10 важных дел в роддоме. Чем заняться маме после родов

Мало кто рассматривает дни, проведённые в роддоме, как возможность расслабиться и позаботиться о себе. А зря. Эти несколько дней можно не просто «вылежать», а прожить с пользой. Ведь впереди у мам великие дела и крайне насыщенное время, и неизвестно будет ли в ближайшие месяцы возможность подумать о себе или даже есть и спать придётся стоя.

Чем же стоит заняться в роддоме, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые дни?

10 дел на первые дни:

Позаботиться о себе

Современные родильные дома помимо выполнения основной своей функции, предлагают множество самых разных, а иногда и неожиданных услуг. В частности, молодых мам могут заинтересовать такие:

физиотерапевтические процедуры,

кислородные коктейли,

аэрофотарий (помещение для светолечения и принятия воздушных ванн)

соляные пещеры,

занятия дыхательной гимнастикой,

маникюр и педикюр,

парикмахерские услуги и многое другое, что не противопоказано в первое время после родов.

Почему бы не воспользоваться моментом и не позаботиться о себе?

Кроме того, сходите к маммологу, флебологу или другим специалистам, до которых в ближайшее время вы вряд ли доберётесь. Узнайте у лечащего врача, не нужно ли вам сдать дополнительные анализы. Это особенно важно, если во время беременности у вас были какие-то проблемы со здоровьем. Сдавать анализы в роддоме очень удобно. Ведь вам не придётся для этого специально идти в поликлинику или искать время для посещения лаборатории. Да и кроха будет под присмотром.

Показать ребёнка разным специалистам

Во многих роддомах молодые мамы могут не только заняться своим здоровьем, но и проверить слух и зрение ребёнка, проконсультироваться с неонатологами, неврологами, хирургами и другими специалистами.

Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы не бегать по врачам хотя бы в первые недели после выписки из роддома.

Если вам кажется (или кто-то из врачей говорит), что с малышом что-то не так, просите, чтобы его осмотрели несколько специалистов или даже созвали консилиум.

Научиться всему необходимому

В роддоме рядом с молодыми мамами находятся специалисты, которые могут и должны (!) помочь освоиться в новой роли: научиться кормить, одевать, подмывать ребёнка, ухаживать за грудью, сцеживать молоко и т. д. Во многих роддомах открыты школы для родителей, в которых психологи, педиатры, неврологи учат мам и пап быть не только любящими, но и много знающими и умеющими родителями. Поинтересуйтесь, нет ли в роддоме курсов массажа, на которых вы сможете научиться правильно делать ребёнку массаж и заниматься с ним специальной гимнастикой. В общем, спрашивайте — и узнаете много нового и полезного.

Кроме того, можно в спокойной обстановке посоветоваться и с более опытными мамами и перенять у них те «тайны мастерства», о которых невозможно вычитать в специальной литературе. Расспрашивайте обо всём, что вам пока непонятно, наблюдайте за тем, как ухаживают за малышами медсёстры или опытные мамы, не стесняйтесь своего незнания. Скоро и вы станете супер-профи и сможете давать советы тем, кто впервые стал мамой. А пока учитесь. Так дни в роддоме станут ещё и превосходным тренингом, семинаром и мастер-классом в одном флаконе.

Отдохнуть

Иногда полезно просто ничего не делать. Тем более, что, возможно, это последние более-менее спокойные дни перед насыщенной и полной событий жизнью молодой мамы, а организму необходимо хорошо отдохнуть после проделанной нелёгкой работы. Выспаться впрок не получится, но зато вы можете почитать, заняться любимым рукоделием, просто поваляться. В общем — позволить себе немного полениться. Конечно, если малыш находится вместе с вами, то полностью отдаться отдыху не получится. Но всё же в первые дни жизни дети обычно довольно спокойны и много спят. Так что если вам повезёт, то вы сможете найти время для себя.

Привести себя в порядок

Если роды прошли благополучно, то через день-два вы уже будете чувствовать себя вполне бодрой даже для того, чтобы уделить немного внимания своей красоте. Сделайте маски для лица или волос, займитесь самомассажем. Пусть у вашего малыша будет самая красивая мама, а с нетерпением ждущего вас из роддома мужа — жена.

Найти подруг

Больницы и роддома — традиционное место знакомства наших людей. Молодые мамы, познакомившиеся в роддоме, нередко потом общаются годами, поддерживая друг друга и обсуждая насущные проблемы. Ведь их дети ровесники, а потому и дела, заботы и радости у всех примерно одинаковые. Если вы общительный, контактный человек, то наверняка заведёте в роддоме приятные и полезные знакомства.

Написать письмо в будущее

Вы только-только стали мамой и испытываете целую бурю эмоций? Поделитесь ими с самым дорогим человеком — вашим малышом. Напишите своему новорождённому ребёнку письмо, которое сможете отдать ему в день совершеннолетия или свадьбы.

Или начните вести дневник, в который станете записывать все достижения крохи, его первые забавные фразы и маленькие победы. Не надейтесь на свою память. Опыт показывает, что, увы, забывается большая часть дорогих и трогательных моментов. Если же вы положите начало замечательной традиции и станете записывать хотя бы по несколько строчек в день, то потом ваш подросший ребёнок сможет прочесть целую книгу, посвящённую только ему одному и его жизни. Удивительная возможность! И сделать ему такой уникальный и трогательный подарок сможете именно вы, его мама. Для этого нужно лишь захотеть и совсем немного (хватит пяти минут в день) потрудиться.

Пообщаться с психологом

Если вы чувствуете себя не слишком уверенно или что-то беспокоит вас, попросите лечащего врача направление на консультацию психолога. Эти специалисты сейчас тоже есть в штате роддомов. И они готовы помочь вам справиться с волнением и излишним беспокойством, дать дельные советы или в случае необходимости посоветовать вам обратиться к другим специалистам.

Сообщить всему миру (ну, или только самым близким) о своём счастье

Пока у вас есть время, можно оповестить родных и друзей о вашем новом статусе и спокойно, без спешки и суеты, принять поздравления.

Оставить отзыв о роддоме

Вы уже несколько дней в роддоме и успели узнать все его достоинства и недостатки изнутри? Расскажите об этом будущим мамам. Оставьте свои подробные отзывы на сайтах и форумах, дайте дельные советы, ведь у вас теперь есть бесценный опыт, который наверняка пригодится другим, а ваши наблюдения и впечатления многим помогут сделать правильный выбор.

Если вы довольны тем, как прошли роды и работой медицинского персонала, напишите благодарность в книгу отзывов.

Эти и другие приятные и полезные дела помогут вам не только скоротать время, но и подготовиться к жизни за пределами роддома. У вас есть свои идеи о том, чем заняться в первые дни после родов? Делитесь ими в комментариях!

