Уход за новорожденным ребенком. Все тонкости

Беременность — это самая прекрасная и вместе с тем тревожная пора. И вот для вас она уже позади: долгожданный малыш родился, прошли его первые дни адаптации в роддоме. И, наконец, вас с крохой выписали домой.

Тут пред вами встал извечный вопрос: «Что делать дальше?» Ведь за маленьким человечком необходимо ухаживать: чистить ушки и глазки, менять подгузники, обрабатывать пупочную ранку, купать и так далее.

Однако не паникуйте: на самом деле, все эти кажущиеся сложными проблемы решаются довольно просто. Для этого достаточно познакомиться со своим малышом поближе, не боясь брать его на руки, и «подковать» себя теоретическими знаниями.

Тогда страх пройдет, и даже если вы молодая и неопытная мама, то с легкостью справитесь с этой, трудной на первый взгляд, задачей.

Укомплектуйте косметичку ребенка

Скорее всего, вы уже подготовили все необходимые средства гигиены для новорожденного заранее, однако будет не лишним перечислить их еще раз.

Вам понадобятся:

нестерильные ватные диски

ушные палочки с ограничителем

жгутики или турундочки из ваты для очищения носика

детские гипоаллергенные влажные салфетки на водной основе для обработки кожи

детский крем/мазь (например, «Бепантен»)

детское или кипяченое растительное масло

небольшая удобная емкость для жидкости: мисочка или чашечка

один из антисептиков для обработки пупочной ранки: 1%-ный раствор брильянтовой зелени, 5%-ный раствор перманганата калия, 1%-ный спиртовой раствор хлорофиллипта.

3%-ный раствор перекиси водорода

специальные кусачки или ножницы для стрижки ногтей у малюток

кипяченая остуженная вода

специальный противосеборейный шампунь для младенцев

детская щеточка для волос

водный термометр

Как ухаживать за новорожденным?

Прежде чем приступить к процедурам, выберите для них наиболее оптимальное время и «договоритесь» с крохой. Для этого позаботьтесь, чтобы он выспался, не был голодным и вообще пребывал в благодушном настроении. В противном случае «концерт» вам обеспечен. Ведь очищение ушек и носика, обработка пупочной ранки и глазок — процедуры не из приятных для малютки.

Ушки

Природа позаботилась о том, чтобы ушки очищались сами по себе, поэтому лезть глубоко в слуховой проход малыша у вас нет необходимости. Более того, если пренебречь такой предосторожностью, то вы можете повредить барабанную перепонку или затолкнуть серу глубоко в слуховой проход, что приведет к развитию осложнений (отит, глухота).

Как чистить ушки?

«Вооружитесь» ватными палочками с ограничителем и после купания ребенка осторожно протрите ими только видимую часть слухового прохода (не глубже!), а также наружное ушко. Для каждого ушка используйте отельную ватную палочку.

Как часто это делать?

Чистите ушки малышу два-три раза в неделю после купания, поскольку ушная сера набухает от воды и свободно вытекает из слухового прохода.

Глазки

Во внутренних уголках глаз у новорожденного на протяжении всего дня постепенно скапливаются небольшие выделения белого цвета, которые необходимо удалять.

Как протирать глазки?

Налейте в емкость (чашечку или мисочку) воду, смочите в ней ватный диск. Затем плавными движениями начните протирать глазик с наружного угла, двигаясь к переносице. Во время проведения процедуры кроха закрывает свой глазик, а вы фактически протираете реснички.

Как часто это делать?

Протирайте глазки утром, а если понадобится, то процедуру повторите вечером еще раз.

Важно! Для каждого глазика используйте отдельный ватный диск.

Носик

Этот орган такой деликатный, что малышу часто не нравится, когда в нем ковыряются, поэтому очищать носик необходимо очень осторожно. Для этого ни в коем случае не используйте ушные палочки, а только турундочки или жгутики из ваты.

Как очищать носик?

Положите кроху на спину, обмакните жгутик в кипяченом растительном или детском масле. Затем вкручивающимися движениями продвинетесь вглубь носового хода на 1-1,5 см, а далее двигайтесь в обратном направлении. Таким образом прочистите поочередно оба носовых хода. Действия повторяйте до тех пор, пока турундочки не будут чистыми.

Конечно, с первого раза у вас может не получиться выполнить все правильно, поскольку проведение этой процедуры требует определенной сноровки. Однако со временем вам это будет хорошо удаваться.

Как часто это делать?

Очищайте носик у младенца по мере необходимости, но не чаще одного раза в сутки, если он здоров. А если у него насморк, обратитесь к врачу.

Кожа

На свете нет ничего нежнее кожи новорожденного. Однако, к сожалению, она склонна к сухости и шелушению. Поэтому для ухода за ней используйте увлажняющие средства, умывайте лицо крохе, подмывайте малыша при смене подгузника.

Как ухаживать за кожей?

Уход за кожей лица

Возьмите ватный диск, смочите его в остуженной кипяченой воде и протрите личико малютки.

Выполняйте эту процедуру дважды в день: утром и вечером.

Уход за кожей тела

Влажной салфеткой оботрите кожу младенца, уделяя особое внимание шее и кожным складкам (промежность, ягодичные складки, подмышки, кожа за ушками). Поскольку в этих местах скапливаются частички ороговевшей кожи и одежды, которые приводят к образованию натертостей и опрелостей.

Обтирайте кожу малютки 1-2 раз в день.

Уход за волосами и кожей головы

У новорожденных на коже головы иногда образуются корочки. К сожалению, педиатры еще не пришли к единому мнению: это особенность новорожденного или проявление аллергии.

Для удаления корочек можно воспользоваться двумя способами:

Противосеборейным шампунем для младенцев



Во время купания намыльте голову малютке шампунем и оставьте на пять минут, а затем смойте.

Пользуйтесь шампунем не чаще одного или двух раз в неделю.

«Бабушкиным способом»



До купания намажьте голову малютке кипяченым растительным или детским маслом и наденьте шапочку. Спустя один-два часа скупайте малыша, достаньте из воды и промокните волосистую часть головы. После этого детской щеточкой счешите чешуйки.

Конечно, за один раз вы не удалите все чешуйки, поэтому все действия во время следующего купания повторите.

Подмывание

Если малыш немного обмочился, то можно при смене подгузника воспользоваться только влажными салфетками или ватными дисками, смоченными в воде.

Однако если гениталии и ягодицы крохи «измазались» испражнениями, то лучше подмойте его. Поскольку присутствует риск попадания инфекции в мочеполовые пути и развитие опрелостей.

Подмывайте кроху только проточной водой, температура которой должна быть не более 37оС.

Как подмывать?

Положите малютку на свое предплечье таким образом, чтобы его спинка оказалась сверху, и поддерживайте своей кистью в области таза. Затем поднесите к раковине и под проточной водой начните подмывать, совершая движения спереди назад: от лобка к попе. Это необходимо для предотвращения попадания инфекции в мочеполовые пути.

А перед тем, как надеть подгузник, смажьте все складки и кожу промежности детским защитным кремом для профилактики опрелостей.

Важно! Во время подмывания никогда не раскрывайте мальчикам головку полового члена, а девочкам большие половые губы.

Обработка пупочной ранки и пуповинного остатка

Как правило, пуповинный остаток отпадает за время пребывания крохи в родильном доме. Однако если этого не происходит, то малыша выписывают домой с пуповинным остатком, который в течение нескольких дней отпадает.

Как обрабатывать пуповинный остаток?

Возьмите раствор антисептика, смочите в нем ватную палочку и обработайте пуповинный остаток полностью, начиная от пупочного кольца.

Как обрабатывать пупочную ранку?

Вначале смочите в растворе перекиси водорода ватную палочку. Затем большим и указательным пальцами зафиксируйте пупочное кольцо. Обрабатывайте ранку, двигаясь от центра к периферии и удаляя образовавшиеся корочки.

Далее сухой ватной палочкой удалите образовавшуюся пенку и обработайте пупочную ранку другой ватной палочной, смоченной в растворе антисептика.

Как часто это делать?

Утром, вечером и после купания/

Ногти

Бытует мнение, что до месяца ногти малютке стричь нельзя, но оно ошибочное. Поскольку если ногти подросли, то малыш может пораниться ими.

Как стричь ногти?

Воспользуйтесь специальными ножницами для малюток или кусачками. Остригайте ногти прямо, не закругляя края, чтобы не стимулировать их рост и предотвратить врастание в кожу.

Для стрижки ногтей выбирайте наиболее оптимальное время: когда малыш спит.

Как часто это делать?

Ногти у новорожденных растут с различной интенсивностью, поэтому решать вам, как часто их стричь — обычно эту процедуру проводят не менее двух раз в неделю.

Как видите, нет ничего сложного в уходе за новорожденным младенцем. Главное — не торопитесь, соблюдайте осторожность и всегда ориентируйтесь на настроение маленького человечка. И у вас всё получится!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения