Грудное вскармливание после года

Начнем с главного стереотипа, преследующего молодых мам и в XXI веке: «ни один врач не рекомендует грудное вскармливание после 6-ти месяцев, ведь молоко уже истощается». Почему «вдруг» истощается грудное молоко, бывшее до этого основным питанием, внятно не ответит никто, а вот почему этого не происходит, могут объяснить консультанты по грудному вскармливанию.

Этот вид консультирования возник в результате абсурдной ситуации: знания матерей обогнали знания врачей. Врач не всегда может объяснить, как вырабатывается грудное молоко, и как меняется его состав за весь период лактации. Эти вопросы требуют отдельной специализации, они очень обширны. Многие мамы при посещении врачей скрывают от них факт грудного вскармливания – особенно длительного (после года), чтобы не услышать в свой адрес неприятную реплику. Несмотря на моральный прессинг, количество мам, вскармливающих детей грудью до двух лет и дольше растет с каждым годом.

Часто можно услышать (прочитать в форуме) резкие высказывания: мол, фанаты ГВ* - одолели, консультантов по грудному вскармливанию – навязывают, никакого спасения нет от «пропаганды ГВ». Поверьте на слово: жесткой пропаганды раннего отучения от груди в разы больше. В нее вкладывают огромные деньги, она рекламируется в средствах массовой информации (реклама смесей и детского питания с указанным сроком ввода от 4 месяцев), о ней выпускаются книги (подавляющее большинство книг содержит компиляцию из старых советских книг об уходе за младенцами). За раннее отучение выступает огромное количество авторитетных и малоавторитетных врачей, в больницах детей, лежащих с кишечными инфекциями (и другими заболеваниями) при любом удобном случае запрещают кормить грудью. Производители молочных смесей не откажутся от прибыли, а врачи не побегут получать дополнительное образование по грудному вскармливанию. Деятельность «фанатов ГВ» просто меркнет по сравнению с этими силами.

Стереотипы о длительном грудном вскармливании

По поводу длительного грудного вскармливания существует рекордное количество стереотипов. Все очень просто: люди не знают, как оно выглядит. По мнению большинства, кормление грудью трехлетки выглядит неэстетичным по умолчанию. Такой большой! (стереотип №1 – «кормят грудью только младенцев») Несчастная измученная мать! (стереотип №2 – «когда кормят дольше года, организм мамы истощается») И далее по списку. Демонстративное кормление грудью не вызывает положительных эмоций – в парке люди спокойно пройдут мимо лежащего на земле бомжа или наркомана в ломке, но мама, кормящая двухлетку будет подвергнута остракизму: она ведь нормальная, а поступает как ненормальная…

Бывают такие высказывания: «хочу кормить, но окружающие подавляют своими мнениями». Окружающие – это бабушки с тяжелым детством, обделенные вниманием родителей; мамы искусственников, мамы, прокормившие грудью не дольше полугода; это люди бездетные, это участковые педиатры и невропатологи, которые не могут контролировать отдельно взятого ребенка из-за «противного» неизученного ими ГВ. То есть люди, не имеющие данного опыта. Научитесь адекватно отвечать «обидчикам» – и просвещать. Эти навыки вам еще пригодятся – впереди у ребенка большая жизнь, и людей, стремящихся подавить своим авторитетом, еще немало встретится на пути. Задайте своим оппонентам вопрос: почему они верят только в плохие перспективы? Почему ребенок, которого кормят грудью дольше года, должен вырасти а) эгоистом, б) инфантильным, в) с неверной сексуальной установкой, г) антисоциальной личностью, а не а) чутким, б) добрым, в) доверяющим, г) со здоровыми эмоциональными установками. В плохое будущее легче верить? И пугать молодую маму интереснее, чем поддерживать – лишний раз самоутвердиться.

Пройдет еще полвека, прежде чем общество примет кормление грудью за данность и даже необходимость. Это обязательно произойдет, а пока – стереотипы побеждают.

Кормящую маму сравнивают с…

…дойной, извините, коровой. Эта ассоциация очень стойкая. Из нее родились другие предрассудки: «если корова пожевала горькую траву, молоко станет горчить», «если корова худая – молока у нее мало», «у одной коровы молоко жирное, у другой водянистое». К физиологии человека эти крестьянские постулаты отношения не имеют, но высказывают их все, кому не лень. Для человека, ассоциирующего кормящую маму с дойным животным, картинка двухлетнего ребенка возле груди всегда будет невыносимой, ведь телята питаются молоком всего несколько месяцев.

…несчастным существом, изнуряющим себя. Выпадают волосы, портится кожа, набирается лишний вес… Бедная женщина! (треск заламываемых рук) Женщина действительно бедная. Она не следила за своим питанием и образом жизни до беременности, она не лечила зубы – оставила на потом, не занималась спортом, у нее была сидячая работа. В период беременности она мало гуляла и плохо питалась, а после родов, возможно, никто ей не помогал, и ей пришлось тянуть на себе не только уход за ребенком, но и все домашнее хозяйство, и подработку. Этот список можно бесконечно продолжать. Суть в том, что грудное вскармливание тут не причем. Ни одна проблема со здоровьем не возникает «вдруг» без всяческих предпосылок. То, что ребенок «высасывает все соки» - это видно невооруженным глазом, зато высасывание из женщины «всех соков» стрессовой жизнью, плохим питанием, плохой экологией, неблагоприятной психологической обстановкой в семье и т.д. – этого не видно.

И все шишки падают на кормление грудью. Хотя оно является процессом природным, а все, что заложено природой, не может наносить вред организму. Любой адекватный специалист знает, что грудное вскармливание омолаживает и оздоравливает. Об этом говорят маммологи и перинатологи, об этом в недавнем интервью говорил главный акушер-гинеколог страны. Например, кальций лучше усваивается в период кормления грудью, благодаря определенной работе гормонов. Отмечено, что риск заболевания остеопорозом в пожилом возрасте легче всего предотвращается… грудным вскармливанием детей, этот риск на 25% снижается с каждым выкормленным грудью ребенком. Также иммунитет кормящей мамы может пострадать от неоправданно жесткой диеты в связи с аллергией ребенка – или желанием похудеть.

Стереотипы по поводу ребенка:

- «Отстанет в развитии». Очередной предрассудок из прошлого: «грудь сосут только малыши в пеленках». Мы узнали о пользе длительного вскармливания совсем недавно. Хотя наши прабабушки вовсю практиковали его еще сто лет назад. В советское время детей редко кормили грудью дольше полугода. Исключения конечно были. Но у большинства людей грудничок еще долго будет ассоциироваться с младенцем. К этому нужно относиться спокойно – стереотипы питаются недостатком информации. Также существует миф – он напрямую связан с предыдущим – о том, что ребенок, которого долго кормят грудью, так и останется лялей, не будет развиваться наравне со сверстниками, и не сможет адаптироваться в социуме. Этот стереотип не выдерживает никакой критики. Рекомендованный психологами возраст для наилучшей социальной адаптации - три года, в этом возрасте отдают в детский садик. И кто же внятно ответит на вопрос: ПОЧЕМУ ребенка нельзя воспитывать в благоприятной эмоциональной форме до этого времени. О, ужас, действительно, вдруг, ребенок так привыкнет к груди, что так и просидит на коленках у мамы до пенсии… История знает тысячи случаев, когда ребенка «портили» неправильным воспитанием без всякого грудного вскармливания. И нет ни одного научного доказательства тому, что дети, которых кормили грудью до 2-4 лет, испытывали в будущем проблемы с адаптацией в обществе, зато уже есть обратная статистика.

- «Будет эгоистом, манипулирующим своей мамой». Природа не знает, что после года ГВ - только психология и манипулирование родителями, и сосательный рефлекс к этому возрасту «почему-то» не угасает. Пустышка или бутылка у двух- и даже трехлетнего ребенка не так удивляет, как ГВ в этом преклонном возрасте. Возвращаемся к нашему общему прошлому: раньше детям навязывали самостоятельность гораздо раньше. Время было такое, другие нужды. И этот стереотип будет жить еще много лет: «ребенка от себя нужно отделять, а не приближать». От приближения, мол, одни проблемы. То, что от отдаления проблем гораздо больше, и это доказано не только наукой, но и криминальной хроникой, признают еще очень не скоро. Целый пласт проблем вскрывается: мы боимся любить наших детей «слишком» сильно. Вдруг, они потом не будут прилично зарабатывать, не женятся на достойных принцессах… Типичный советский страх. Неизвестное будущее. Но дети до трех лет – это такие же люди, только ЕЩЕ СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЕ. Ничего страшного в «баловстве» нет. В этом возрасте закладываются самые важные представления человека о любви и доверительных отношениях между людьми.

- «Испортится сексуальная ориентация». Этот прекрасный миф основан на голой теории – фрейдистской, разумеется. Психотерапевты, невропатологи и психологи разбираются с проблемами не у детей, закончивших грудное вскармливание естественным путем, а у детей, отлученных в момент, когда это сочли нужным окружающие их взрослые. Их захлестывает волна проблем с сосанием пальца (после года-двух и даже трех лет), грызней ногтей, навязчивыми движениями, бесконечным тереблением мамы за все доступные места. Нельзя однозначно сказать, что все случаи с сосанием пальца и неврозы по поводу отучения от соски, бутылки в возрасте после года связаны с ранним отучением. Но в большинстве случаев связь очевидна. Если бы ребенку дали возможность самому отказаться от груди, многих неврозов можно было бы избежать. Личность формируется не одним грудным вскармливанием, в ее развитии участвуют множество факторов и сексуальную ориентацию куда проще сбить некомфортными отношениями в семье между родителями – и между родителями и детьми, особенно в подростковый период. И это еще вопрос – не сбивает ли правильную сексуальную ориентацию перевод ребенка с рождения на смесь, когда младенца сразу отлучают от природной связи с мамой – не менее прекрасный повод для психотерапевтических домыслов!

Состав грудного молока после года

На втором году жизни ребенок на грудном вскармливании получает в сутки примерно 500 мл материнского молока. Это количество обеспечивает потребность в белке на 43%, в кальции – 36%, в витамине А – 75%, в фолиевой кислоте – 76%, в витамине В12 – на 94% и в витамине С – на 60-80%. Грудное молоко действительно меняет свой состав, приспосабливаясь к потребностям ребенка. Растет количество иммуноглобулинов, они накапливаются в организме и защищают его даже после отучения от груди. Грудное молоко после года содержит в себе антитела против возбудителей инфекций, перенесенных ранее мамой. Иммуноглобулины покрывают слизистую оболочку кишечника, делая ее недоступной для болезнетворных бактерий. Жирность молока к году увеличивается в 2-3 раза. Оно содержит вещества, которых нет в других продуктах питания – гормоны, иммуноглобулины и липиды (жирные кислоты) работают на благо развития головного мозга, нервной системы, крепкого иммунитета. Все для здоровья человека. Для сравнения: коровье молоко содержит гормоны, стимулирующие развитие мышечной массы, формирование крупного и плотного скелета – все для здоровья теленка. Грудное молоко, как и прежде, легко усваивается, чего не скажешь о многих продуктах. Эти факты должны расслабить мам, которые беспокоятся о том, что ребенок «ничего кроме груди не ест».

Интересный факт: ЛАБОРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТАВА ГРУДНОГО МОЛОКА ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. Авторы: Л.А.Каминская, И.Г.Данилова, И.Ф.Гетте, Н.Е.Санникова, И.В.Вахлова. Уральский государственный медицинский институт, Екатеринбург. Для своевременной оценки эффективности грудного вскармливания предпринят мониторинг состава грудного молока. Контролировали содержание белка, общих липидов, триглицеридов, общих (редуцирующих) углеводов, холестерина, рН. Состав грудного молока определяли 4-5 раз в динамике лактации у 264 женщин, проживающих в г.Екатеринбурге и его пригородах с различными уровнями развития промышленности и сельского хозяйства. Содержание белка, в целом, оказалось более высоким по сравнению с общепринятыми нормами: в молозиве 28,6, в зрелом молоке 16,0, с тенденцией увеличения к году лактации до 19,1. Среднее содержание общих липидов составило от 29 до 33,3, углеводов - от 63,6 до 74,0, что несколько ниже предлагаемых ВОЗ стандартов грудного молока. У женщин, проживающих в сельской местности, уровень основных ингредиентов выше, чем в городе. Наибольшая вариабельность химического состава наблюдается в I полугодии, а максимальная энергетическая ценность - во II полугодии лактации, что связано с более высоким содержанием липидов и углеводов. (источник: http://blago.tomsk.ru )

Это еще одно доказательство утверждению, что грудное молоко меняет свой состав на разных этапах развития ребенка: новорожденный нуждается в разных процентных соотношениях питательных веществ, а годовастику требуется больше энергии.

Материнский организм не знает, что ребенку уже исполнилось 5 месяцев 30 дней – или 1 год 11 месяцев 30 дней, и ему нужно срочно заменять состав грудного молока бесполезной водичкой. Ближайшая цель матери после родов – это сохранение жизни и здоровья своего ребенка. Природа учитывает обстоятельства, когда выкормить ребенка чем-то иным невозможно. Если женщина родит ребенка в лесу и будет жить на подножном корме, период лактации может продолжаться и три года и пять – столько, сколько нужно.

Если бы в материнском молоке не было ничего полезного, Всемирная Организация Здравоохранения не рекомендовала бы сохранять грудное вскармливание до двух лет. В нашем руководстве для врачей «Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания в лечебно-профилактических учреждениях родовспоможения и детства» (Минздрав, 2005 г.) сказано, что среди детей на грудном вскармливании меньше вероятность развития аллергических заболеваний: пищевой аллергии, аллергического бронхита и бронхиальной астмы. В этой же методичке специально указано: "Чем дольше кормят ребенка грудью, тем меньше вероятность неправильного формирования прикуса и возникновения кариеса. При грудном вскармливании до 1,5-2 лет у детей крайне редко возникают стоматологические и логопедические проблемы». До сих пор можно услышать замечания – мол, ВОЗ нам не указ, мало ли, что они «там» напридумывали. Однако процитированное выше руководство для врачей разработано у нас в Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова и завизировано заслуженными специалистами из института РАМН и других уважаемых учреждений, по программе «Больница, доброжелательная к ребенку» уже работают многие роддома и женские консультации.

Пищевой интерес и воспитание

Один из главных вопросов по поводу длительного кормления грудью: не пропадет ли у ребенка пищевой интерес. Со всех сторон сыплются укоры: мол, будет на одной груди висеть – никогда не накормишь «нормальной» едой. Иногда так и случается. Но грудное вскармливание тут не причем. Слишком много причин и без него. На длительное ГВ легко списать проблемы с пониженным аппетитом у ребенка тем, кто ассоциирует кормление грудью только с принятием пищи. Если ребенка правильно приучали к прикорму, он вряд ли откажется от него и при наличии маминой груди в свободном доступе. Пример из жизни: ребенок ничего не ест кроме грудного молока, мама волнуется, усаживание ребенка за стол превращается в пытку для обоих. Мама пытается засунуть в малыша хоть что-нибудь, ребенок прекрасно чувствует ее нервное состояние и понимает его по-своему: происходит нечто ненужное, напрягающее. Его инстинкт самосохранения срабатывает четко: этого нужно избежать, заменить нервный процесс более комфортным.

Грудное вскармливание и принятие «взрослой» пищи – два разных процесса. Одно не мешает другому в том случае, если прием пищи не сопровождается потерей нервных клеток, и прикорм вводился без психологического давления. Прежде чем обвинить ребенка в чрезмерной привязанности к груди, как причине плохого аппетита - неплохо бы проанализировать следующие вопросы:

- как в семье принимают пищу, существуют ли ритуалы, знает ли ребенок, что прием пищи – это важное действие, уважаемое всеми членами семьи.

- не кормят ли ребенка на бегу, не бегают за ним с ложкой по всей квартире.

- не находится ли поблизости ахающая бабушка, мечтающая о конвейере тарелок с манной кашей.

- не режутся ли у ребенка зубы.

- какова психологическая обстановка в семье.

- не кажется ли маме, что ей все только кажется. Примерно в половине случаев жалоб на плохой аппетит оказывается, что ребенок съедает немало пищи, но маме хотелось бы видеть еще более радужную картину.

Множество причин могут повлиять на отсутствие пищевого интереса, в том числе и возрастной кризис годовастиков, когда ребенок проверяет свое могущество и обнаруживает первые признаки самостоятельных решений («хочу – не хочу»). Привязанность к груди для малыша, все-таки, это не совсем еда. Это любовь, спокойствие, доверие – и инстинкт самосохранения тоже.

Ребенка желательно кормить грудью после года, но это пожелание не должно превращаться в обязанность и быть причиной комплексов. Все зависит от настроя мамы и ее умения чувствовать свое дитя. Есть дети, которые сами отказываются от груди после года, есть другие дети, у которых сосательный рефлекс и потребность в грудном вскармливании сохраняется до трех лет. Общество еще не скоро примет тот факт, что многим мамам просто комфортно кормить своего ребенка грудью хоть до пяти лет. Просто комфортно и не доставляет никаких проблем. Вопрос «как долго кормить грудью?» решается сугубо индивидуально. Кормить грудью женщина может до школы, а затем до свадьбы – молоко будет выделяться до тех пор, пока к груди прикладывают дитя. И молоко, как бы многим этого не хотелось, не перестанет быть полезным. Поэтому вопрос о периоде кормления нужно переформулировать: как долго готовы кормить лично вы?

*ГВ – грудное вскармливание.