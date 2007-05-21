Спокойной ночи, родители!

http://www.nanya.ru/

Для новоиспеченных мам и пап сон их новорожденного - проблема №1. От количества и качества сна младенца зависит самочувствие всей семьи - родители могут быть либо бодрыми и жизнерадостными, либо нервными и злыми, постепенно превращающимися в ходячих сомнамбул.

К сожалению, битва за сон редко заканчивается по мере того, как подрастающий карапуз перебирается из колыбельки в кроватку. Она просто видоизменяется. На смену постоянному плачу приходят мольбы и непослушание. Ребенок все так же может проснуться посреди ночи, но не для того, чтобы поесть, как раньше, а из-за приснившегося кошмара или потому, что ему именно сейчас понадобилось попить.

Так как же вам все-таки уложить кроху в постель, несмотря на его плач, крики, хитрости и мольбы? Как реагировать, когда вас будят, отрывая от самых сладких снов? Сколько сна нужно именно вашему малышу? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в этом материале.

Итак, начнем с того, что таблицы, в которых приводится ориентировочное количество часов сна, необходимого младенцу или двухлетнему ребенку, придуманы, видимо, именно для того, чтобы вызвать беспокойство родителей. Помните, сверяясь с ними, что эти цифры - не более чем среднее арифметическое от того, сколько часов обычно спят «среднестатистические» дети. Тем не менее, сон очень важен для самочувствия ребенка, хотя связь между его недостатком и поведением крохи не всегда легко заметить.

Первые 6 месяцев

Для новорожденных не существует общей формулы сна, поскольку их биологические часы еще «не заведены». Обычно они спят или дремлют от 16 до 20 часов в сутки, причем это время более или менее равномерно распределено между днем и ночью. Стоит только знать, что большинство младенцев не могут проспать длительное время из-за чувства голода.

Самый длинный период сна новорожденного, как правило, не превышает 4-5 часов - именно столько их маленькие животики выдерживают между кормлениями. Если же кроха все-таки спит дольше, то, скорее всего, он будет испытывать очень сильный голод в течение дня и, возможно, будет чаще просить грудь или бутылочку.

К тому моменту, когда мысль спокойно проспать всю ночь кажется родителям делом очень отдаленного будущего, время сна их малыша начинает постепенно смещаться к ночи. В 3 месяца крохи спят в среднем 5 часов днем и 10 ночью с одним или двумя перерывами на кормление. Около 90% малышей этого возраста спят ночью по 6-8 часов подряд. Причем важно понимать, что дети не всегда просыпаются, хотя вам и кажется, что чадо бодрствует. Они могут плакать и издавать самые разные звуки во время так называемого легкого сна. Но даже если кроха просыпается ночью, то вполне может через несколько минут заснуть самостоятельно. Очень хорошо, если ребенок как можно раньше научится засыпать сам, так что дайте ему такую возможность. Не кидайтесь сразу к малышу, полежите и прислушайтесь, а вдруг... Уснет.

Если кроха продолжает плакать несколько минут, родителям пора реагировать. Ребенка действительно может что-то беспокоить - он может быть голодным, мокрым, замерзшим, возможно, он плохо себя чувствует. Но обычные ночные пробуждения для смены подгузников или кормления должны проходить как можно тише и спокойнее. Не надо делать ничего, что окончательно разбудит кроху - разговаривать, играть или включать свет. Своим поведением вы должны показывать, что ночь предназначена для сна. Этому действительно надо учить, потому что малышу безразлично, сколько сейчас времени, главное, чтобы удовлетворялись его потребности.

Лучше всего укладывать ребенка в кроватку до того, как он уснул. Можно и нужно с самого рождения установить какие-то ритуалы, помогающие малышу отправиться в «царство Морфея». Это могут быть любые успокаивающие действия, производимые в одном и том же порядке каждый вечер. Попробуйте петь колыбельные, поглаживать кроху, почесывать ему спинку, рассказывать какие-то стихи или истории спокойным тихим голосом. Скоро такое ваше поведение начнет ассоциироваться для него со сном и будет помогать успокоиться и расслабиться. Ваши ритуалы также помогут крохе заснуть, если он проснется ночью.

С 6 до 12 месяцев

В полгода дети обычно спят днем в общей сложности около 3 часов, а их ночной сон длится примерно 11 часов. В этом возрасте пора менять вашу реакцию на ночной плач и пробуждения малыша. Ребенку можно дать 5 минут на то, чтобы он успокоился и заснул самостоятельно. Если этого не происходит, ему лучше помочь, но при этом не стоит брать кроху на руки. Надо нежно поговорить, почесать спинку и все-таки оставить в кроватке. Если малыш болеет, то, конечно, его лучше успокаивать на руках. Если же с ним все в порядке, вы можете подождать чуть дольше 5 минут, а затем опять подойти к кроватке и повторить свои успокаивающие действия.

Через несколько дней малыш, скорее всего, будет легче засыпать сам. Но если ваш 6-месячный ребенок продолжает просыпаться по пять-шесть раз за ночь, вам следует обсудить это с педиатром или неврологом.

В период с 6 до 12 месяцев многие дети начинают проявлять явное беспокойство, если мамы нет рядом, и из-за этого они могут начать опять просыпаться по ночам. Но правила поведения при ночных пробуждениях ребенка остаются прежними и тогда, когда его первый день рождения уже не за горами: не берите малыша на руки, не включайте свет, не играйте и не кормите его. Все эти действия побуждают малыша просыпаться и будить вас снова и снова. Если чадо проснулось посреди ночи, просто проверьте, все ли с ним в порядке и не надо ли сменить подгузник. Можно ласково погладить кроху по спинке или животику. Соска также может помочь успокоиться малышу в этом возрасте. Если ребенок продолжает плакать, можете опять начать подходить к кроватке через каждые пять минут.

От года до 3 лет

Начиная с этого возраста, большинство малышей спят примерно 10-13 часов. Беспокойство при разлуке с родителями, да и просто не-желание ложиться в кровать, пока не спят мама с папой (чтобы не пропустить что-то интересное), подчас не дают крохе уснуть. Свою роль могут сыграть и простое упрямство и стремление во всем противоречить взрослым. Заметьте, когда примерно ваш карапуз становится сонным, и постарайтесь всегда укладывать его именно в это время. Что касается дневного сна, то этот вопрос индивидуален для двух-трехлеток. Чутко следите за состоянием вашего ребенка при отсутствии тихого часа, и если он не становится от этого раздражительным, капризным или слишком усталым, то можно заменить сон послеобеденным отдыхом с чтением книг.

Но не надо думать, что, чем больше малыш устанет за день, тем лучше он уснет вечером. На самом деле детям может быть даже труднее уснуть, если они слишком устали.

В этом возрасте подготовка ко сну может занимать от 15 до 30 минут и включать в себя такие действия, как чтение сказки, купание и прослушивание легкой тихой музыки. Каким бы ни был ваш привычный ритуал отхождения ко сну, ваш ребенок, скорее всего, будет требовать, чтобы он повторялся без изменений каждый вечер. Только не делайте эти процедуры слишком длинными или слишком сложными. Старайтесь давать малышу возможность выбора в рамках установившегося порядка действий. Пусть он сам решает, какую пижаму надеть, какую мягкую игрушку взять в кроватку, какую прочитать сказку или послушать кассету. Это даст крохе чувство уверенности и контроля над ситуацией.

Но даже настоящие сони иногда будят родителей по ночам. Детей могут беспокоить режущиеся зубы или ночные кошмары. В этом возрасте малыши начинают видеть очень насыщенные сны, и многих эти сновидения иногда пугают. Ситуацию отягощает то, что дети еще не чувствуют грани между воображением и реальностью. Так что будьте осторожны, выбирая программу или фильм, который малыш смотрит перед сном. Возможно, лучше вообще отказаться от вечернего просмотра телевизора.

Если вашему ребенку приснился кошмар, успокойте его, возьмите к себе на колени и обнимите. Позвольте малышу поговорить об этом, если он хочет, и оставайтесь с ним, пока он не успокоится. Иногда эффективно сделать вид, что действительно прогоняете приснившуюся ведьму из мультика, или оставить чаду его игрушечный меч на случай, если ему опять приснится какой-то сказочный злодей. Важно осознать, что для малыша его кошмары действительно реальны и все ваши объяснения о том, что это только сон, пропускаются мимо ушей.

Укладываемся спать!

Итак, давайте перечислим несколько основных способов, помогающих детям побыстрее засыпать:

Установите спокойный период перед сном, во время которого исключите подвижные игры и беготню, объясните ребенку, что пора готовиться ко сну.

Придерживайтесь одного и того же времени укладывания, предупреждая малыша о его приближении за полчаса и еще раз за 10 минут.

Позволяйте крохе выбирать, какую пижаму надеть, какую мягкую игрушку взять в кроватку.

Попробуйте включать приятную успокаивающую музыку.

Старайтесь не давать ребенку бутылочку с молоком, детским питанием или любым сахаросодержащим напитком, чтобы он уснул. Это может вызвать серьезную стоматологическую проблему, так называемый «бутылочный кариес».

Подоткните крохе одеяло со всех сторон, это придаст ему чувство защищенности.,/ul>

От трех до 6 лет

Дошколята обычно спят ночью от 10 до 12 часов. Если есть возможность, вы не ограничены ранним подъемом в детский сад, время отхода ко сну можно сдвигать так, чтобы это было удобно всей семье. Пятилетний малыш, хорошо высыпающийся ночью, как правило, может спокойно обходиться без дневного сна. Вместо этого стоит ввести в режим дня время отдыха и спокойных занятий. На западе в большинстве детских садов устраиваются небольшие перерывы между занятиями, во время которых дети лежат на матах или просто отдыхают.

В пять лет некоторым детям продолжают сниться кошмары, иногда малыши испытывают трудности с засыпанием. Тут вам может помочь «ночной сундучок», в котором будут находиться предметы, помогающие вашему крохе расслабиться и с удовольствием настроиться на сон. Например, там может храниться фонарик, интересная книга, плеер и кассета или диск со сказкой. Вместе пользуйтесь предметами из сундучка, а затем убирайте его в какое-то «тайное» место в детской комнате, откуда ваша дочка или сынок сможет взять его самостоятельно, если вдруг проснется посреди ночи.

Формула здорового сна:

Комната, где спит ребенок, должна быть хорошо проветрена (температура (19 - 21оС). По возможности, оставляйте на ночь открытой форточку;

нет - резким звукам, яркому свету, а вот маленький ночник и тихая успокаивающая мелодия, если малыш не против, будут кстати;

матрас должен соответствовать ортопедическим нормам, возрасту и весу ребенка;

постельное белье, подушки, одеяло и одежда для сна должны быть из натуральных тканей и соответствовать температуре в комнате и времени года;

малыш должен засыпать в спокойном настроении, без чувства вины или обиды, поэтому постарайтесь разрешить ваши конфликты, и обязательно помиритесь, если поругались с крохой перед сном.

Детям с 6 до 9 лет требуется примерно 10 часов для полноценного ночного отдыха.

Недостаток сна в этом возрасте может стать причиной раздражительности и гиперактивности, а также может усугубить расстройство внимания и неусидчивость. Не существует какого-то одного стопроцентного способа научить ребенка вовремя засыпать. Но в любом случае надо постараться с самого раннего возраста привить малышу здоровые привычки, связанным со сном, и тогда ваше сокровище, возможно, сохранит их на всю жизнь.

Назарова Евгения, журнал "Няня!