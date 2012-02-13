Молочница груди: почему больно кормить?

Автор статьи - руководитель Центра обучения и поддержки семьи "Мама-Сити", преподаватель и автор курсов по подготовке консультантов по грудному вскармливанию и прикорму Ольга Евтух работает с мамами с 2002 года. За это время у нее скопилось множество историй - смешных и грустных. Историй о таком простом и таком сложном для современной женщины деле как просто кормить ребенка грудью.

Эта консультация прочно врезалась мне в память. И когда говорят «молочница», я всегда вспоминаю этот случай...

Наташа пригласила консультанта по грудному вскармливанию, чтобы решить проблему недостаточного набора веса ребенка. За 2-й месяц жизни Саша прибавил только 250 г.

Что открылось моему взору? Мальчик тихо лежал в своей кроватке и ... сосал руку, а точнее все 4 пальца, кроме большого, были у него во рту.

- Это у вас всегда так? – спросила я маму.

- Да, когда малыш не спит и даже во сне, он всегда с рукой. Не плачет!

- Так нужно ему чаще давать грудь, вот и будет тогда прибавлять хорошо.

- Да, я даю... но только 5 раз в сутки... потому что мне больно,- сообщила мама со слезами на глазах.

Я ожидала увидеть истерзанные в трещинах соски. Но нет, никаких травм не было. Аккуратная грудь с хорошо выраженными сосками – к такой груди легко приложить ребенка. Я расспросила о том, как и когда болит грудь. Мама рассказала, что больно при захвате, потом наступает облегчение, но не надолго. И чем дальше продолжается кормление, тем больше нарастает ощущение «как будто горячими жгутами тянет внутри груди», кормить становится невозможно. Между кормлениями кожа на сосках и ареоле зудит, мама просто не знает порой куда себя деть... мажет смягчающим кремом для сосков. Помогает это на несколько минут, потом снова зуд и жжение...

Я внимательно осмотрела соски и ареолу. Кожа была как пергаментная: натянутая, суховатая. Ареола и соски имели розоватый оттенок, слегка припухшие.

После описанного мамой состояния и ощущений, осмотра груди почти не оставалось сомнений, что это грибковая инфекция, в просторечии называемая «молочница груди».

Молочница - это заболевание, вызываемое грибком Candida albicans. Грибок любит молоко и места его выработки. Инфекция может развиваться во рту ребенка и на сосках у кормящей матери. Соски становятся розовыми, кожа на сосках и ареоле слоится, появляется зуд, жжение. Боль может немного уменьшаться при прикладывании ребенка, приеме душа, проветривании груди. Смазывание сосков и ареолы обычными средствами от травм сосков дает облегчение, но на непродолжительное время и не избавляет от проблемы. Ребенок может быть как совершенно здоров, так и тоже поражен грибковой инфекцией (ротовая полость и/или область подгузника).

Часто отличительным признаком подобных проблем с грудью является совершенно безболезненный период кормления грудью (за исключением, когда молочница возникает сразу после родов). Прием антибиотиков и наличие в анамнезе у мамы диабета увеличивает шансы возникновения молочницы на сосках.

Мы попробовали приложить ребеночка к груди, никаких претензий к правильности прикладывания у меня не было. И малыш, конечно, был готов сосать больше... но мама отняла его от груди уже через 10 минут. Ей стало нестерпимо больно.

Конечно, в такой ситуации мама старалась как можно дальше оттянуть следующие кормление, и сынок ей старательно в этом «помогал» – сосал свою руку.

Я посоветовала обратиться к дерматологу за постановкой диагноза и назначением лечения. Поддержав и подбодрив маму, что её проблема скоро решится, и тогда я обязательно к ней приеду еще раз, как только будет улучшение состояния груди.

Я показала, как сцеживать молоко, и рекомендовала докармливать малыша сцеженным, пока грудь будет подлечиваться. Мы обсудили режим сцеживания, режим кормлений и объем докорма, а также гигиену семьи во время инфекции грибка.

Лечение молочницы груди

Облегчить на время состояние мамы могут простые домашние средства – например, обмывание груди слабым раствором уксуса. Но необходимо как можно быстрее проконсультироваться с врачом, который может назначить противогрибковый крем для мамы, противогрибковую суспензию для ротовой полости ребенка, медикаменты внутрь, если местные средства не дают эффекта, или возникают рецидивы. Медикаменты в виде кремов и суспензий рекомендуется наносить на соски после кормления.

Если лечение подобрано правильно, то улучшение должно наступить в течение 72 часов. Продолжительность лечения молочницы груди обычно около 2-х недель. Кроме того, необходимо восстановить нормальную флору организма, в этом помогут живой йогурт и ацидофилин.

Внимание! При грибковой инфекции нельзя замораживать сцеженное молоко. Можно докармливать непосредственно после сцеживания. При повторении инфекции полезно пролечить всю семью. Важно беречь соски от травм, аккуратно прикладывая и отнимая от груди малыша. Кожа на сосках и ареоле при молочнице легко травмируется.

Через 10 дней я опять посетила эту семью. Визит мой был скорее дружественным, поддерживающим.

Меня встретила счастливая мама. Малыш спокойно спас в своей колыбели – руки были умильно скрещены на груди. Мама уже неделю кормила его только грудью почти каждые 2 часа. У ребенка пропала потребность сосать руки, ведь теперь можно было сосать грудь неограниченно! Прибавка за 10 дней составила 400 г.

Наташа рассказала, что дерматолог подтвердил диагноз грибковой инфекции и назначил противогрибковый крем. Она почувствовала облегчение уже на второй день и стала прикладывать малыша чаще. Ушли сцеживания и докорм. Мы обсуждали это с мамой, когда созванивались по телефону: Наталья всё время была на связи. Обычно лечение «молочницы» длится 2 недели. Мама четко следовала предписаниям врача и не прерывала обработки сосков. Впереди было еще несколько дней лечения. Но это совершенно не беспокоило Наталью, ей было с чем сравнить.

Профилактика молочницы груди

* Правильное использование одноразовых или многоразовых прокладки для груди, если молоко подтекает.

* Использование хлопчатобумажного белья и соблюдение элементарной гигиены.

* Тщательная обработка молокоотсосов и других аксессуаров для кормления, если мама их использует.

