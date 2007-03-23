Недостаток молока в вопросах и ответах

— Пожалуйста, расскажите, что нужно сделать, чтобы увеличить количество молока?

Именно с таким вопросом чаще всего обращаются мамы по телефону к консультантам по лактации. Мы попросили Майорскую Марию Борисовну — опытного консультанта по грудному вскармливанию, ответить на типичные вопросы мам, посвященных наболевшей проблеме — недостатку молока.

— Я хочу кормить грудью, но, глядя на опыт подруг, начинаю сомневаться — вдруг молока не хватит. Может быть, есть какие-то специальные упражнения или диета, которую необходимо соблюдать во время беременности, чтобы молока впоследствии было много?

Никакие специальные действия во время беременности для профилактики недостатка молока не нужны. Настоящая неспособность к грудному вскармливанию встречается крайне редко. При хорошей психологической поддержке и соблюдении ряда простых правил кормить грудью способны 97% женщин. Единственный совет — запаситесь достоверной положительной информацией о кормлении грудью и не настраивайтесь на неудачу! А вот бутылки и смеси лучше пока кому-нибудь отдать.

Наличие в доме пустышек, бутылочек, держателей для бутылок, подогревателей питания, молочных смесей, - это допущение мысли о том, что кормление грудью может не получиться. Даже если ребенка придется докармливать, при налаживании грудного вскармливания его докармливают сцеженным молоком из ложечки и никакие специальные аксессуары для этого не нужны. Если же понадобится использовать молочную смесь, прилавки наших магазинов просто ломятся от соответствующей продукции — купить все необходимое можно будет за 1 день.

Получить компетентную информацию, познакомиться с кормящими мамочками, заручиться поддержкой на будущее можно на курсах подготовки к родам или у консультантов по лактации.

— Моему ребенку уже 3 дня, а молоко еще так и не пришло. Придет ли оно, и хватит ли его ребенку?

Если будете прикладывать к груди, обязательно придет! Не нужно отчаиваться.

Во-первых, возможно, вашему малышу пока и не нужен большой объем питания. Нескольких капель молозива ему вполне хватает, главное, чтобы он получал их по первому требованию. Возможно, его желудочно-кишечный тракт вообще еще не готов принимать молоко, и молозиво — единственное что ему сейчас необходимо. При рождении недоношенного ребенка, в частности, ребенок сохраняет потребность в молозиве на протяжении 2 недель.

Во-вторых, смена состава молока у каждой женщины происходит по своему индивидуальному графику. Сроки сильно варьируются у различных женщин. На третий день у некоторых женщин в груди присутствует пока только густое молозиво и оно заменится переходным молоком только к 5-6 дню. Это вариант физиологической нормы, ребенок на это рассчитан.

— После операции кесарева сечения молоко пришло с большим опозданием, только на 10 день. Ребенок сейчас постоянно у груди, но я все время опасаюсь, что ему не хватит молока. Что мне нужно делать, чтобы молоко не ушло?

Ответ простой — его нужно кормить грудью. Только грудью, ничем не докармливая, и молоко никогда никуда не «уйдет». Забудьте о том, что было в начале, сейчас главное — наладить нормальную систему «спрос» — «предложение». А она налаживается только за счет неограниченного кормления грудью. Кормите ребенка днем и ночью, столько, сколько ему нужно. Не бойтесь «перекормить». Грудным молоком перекормить невозможно. Ребенок изначально рассчитан на то, что на начальном этапе установлении лактации он будет высасывать гораздо больше, чем может усвоить. Продолжительное сосание груди будет стимулировать образование молока и его обязательно хватит.

— Сейчас ребенку молока хватает, но говорят, что дальше он будет есть больше. Я пыталась сцеживаться, но у меня ничего не получилось, значит ли это, что у меня мало молока?

Нет, конечно. Женская грудь не рассчитана на то чтобы «давать» дополнительное молоко. Поэтому ее не нужно «раздаивать» и сцеживать. Наоборот, молока должно вырабатываться ровно столько, сколько необходимо ребенку. А для этого грудь должна «понимать», сколько ему нужно. Это оценивается нашей гормональной системой по количеству прикладываний ребенка к груди и объему молока, высасываемого за сутки. Если мама будет дополнительно сцеживать молоко, то информация, поступающая в ее гормональную систему, будет ошибочной.

Гормональная подгонка, приспособление организма матери к кормлению именно этого ребенка приблизительно с таким аппетитом происходит первые 3 месяца кормления. У некоторых женщин этот процесс идет быстрее, но не менее 3 недель. После чего молока должно вырабатываться ровно столько, сколько нужно и не больше. Поэтому сцедить будет просто нечего.

— Я даю ребенку две груди в одно кормление, но даже после этого он не всегда засыпает, нервничает, приходится докармливать смесью. Как увеличить количество молока?

Прежде всего, запомнить, что сытый ребенок далеко не всегда засыпает, а голодный совсем не обязательно беспокоится и плачет. У маленького ребенка тысячи причин для беспокойства, и голод далеко не главная из них. Судить о том, наелся ребенок или нет только по его поведению в корне неправильно! Если ребенок старше одного месяца, он может вообще не хотеть спать и протестовать против того, что его не понимают!

Затем следует перестать перекладывать ребенка от одной груди к другой во время одного и того же кормления. Наоборот, кормить нужно одной и той же грудью на протяжении хотя бы 2 часов, сколько бы раз ребенок ее ни попросил. Более богатая жиром, задняя часть молока никогда не льется из груди потоком, ее необходимо выдаивать по каплям, поэтому в норме, ребенок периодически сосет грудь медленно, по каплям. Он биологически рассчитан на нормальную лактацию и на разные ритмы сосания в зависимости от состава молока и интенсивности потока. Эти навыки формируются при продолжительном сосании одной и той же груди. Когда мама перекладывает ребенка от одной груди к другой, она мешает выработке этого навыка. Ребенок привыкает сосать грудь только тогда, когда из нее льется и бросать ее, как только поток ослабевает. Таким образом, он действительно недополучает молока, но вовсе не потому, что у мамы его недостаточно. Просто он не умеет сосать правильно. Если мама настаивает на своем и перестает перекладывать ребенка к другой груди, ребенок перестраивается за 3-4 дня. Как правило, после такой перестройки оказывается, что ребенку вполне достаточно того молока, что вырабатывает мама.

— Мой ребенок находится на исключительно грудном вскармливании. Он уже большой и выработал свой ритм прикладываний — раз в 3 часа. Ночью практически не просыпается, легко успокаивается пустышкой. Все бы хорошо, но у нас очень маленькая прибавка в весе. Неужели моему ребенку не хватает молока, ведь он такой спокойный?

Конечно, ему может не хватать! Несмотря на то, что ребенок не получает ничего кроме молока, все правила организации грудного вскармливания грубо нарушены. Физиология лактации подчиняется определенным законам, и несоблюдение этих законов обязательно скажется на выработке молока. Никто же не удивляется тому, что для нормальной работы автомобиля, в него периодически необходимо заливать бензин и масло. Если этого не делать, машина встанет. То же и с женской грудью. Для того, чтобы она вырабатывала достаточно молока необходимо соблюдение трех главных условий: достаточная частота прикладываний к груди, хорошее опорожнение груди и наличие ночных кормлений. Эти условия напрямую следуют из физиологии лактации. Все правила успешного грудного вскармливания, по сути своей обеспечивают соблюдение этих трех условий.

Достаточная частота прикладываний обеспечивается при кормлении по требованию ребенка. Причем грудь рассчитана на физиологическую норму требований, которая никогда не бывает меньше 12 раз в сутки. При сокращении числа прикладываний количество вырабатываемого молока постепенно уменьшается и сходит на нет. Поэтому здоровый малыш на грудном вскармливании независимо от возраста прикладывается к груди где-то 1 раз в час во время бодрствования и раз в 2-3 часа во время сна. Среднее число прикладываний в любом возрасте колеблется от 12 до 20 и примерно равняется 15.

Достаточное опорожнение груди происходит при соблюдении физиологического ритма чередования груди и наличии правильного прикладывания. Как уже было показано в предыдущем вопросе, для более полного опорожнения необходимо прикладывать ребенка к одной и той же груди на протяжении хотя бы двух часов. Однако и это не поможет, если ребенок не умеет правильно захватывать грудь. Если ребенок кроме маминой груди периодически получает бутылочку или сосет пустышку, то его прикладывание к груди «портится». При неправильном прикладывании ребенка к груди совсем по-другому работает его челюстно-лицевой аппарат. Ребенок не «сдаивает грудь деснами, а пытается тянуть так, как это делает взрослый человек, когда сосет через соломинку. При этом, значительно уменьшается объем молока, который поступает к ребенку. Кроме того, к ребенку практически не поступает жирная часть молока, которая находится в дальних порциях. Получается, что как бы долго ребенок не сосал грудь, он всегда будет получать обедненное молоко. Такая диспропорция не может пройти незаметно. Чаще всего она сказывается на весе и самочувствии малыша.

Ночные кормления необходимы для того, чтобы в организме мамы поддерживался достаточный уровень пролактина, гормона отвечающего за выработку молока. Пролактин — «ночной» гормон, его выработка ночью в несколько раз больше, чем днем. Если малыш часто сосет ночью, то вырабатывается достаточное количество пролактина, чтобы поддерживать лактацию. Именно поэтому мама может кормить грудью не только новорожденного, с которым она не расстается, но и достаточно большого ребенка, от которого она уходит на целый день и кормит его только ночью. Эта система отлаживалась за миллионы лет эволюции. Продолжительное ночное кормление — это очень удобный и разумный биологический механизм, облегчающий уход за взрослеющим ребенком, и позволяющий маме успешно выполнять все свои многочисленные обязанности.

Теперь давайте подведем итоги. Ребенок прикладывается к груди недостаточно часто. Сосет пустышку, следовательно, имеет неправильное прикладывание к груди. Прикладывается каждый раз к новой груди, вместо того, чтобы продолжительно сосать одну и ту же. Да еще и не сосет ночью! Рано или поздно такое кормление должно было отразится на качестве молока, что и случилось. Малыш стал плохо набирать в весе.

Как правило, в такой ситуации достаточно исправить ошибки в организации кормления, и состав молока придет в норму. Ребенок начинает нормально набирать в весе через 1-2 недели после полного исправления ошибок.

— Когда я взвешиваю ребенка, оказывается, что он высосал от 20 до 50 г. Иногда стрелка весов вообще не двигается, а ведь ребенок сосал целый час! Я докармливаю и молока становится все меньше. Что делать?

Перестать взвешивать ребенка, считать граммы или миллилитры, а начать считать… мокрые пеленки. Ребенок не носит пеленок, он в памперсе? Не беда, снимите памперс и посчитайте число мочеиспусканий за сутки.

Дело в том, что количество «залитого» в ребенка молока, неважно, отсосал ли он его сам или его влили в него другим способом, никак не отражает то количество, которое он на самом деле усвоил и ничего не говорит о составе молока, которое он получил. Состав молока мамы меняется в течение суток, меняется от кормления к кормлению, меняется даже в течении одного кормления! Ребенок может получить 100 г молока и усвоить из них 10, а в другое время высосать всего 20 г и усвоить все 20. Более того, информация о том, сколько ребенок высосал одномоментно, никак не связана с тем, сколько он высосет через час или вечером. Потребности в сосании изменяются в течении дня, причем, как правило, ребенок старше месяца уже сосет по-разному в те моменты, когда хочет поесть и в те моменты, когда хочет просто пообщаться. Поэтому уже достаточно давно, во всем мире отказались от так называемого «контрольного вскармливания», когда ребенка взвешивают до и после кормления, так как оно не информативно и не дает никакой информации ни о потребностях ребенка, ни о количестве молока у матери!

Более информативным будет оценка того количества молока, которое ребенок действительно усвоил, то есть оценка суточного объема мочи. Объем мочевого пузыря безусловно индивидуален и зависит от размеров ребенка, то есть напрямую связан с его ростом, весом и возрастом. Маленький ребенок не может подобно взрослому сходить в туалет по-маленькому, когда угодно. Он это делает только тогда, когда его мочевой пузырь переполнен! Поэтому не нужно измерять точный объем мочи, произведенной ребенком, достаточно посчитать, сколько раз он это делает. В норме ребенок на грудном вскармливании с 10-14 дня жизни делает это 10-12 раз в сутки, мальчики чаще, чем девочки. Подсчет числа мочеиспусканий за сутки даст действительно достоверную информацию о том, хватает ли молока ребенку, если ребенок находится на исключительно грудном вскармливании, что должно продолжаться не менее 6 месяцев.

Если количество мочеиспусканий ребенка вписывается в нормы, маме следует успокоиться и продолжать кормить. У нее достаточно молока!

Если же количество мочеиспусканий в нормы не вписываются, то, безусловно, необходимо обращаться к специалисту. Самостоятельно назначать докорм без оценки специалистом числа мочеиспусканий — категорически недопустимо и является грубейшей ошибкой в организации грудного вскармливания. Частота докорма, объем докорма должен определяться индивидуально, одновременно с организацией мер, по увеличению лактации.

— А какие меры по увеличению лактации можно предпринимать самостоятельно, без консультанта?

Любые меры можно применять самостоятельно, если уметь это правильно делать.

Основные меры заключаются в исправлении ошибок организации кормления. Выбросить пустышку, перестать допаивать ребенка водой, перестать докармливать ребенка из бутылочки, а давать докорм только ложкой — может любая мама. Если есть кому проконтролировать правильность прикладывания ребенка к груди, этим стоит немедленно заняться. Однако, не исправив прикладывание к груди, не стоит пытаться увеличивать частоту прикладываний. Если ребенок прикладывается к груди правильно, можно начать прикладывать ребенка к груди почаще, предлагая грудь буквально на каждый писк или поисковое движение. Если мама умеет удобно кормить лежа, ей стоит обратить внимание на частоту ночных кормлений. Если не умеет, то ей придется сначала научиться удобно кормить лежа днем, только тогда она сможет это делать ночью спокойно.

— Помогают ли специальные чаи или рецепты «для молока» увеличить лактацию?

Помогают, но очень незначительно. Совсем не помогут, если мама продолжает совершать ошибки в организации кормлений. Зато большая часть из них может вызвать избыток молока, если у мамы и так хорошо налаженная лактация, а она решит их принимать. А это не такая уж и безобидная вещь.

На нас, консультантов, часто обижаются за то, что мы по телефону не даем никаких рецептов лактогонных сборов. Но ведь эти рецепты не тайна за семью печатями и их можно найти в популярной литературе, если хотите, я приведу здесь три самых популярных. Однако, прежде чем применить любой из них, мама должна быть абсолютно уверена, что у нее действительно есть нехватка молока.

Любой консультант по лактации знает, что в подавляющем большинстве случаев, мама неправильно оценивает состояние своей лактации. По статистике, в 42% случаев обращений по телефону при подробном опросе выясняется, что недостатка молока не наблюдается. У мамы — стабильная лактация, молока вырабатывается ровно столько, сколько необходимо ребенку. Если молока начнет вырабатываться больше, оно будет застаиваться. При этом оставаться будет именно жирная часть молока, что грозит маме застоями и лактостазами, а ребенку — изменением состава молока, которое он получает! Действительно, общий объем молока, который высасывает ребенок, останется неизменным, ему совершенно незачем высасывать больше, а объем молока изменился. Так как ребенок сначала высасывает так называемое переднее молоко, а только потом заднее, то он будет получать гораздо большую порцию именно переднего водянистого молока. В свою очередь заднего молока, богатого жирами и ферментами он недополучит, потому что уже насосался водой! Вот так, желая вырабатывать побольше молока мама создает себе и ребенку только новые проблемы.

Рецепты для лактации:

Ореховое молочко. Для приготовления орехового молочка нужно взять 1 столовую ложку измельченных грецких орехов, засыпать ее в термос и залить 1 стаканом горячего, доведенного до кипения молока. Настаивают в течение 3 часов, и пью теплым мелкими глотками в течение дня.

Морковь тертая с молоком. В стакан помещают 3-4 столовые ложки тертой моркови, заливают молоком (или сливками) и пьют по 1 стакану 2-3 раза в день.

Настой семян укропа. Одну столовую ложку семян укропа заливают горячей водой (1 стакан), настаивают 2 часа. Пьют по полстакана на прием два раза в день.

Я советую применять такие сборы мамам при состоянии неуверенности, как поддерживающую терапию в течении 1-2 недель, после чего либо лактация уже налажена, либо есть необходимость в применении специальных мер.

К специальным мерам относится индивидуальный график прикладывания ребенка, индивидуальный график докорма, обучение мамы некоторым приемам ухода, и т.п.

— А если время упущено, молоко пропало, неужели ничего нельзя исправить?

Можно, если обращаться к специалистам. Если ребенок младше 8 месяцев, молоко всегда можно вернуть, особенно если оно никуда и не пропадало. Часто мама считает себя неспособной нормально кормить, докармливает ребенка и при этом мучается от постоянных уплотнений. Она вполне могла бы кормить ребенка только собственным молоком, но даже и не догадывается об этом! Неспособны к полноценной лактации всего 3% женщин! Ошибки в организации кормления могут привести к временному недостатку молока, если их начать исправлять, то всегда можно восстановить прежний объем.

Если же недостаток молока связан с какими-то функциональными причинами, то всегда можно организовать смешанное вскармливание, причем количество докорма часто гораздо меньше того, что мама давала ребенку по собственной инициативе. При этом ребенок получает достаточно большой объем грудного молока. После исполнения ребенку 6 месяцев докорм постепенно заменяется на прикорм, просто объем прикорма у такого ребенка больше. Сравнивая двух годовалых малышей, питающихся уже практически с общего стола и продолжающих получать материнское молоко, бывает трудно понять, кто из них до 6 месяцев ел только маму, а кто получал докорм. Грудное вскармливание может дальше продолжаться без проблем не менее 2-3 лет. Поэтому консультанты по лактации сейчас говорят так: всего 3% женщин неспособны выкормить ребенка исключительно грудью до исполнения ему 6 месяцев, но кормить ребенка грудью до 2-3 лет могут все, у кого сохранилась хотя бы одна грудь!

Журнал "Лиза Мой ребенок", №4, 2003 г.