Гуманно закончить грудное вскармливание: идеальная схема для продуманных родителей

Как и когда малышу лучше расстаться с «титей»? А главное - возможно ли закончить грудное вскармливание, не ущемляя интересы ни мамы, ни малыша? Это вполне возможно, если начать готовиться едва ли не сразу после родов. Предложенная схема – идеальна, и не у всех получится ей последовать, но изложенные в статье соображения укрепят уверенность тех мам, которые решили «завязать» с грудным вскармливанием.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

Готовность №1

Есть народная мудрость: 9 месяцев мать носит ребёнка в себе, а затем – ещё 9 месяцев на себе. Она же на языке психологии означает примерно следующее: на протяжении первых девяти месяцев жизни ребёнку очень важен тесный телесный контакт с мамой – это обеспечивает его эмоциональную стабильность, уверенность в себе и закладывает прочную основу для доверия миру в целом и каждому из его представителей по отдельности.

Эта же мысль легко находит подтверждение и с точки зрения физиологии растущего организма. Ведь как раз в возрасте около 9-ти месяцев нормально развивающиеся дети делают попытки прямохождения; в возрасте около года – сами совершают первые шаги; но в любом случае, ребёнок 9-12-ти месяцев достаточно самостоятелен в передвижении (опять же, при условии, что он развивается адекватно, и его двигательная и познавательная активность не ограничивается). Ползает он или ходит, малыш замечает вокруг себя много интересного (значительно больше, чем видел, лёжа на спине и даже на животе); интересующие его предметы становятся досягаемыми, и мама – уже не единственный заманчивый объект.

Позднее, в возрасте от года до полутора ребёнок активно овладевает речью и учится налаживать коммуникации с другими членами общества (будь то люди или животные). Ему есть, чем заняться, кроме того, чтобы круглосуточно мусолить мамину грудь в целях удовлетворения уже больше психологических, чем физиологических потребностей (а питательная ценность молока для ребёнка старше полутора лет весьма сомнительна)…

Таким образом, всё говорит о том, что грудное вскармливание в возрасте года-полутора может быть закончено безболезненно. При условии, что с его окончанием эмоциональный контакт мамы и ребёнка не прекращается, а лишь приобретает другие (менее физиологически обусловленные) формы. Это, конечно же, требует от мамы большой изобретательности и (не побоюсь этого слова!) душевной работы. Ведь куда проще: сунуть грудь ребёнку, а самой продолжать болтать с подругой по телефону, торчать перед телевизором или даже (страшно подумать ) сидеть у компьютера!

И совсем другое дело: когда ребёнок настоятельно требует маминого внимания, а такое простое решение, как «титю в рот – и всё пройдёт» уже не доступно. В подобных ситуациях приходится всё же оторваться от стула (телефона, компьютера), выяснить причину детских печалей и принять адекватные меры.

Кто виноват?

Психологи утверждают: причины проблем с завершением грудного вскармливания целиком на маминой совести. Именно совести , поскольку в большинстве случаев, как раз чувство вины и таящиеся за ним нерешённые проблемы личного характера не позволяют маме со спокойным сердцем забрать свою грудь обратно себе. Если ребёнок развивается в благожелательной среде, любим и обласкан и мамой, и другими членами семьи, то в возрасте года-полутора он уже готов сам расстаться с «титей», чтобы развиваться дальше.

В силу психологии этого возраста он готов отдать титю маме (как бы маме ни хотелось привязать его к себе навечно). Ведь как раз в возрасте одного года, по Фрейду, оральная стадия познания мира в психике человека сменяется анальной:

* Оральная – от рождения до года: ребёнок «всё тянет в рот», знакомясь с понятием «брать»;

* Анальная – от года до трёх: ребёнок, в числе прочего, проявляет интерес к горшку, овладевая умением «отдавать»;

* После трёх лет (по той же логике Фрейда) наступает следующая стадия развития психики ребёнка – генитальная. В возрасте от трёх до пяти лет человек проявляет здоровый интерес к гениталиям, половым различиям, идёт отождествление себя по половому признаку и формирование сексуальности…

И можно представить себе, что происходит с нормально развивающейся психикой ребёнка, если затянувшимся до трёх лет грудным вскармливанием мама искусственно лишает ребёнка такой важной в плане становления личности анальной стадии развития! Что на что накладывается, и что из чего вытекает в таком случае – даже страшно подумать

ИТАК, если вы решили завершить грудное вскармливание, то возраст год-полтора для этого – самое время.

ПРЕДВИЖУ возражения либерально настроенных мамочек в том духе, что «как же, ведь не мама решает, когда завершить грудное вскармливание, а сам ребёнок перестаёт нуждаться в нём, и следовательно, ему и определять, когда пришла пора расстаться с титей». Да, есть такая точка зрения (и во многом она мне близка): дети по отношению к родителям стоят на следующей ступени развития, и порой лучше взрослых чувствуют, что и когда нужно делать.

Но от таких рассуждений недолго уйти в другую крайность, превратив маму в сырьевой придаток и оставив ей одни только функции кормилицы. Как бы ни были мудры наши дети, всё-таки взрослые – мы, а дети, глядя на маму и папу снизу вверх, ждут от нас каких-то действий и объяснений. Дети пытаются копировать наши привычки (в том числе, кстати, и пищевые). Они же не только ожидают от нас введения определённых правил, но и с удовольствием бросаются их выполнять. Психологи замечают: в определённом возрасте ребёнок весьма охотно выполняет правила, поскольку они дают ему ощущение стабильности.

Ещё одно важное отличие взрослого от ребёнка: родитель в состоянии охватить не только потребности текущего момента, но и действовать, что называется, «на перспективу». Взрослый – как бы некоторым из нас ни хотелось избежать этой ответственности – может (в отличие от ребёнка) предвидеть и учитывать последствия тех действий, которые малыш предпринимает здесь и сейчас, исходя исключительно из ощущений и желаний текущего момента.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ – ПИЩЕВАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ

Так всё-таки, как и когда заканчивать грудное вскармливание, чтобы это прошло как можно более мягко?

Шаг первый: выработка режима

«Начало конца» уходит корнями в самое младенчество: уже с трёх месяцев специалисты советуют переводить ребёнка на режим кормлений с интервалом около 3-х часов, отходя от практики «кормлений по требованию». (Забегая вперёд, отмечу, что само по себе окончание грудного вскармливания является элементом режима, то есть, в какой-то степени, ограничивает свободу ребёнка. И лучше, если с ограничениями (с самим фактом того, что ограничения в жизни вообще-то могут быть) ребёнок будет знакомиться постепенно, чем, если однажды осознание необходимости считаться с ограничениями произойдёт внезапно и на фоне стресса.)

Ну а с точки зрения физиологии, молоко (являясь полноценной пищей ребёнка) переваривается в желудке вполне определённое время, и «разбавлять» на половину переваренное молоко «свежей» порцией не стоит. Надеюсь на здравый смысл читателя, тем не менее, напомню о правиле золотой середины. Конечно же, не нужно, сжав зубы, терпеть отчаянные крики голодного ребёнка, строго соблюдая прописанный режим и выжидая положенные три часа между кормлениями. Режим должен установиться естественным образом! И поверьте, это происходит без труда, когда мама доверяет своей интуиции, а режим дня самой кормящей мамы достаточно стабилен.

Итак, трёхчасовой интервал между кормлениями к трём детским месяцам обычно устанавливается естественным образом, если:

- мама научилась слушать малыша и чувствовать его потребности;

- первые месяцы жизни мама давала ребёнку грудь, когда он действительно в этом нуждался (а не когда ей казалось, что он нуждается в ней, или когда ей самой было удобно его покормить);

- не давала ничего другого, кроме грудного молока (или воды в исключительных случаях, например, во время болезни).

Режим – это первый маленький шаг к расставанию с «титей». Он начинается с того, что мама уже не предлагает ребёнку грудь сама, но и не отказывает ему, если он её настойчиво просит.

В таком режиме – «не предлагать, но и не отказывать» - и стараясь по возможности соблюдать 3-х часовой интервал между кормлениями, мама и малыш живут ещё примерно три месяца. И лишь в возрасте около полугода ребёнок впервые знакомится с новыми, отличными от маминого молока вкусами.

Шаг второй: введение прикормов

Предыдущий этап можно счесть подготовительным к введению прикормов. Казалось бы – в три месяца никто об этом и не думает, у малыша и зубов-то нет! Однако, он уже знает, что, например, после утреннего кормления следует прогулка, а вслед за вечерним купанием – титя и сон. То есть, ребёнок знаком с элементами режима дня, а соответственно – и режима питания.

О том, как грамотно вводить прикормы, хорошо и подробно написали авторы других материалов, здесь же (говоря об окончании грудного вскармливания ) мы остановимся лишь на том, что само по себе введение прикормов – это продолжение отучения от груди.

Ребёнок растёт, и вместе с этим совершенствуется его пищеварительная система. …Когда-то он будет ездить на велосипеде (а может быть – и управлять самолётом), когда-то он научится пользоваться горшком, а чуть позже, быть может, покорит Эверест или другую вершину… Но до этих волнующих моментов, пожалуй, далековато – сейчас перед родителями стоит более простая задача: научить его самостоятельно питаться.

Заботясь о том, чтобы обучение таким простым навыкам происходило постепенно и доставляло малышу удовольствие, мы на этом этапе ориентируемся в первую очередь на интерес ребёнка к новой пище и новым вкусам. Предлагая ему тот или другой продукт (фруктовое или овощное пюре, кашу или сок), мы не навязываем ему то, что ребёнку явно не нравится. Да, не все дети любят капусту брокколи и шпинат, хотя они и стоят в числе первых полезных и во всех смыслах ценных продуктов, рекомендуемых педиатрами для прикормов. Список этих продуктов достаточно большой – выбирайте то, что нравится ребёнку, и постепенно увеличивая объём съеденной пищи, вы сможете заменить сначала одно из грудных кормлений, а потом и больше.

Заменив одно из кормлений, вы, таким образом, незаметно для малыша и без ущерба для его пищеварения ещё на один шаг продвинетесь к окончанию грудного вскармливания.

Здесь пришло время сказать, наконец, и о маме. Одно из кормлений к шести месяцам – как правило, сначала из числа утренних – уже пропускается, а потому на выработку молока остаётся не три часа, как раньше, а целых шесть. Позже пропускается и одно из вечерних, и незаметно для обоих участников, между грудными кормлениями проходит в два раза больше времени, чем раньше. Именно «незаметно», ведь мы согласны с тем, что хотим малышу (и себе!) только хорошего, а потому договорились, что отучение от груди будет происходить плавно.

И вот число кормлений сократилось, образно говоря, маминой «тите» нет необходимости «стоять у плиты» каждые три часа – теперь можно готовить молоко реже. Выработка молока в организме женщины (как и другие функции) регулируется гормонами. Пролактина становится меньше, и на его место выступают гормоны-антагонисты – те, что отвечают за менструальную функцию. Именно в этот период – когда ребёнок начинает получать прикормы – у кормящей мамы могут начаться месячные, и это нормально.

Это то, что касается физиологии. Мы знаем, что гормональный фон тесно связан с психо-эмоциональным состоянием человека. Пролактин – гормон материнства. Его становится меньше – мама чувствует себя более свободной, и постепенно начинает оставлять малыша, «отпускать» его и саму себя. Сначала мать отлучается на час-два, позже это время может увеличиваться, но, как и всегда, когда речь идёт о введении изменений, тут главное – постепенность.

Ребёнок же, тем временем, вдруг обнаруживает, что и без мамы жизнь не так страшна. Более того, вкусно бывает не только у мамы – и папа, и бабушка, и няня также способны доставлять ему гастрономическое удовольствие. Это важный момент в психологическом плане: ребёнок чувствует, что «с мамой, конечно, хорошо, но и без неё – не так уж и плохо».

…Когда-то нынешние юные (или не совсем юные) родительницы сами жили в доме своих родителей. В какой-то момент им пришлось покинуть отчий дом для того, чтобы развиваться дальше, учиться и узнавать новое, и наконец, строить свою семью. Если бы дети, и дети их детей и все дальнейшие поколения так и оставались жить в родительском доме по сей день… Ужас, даже сложно себе представить, какая бы образовалась давка и взаимное недовольство

Я не случайно говорю об этом сейчас, потому что, по сути, первые мамины краткие отлучки из дому без ребёнка – это в свою очередь, первый шаг к выходу ребёнка из родительской семьи в «самостоятельное плавание», которое произойдёт лет через 17-20-25…. От того, насколько плавно ваш ребёнок подойдёт к этому моменту, во многом зависит бесстрашие нашего мореплавателя. Смешно этому препятствовать, и говорить «это не скоро, это не про нас». Это – про нас, ребёнок растёт быстро, и время летит незаметно.

Впрочем, закончив лирическое отступление, вернёмся всё же к теме окончания грудного вскармливания.

Шаг третий: поощрение самостоятельности

К году – если введение прикормов шло у вас «по расписанию» - число кормлений сократилось до нескольких раз в сутки, и большинство из этих «нескольких раз» приходится на ночное или вечернее время. С точки зрения физиологии годовалого детского организма материнское молоко уже не представляет такой питательной ценности, как в первые месяцы жизни. Строго говоря, оно вполне может быть заменено другими молочными (а лучше кисломолочными) продуктами.

Нет, мамино молоко, конечно, по-прежнему – идеально сбалансированный продукт для младенца, никто из учёных так и не смог до сих пор повторить формулу грудного молока. Никакие адаптированные смеси не способны так «подстраиваться» под потребности детского организма, как материнское молоко – его состав изменяется не только на протяжении всего периода вскармливания, но даже в течение суток, но!

Дело в том, что и запросы организма растущего ребёнка к году уже не удовлетворяются исключительно материнским молоком. У ребёнка появились зубы – это первый сигнал к тому, что он способен не только сосать, но и кусать (а позже – и жевать). И снова вспомним основной принцип любого изменения – плавность и постепенность. Около года (плюс минус 2-3 месяца) ребёнок время от времени пытается принять участие в кормлении самого себя – выхватывает ложку из рук взрослых или сам берёт пищу руками. По-моему, прекрасное проявление самостоятельности! Зачем ждать, когда оно угаснет? Желание кушать самостоятельно нуждается в поощрении (а мы говорили выше, что все изменения наиболее эффективны, если претворяются в жизнь в момент наибольшего к ним интереса).

Обзаведитесь малюсенькой удобной для детских ручонок ложечкой (в продаже есть самые разные ложки – с искривлённой ручкой, толстые, пластиковые или, наоборот, миниатюрные, серебряные, на манер кофейных ложечек) и.. запаситесь терпением! Когда кормите ребёнка кашей, пюре или чем там вы ещё его кормите, дайте ложку ему в руку. Естественно, он будет размазывать пищу по себе, по столу, по вам, но, мы-то с вами понимаем, что в этом нет злого умысла! Ведь и вы не сразу научились, например, водить автомобиль – вспомните свои первые уроки на автодроме: сейчас ваш малыш практически совершает то же самое, осваивая новый для себя и такой увлекательный процесс.

…Не знаю, что скажут маститые специалисты, но своей младшей дочери вилку в руки я дала в возрасте года – просто Аня очень просила «взрослые» вилки, но, не умея с ними управляться, сильно расстраивалась. Пришлось купить крошечную (меньше чайной ложки) «девичью вилочку»… И надо было видеть лицо Анюты, когда после нескольких попыток ей, наконец, удалось с помощью этой вилочки засунуть еду себе в рот! Было видно, что Аня не столько довольна вкусом пищи, сколько чувствует себя ужасно сноровистой и такой же самостоятельной, как остальные члены семьи. (Нисколько не сомневаясь в здравомыслии читателя, на всякий случай всё же замечу в скобках, что годовалая Аня никогда не оставалась с вилкой наедине – естественно, такой опасный прибор требует присмотра взрослых, когда оказывается в неловких детских руках!)…

Уход в тему самостоятельного детского питания не случаен в статье об окончании грудного вскармливания – поскольку это и есть завершающий этап. Ведь заканчивая что-либо, мы не умираем, а просто начинаем новый этап; и заканчивая грудное вскармливание, мы переводим ребёнка на «человеческую» еду. Если ваш малыш кушает прикормы с удовольствием, вас можно поздравить – полное отучение от груди не за горами.

Шаг самый трудный: отказ от ночных кормлений

Снова обратимся к маме – даже при том, что она идеально питается, а кроме того, поддерживает себя витаминными, минеральными и прочими добавками, всё равно после года грудного вскармливания ресурсы женского организма значительно истощены. Почему же тогда продолжает лактация?

Дело в том, что отвечающий за выработку молока гормон пролактин, вырабатывается не в зависимости от того, сыта мама или нет (это, конечно, тоже влияет на лактацию, но больше на качество молока, чем на его количество) – этот самый пролактин в больших количествах вырабатывается в момент прикладывания ребёнка к груди. Чем больше малыш сосёт грудь, тем больше молока появляется. Кстати, пресловутые сцеживания, которые так любят рекомендовать для увеличения лактации, гораздо меньше влияют на выработку молока, чем такой простой и естественный процесс как сосание груди ребёнком.

Так вот, особенность пролактина ещё и в том, что вырабатывается этот гормон в основном по ночам. И часто, даже полностью отказавшись от дневных кормлений и сохранив ночные в полном объёме, мама не может понять, почему же выработка молока интенсивно продолжается? Как нельзя лучше этому способствуют именно ночные кормления.

Так что, решив «завязать» с кормлениями вообще, начните отказ и от ночных кормлений тоже. Как сделать это наиболее безболезненно? Дело в том, что сосать грудь по ночам ребёнка (кроме прочего) заставляет ещё и потребность в углеводистой пище. Обеспечьте достаточное поступление углеводов в организм ребёнка незадолго до сна, и малыш будет спать лучше.

…Одна мама двухлетнего малыша как-то пожаловалась мне, что вот уже два с лишним года не может выспаться – ребёнок будит её по 5-7 раз за ночь, требуя грудь. Сама мама вегетарианка, и из соображений «приучения к здоровому питанию» она кормила сына по вечерам варёным кабачком без соли и сахара. Он без особого энтузиазма съедал не больше двух ложек, и мама полагала, что ребёнок сыт. Спустя два часа после такого «ужина» мальчик ложился спать; засыпая, он опорожнял обе маминых груди, и далее всю ночь буквально продолжал «висеть на титьке». Мама искала подоплёку в эмоциональном состоянии ребёнка, до тех пор, пока однажды им с малышом не пришлось заночевать в гостях у бабушки. Тайком от мамы бабуля накормила внука гречневой кашей, а перед самым сном дала ещё и кружку тёплого толокна с молоком. Мальчик впервые в жизни лёг спать сытым, и спал, не просыпаясь почти до утра, а мама всю ночь тревожно вскакивала, проверяя, жив ли он…

Это – всего лишь история из жизни, а не готовый рецепт кормления перед сном. Но в любом случае, диетологи советуют: вечерний ужин ребёнка должен быть богат углеводами – они обеспечат ему спокойный сон. Замечу, что кабачок – конечно, тоже богат углеводами, но, откровенно говоря, чтобы ребёнок мог насытиться, предлагаемая еда должна быть ещё и вкусной.

И последняя здравая мысль: титя – мамина!

Впрочем, не только физиологическими механизмами объясняется сложность отказа от ночных кормлений. Коварство момента ещё и в том, что с введением прикормов грудные кормления постепенно теряют свою питательную функцию – для ребёнка они всё больше становятся моментами общения с мамой, моментами уже не физиологического, а скорее эмоционального насыщения. Ближе к году ребёнок прекрасно осведомлён о том, где мама прячет грудь и как до неё добраться. Некоторые особенно умелые карапузы без стеснения расстёгивают пуговицы или задирают майку на маме и прикладываются к груди, там и тогда, когда им это будет удобно.

Психологи предостерегают от поощрения подобной практики: бесконтрольное (то есть «по требованию») кормление ребёнка в возрасте после полугода формирует паразитические, если не сказать деспотические наклонности в человеке. Он не учится чувствовать границы своего и чужого «Я», и как следствие, позднее испытывает сложности в выстраивании взаимоотношений с людьми. Ведь (снова охватим своим родительским взглядом перспективу) у каждого человека есть «личная зона», сфера собственных интересов, вторгаться в которую нельзя: и позже ребёнку предстоит впервые познакомиться с этим простым правилом человеческого «обще-жития» в песочнице, столкнуться с ограничением своих интересов в детском саду и в школе...

Итак, в возрасте 9-12 месяцев ребёнок уже достаточно сообразителен, чтобы понять, что другим людям от его действий может быть неловко и неприятно, и далеко не все его проявления доставляют щенячью радость окружающим. И кто, как не мама станет тем первым человеком, который научит его уважать свою свободу, но вместе с тем и ценить свободу окружающих?

«Красиво получилось,» -

…скажет читающий эти строки родитель. Красивая идеальная модель постепенного, а следовательно – гуманного окончания грудного вскармливания. Но что делать, если о том, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается, мама задумалась спустя не три месяца после родов, а значительно позже, например, уже планируя выход на работу после положенных полутора лет декретного отпуска? Если в таком «солидном» возрасте начинать отучать от груди ребёнка, всю жизнь получавшего грудь по первому требованию, проблем с отучением, конечно же, будет больше.

Как объяснить годовалому малышу, что «титя кончилась»?

Нужно ли перетягивать грудь?

Как правильно питаться на этапе окончания грудного вскармливания, чтобы не набрать вес?