с момента рождения и, по меньшей мере, до шестимесячного возраста. Поскольку оно содержит всё самое необходимое для того, чтобы малыш нормально развивался физически, психически и интеллектуально. Только с маминым молоком крохе передаются антитела, которые способны защитить его от всевозможных инфекций.

Поэтому, естественно, каждая мама старается не разлучаться надолго со своим малышом в первые месяцы его жизни и стремится, как можно дольше сохранить грудное вскармливание. И, к счастью, большинству мам это удается.

Однако, к сожалению, современная жизнь не всегда дает возможность маме круглосуточно находиться рядом с крохой. Поэтому иногда возникают ситуации, когда маме необходимо отлучиться на некоторое время: сходить к доктору, посетить лекции или сдать экзамен (если мама студентка), выйти на работу раньше времени и другие.

Кроме того, иногда кормящей маме предстоит оперативное вмешательство или необходимо лечение лекарственными препаратами, принимая которые нельзя кормить грудью. Именно в таких ситуациях и пригодится «молочный банк».

Что представляет собой «молочный банк»?

Это определенный «стратегический» запас грудного молока дома, который хранится в холодильнике или морозильной камере на случай непредвиденных ситуаций.

Как создать «молочный банк»?

Вы приняли решение обзавестись собственным маленьким «хранилищем» грудного молока? Тогда у вас наверняка появились вопросы: как собирать, как долго и в чем хранить, как размораживать ценную питательную жидкость. Ведь очень важно не навредить крохе и максимально сохранить белки, жиры, углеводы и много других «полезностей», которые содержатся в грудном молоке.

Итак, приступим…

Как правильно организовать сбор?

- Сцеживаете грудное молоко только после того, как убедились в том, что ваш кроха наелся.

- К сбору приступайте заранее, а не накануне временной разлуки. Поскольку из-за стресса перед предстоящим расставанием с малышом у вас может уменьшиться количество грудного молока.

- Предпочтительно сцеживать грудное молоко для хранения молокоотсосом. Поскольку с его помощью сам процесс сцеживания недолгий и менее травматичный. Однако если ручной способ для вас более удобен, можете воспользоваться им.

- Перед тем, как приступить к сцеживанию, не забудьте вымыть руки. Желательно, чтобы вы простеризовали все детали молокоотсоса и посуду (если она многоразового использования), в которую будете собирать грудное молоко. Стерилизуйте удобным для вас способом — кипячением, в микроволоновке. Эти действия в разы уменьшают попадание всевозможных вредоносных бактерий в сцеженное молоко.

- Старайтесь сцеживать грудное молоко сразу в ёмкость, в которой оно будет храниться.

В какой таре хранить?

Используйте герметично закрывающиеся ёмкости, предназначенные для детского питания: посуда из стекла или твердого пластика (поликарбоната). Примечательно, что многие фирмы выпускают молокоотсосы в комплекте с контейнерами для хранения грудного молока.

Кроме того, в продаже есть специальные одноразовые пакеты для хранения грудного молока, которые лучше приобрести той же фирмы, что и молокоотсос. В противном случае они могут не подойти по диаметру. Плюсы пакетов: они занимают немного места, выпускаются уже стерильными, а разогревать мамино молоко можно прямо в них.

Перед тем, как поместить контейнер с грудным молоком в морозильник или холодильник, обязательно надпишите его: укажите дату и время сцеживания.

Как замораживать?

Старайтесь замораживать небольшие порции грудного молока: 60-120 мл. Поскольку кроха может не все съесть, а выливать ценную питательную жидкость жалко.

Однако если ваш малыш уже большой, вы можете сделать порции разного объема: большего — по 150-200 мл для полноценного кормления, а также меньшего — по 50-60 мл для докорма.

Наполняйте ёмкость только до двух третьих от общего её объема, так как при заморозке молоко расширяется.

Замораживайте грудное молоко не позднее 24 часов после сцеживания.

Желательно не смешивать уже замороженное молоко с только что сцеженным: лучше сделайте порцию поменьше для докорма. Однако если такая необходимость все же присутствует, вы можете добавлять охлажденное молоко небольшими порциями в ёмкость, чтобы не разморозить уже замороженную порцию. При этом не забывайте, что соединять порции молока можно, только если они были собраны в один день.

Как и сколько хранить?

В разных источниках вы можете встретить разные советы по хранению грудного молока. Однако это вовсе не означает, что какие-то из них неверны. Поскольку некоторые сообщают об условиях хранения ценной питательной жидкости в донорских хранилищах, а некоторые для недоношенных детей. Кроме того, очень многое зависит от модели холодильника или морозильной камеры.

Здесь приведены рекомендации, основанные на многочисленных научных исследованиях, по хранению грудного молока в домашних условиях.

1. Для кормления здоровых доношенных детей:

* До суток — при температуре +15 оС.

* При температуре +19 +22оС — до 8-10 часов.

* До четырех-шести часов — при температуре не выше +25оС.

* Не более суток — в сумке-холодильнике с хладоэлементами.

* В холодильнике при температуре от 0 до +4оС — до шести-восьми дней. Однако не всегда присутствует возможность соблюсти такой температурный режим (частое открывание дверей, перебои с электроэнергией), поэтому лучше молоко в нем хранить не более трех-четырех суток.

* На морозильной полке холодильника без двери — не более двух недель.

* В морозильном отделении холодильника с отдельной дверью — до трех-четырех месяцев.

* В отдельной морозильной камере (предпочтительно с технологией No Frost) при температуре -18-20оС — от шести месяцев и до года.

2. Для кормления недоношенных малышей:

* При температуре воздуха не выше +19 +22оС — до четырех-шести часов.

* В холодильнике не более суток.

* В отдельной морозильной камере (предпочтительно с технологией No Frost) при температуре -18-20оС — от шести месяцев и до года.

Маме на заметку

* Контейнеры с грудным молоком старайтесь помещать у задней стенки холодильника или морозильника, чтобы при открывании двери молоко не подвергалось перепаду температур.

* Если вы предполагаете кормить малыша грудным молоком в течение ближайших нескольких дней после сцеживания, не замораживайте его, а храните в холодильнике. Поскольку при таком хранении в нем сберегается больше «полезностей».

* Не храните молоко на двери холодильника.

* Размороженное молоко не подлежит повторной заморозке , но его можно хранить в холодильнике не более 24 часов.

* Старайтесь максимально удалять из контейнера воздух, поскольку он разрушает жиры, которые находятся в грудном молоке.

Как размораживать?

Идеальный вариант — накануне поместить контейнер с грудным молоком в холодильник, чтобы оно там постепенно оттаяло. Если же времени в обрез, можно воспользоваться струей теплой воды из крана.

Затем разогрейте грудное молоко на водяной бане или в специальном подогревателе для бутылок до +36-37оС. Конечно, с градусником постоянно измерять температуру неудобно, да и хлопотно. Поэтому можете капнуть несколько капель молока себе на запястье с внутренней стороны, предварительно взболтав содержимое ёмкости. Если капли теплые, смело давайте питательную жидкость малютке. Такой метод вполне надежен, поскольку кожа запястья с внутренней стороны тонкая и чувствительная.

Маме на заметку

* Если после подогрева и кормления малыша осталось небольшое количество молока, лучше вылейте его, так как далее хранить питательную жидкость не рекомендуется.

* Не нагревайте грудное молоко в микроволновой печи , поскольку большинство «полезностей», которые в нем содержатся, разрушаются!

* Помните, что состав и свойства грудного молока меняются в зависимости от этапа развития малыша, чтобы идеально соответствовать всем потребностям крохи. Поэтому по возможности храните молоко недолго и старайтесь использовать наиболее «свежие» порции. Однако если такая возможность отсутствует, кормите кроху тем молоком, которое вы собрали и сохранили ранее. Поскольку от него все равно больше пользы, чем от детских молочных смесей.

Меняется ли грудное молоко при хранении?

Сразу после сцеживания грудное молоко однородное. Однако если оно немного постоит, то расслоится: наверх поднимется более жирная часть, а внизу останется более жидкая. Но если его перемешать, оно вновь станет однородным.

У свежего сцеженного грудного молока тонкий сладковатый запах. Однако после охлаждения или разморозки у него может появиться запах мыла — из-за того, что в нем присутствует фермент липаза, который расщепляет жиры. К счастью, большинство детей просто не обращают внимания на этот запах.

Но если все-таки малыш отказывается пить такое молоко, вы можете пойти на небольшую хитрость: сцеженное грудное молоко нагреть почти до горячего состояния — до 56оС (нежная пастеризация), быстро охладить, а потом заморозить. Тогда процесс расщепления жиров остановится, а запах мыла не будет столь ощутимым. Однако помните, что при такой обработке многие полезные свойства питательной жидкости теряются.

Важно! Грудное молоко считается испорченным, если у него появился кислый запах или вкус.

P.S. Иметь или нет свой маленький домашний «заводик» грудного молока, каждая мама решает сама. Однако наличие небольшого «хранилища» ценной питательной жидкости дома на всякий случай — совсем неплохо для малыша и спокойнее для его родительницы. Хотя, конечно, грудное молоко при хранении некоторые свои полезные свойства теряет. Но даже в таком виде оно принесет больше пользы, нежели детские молочные смеси.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/