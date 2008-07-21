U-итервью с маммологом (часть 2). Денис Демидов: Чего нельзя делать с грудью…

Первая часть интервью здесь!

Чего нельзя делать с грудью. О вреде белья «с косточками» и прочих грубостях

- Часто женщины, жалуясь на проблемы с грудью, дают такие объяснения: «застудила» или «неудобно спала – придавила».. Разные легенды я слышала о причинах возникновения заболеваний груди. Действительно ли можно навредить груди, если её «придавить» или «застудить»? Только ли застой молока приводит к воспалительным заболеваниям или, действительно, переохлаждение или сдавливание могут их провоцировать?

- Да, безусловно, застой молока – не единственная причина развития воспалительных процессов в молочных железах. Вообще, к лактирующей железе надо относиться очень бережно – она весьма уязвима. Причиной всех воспалительных заболеваний (в данном случае маститов) является микробное поражение.

- А как микробы проникают в грудь?

- Через молочные протоки. Могут также попасть через повреждения кожи – порезы, царапины. Важно соблюдать гигиену, содержать молочные железы в чистоте – это поможет предотвратить проникновение микробов.

- Поясните понятие «гигиена». Например, в некоторых старых советских книжках для кормящих мам даётся такой совет: «перед каждым кормлением необходимо мыть грудь с мылом, а после кормления обтирать соски борным спиртом»…

- Нет, ну не нужно, конечно, доводить гигиену до фанатизма. А борный спирт – это уже даже не фанатизм, а экстремизм какой-то! Достаточно просто поддерживать чистоту.

- Хорошо, это понятно. А как с переохлаждением и грубым механическим воздействием на грудь, в частности, сдавливание - эти факторы тоже опасны?

- Безусловно! Нельзя допускать переохлаждения молочной железы, так как это может спровоцировать развитие воспалительного процесса. Грудь нельзя ударять, сжимать, постоянно перетягивать. Очень опасно постоянное ношение белья «с косточками» - такие бюстгальтеры при длительном ношении оказывают хроническое травмирующее воздействие на грудь.

- Впервые слышу о вреде белья «с косточками»!

- Маммологи против такого белья, особенно опасно оно для лактирующей железы. Представьте себе, что в нижней части молочной железы какой-то участок постоянно сжимается, придавливается этой жёсткой «косточкой», и в этом месте возникает нарушение кровообращения и застой молока. Даже если женщина уже не кормит, но всю жизнь носит неправильно подобранное сдавливающее бельё – это явление называется хроническая травматизация. С течением времени в этом месте (за счёт травматизации) может возникнуть повышенное деление клеток - пролиферация, могут появляться клетки с дисплазией 1-3 ст. и онкологические клетки. Травма имеет огромное значение в развитии онкологических заболеваний груди.

- Это, наверное, тема отдельной беседы…

- Да. Что же касается кормящих мам, то мы не рекомендуем носить сдавливающее, травмирующее бельё. Поддерживающие бюстгальтеры – пожалуйста, но они не должны травмировать грудь.

- Тогда снова спрошу Вас о перетягивании груди , которое мы с Вами уже описали выше. Перетягивание – это ведь тоже сдавливание. Оно не провоцирует онкологию?

- Нет, здесь же речь идёт о временной мере, которую иногда применяем и мы по медицинским показаниям. С точки зрения онкологии опасно именно хроническое травмирование груди.

Размер груди, количество и качество молока

- Много мифов ходит о размере груди. С точки зрения медицины на что он влияет? Способность к выработке молока зависит от того, насколько велика грудь?

- Размер груди определяется генетически и зависит от уровня гормона пролактина в период полового созревания девушки. Размер молочных желёз индивидуален. Бывают, конечно, отклонения, в частности – гигантомастия.

- Интересно! А гигантомастия – от какого размера начинается? Восьмого-девятого?

- Ну, по номерам мне сложно определить, но гигантомастия – это заметно. Женщине уже тяжело ходить, молочные железы доставляют ей дискомфорт. Гигантомастия, впрочем, встречается редко. И в этих случаях женщина, как правило, «не молочная» - то есть, молока у неё мало. Вообще, очень большая грудь – это обычно мало молока. На самом деле сама протоковая система молочной железы относительно невелика и у всех женщин примерно одинакова, независимо от размера груди. А всё остальное – это жировая ткань и связочный аппарат. Если жировой ткани слишком много, она может передавливать секреторный аппарат, и тогда выработка молока нарушается. Но это один из механизмов. Для каждого случая индивидуально – бывает, что и маленькая молочная железа вырабатывает мало молока, а большая – наоборот, «молочная». Каждую женщину природа наделила тем, чем наделила. Но, как показывает практика, 1-й, 2-й и 3-й размер груди – это оптимально для грудного вскармливания: женщина обычно кормит долго и никаких проблем с этим не испытывает. Большую железу уже труднее, например, расцедить в случае застоя молока и так далее.

- Цвет молока – о чём он говорит? У кого-то может быть молоко цвета сгущёнки, у кого-то – голубоватое, почти прозрачное…

- Цвет молока говорит о его пищевом составе, и не более того. Насыщенность молока теми или иными веществами зависит от питания кормящей матери.

- А с точки зрения здоровья матери?

- Надо обращать внимание на то, что при воспалительных заболеваниях молоко может мутнеть и темнеть.

- Если появилась кровь в молоке?

- К этому может быть несколько причин, надо смотреть женщину в каждом конкретном случае. Это может быть связано с тем, что где-то имел место травмирующий фактор и какой-то микрососудик лопнул... Может быть женщина грубо помассировала грудь или придавила. В любом случае, крови в молоке не должно быть, это настораживающий факт, который должен заставить её обратиться к врачу.

- Что ещё должно заставить кормящую женщину обратиться к маммологу?

- Мы с Вами, в общем-то, уже перечислили эти моменты: застойные явления, болезненность молочных желёз, повышение температуры, а также изменения характера состава молока (тёмный цвет, кровь и т.п.). Это основные моменты, которые требуют безотлагательного вмешательства. Ну а всё остальное – это, например, вопросы с окончанием лактации (если женщина настроилась окончить грудное вскармливание, но не знает, как это сделать правильно), или другие вопросы… Боюсь не охватить всего спектра.

Почему маммолог – онколог. Где и кому показать грудь. О профосмотрах

- Где найти маммолога?

- У нас есть городской маммологический центр, но его специфика – в основном онкологические заболевания груди, 305 кабинет в поликлинике 40-й больницы. Приём ведётся в две смены, со страховым медицинским полисом могут записаться жительницы г. Екатеринбурга и всей Свердловской области.

- Скажите, а почему маммология и онкология идут рука об руку? И каждый маммолог обязательно имеет через дефис специализацию «-онколог»? Ещё онятно, почему «акушер-гинеколог» – это один специалист (хотя такое сочетание тоже вызывает много вопросов лично у меня). Но вот почему «онколог-маммолог»: не просто «специалист по молочным железам», а «специалист по раку молочных желёз»?

- Дело в том, что по статистике онкопатология груди занимает первое место в общей онкозаболеваемости. И самое опасное, с чем может столкнуться врач-маммолог – это онкология. Именно поэтому маммологи в обязательном порядке получают образование и по онкологии тоже – чтобы суметь разглядеть эту патологию на ранней стадии. Что же касается маститов различного происхождения, то мы, маммологи, стараемся лечить их в первую очередь консервативно (когда это ещё возможно) – с помощью различных антимикробных препаратов, мазей, физиопроцедур и так далее. Если же силами консервативного лечения уже не обойтись, тогда с инфекционным маститом женщина попадает в отделение гнойной хирургии, и оперируется там, а не в маммологическом центре. По поводу мастита в гнойном отделении после пункции и получения гноя, обычно выполняются вскрытие и адекватное дренирование – это принципы гнойной хирургии.

- Но если не так всё запущенно, ещё, может быть и не гнойный процесс, но воспаление уже идёт, есть болезненность, повышение температуры… Не идти же в хирургию самой? Всё равно нужно пойти к маммологу, пусть он даже и онколог при этом?

- Безусловно. В таких случаях можно обратиться к маммологу по месту жительства или в ГКБ №40, и он определит – можно ли обойтись консервативными методами лечения, и если необходимо, он даст направление к хирургу и объяснит, куда ехать.

- Напомните, пожалуйста, на какой день лучше проходить профосмотры.

- По окончании менструального кровотечения, с 8-го по 15-й день менструального цикла – это оптимально для наилучшей диагностики. Нет, если какая-то неотложная ситуация, то, конечно, не надо ждать, когда наступит этот период – нужно приходить и задавать свои вопросы. Не очень желательно непосредственно в дни менструации, но и это возможно в случае критического состояния.

- Вообще профосмотры – для чего они?

- Они проводятся, в первую очередь, с целю профилактики онкологии. Женщины старше 40-ка, а лучше старше 35-ти лет уже должны проходить профилактический осмотр у маммолога раз в год. Также к группе риска мы относим тех, кто имеет семейную предрасположенность к онкологии.

- Что считать «семейной предрасположенностью» - только рак груди или вообще?

- Если у кого-то из родственниц были онкологические заболевания не только груди, но и гинекологической сферы – это уже повод для профосмотров. Потому что – существует много исследований, и это уже доказано – онкозаболевания в гинекологии и маммологии определяются одним геном, передающимся по наследству, который отвечает за предрасположенность и к раку молочной железы, и к раку репродуктивной системы.

- Кто ещё попадает в группу риска по онкологии груди?

- Женщины, имевшие травмы груди – например, в результате аварий или во время интенсивных занятий спортом. Сама по себе травма уже приводит к повышенному риску по части онкологии. В остальном же – по рекомендации.

Контрацепция. Теория потерянных менструальных циклов. Коварные гормоны и «пожизненное» грудное вскармливание

- У мам погодков или детей с небольшой разницей в возрасте бывает так: одного родила – кормила-кормила, потом снова забеременела, и не прекращала кормить до родов. Потом второго кормила, а кто-то и третьего… И так далее, одного за одним женщина может кормить пять, шесть лет непрерывно… Как это сказывается на здоровье женщины?

- Только положительно!

- Но как же? Ведь в самом начале разговора Вы говорили, что оптимально кормить до одного года!

- Вообще Природа предусмотрела только два наиболее естественных состояния для организма женщины: это состояние беременности и состояние лактации. Это два наиболее здоровых состояния женщины.

- ??!! Ужас!! (Нет, вообще-то, конечно, прекрасный заголовок для статьи ). Но всё-таки, если серьёзно: мне как-то не хочется верить, что только это женщине и предопределила природа!

- А в Природе всё просто! И научные исследования, кстати, это подтверждают: наиболее естественно и безопасно для здоровья женщины находиться под действием прогестерона. Это тот гормон, кстати, который (в том числе) защищает и молочные железы от развития раковых заболеваний. Именно поэтому длительное грудное вскармливание благотворно влияет на организм женщины – благодаря пролонгированному действию прогестерона. И наоборот, самый сильный канцероген, который только есть в Природе, и который и влияет на развитие раковых заболеваний – это собственный гормон женщины эстроген. А гиперэстрогения и приводит к развитию различных заболеваний молочной железы.

- Гиперэстрогения – то есть переизбыток эстрогена? И как он проявляется - растут усы, телосложение по мужскому типу?

- Нет, наоборот. Избыточное оволосение, мужское телосложение – это признаки переизбытка мужских половых гормонов в женском организме. А эстроген – это, напротив, один из самых женских половых гормонов, отвечающий за женственность и привлекательность для противоположного пола. Под воздействием эстрогена у женщины блестят волосы, блестят глаза – эстроген отвечает за женскую красоту.

- Надо же, как всё разумно предусмотрено! Высокий уровень эстрогена делает женщину более привлекательной для противоположного пола – естественным образом это приводит к наступлению беременности, а далее к лактации. То есть, благодаря эстрогену на начальном этапе, женщина позднее попадает под действие прогестерона, и получает защиту от рака! Чудеса

- Ну, можно и так сказать. Между прочим, в науке существует так называемая «теория потерянных менструальных циклов», которая говорит о том, что чем дольше в своей жизни женщина находится под воздействием прогестерона, тем лучше для её здоровья. Прогестерон же – кроме всего прочего – подавляет менструальную функцию, а потому, чем больше менструаций «не наступит» (а во время беременности и лактации менструации, как правило, не бывает) – тем лучше. У каждой женщины существует с рождения заложенное количество менструальных циклов, которые могут дать яичники в течение всей её жизни. И чем больше из этих «заложенных» циклов не состоится, тем меньшее количество времени на протяжении жизни женщина будет находиться под влиянием гормона эстрогена.

- А его вредное влияние сохраняется, да? Эстроген «накапливается» в организме, как радиация и отравляет женщину?

- Нет, не так всё страшно. Эстроген не накапливается, и не отравляет – его количество циклически возрастает, а затем снижается естественным образом. В первой половине цикла преобладает эстроген, во второй половине – прогестерон. Просто чем меньшее количество времени женщина находится под влиянием эстрогена, тем меньше вероятность развития онкопатологии. Таким образом, теория потерянных менструальных циклов говорит: менструации, «потерянные» естественным образом (то есть не в результате нарушений цикла, а за время беременности и грудного вскармливания) благотворно влияют на её здоровье.

- Хорошо, и как тогда в свете этой теории выглядит гормональная контрацепция?

- Однофазные оральные контрацептивы с преобладанием прогестерона с этой точки зрения очень хороши, поскольку под их воздействием женщина «как будто бы» находится в состоянии беременности. Двух-, трёхфазные – здесь уже сложнее.

- Так зачем они вообще тогда изобретены – эти двух, трёхфазные и так далее? Пили бы все женщины однофазные контрацептивы и находились бы вечно в прогестероновой эйфории

- Не так всё просто. Природа не зря предусмотрела не один женский гормон, а разные. Иногда (например, по части гинекологии) даже показаны двух и трёхфазные контрацептивы (при эндометриозе и гиперплазии эндометрия). Избыток прогестерона – это ведь тоже нехорошо. Пусть он и защищает женщину, но его уровень должен быть в норме.

- Лактация и контрацепция – как сочетаются между собой?

- Снова обратимся к физиологии. Природа предусмотрела, что в течение первого полугода после рождения ребёнка, когда женщина кормит только грудью, женщина не может повторно забеременеть. Это и есть так называемый естественный метод контрацепции. Он основывается на том, что если грудные кормления происходят регулярно и перерыв между ними не превышает трёх часов, то происходит так называемая «гормональная замена». Но метод действует только при строгом выполнении этих условий. С увеличением же промежутка между кормлениями меняется периодичность выработки молока и соответственно гормональный фон, и тут уже лучше применять дополнительные меры контрацепции, если женщина в этот период не планирует новую беременность. Ненадёжность метода заключается, прежде всего в том, что кормить нужно по часам, соблюдая равномерный промежуток. Но и в любом случае, даже если женщина пользуется этим методом успешно, не желательно прибегать к нему более полугода – гормональный фон всё-таки меняется спустя такое время.

- А оральные контрацептивы можно принимать кормящим мамам?

- Любые контрацептивы, показанные для кормящих. Их несколько, но нужно консультироваться с гинекологом и индивидуально подбирать препарат.