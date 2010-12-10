Как все успевать молодой маме? И даже успевать отдыхать…

Когда-то давно в моей жизни был такой период, когда я катастрофически ничего не успевала: учеба, работа, друзья, диплом, домашние дела... Все валилось из рук, я постоянно о чем-то забывала, очень часто приходилось делать все в последний момент. Думаю, в жизни любого человека бывали такие моменты. Периодически мне попадались статьи по тайм-менеджменту и я как-то пыталась наладить свою жизнь, составить расписание, но меня как правило хватало на несколько дней, а дальше все снова повторялось. Но тем не менее, методом проб и ошибок я выработала для себя правила, которые значительно облегчили мою жизнь. Очень хочу поделиться ими с вами.

Правило №1. Планирование

Да-да, именно планирование. Сначала я пыталась составить подробное расписание и четко его соблюдать — это было самой главной моей ошибкой. Не нужно подстраивать свою жизнь под расписание, нужно расписание подстроить под жизнь. Для начала я приобрела большой ежедневник, в нем было место для составления планов на год, месяц, неделю, и на каждый день. Постепенно я приучила себя составлять все различные списки и планы: список покупок, меню на неделю (чтоб заранее приобрести все продукты), список вещей, которые хочу купить, списки подарков на ближайшие праздники. Удивительно, но это все сразу сэкономило огромное количество времени и денег. Сейчас жить не могу без ежедневника, кроме того, что прописываю все дела, засыпая, я как бы проговариваю их про себя, представляю, это помогает ничего не забывать.

Когда у нас появилась дочь, после первого месяца стала приучать ее к четкому распорядку дня, и знаете, она легко поддалась и живет по режиму. Теперь я легко подстраиваюсь под ее режим, планирую дела на время ее сна.

Правило №2. Избавиться от поглотителей времени

Для меня это был самый простой в понимании пункт и, в то же время, самый сложный в осуществлении. Авторы книг по тайм-менеджменту советуют записать в течение дня все происходящее по минутам и потом выявить, что же отнимает больше всего времени и попытаться сократить и оптимизировать эти затраты. Для меня итак было понятно, что является «поглотителем времени» в моей жизни — телевизор, телефон, интернет, ICQ.

Сейчас мне смешно вспомнить, что когда-то я могла целый вечер разглядывать чужие фотографии, обсуждать всякую ерунду с подружками и так далее. Помогли решительные меры — телевизор в моей квартире есть только на кухне, смотрю новости за завтраком, иногда включаю фоном, когда готовлю, стараюсь общаться с людьми в живую, на телефон и ICQ тратить минимум времени. Честно скажу, не всегда получается. Тем не менее отказ от «поглотителей времени»позволил сэкономить мне очень много часов в день.

Правило №3. Совмещение

Всегда можно найти такие дела, которые можно будет совмещать. Например, когда я гуляю с ребенком, спящим в коляске, слушаю аудиокниги; во время приготовления еды повторяю английский и французский; когда моя дочь капризничает и просится на руки, включаю музыку и вместе с ней танцую и выполняю простые упражнения вроде зарядки; даже за три минуты, что разогревается обед в микроволновке, всегда пытаюсь что-то сделать на кухне — полить цветы, протереть пыль, полки в холодильнике. Самое главное - выработать в себе привычку совмещать, со временем для этого ненужно будет прилагать усилия, все будет происходить само собой.

Правило №4. Делать все вовремя

Может фраза и покажется бональной, но нельзя откладывать дела на потом, чем больше я сделаю сегодня, тем меньше дел останется на завтра. Гораздо проще вымыть тарелку после еды, чем вечером перемывать гору посуды. Все мы это понимаем, но к сожалению не всегда можем применять на практике. Скажу честно, я просто заставляла себя делать все вовремя, прилагала к этому усилия, со временем это стало привычкой. Это относится также к покупкам, планирую, что буду готовить в течение недели и закупаю продукты впрок, вечером муж покупает только молоко и кефир. Для удобства пользуюсь интернет-магазинами, кому-то подходят большие супермаркеты, самое главное - перестать тратить время на магазины, стояние в очереди, да и денег это экономит немало.

Правило №5. Прогресс

Самыми первыми вещами, которые приобретала наша молодая семья была техника, которая облегчала домашний труд: стиральная машина, микроволновая печь, блендер и пароварка, пылесос и так далее. И лишь потом появились шкафы и телевизор. Для меня лично это очень важные вещи, так как очень люблю готовить, и потратив деньги один раз, время экономлю каждый день.

Правило №6. Порядок в доме

Все мы без исключения хоть чего-нибудь в жизни слышали про фэн-шуй, залежи и положительную энергию, но далеко не все могут применить это на практике. Когда я пыталась избавиться от завалов в квартире, мне становилась жалко каждую ненужную вещь, казалось, что это обязательно пригодится тогда-то, а это тогда-то... А вещи все копились и копились. Теперь я следую такому принципу: каждый день необходимо избавиться от одной ненужной вещи. И знаете, как бы нелепо это не звучало, мне стало легче дышать в моей квартире! Выкидывая старые вещи, мы как бы освобождаем место для новых.

По поводу уборки. Скажу честно, с детства не люблю генеральные уборки по субботам. Я нашла другой способ поддержания чистоты в доме. Каждые день я трачу 15 минут на домашние дела, для удобства завожу таймер и в течение 15 активно прибираюсь. Неважно выходной или праздник, устала я или занята, 15 минут из 24 часов в сутках выделить можно всегда. И знаете, спустя месяц-полтора после, мне уже приходилось глубоко задуматься, а что же вымыть, прибрать сегодня. Попробуйте — это действительно очень действенно. С появлением ребенка ежедневных дел конечно прибавилось, поэтому я поступаю так, во время утреннего сна дочери делаю ежедневные дела: стираю, глажу ее одежду, мою пол, и далее все те же 15 минут чистоты.

Ну и еще один маленький пунктик поддержания порядка в доме, каждый день перед сном, как бы сильно я не устала, раскладываю все вещи по своим местам, кухня, комната, детская — все должно остаться чистым и прибранным на ночь.

Правило №7. Помощники

Очень часто пишут, что все домашние дела нужно делать вместе с детьми, такого опыта у меня нет, так как ребенок еще маленький, поделюсь лучше опытом по привлечение мужа к домашним делам. Как и любой мужчина мой муж стратег, мыслит глобально, строит большие планы, обдумывает проекты, а такие вещи, как подклеить плитку, убрать вещи, поточить ножи он никогда не станет делать по своей инициативе. Бывало, что я по несколько месяцев просила приклеить кусочек отвалившихся обоев и они все равно оставались на прежнем месте, а он только разводил руками, что я не вовремя ему напоминаю.

Сейчас мне кажется нелепым, что когда были ссоры и скандалы, слезы и обиды из-за каких-то обев. Однажды мы просто сели за стол переговоров и решили так, что каждый выходной он будет уделять некоторое время для домашних дел, как и когда — решает сам, сам выделяет для себя удобное время, к пятнице я просто готовлю список того, что он должен делать. И знаете, на этом все проблемы исчезли, вся мужская работа сделаны, все прибито, приклеено, передвинуто и так далее.

Правило №8. Мой ребенок

Знаете, одна моя знакомая, после того как вышла на работу после декрета, сказала, что сейчас работая по 8 часов в день, плюс 2-3 часа на дорогу, она проводит с ребенком гораздо больше времени, чем когда сидела целый день дома. Именно ограничение во времени научило ее эффективно его использовать. Какой вывод я сделала для себя — как можно активнее и разнообразнее проводить время с дочерью. Обратите внимание на мам с детьми в песочнице. Одна мама сидит со скучающим видом на лавочке, изредка прикрикивая на ребенка, другая активно играет, разговаривает, общается, участвует в процессе. Времени эти мамы затрачивают одинаково, а эффект от таких занятий будет разным.

Сейчас на время бодрствования дочери я четко планирую, чем заниматься с ней. В течение дня обязательно успеваю делать различные массажи от обычного поглаживания до логопедического массажа, динамическую гимнастику, занятие на фитболе, пальчиковые игры, чтение книжек, иногда просто пою песенки и танцую вместе с ней, учу двигаться, хватать, познавать этот мир. В продаже такое огромное количество развивающих игр, так много литературы, пособий, видеоуроков — занятие можно найти для любого возраста и даже для самого активного малыша.

Правило №9. Отдых

Чем молодая мама отличается от обычного работника даже на самом сложном производстве? Рабочий день у нас не заканчивается в 18.00, он длится круглосуточно, а рабочая неделя не заканчивается в пятницу, никаких выходных, отпусков и отгулов.

Домашние дела никогда не закончатся, а шестимесячный ребенок никогда не скажет вам — Мама, отдохни, я поиграю сегодня один! Заставляйте себя отдыхать!!! Именно заставляйте.

Приглашайте гостей, отправляйтесь семьей за город, к родителям, друзьям, в парки, кинотеатры — постарайтесь, чтоб каждый выходной день было запланировано какое-то развлечение. Просто отдохнуть дома никогда не получится, всегда найдутся какие-то дела и выходные пролетят и измотают вас еще больше чем будни.

И самое главное, оставляйте хоть сколько-то времени для себя, пусть 15-20 минут, которые помогут восстановить вам свои силы.

И помните, что все успеть все равно нельзя, не старайтесь каждую секунду быть супермамой, суперженой или суперснохой, мир не идеален, но к идеалу надо стремиться, не опускать руки от мелких неудач, встречать каждый новый день с улыбкой, любить себя и своих близких, радоваться каждой прожитой минутке и у вас обязательно найдется время для работы, отдыха и самосовершенствования.