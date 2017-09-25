10 важных дел в роддоме. Чем заняться маме после родов
Мало кто рассматривает дни, проведённые в роддоме, как возможность расслабиться и позаботиться о себе. А зря. Эти несколько дней можно не просто «вылежать», а прожить с пользой. Ведь впереди у мам великие дела и крайне насыщенное время, и неизвестно будет ли в ближайшие месяцы возможность подумать о себе или даже есть и спать придётся стоя.
Чем же стоит заняться в роддоме, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые дни?
10 дел на первые дни:
Позаботиться о себе
Современные родильные дома помимо выполнения основной своей функции, предлагают множество самых разных, а иногда и неожиданных услуг. В частности, молодых мам могут заинтересовать такие:
- физиотерапевтические процедуры,
- кислородные коктейли,
- аэрофотарий (помещение для светолечения и принятия воздушных ванн)
- соляные пещеры,
- занятия дыхательной гимнастикой,
- маникюр и педикюр,
- парикмахерские услуги и многое другое, что не противопоказано в первое время после родов.
Почему бы не воспользоваться моментом и не позаботиться о себе?
Кроме того, сходите к маммологу, флебологу или другим специалистам, до которых в ближайшее время вы вряд ли доберётесь. Узнайте у лечащего врача, не нужно ли вам сдать дополнительные анализы. Это особенно важно, если во время беременности у вас были
Показать ребёнка разным специалистам
Во многих роддомах молодые мамы могут не только заняться своим здоровьем, но и проверить слух и зрение ребёнка, проконсультироваться с неонатологами, неврологами, хирургами и другими специалистами.
Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы не бегать по врачам хотя бы в первые недели после выписки из роддома.
Если вам кажется (или
Научиться всему необходимому
В роддоме рядом с молодыми мамами находятся специалисты, которые могут и должны (!) помочь освоиться в новой роли: научиться кормить, одевать, подмывать ребёнка, ухаживать за грудью, сцеживать молоко
Кроме того, можно в спокойной обстановке посоветоваться и с более опытными мамами и перенять у них те «тайны мастерства», о которых невозможно вычитать в специальной литературе. Расспрашивайте обо всём, что вам пока непонятно, наблюдайте за тем, как ухаживают за малышами медсёстры или опытные мамы, не стесняйтесь своего незнания. Скоро и вы станете
Отдохнуть
Иногда полезно просто ничего не делать. Тем более, что, возможно, это последние
Привести себя в порядок
Если роды прошли благополучно, то через
Найти подруг
Больницы и роддома — традиционное место знакомства наших людей. Молодые мамы, познакомившиеся в роддоме, нередко потом общаются годами, поддерживая друг друга и обсуждая насущные проблемы. Ведь их дети ровесники, а потому и дела, заботы и радости у всех примерно одинаковые. Если вы общительный, контактный человек, то наверняка заведёте в роддоме приятные и полезные знакомства.
Написать письмо в будущее
Вы
Или начните вести дневник, в который станете записывать все достижения крохи, его первые забавные фразы и маленькие победы. Не надейтесь на свою память. Опыт показывает, что, увы, забывается большая часть дорогих и трогательных моментов. Если же вы положите начало замечательной традиции и станете записывать хотя бы по несколько строчек в день, то потом ваш подросший ребёнок сможет прочесть целую книгу, посвящённую только ему одному и его жизни. Удивительная возможность! И сделать ему такой уникальный и трогательный подарок сможете именно вы, его мама. Для этого нужно лишь захотеть и совсем немного (хватит пяти минут в день) потрудиться.
Пообщаться с психологом
Если вы чувствуете себя не слишком уверенно или
Сообщить всему миру (ну, или только самым близким) о своём счастье
Пока у вас есть время, можно оповестить родных и друзей о вашем новом статусе и спокойно, без спешки и суеты, принять поздравления.
Оставить отзыв о роддоме
Вы уже несколько дней в роддоме и успели узнать все его достоинства и недостатки изнутри? Расскажите об этом будущим мамам. Оставьте свои подробные отзывы на сайтах и форумах, дайте дельные советы, ведь у вас теперь есть бесценный опыт, который наверняка пригодится другим, а ваши наблюдения и впечатления многим помогут сделать правильный выбор.
Если вы довольны тем, как прошли роды и работой медицинского персонала, напишите благодарность в книгу отзывов.
Эти и другие приятные и полезные дела помогут вам не только скоротать время, но и подготовиться к жизни за пределами роддома. У вас есть свои идеи о том, чем заняться в первые дни после родов? Делитесь ими в комментариях!
Фото: www.globallookpress.com