«Школа» с пелёнок. Развитие новорожденного.

Первый месяц – очень сложный период в жизни малыша и его родителей. Главная задача на данном этапе – адаптироваться: у ребенка к миру, у родителей к новому статусу, режиму и наличию в их жизни нового человечка.

В этот период, как правило, молодая мама не всегда в состоянии найти в себе силы на поиски информации по развитию малыша. Информации о физиологии таких малышек в поле достаточно, но о развитии таких крошек говорят мало. Поэтому, я надеюсь, что собранные здесь упражнения будут полезны молодым родителям и освободят им драгоценное время для общения со своим крохой. К счастью, никаких особых методик или приспособлений для занятий с таким малышом не требуется.

Младенец готов учиться с самого момента рождения. Природой в этом маленьком беспомощном существе заложено удивительное стремление к познанию. Родителям остается лишь стимулировать ребенка и радоваться его успехам.

Малыш и сам по себе проделывает огромную работу. И чтобы помочь ему как физическом, так и психическом развитии, достаточно, занимаясь повседневными делами, ухаживая за крохой, проводить первые «уроки».

Важно помнить, что все занятия с малышом должны быть непродолжительными, проводиться только тогда, когда малыш здоров, сыт и бодр, и очень важно, мама была в хорошем настроении. Если хоть одно их этих условий не соблюдается – занятия лучше отложить.

Развитие зрения

Зрение малыша от рождения до месяца устроено таким образом, что четко малыш видит предметы, расположенные на расстоянии не более 30 см от его личика. И сосредоточить взгляд на таком объекте новорожденный способен лишь на несколько секунд. Но ребёнок настолько быстро развивается, что любые действия взрослых стимулируют его зрительную систему.

Самый интересный объект для изучения крохи – человеческое лицо. В первую очередь, конечно, лицо матери. Во время кормления и переодевания малыша разговаривайте с ним, смотрите крохе в глаза. Для ребенка необычайно интересно смотреть, как мама строит «рожицы», улыбается, хмурится, разговаривает. Главное, помнить, что расстояние, на котором крохе видно мамино лицо – 20-30 см.

Игра «подражалки» очень понравится вашему крохе, и вам доставит несколько приятных мгновений. Малыш уже умеет хмурить бровки, морщить лобик, сосредоточенно прислушиваться, непроизвольно улыбаться. Копируя мимику крошки, вы будете вызывать у него новые эмоции. Такое «живое зеркало» способно очень увлечь вашего кроху.

Детское зрение таково, что его внимание привлекают прежде всего не яркие игрушки (хотя новорожденный различает цвет и распознает интенсивность цвета), как считают большинство родителей, а контрастные черно-белые предметы. Клетка, полоска, черно-белые изображения способны привлечь младенца гораздо сильнее. Сейчас в магазинах появились в продаже мобили с черно-белыми подвесками – игрушками, которые постепенно заменяют цветные игрушки по мере роста карапуза. Но можно и самостоятельно изготовить развивающие игрушки, которые будут способствовать тренировке зрения малыша. Одной из таких развивающих принадлежностей может стать нарисованное на картоне человеческое лицо с улыбкой. Лицо должно быть достаточно крупным: 10-15 см. в диаметре. Его можно повесить в поле зрения малыша. Несколько минут эта игрушка способна увлечь кроху. Некоторые родители используют для этих целей специально изготовленные крупные черно-белые фото мамы и папы. Сшитые мамой кубики из ткани, деревянные кубики, фигурки из картона, разрисованные простыми черно-белыми изображениями – отличные пособия для развития зрения крошки. Если вы используете бутылочку, то можно сшить или изготовить из бумаги «обертку» для бутылочки вертикальными или горизонтальными полосами. Так же очень большой интерес для малыша может представлять мамина кофточка с черно-белыми полосками или рисунком. Просто спасение для нерукодельных мам :).

Яркие игрушки тоже можно и нужно использовать, но следует помнить, что предметов не должно быть слишком много (максимум 2-3) и новые игрушки должны появляться не слишком часто (меняйте игрушки раз в 3 дня). Демонстрация всего разнообразия приобретенных заранее погремушек, мишек и куколок сразу лишь утомит кроху.

Для того, чтобы развивать у крошки навык слежения, идеально подойдет небольшой яркий предмет (игрушка, мячик, кусочек такни…). Медленно пронося предмет перед личиком малыша вправо и влево, вы помогаете малышу освоить навык слежения. Чуть позже можно начинать передвигать перемет по направлению от подбородка крохи ко лбу и по кругу.

Еще одно упражнение, которое доставит радость и принесет пользу и маме, и малышу (и папе, и малышу) – совместное разглядывание себя в зеркале, ведь так приятно лицезреть себя с крохой на руках. Ближе к месячному возрасту ребенок в вертикальном положении на расстоянии 30 сантиметров от зеркала способен разглядеть в нем изображение, которое его, безусловно, заинтересует. Конечно, не стоит ожидать, что кроха узнает вас, а тем более себя в отражении, это и не цель. Ребенок получит массу новых впечатлений, особенно если в процессе любования вы будете ему рассказывать о том, что он обладатель самых чудных в мире носика, ротика, глазок и т.д., и вообще просто красавец. Признания в любви тоже будут восприняты благосклонно :).

Развитие слуха.

Ребенок слышит и учится говорить с рождения. Уже в первые сутки младенец выделяет человеческую речь среди всех остальных звуков и реагирует на нее.

Разговаривайте с малышом в то время, когда вы кормите его, купаете, одеваете. Это лучший способ развить его слух и стимулировать развитие в целом, а так же способ установить с ним эмоциональный контакт. Малыш с удовольствием будет слушать стишки, прибаутки, песенки. Меняя тональность голоса и высоту речи, вы дадите своему крохе новые впечатления. Очень хорошо, если с малышом будут разговаривать все члены семьи, уделяя этому общению хотя бы несколько минут в день.

Ученые доказали, что маленькие дети положительно реагируют на «сюсюканье», поэтому взрослые часто непроизвольно переходят на такое общение. Но не стоит все время «сюсюкать» с крохой.

Так же хорошо стимулируют развитие малыша игры с погремушкой, негромким мелодичным колокольчиком. Продемонстрируйте ребенку игрушку, дайте послушать, как она звучит. Затем можно перемещать источник звука справа, слева над головой малыша.

Называйте малыша ласковыми прозвищами, но не забывайте почаще использовать имя крохи, занимаясь с ним.

Можно и нужно использовать приятную негромкую музыку. Сейчас магазины предлагают большой выбор классических мелодий и колыбельных песенок для детей. Но очень важно помнить, что даже очень качественная аппаратура и самые дорогие диски не заменят малышу маминого пения. Специалисты утверждают, что пение способствует развитию музыкального слуха крохи. Даже если вы сами весьма критично относитесь к собственным музыкальным способностям, ваш малыш станет вашим преданным поклонником и почитателем таланта.

Иногда возникает необходимость успокоить кроху. Новорожденные малыши часто засыпают под ритмичные звуки, которые напоминают им биение сердца матери в период внутриутробной жизни. Многие из них очень любят послушать тиканье часов и даже звуки, издаваемые посудомоечной машиной во время работы. Производители товаров для малышей даже предлагают игрушку, которая издает звук, сходный с шумом околоплодных вод, утверждая, что она успокаивает кроху.

Развитие тактильной чувствительности (сенсорной базы)

Кожа – наиболее развитый к моменту рождения «орган чувств» младенца. Тактильные ощущения способны значительно обогатить запас впечатлений малыша. Очень важно учитывать, что телесный контакт с матерью не только является мощнейшим развивающим стимулом, но и способствует успокоению крохи, дает ему чувство защищенности.

Медицинский массаж, конечно же, лучше доверить специалистам. Но каждая мама вполне в состоянии выучить комплекс несложных массажных приемов и упражнений и проводить их со своим малышом. Такой домашний массаж будет полезен как для физического так и для эмоционального развития крохи. Сейчас на книжных прилавках нет недостатка в литературе, предназначенной для родителей и содержащей приемы массажа для новорожденных.

Занимаясь с малышом, играя или делая массаж можно проделать следующее упражнение: нежно подуйте на ладошки крохи, тоже можно проделать с локотками, коленками, пальцами рук и ног.

Даже простое перебирание пальчиков на ручках и ножках малыша – очень полезное упражнение. Оно стимулирует познание малышом собственного тела.

Для ребенка очень важен контакт с матерью «кожа к коже». Как правило, дети, находящиеся на грудном вскармливании, не испытывают в нем недостатка. Но даже если вы кормите кроху из бутылочки, приложите его к груди.

Выкладывайте кроху на разные поверхности, которые дают разные тактильные ощущения (ситец, махровое полотенце, плед, шелковая ткань, искусственный мех). Погладьте ручки и ножки крохи кусочком этих тканей. Понаблюдайте за реакцией.

Во время переодевания необходимо давать возможность крохе побыть голеньким, если температурные условия в помещении позволяют. Это и закаливание, и новый опыт для ребенка.

Координация движений (перемещения в пространстве)

Чем чаще вы меняете поле зрения ребенка, тем быстрее у него развивается координация движений и чувство равновесия, которые будут необходимы ему для сиденья, ползанья и ходьбы.

Носите малыша на руках, держа его то лицом к себе, то спиной к себе.

Поворачивайте малыша в разных направлениях, бережно поддерживая головку.

Не ограничивайте пребывание малыша в квартире кроваткой и пеленальным столиком. Предварительно убедившись в безопасности для крохи, выкладывайте его на диван, кресло и т.п.

К концу первого месяца ваш кроха совершит значительный рывок в развитии и в ответ на вашу любовь и заботу вы уже совсем скоро получите первую замечательную улыбку, обращенную именно к вам. Желаю вам успехов в развитии ваших деток!