Как понять, почему плачет новорожденный ребенок

Слышать, как плачет ребенок, взывая к помощи и вниманию взрослых, для многих людей становится пыткой… Как помочь ребенку? Прежде всего — отбросить панику! Необходимо установить причину плача, а для этого нужен трезвый рассудок. Начнем с самого простого!

Голод

Самая главная причина — особенно в первые месяцы жизни. Нетрудно догадаться, как успокоить крикуна. Американская Академия Педиатрии давно советует мамочкам держать малыша в непосредственной близости, чтобы сразу слышать первые сигналы голода — беспокойное шевеление или причмокивание, не дожидаясь плача. Однако есть опасность превратить грудь в «затычку», поэтому учитесь отличать голодный плач от других видов.

Холод

Признаки того, что ребенок замерз — кожица становится «мраморной», иногда с легким синюшным оттенком, мышечная дрожь и мурашки. Плач чаще всего начинается внезапным пронзительным криком, который затем переходит в продолжительное хныканье. Малыш дергает ручками, ножками. Все это быстро проходит после согревания, что, кстати, и позволяет заключить, что был бледным, кричал и дрожал именно из-за холода. А как насчет пресловутой икоты, приводящей в панику заботливых бабушек-дедушек ?

Цитата от небезызвестного доктора Комаровского: «Причина икоты — подергивания диафрагмы (мышцы, отделяющей грудную клетку от живота). Чаще всего это бывает из-за того, что воздух или газики подымают (подпирают) желудок и он раздражает диафрагму. Нормальный ребенок при контакте с прохладным воздухом иногда сильно повышает мышечный тонус — напрягает мышцы, в том числе брюшного пресса — это приводит к тому, что желудок давит на диафрагму и вызывает икоту. Но это не значит, что ребенок замерз — это лишь означает, что нормальный ребенок умеет адаптироваться к изменению температуры окружающей среды».

Жара

Вспотел? Покраснел? Не слишком ли вы укутываете ребенка?

Зуд, кожное раздражение

Если малыша беспокоит диатез — вам к дерматологу или аллергологу. Они пропишут препараты, снимающие зуд. Мы же имеем моральное право посоветовать только прохладу и увлажнитель воздуха. К сожалению, знаем об этой проблеме не понаслышке. Спасались холодом. Дополнительный плюс — малыш растет закаленным.

Колики

Об их наличии вам расскажет плач долгий, безутешный, надрывный. Колики чаще всего бывают по вечерам, иногда в одно и то же время (у нас они совпадали с началом любимого семейного сериала). Конечности ребенка напрягаются, сжимаются кулачки, спинка выгибается. Иногда вздут животик. Малыш поджимает ножки, подергивает ими нетерпеливо, словно хочет сбросить боль. Нам колики чем-то напоминали схватки: боль резко утихала и через минуту-другую снова возвращалась.

Колики — это мучительное испытание не только для малыша, но и для всей семьи. Надо мужественно пережить это время. Примерно в 12–14 недель они прекращаются. Помните: колики — не болезнь, а естественный физиологический процесс. Однако помочь ребенку можно попытаться.

Возьмите малыша на руки, дайте ему подвигаться. Может помочь тепло — проглаженная горячим утюгом пеленка на живот, теплая грелка. Попробуйте легкий массаж вокруг пупка по часовой стрелке. Врач может посоветовать какие-нибудь безопасные лекарственные средства — они способны уменьшить страдания малыша, но без консультации со специалистом не спешите проводить испытания на ребенке.

Напряжение

Ребенок переживает его достаточно трудно. Плакать от этого случается не только младенцам. Напряжение возникает от усталости. Тому способствуют частые семейные скандалы. Ребенок всегда чувствует настроение матери. Реакция его — это зеркало вашего поведения. Мешают спокойствию частые посещения родственников. Они с умилением следят за кормлением, купанием, а когда уходят, ребенок заходится в плаче. К посещениям гостей ребенка приучают постепенно, а в первые три-четыре месяца лучше свести их к минимуму.

Плач от напряжения сердитый, раздраженный, словно малышу что-то мешает. Чаще всего плачут от напряжения дети с повышенной активностью. Чем больше он возбуждается, тем труднее ему справиться с этим состоянием.

Попробуйте поносить ребенка на руках. Прижмите его к себе, приласкайте. Он почувствует вашу близость. А может быть, стоит подождать (это не исключает ношение крохи на руках). Выплачется и успокоится, снимет напряжение. Постарайтесь не усугублять это состояние, не нервничайте сами, успокойтесь. А лучше всего понаблюдайте, что ребенку особенно нравится: смотреть в окно, где движутся люди и машины, следить за рыбками в аквариуме, «играть» огоньками верхнего света в комнате. Может быть, его успокоит музыка? Найдите такую благоприятную обстановку заранее, пока ребенок спокоен, а используйте при необходимости.

Но помните, как бы ни утомителен был плач от напряжения, как бы ни выматывал он нервы родителей, он необходим ребенку для восстановления его эмоционального состояния. Главное — держите себя в руках.

Обида

Бывает не только у подросшего малыша!

— Ребенка нечаянно толкнули, он упал. Родители спешили, а он оказался на их пути.

— Держал игрушку. Потянул ее в рот. «Ты что, с ума сошел?!« — это у мамы «вырвалось». А ребенок понял: им недовольны. Он поступил плохо. Беда.

— Ребенок не может достать из ящика свою игрушку. Застряла она там. А мы не спешим ему на помощь.

— Схватил лакомство, а мы отняли. «Поесть сначала надо!»

Да, действительно, причиной обиды может быть наша грубоватость, состояние собственного дискомфорта, которое выплескивается на ребенка в виде несдержанных фраз. Что тут скажешь? Надо держать себя в руках. Ребенок не должен решать ваши проблемы.

В случае, если обида нанесена случайно, неосторожно, надо извиняться, чтобы малыш понял: его не разлюбили, он не одинок!

Правда, не всегда требования ребенка надо удовлетворять и немедленно кидаться ему на помощь. К 2–3 годам малыш уже умеет манипулировать вашим вниманием.

Плач-манипуляция

Это неизбежный и закономерный этап в развитии психики вашего ребенка. Он научился проверять, чего может добиться плачем, насколько прочна ваша система запретов.

Здесь вы должны выстоять, иначе ребенок будет капризен и своенравен. Бороться с этим надо, как говорится, «пока он лежит поперек кровати».

Малыш знает, что запреты существуют. Но знает ли он почему? А вы сами знаете, почему требование ребенка не будет выполнено?

Яркую вещицу, притягательную, хрупкую, вы ему не даете, потому что он может разбить ее, поранить себя. А может, вам не хочется вставать с дивана?

В одной из предыдущих статей на ю-маме мы уже говорили: запретов не должно быть слишком много. Но каждый надо разумно обосновать (особенно для себя), неуклонно ему следовать. Иначе ребенок сам будет решать, какой запрет нарушить. Запрещенные предметы с глаз малыша лучше убрать, чтобы лишить его соблазна.

Как противостоять манипуляционным крикам? Сначала поищите причину в себе. Не правда ли, вы в течение долгого времени удовлетворяли желания своего чада по первому писку? Но вдруг задумались и решили заняться воспитанием его «сознательности». Было такое? А ребенок не понял ваших намерений и с помощью плача пытается восстановить справедливость.

Спросите себя: можете ли вы исполнить желание своего сына или дочки? Если да, то сначала он должен успокоиться, перестать кричать, требовать, настаивать.

Если вы не можете выполнить требование ребенка, четко и ясно объясните ему причину. Может быть, он согласится заменить предмет его вожделения? Может, удастся его отвлечь? Не помогает? Тогда прекращайте дискуссию, уходите в сторону. Уступить в данном случае означает разрешить ребенку добиваться своей цели плачем.

Попробуйте еще включить ребенка в игру. Например, в доме появился «капризный стульчик» или «капризный уголок». Хочешь покапризничать — делай это на месте. А когда успокоишься, возвращайся, и мы поиграем. Если вы будете последовательны, кроха сам поймет, что криком ничего не добьешься.

Если отшлепать малыша, чтобы прекратить его каприз, это чаще всего приведет к неконтролируемой истерике.

Неконтролируемая истерика

Малыш рыдает и уже не может справиться с собой. Если даже ему уже ничего не надо, и он не помнит, чего добивался, он не может изменить своего состояния. В этой ситуации оставлять ребенка один на один с его горем ни в коем случае нельзя.

Возьмите его на руки, посадите на колени лицом к себе, обнимите, отвлеките, переключите его внимание. Вспомните про приятные моменты, которые вы припасли на «тяжелый случай»: аквариум, теплая ванна, огоньки, музыка…

Очень подробно об истериках, как научиться с ними жить и как жить без них — читайте в статье на ю-маме .

Универсальный совет на все случаи: постарайтесь изучить язык плача вашего ребенка. Ведь он плачет по-разному ! Научитесь различать эти сигналы.

Какие сигналы подаёт малыш. Наблюдения молодой мамы:

— Ребенок издает короткие всхлипы на выдохе. Это означает: «Если сейчас же не возьмешь меня на руки, я заплачу по-настоящему »

— Капризничает. Выгибает спину, когда держу его на руках. Это он хочет подвигаться, поползать.

— Плачет выкриками, требовательно, нетерпеливо. И причмокивает губами. Захотел кушать.

— Крутится на месте, словно пытается освободиться от чего-то , раздражен. Проверяю содержимое памперса. Есть!

— Хнычет и поглядывает на меня. Ему одиноко. Требует общения.

— Резкий плач. Пронзительный. Боль или испуг.

Конечно, это самые общие случаи. У каждого ребенка свои средства обратить на себя внимание. Присмотревшись, мать научится понимать эти знаки.

Еще совет. Разговаривайте со своим малышом. Общайтесь смелее. Вы научитесь понимать друг друга.

— Оказывается, ты у нас мокрый! Сейчас мы это поправим!

— Хочешь кушать? Ну, пожалуйста. Я с тобой.

— Хочешь поиграть со мной? Что ж, сейчас я принесу твои кубики.

Сначала такие разговоры помогут малышу постепенно переключиться на более совершенные сигналы: Дай! Ам-ам ! А затем он усвоит словесный способ выражения своих желаний.

А пока вы друг друга плохо понимаете, младенец плачет. И чем старше он становится, тем сознательнее использует плач как средство достижения своей цели. Тем больше гибкости, терпения и мудрости требуется от родителей, чтоб плач вашего малыша не стал для вас орудием пытки.

Успехов вам!