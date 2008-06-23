U-интервью с диетологом: Окончание грудного вскармливания. Полноценное питание для мамы и малыша

Что происходит в организме женщины, когда она заканчивает грудное вскармливание? Как восстановить истощённые ресурсы маминого организма по окончании лактации и можно ли самостоятельно определить, в каких именно веществах нуждается организм? На все вопросы, связанные с окончанием грудного вскармливания отвечает врач-диетолог Анохина Ольга Вячеславовна.

Любое изменение состояния организма, переход на новый этап – хотим мы этого или не хотим – будет являться стрессом для организма. Начало всякого физиологического, даже предусмотренного природой процесса – будь то приход первых месячных, наступление беременности или прекращение грудного вскармливания – всё это связано с необходимостью перестройки организма на качественно новый уровень.

Врач диетолог-нутрициолог Уральского Федерального центра оздоровительного питания, научный сотрудник лаборатории гигиены и физиологии питания Екатеринбургского медицинского центра профилактики и охраны здоровья Ольга Вячеславовна Анохина расскажет о том, что происходит в организме женщины с окончанием лактации, и ответит на многие другие вопросы, возникающие в этой связи:

Что происходит в организме мамы

- С окончанием грудного вскармливания в организме женщины, прежде всего, идёт гормональная перестройка. За выработку молока отвечает гормон «пролактин», но от его концентрации зависит не только количество и качество молока, но и другие функции организма. Потому что все гормоны находятся во взаимодействии друг с другом: когда много одного, это значит, что будет меньше других. Когда грудное вскармливание заканчивается, уровень пролактина снижается, и в головной мозг идёт сигнал на выработку других гормонов, антагонистов пролактина.

- Какие именно это гормоны и за что они отвечают в женском организме?

- Надо начать с того, что всегда в организме есть все гормоны. Просто на протяжении жизни (и даже на протяжении одного дня) их соотношение может меняться. Например, в женском организме присутствует (в некотором количестве) и мужской гормон тестостерон, а в мужском – в малой концентрации представлены женские половые гормоны. Так вот, когда по окончании лактации в организме женщины уровень пролактина снижается, то, как в сообщающихся сосудах, тут же повышается уровень естественных женских гормонов, отвечающих за менструальную функцию – в частности, это прогестерон и эстроген. Организм перестраивается в соответствии с теми задачами, которые стоят в конкретный момент. И если на протяжении беременности уровень пролактина в организме матери повышается постепенно, и к моменту рождения ребёнка (то есть, когда окажется востребованным грудное молоко) этого гормона в организме достаточно для того, чтобы сразу после родов начинать грудное вскармливание. То соответственно, к концу лактации (с постепенным сокращением числа кормлений) уровень пролактина столь же плавно снижается. С этой точки зрения меньше стресса для организма мамы и малыша: если заранее, а главное – вовремя был введён прикорм (и как следствие – сократилось число кормлений), то к моменту окончания лактации (год-полтора после родов) женщина кормит уже не раз 12 в сутки, как в первые месяцы, а 2-3. отказаться от такого числа кормлений не так затруднительно – молока в организме женщины вырабатывается уже меньше.

- Имеет ли значение, внезапно прекращено грудное вскармливание или лактация «сошла на нет» сама собой, постепенно по мере того, как ребёнок стал всё меньше брать грудь?

- Естественно, для организма всегда лучше, если какие-то изменения идут постепенно. ВОЗ (Всемирная Организация здравоохранения) дала рекомендации, что грудное вскармливание может продолжаться до 2х лет. Но имеем в виду, что с полугода вместе с молоком мамы ребёнок получает и прикормы – уже доказано, что после 6 месяцев питательных веществ, находящихся в материнском молоке, ребёнку недостаточно, и в растущем организме возникают различные дефициты. Поэтому и существует система введения прикормов – постепенно в рацион ребёнка добавляются различные продукты, чтобы восполнить дефицит тех или иных веществ. И параллельно этому процессу количество грудных кормлений естественным образом уменьшается в пользу прикормов.

- Получается, что окончание грудного вскармливания напрямую связано с введением прикормов? (подробно о введении прикормов и важности здорового питания в любом возрасте Ольга Вячеславовна рассказывает во второй части интервью)

- Конечно! Рано или поздно (даже с учётом того, что число кормлений в стуки уже и так минимально), всё равно наступает момент, когда нужно прекратить вскармливание совсем! И в этот момент лучше закончить кормить раз и навсегда. Организму будет трудно перестроиться, если окончание грудного вскармливания будет происходить, как обрубание хвоста по частям: сегодня мы грудь не даём, через два снова даём, потом мы решили, что всё-таки прекращаем… Каждое такое «внеплановое» прикладывание ребёнка к груди, пусть даже спустя большое время после окончания грудного вскармливания, может вызвать скачок пролактина, молоко начнёт вновь поступать в грудь. Известны случаи, когда женщины, переставшие кормить грудью, потом вдруг возобновляли кормления по тем или иным причинам (например, в случае болезни ребёнка) и молоко появлялось снова. Но если никакого аврала не случается, то, докормив ребёнка до определённого возраста (полтора года – это оптимально), лучше лактационную функцию свернуть раз и навсегда. Дело ведь вот ещё в чём: если эти эпизодические прикладывания к груди будут продолжаться и продолжаться, то мало того, что организм мамы так никогда и не перестроится – в этой ситуации возникают и психоэмоциональные перекосы.

- И, насколько я знаю, чем старше ребёнок, тем больше на первый план выходит именно психоэмоциональный аспект завершения грудного вскармливания, нежели гастрономический…

- Совершенно верно! С точки зрения диетологии никакой болезненности вообще быть не может при отказе от груди в таком возрасте. Пищевая ценность материнского молока для ребёнка уже не так велика, как в первые месяцы жизни – молоко уже не может обеспечить полностью всех его потребностей, в возрасте полутора лет молоко – далеко не единственная пища малыша. Каким бы ни было полезным материнское молоко, школьников и студентов матери почему-то грудью уже не кормят!

- Давайте всё-таки уточним: с какого возраста ценность материнского молока снижается?

- Дело не в том, что снижается ценность самого молока – просто его одного ребёнку старше полугода уже не хватает, ведь малыш растёт! У него появляются зубы – уже это служит сигналом того, что он готов кусать и жевать пищу, а не только сосать! Кроме того, существуют данные множества исследований, есть много научных работ на эту тему: специалисты изучают и состав материнского молока, и потребности ребёнка в тех или иных микроэлементах. И все они приходят к выводу, что после полугода, когда и организм женщины исчерпал все ресурсы, накопленные за беременность, и запросы ребёнка иные, нежели сразу после родов - уже после полугода отмечается нехватка питательных веществ…

Соблюсти интересы ребёнка

- После выхода статьи Как гуманно прекратить грудное вскармливание, где я написала, что после полугода питательная ценность молока снижается, читатели упрекали меня в пропаганде отказ от грудного вскармливания в пользу прикормов...

- Думаю, что всё дело в неправильно расставленных акцентах в Вашей статье. Вообще о грудном молоке можно спеть отдельную песню. Всемирная организация здравоохранения на основании данных исследований учёных всего мира рекомендует ребёночка до шести месяцев не трогать вообще, ничего в рацион ему не вводить и давать только материнское молоко. Потому что, даже как бы ни была истощена мама, её молоко значительно лучше, чем искусственно приготовленная, пусть даже самая качественная детская молочная смесь. До сих пор учёные не могут объяснить механизм выработки молока в женской груди: каким образом материнский организм «распознаёт» потребности ребёнка в конкретный момент. Многочисленные опыты показывают: материнское молоко действительно может приспосабливаться под нужды ребёнка, оно меняется по составу не только на протяжении периода вскармливания, но и даже в течение суток. Если ребёнку хочется пить – молоко будет жидким, если ему необходимо больше сахара – молоко будет сладким, если он нуждается в калориях – оно вырабатывается более жирным и густым, «сытным». Малыш всегда получит то молоко, которое ему нужно. Но – я снова возвращаюсь к этой мысли! - после полугода в силу того, что потребности ребёнка меняются, даже самое лучшее на свете материнское молоко не может полностью удовлетворить его потребности в питательных веществах – ему нужно уже значительно больше для роста и развития, чем в первые месяцы жизни. Молоко-то по прежнему хорошее, только ребёнку его уже мало! Постепенно с шести месяцев мы рекомендуем введение прикормов, а сколько женщина будет на фоне прикормов сохранять лактацию, решает она сама. Хоть до пяти лет пусть кормит, если психологически это комфортно.

- И всё-таки, в чём питательная ценность молока после года? Получается, что если все прикормы введены вовремя, питается ребёнок полноценно – то для чего молоко?

- Это и ферменты, помогающие пищеварению, и средства иммунной защиты, и гормоны, и другие биологически активные вещества… Кроме того, бывают действительно тяжёлые ситуации, когда ребёнка можно спасти, временно переведя исключительно на грудное вскармливание. Это и мой собственный опыт: когда мой ребенок тяжело заболел в год (а я в то время уже почти не кормила), из-за приступообразного кашля он не мог ничего есть. Кроме того, у ребёнка была сильная интоксикация, и я прикладывала его к груди сначала чтобы успокоить, а потом молоко вернулось. И весь период болезни мы кормились только грудью.

- А как же болезненная психоэмоциональная привязанность? Она не развилась после этого случая?

- Нет, после болезни ребёнок быстро повеселел, переключился на другие, не менее интересные предметы, и постепенно мы снова свели на «нет» грудные кормления. Я привела этот пример, чтобы подчеркнуть важность грудного вскармливания и уникального материнского молока. Это – Природа, и никто лучше неё эту систему «мать-дитя» не отладит. И поэтому я рекомендую начинать прикормы не в три месяца (как допустим, всё ещё рекомендует Институт питания РАМН), а в полгода. И то, лишь из тех соображений, чтобы не заменить полностью мамино молоко – пусть оно будет! – но чтобы напитать ребёночка дополнительно теми веществами, которых ему уже недостаточно поступает с молоком. Молоко же остаётся в рационе ребёнка с его ценными компонентами – ферменты, микроорганизмы… И конечно же психоэмоциональная составляющая очень важна, и хотя бы по этой причине грудное вскармливание желательно продолжать минимум до 9-ти месяцев. А там уже дальше – после года, когда у ребёнка не только все продукты присутствуют в рационе, но и собственная пищеварительная система ребёнка достаточно сформирована, грудное вскармливание можно потихоньку сворачивать. И тут как раз на первый план выходит психоэмоциональная привязанность.

- Вы хотите сказать, что он уже понимает, что к чему, и вполне способен отличить титю от каши?

- Если ребёнок кормится грудью очень долго, то в возрасте года-полутора может наступить кризис: ребёнок отказывается есть, он ничего не хочет из продуктов, капризничает и требует только грудь. И это понятно – момент для постепенного, своевременного введения продуктов в его рацион упущен, грудь даётся по требованию, в любой момент – нет ни режима питания, ничего. Между тем, он уже в состоянии (и ему необходимо!) получать кроме груди и другую пищу. И в этот момент он начинает вредничать. Его неравная система подобна оголённым проводам. И это тоже связано с питанием – находясь на груди постоянно, он не получает необходимых ему питательных элементов, и нервная система ребёнка перевозбуждена.

- И кстати, около года они как раз совершают первые шаги и становятся чуть более независимыми, как минимум, по части перемещений в пространстве …

- Да, есть такой момент. До этого, когда он или ползал или перемещался у мамы на ручках, он не очень беспокоился. А в год-полтора ребёнок начинает отделяться от мамы, и идёт обратная реакция: с одной стороны, он уже не так зависит от неё ни в передвижении, ни в питании, но с другой стороны, он боится маму потерять. И каждый раз, возвращаясь к груди, он как бы проверяет: здесь ли мама? Происходит своего рода откат – психологи отмечают его в период с 7 до 11 месяцев. И очень много проблем мы как раз имеем с теми детишками, которых мама долго кормила грудью, и в более старшем возрасте грудное кормление было уже не радостью, а только нервировало и маму, и малыша. И когда с такими детками в возрасте, скажем, двух лет родители приходят ко мне как к диетологу с вопросом «что делать он ничего не ест», то моя работа тут минимальна – я отправляю к психологу. Потому что прежде чем кормить его нужной едой (то есть соответствующей его возрасту), нужно сначала интерес к этой еде в нём пробудить. А затянувшееся грудное вскармливание этому совсем не способствует. И к вопросу «как накормить ребёнка» нужно было обращаться как минимум на год-полтора раньше.

- Когда?!

- Месяцев в 5-6 – это идеальное время для введения первых прикормов даже с психологической точки зрения. Ребёночек пока ещё ничего не боится, он уверен в том, что мама его не бросит, а главное – у него присутствует здоровый интерес к взрослой пище. На фоне этого интереса самое время предлагать ему новую пищу первое время пока только попробовать – в полгода ребёнок эту новую пищу с удовольствием проглотит во всех смыслах этого слова.

- Хорошо: своевременно начали с новой пищей знакомить, к году – как Вы уже сказали – все соответствующие возрасту продукты присутствуют в рационе… Получается, когда же давать грудь? На грудь места в таком режиме питания уже не остаётся!

- Поначалу грудь даётся сразу после прикорма: съел две-три ложки овощного пюре или кашки, «запил» маминым молочком. Позднее одно из грудных кормлений заменяется прикормом полностью, затем два кормления в день, три и так далее. К году грудь ребёнок получает уже эпизодически, в перерывах между основными приёмами пищи. Это и есть схема естественного вскармливания годовалого ребёнка – когда мы грудь оставляем, но к году уже все продукты вводим…

- Особые мучения мамочкам доставляют ночные кормления. Частая картина: ребёнок днём почти не прикладывается, про грудь забывает, но засыпать ложится только с титей, и кроме того, всю ночь титю использует по полной программе…

- Если женщина очень хочет сохранить лактацию, то она должна смириться с тем, что ей придётся кормить ребёнка и ночью – ведь именно ночью вырабатывается пролактин, и импульсация от ночного вскармливания распространяется и на дневное время.

- И, выходит, что если мама настроилась грудное вскармливание прекратить, первым делом она прекращает ночные кормления?

- Да, если настроилась , - то нужно начинать отказ от груди именно с ночных кормлений. Успокаивать ребёночка, баюкать, носить на ручках. Давать ему спящему кефир, воду, компот из сухофруктов…

- На форуме был вопрос про «скачки глюкозы»: по одной из теорий, ребёнок просит по ночам грудь, потому что испытывает потребность в сладком, то есть в глюкозе, которой богато грудное молоко…

- Да, это действительно существует: есть так называемый «феномен утренний зари», когда наступают моменты истощения глюкозы в крови, а к глюкозе чувствительны именно клетки мозга, и потребность в ночном кормлении у ребёнка есть – это да. Но после трёх месяцев мы также оцениваем и продолжительность ночного сна, потому что привычка питаться ночью для более старшего возраста – это плохая привычка. Если к пяти-шести месяцам он всё ещё плохо спит и то и дело просыпается, это не значит, что ему не хватает глюкозы – это значит, что он действительно голодный.

- И как в таком случае его лучше кормить на ночь?

- Хорошо полноценно кормим тем, что он любит и хорошо переносит. Лучше, если это будут каши и овощные блюда, богатые углеводами. Мясо – по минимуму, оно переваривается долго и сложно. А вот в кашах и овощах глюкоза содержится в таком виде, что она высвобождается постепенно и медленно напитывает ребёнка ночью.

- Знаете, если говорить о том, что в раннем детстве мы формируем пищевые привычки, то уж привычка полноценно наедаться на ночь уж точно не может считаться хорошей!

- А я разве говорю о том, чтобы питаться на ночь? Имеется в виду вечерний приём пищи. Ужин. Мы ведь с Вами и сами ужинаем не позднее, чем за три часа до сна.

- И всё-таки, что-то нужно давать ребёнку на ночь? Ведь он просит! И если это не уже грудь, то что?

- Грудь, конечно, после такого ужина будет приятным дополнением перед сном, но если речь идёт о том возрасте, когда грудь ребёнок уже не получает, то кисломолочные продукты – хорошее средство в таком случае. Спустя полтора-два часа после основного ужина, перед сном дайте ребёнку кефир из бутылочки. Если он пьёт из чашки – ещё лучше. Тогда он сможет уснуть на 5-6 часов. В год-полтора нормально, чтобы ребёнок спал ночью по 5-6 часов без перерыва…

И снова вернёмся к маме: как восполнить ресурсы

- Какие ещё советы Вы можете дать женщинам, решившим прекратить грудное вскармливание?

- Конечно, нужно постараться не прекращать кормления резко, а начать «издалека». Не так, что сегодня я решила закончить вскармливание (при том, что ребёнок сосал по 8-10 раз в сутки), а завтра мужественно держусь, и не даю ему грудь вообще. С началом введения прикормов (после полугода) планово сокращайте число кормлений, и к полутора-двум годам, когда вы кормите грудью раз-два в сутки – только тогда можно подумать о прекращении кормлений вообще. В возрасте около полутора лет, как показывает практика, отучение от груди происходит наиболее безболезненно с точки зрения эмоционального состояния как мамы, так и малыша.

- Как питаться женщине на этапе сокращения числа кормлений и после прекращения грудного вскармливания?

- Рекомендации, противоположные тем, что мы даём кормящим мамам: не давать ресурсов организму для выработки молока. Если первый совет кормящим – потреблять много жидкости, то тем, кто заканчивает вскармливание, первое время, наоборот, лучше не пить много. И не прикладывать ребёнка к груди, поскольку сосание – это главный мощный стимул, который вновь запускает гормональный механизм выработки молока.

- Кушать, наверное, тоже нужно меньше?

- Может быть, и меньше, но чаще. Ещё в течение хотя бы месяца-полутора нужно стараться сохранять дробный режим приёма пищи. То есть кушать часто, но понемногу – также, как во время грудного вскармливания. Это нужно, чтобы организм не начал резко всё накапливать и откладывать про запас. С точки зрения диетологии первые месяцы по окончании грудного вскармливания критичны для женщин в плане набора веса. Ведь пока женщина интенсивно кормила грудью, не только поступающие вещества, но и ресурсы собственного организма – всё направлялось на поддержание лактации. Сама по себе выработка молока – это уже довольно сложный, энергоёмкий процесс, и часто кормящие мамы, наоборот, худеют. А вот по окончании грудного вскармливания женщина, наконец, может себя не ограничивать и налегает на сладости, шоколад… Но энергозатраты её уже не соответствуют прежнему уровню – и всё полученное откладывается в жировых депо. Это, кстати, вообще одно из главных правил для тех, кто следит за своей фигурой: один и тот же по количеству и составу набор продуктов, съеденный за шесть приёмов, усваивается совершенно иначе, чем та же самая пища, съеденная, допустим, за два раза.

- Как это?!

- Чем реже вы едите, тем интенсивнее усваиваются питательные вещества. Грубо говоря, организм не может понять: «это всё куда, зачем?» А главное – «когда меня в следующий раз покормят»? – и на всякий случай откладывает про запас. Так что если для обычных здоровых взрослых оптимальный режим питания – это 4 раза в день, то для беременных, кормящих и тех, кто кормить только что закончил, это 6 раз.

- А если мама и во время грудного вскармливания питалась не чаще трёх раз в день – что же, всё-таки нужно по окончании лактации переходить на 6-ти разовое питание?

- Да, именно в этот период, чтобы не набрать лишний вес, я рекомендую тот же объём пищи, который вы раньше потребляли за три раза, разделить на шесть небольших приёмов. Увеличить число приёмов пищи, но не увеличить объём съедаемого. Не есть, например, в обед сразу первое и второе: съесть только первое блюдо, а второе – спустя два-три часа. Набору веса в первые месяцы по окончании грудного вскармливания способствует ещё и смена образа жизни: нередко, закончив кормить ребёнка грудью, мама сразу выходит на работу, где, как правило, приходится много сидеть. И, в прямом смысле, сидя на работе, она уже не тратит столько калорий, как сидя дома с ребёнком. Вообще, нужно заметить, сидение дома с детьми – очень тяжёлое занятие в плане физической нагрузки! Так вот, бросая кормить, женщина, во-первых, принимается активно за сладкое, во-вторых, продолжает по инерции есть много, но уже ест реже (так как выходит на работу), а главное – она уже не тратит столько калорий, как прежде. Вот основные моменты, благодаря которым происходит набор веса сразу по окончании лактации.

- Что ещё делать, чтобы оздоровиться, поддержать, восполнить ресурсы? Ведь наверняка идут потери разных веществ в организме матери, например, кальция…Говорят: с каждым ребёнком мать теряет один из своих зубов…

- Профилактика разного рода потерь должна начинаться ещё даже не во время беременности, а на этапе подготовки к зачатию. И на протяжении беременности женщина должна поддерживать себя витаминно-минеральными комплексами. Когда мы этого не делаем, то в молоко идёт наш собственный ресурс. И напротив, если мы принимаем дополнительно препараты кальция, йодистые, белковые или что-то другое (что рекомендовано), то ресурсы организма не истощаются так сильно. Но самое неприятное в том, что далеко не всё, что «вышло из депо», может быть восполнено. «Природа не терпит пустоты», и если кормящая женщина не получает, например, те же дополнительные источники кальция, то на его место (в ткань костей, зубов, ногтей) встраивается что-то другое. И как правило это – тяжёлые металлы. И потом, даже если по окончании лактации мы начинаем принимать препараты кальция, «встроить» некогда утраченный кальций на его законное место порой не представляется возможным – место уже занято другими микроэлементами. Поэтому женщина, которая ещё только готовится к беременности, уже должна насыщать организм витаминами и минералами. Исследования показывают, что если женщина во время беременности питалась плохо, и начала следить за своим питанием только после родов (начав кормить грудью), то получаемые ею вещества идут не в молоко! Они идут в первую очередь на восполнение её собственных ресурсов. Потому что это – организм, а молоко – его вторичный продукт. И организм заботится сначала о себе, и уж потом – о своих дополнительных функциях.

- С ужасом думаю: на протяжении всего года грудного вскармливания я сама принимала в лучшем случае препараты кальция. И те – время от времени. Что теперь делать – бежать в аптеку за препаратами?

- Есть множество разных препаратов, биологически активных добавок, различных компонентов пищи, продуктов специального назначения, обогащённых продуктов… Нужно приобрести тот или иной продукт – в зависимости от того, в чём организм нуждается. Как правило, все мамы, закончившие кормить грудью, испытывают дефицит кальция, железа, йода и целого ряда витаминов.

- Можно ли самостоятельно определить, каких именно веществ не хватает организму?

- Существуют, конечно, очень сложные анализы, помогающие это установить, но обычно никто ни с кем не консультируется, и женщины принимают стандартные, доступные витаминно-минеральные комплексы или витаминные коктейли для беременных и кормящих. Но конечно лучше приём любых препаратов начинать после консультации врача, потому что всё индивидуально. Например, если женщина весь период грудного вскармливания съедала по полкилограмма творога ежедневно, то ей, может быть, вовсе и не кальций нужен, а витамин Д. А другая, например, вовсе не получает кальций с продуктами, и ей дотация кальция, безусловно, необходима. И если мы рекомендуем каждой женщине (не беременной и не кормящей) потреблять 1000 мг кальция в день (условно говоря, это литр молока или кефира), то кормящая мама – не меньше 1500 мг. Если этого количества кальция мы не получаем, хотим мы этого или нет, возникает дефицит.

- И всё же, есть, наверное, какие-то внешние признаки: так, говорят, что при недостатке кальция ногти становятся ломкими и слоятся, волосы начинают выпадать...

- Чаще всего имеет место сочетанная недостаточность, много факторов в комплексе могут вызывать сходные симптомы, и поэтому назначаются комплексные препараты, где одни компоненты усиливают действие других, дополняют друг друга и организм всё равно, что называется, «своё возьмёт». Те же волосы могут сыпаться по причине нехватки не только кальция, но и железа, и йода, а ещё это может быть признаком нехватки витаминов группы В и белка… Ногти – это, действительно, депо кальция, но также они могут страдать из-за нехватки в организме цинка и железа… Сказать однозначно, почему имеют место те или иные симптомы, достаточно сложно – нужно проанализировать в целом рацион женщины и принять во внимание тот образ жизни, который она ведёт. а ещё к этому нужно добавить: как усваивается вся та замечательная, богатая витаминами пища, которую вы употребляете. Можно есть, есть и есть ценную пищу, но всё это будет с тем же успехом и выводиться…

И ещё немного о гармонии гормонов

- Какие рекомендации Вы можете дать женщинам на этапе окончания грудного вскармливания, чтобы все функции организма как можно скорее пришли в норму?

- Гормональный фон зависит от множества факторов, а выработка гормонов в нужном соотношении – очень тонко настроенный механизм. Он напрямую связан с режимом дня и питания, с тем, в какой экологической обстановке живёт человек и на какой работе работает... На уровне гормонов могут сказываться и перенесённые вирусные инфекции, и многое другое. И менструальная функция может сбиться от каких-то на первый взгляд незначительных причин, в том числе психоэмоционального характера. Заканчивая грудное вскармливание не нужно в тот же день активно менять всё в своей жизни – женщина должна постепенно расставаться с образом жизни кормящей мамы. Окончив кормить ребёнка грудью, ну не бегите вы в тот же день на работу, дайте организму приспособиться к новым условиям жизни! И если мы говорим, что кормящая мама должна больше отдыхать, бывать на свежем воздухе и полноценно питаться (то есть, по сути, установить себе некий санаторно-курортный режим), то этот самый режим мы рекомендуем женщинам соблюдать какое-то время и по окончании лактации.

- Как долго?

- Любая гормональная перестройка длится в организме не менее 3-х месяцев. А точнее – от двух до шести месяцев. Например, все, кто принимает гормональные противозачаточные средства, знают, что после отмены контрацептива должно пройти минимум 3 месяца до того момента, как можно приступать к зачатию. Они необходимы как раз для стабилизации гормонального фона. То же самое, кстати, можно сказать и о применении гормональной контрацепции по окончании грудного вскармливания – дайте организму перестроиться, не принимайтесь за таблетки в первый же день! Только спустя минимум три месяца (а лучше - полгода) после того, как регулярный цикл установится, можно подумать и о предохранении с помощью гормональных препаратов.

- Но в большинстве случаев, именно так и получается: мама и на работу выходит одновременно с окончанием грудного вскармливания, и начинает принимать гормональные таблетки! Более того, по окончании кормления одним из первых возникает желание срочно сеть на диету, заняться лечебным голоданием, разного рода чистками и физкультурой!. (подробнее об очистительных процедурах, голодании и разгрузочных днях читайте во второй части интервью).

- Не надо себя истязать! Вскармливание ребёнка – это большая работа для организма, требующая затрат не только калорий, но и ресурсов самого организма женщины. И по окончании вскармливания нужно дать организму отдохнуть и восстановиться.

- Какие признаки могут говорить о том, что завершение лактации прошло успешно, что эта функция свёрнута безболезненно и организм гормонально перестроился?

- Прежде всего, это наступление регулярных месячных. Это должно произойти не позднее, чем через полгода по окончании грудного вскармливания. Если же наблюдаются без повода проявления ПМС, боли в молочных железах, психоэмоциональная лабильность, то это говорит о том, что настройка организма не произошла, и может быть, требуется обратиться к специалисту, чтобы выяснить, что происходит и помочь организму восстановить прежние функции.

- К какому специалисту обратиться по окончании лактации? К гинекологу с такими вопросами не пойдёшь…

- Да, и это, кстати, проблема. Это так называемые случаи условного здоровья – женщины ничего не болит, ничего не беспокоит, и обратиться к гинекологу, в общем-то, не с чем. Ну, месячные не пришли после окончания грудного вскармливания – так многие не считают это проблемой и живут с этим довольно долго, как мы видим. А часто бывает именно так, что организму просто напросто не хватает каких-то элементов. Йода, железа или просто белка – гормоны вырабатываться готовы, но им не из чего. Потому что строительный материал для женских половых гормонов – это белки и жиры. И не нужно гормональной терапии для того, чтобы месячные, наконец-то, пришли – достаточно коррекции питания и режима дня.

- Бывает, наоборот, на фоне грудного вскармливания у женщины приходят месячные. Это сигнал к тому, что лактация скоро закончится? Значит ли это, что пролактина уже недостаточно?

- Его может быть недостаточно для подавления менструальной функции организма, но может оказаться вполне достаточно для полноценной выработки молока. И даже с окончанием грудного вскармливания, когда женщина уже не кормит, и идут полноценные месячные, так называемый «свободный» пролактин циркулирует в крови – организм не может резко прекратить его выработку.

- Как это проявляется?

- Могут быть внезапные приливы молока, но уже не такие явные, похожие на некоторое ощущение наполненности груди. Иногда даже, если ребёнок вдруг приложился к груди, молоко может появиться в достаточно большом количестве. Часто бывает у женщин, что спустя довольно большое время после окончании грудного вскармливания пролактин сохраняется в крови, и это сопровождается нерегулярностью месячных, эмоциональной нестабильностью, раздражительностью.

- Это частая картина и для нерожавших женщин!

- Да, эндокринная система любого человека в современных условиях жизни работает с нагрузкой, чутко реагируя на многие неблагоприятные факторы – их мы с Вами частично уже описали. Но в связи с лактогенной функцией вот о чём хотелось бы ещё сказать. Поскольку выработка молока в организме как гормональный процесс тесно взаимосвязана с эмоциональным состоянием женщины, то порой случается, что даже спустя долгое время по окончании лактации, синтез и циркуляция пролактина в организме продолжается, его даже очень много. И некоторые «продвинутые» врачи говорят, что женщина ещё «не отпустила» своего ребёнка, она в каком-то смысле всё ещё «держит его на груди». Это может проявляться как повышенный материнский инстинкт, гиперопека… А эти вещи, в свою очередь, могут иметь, так сказать, «физический субстрат» в виде повышенного уровня пролактина и, как следствие, нарушение репродуктивных функций. Физически мать кормить его бросила, а психологически она всё ещё кормит ребёнка грудью, постоянно тревожится за него, болезненно опекает. Такое наблюдается у некоторых и до десяти лет, да и в целом по жизни!

- Мама в голове держит образ младенца, хотя её сын, может быть, уже и сам давно стал отцом

- Совершенно верно! И если женщина для себя решила: «всё, мы с грудным вскармливанием заканчиваем, этот этап мы с ребёнком прошли, надо двигаться дальше» – то с такой мысленной установкой она действительно сможет закончить кормления безболезненно и сумеет продолжать развивать отношения с ребёнком по другим направлениям, не ограничиваясь грудным вскармливанием. Гормоны – в прямом и переносном смысле – берут «из головы».