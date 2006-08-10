Отлучение от груди и ввод прикорма

Когда и как отнимать ребенка от груди?

Грудное молоко - идеальный продукт для малышей до 2-Зх лет (а иногда и дольше). В некоторых странах детей продолжают кормить грудью до двух, а иногда до семи лет. И для мамы, и для ребенка есть положительные стороны грудного вскармливания. Вы — прекрасная мать. Даже если грудное вскармливание длилось несколько недель, Вы задали хорошее начало жизни ребенка. Нельзя определить точное время отнятия от груди, но точно определено, что это должно быть сделано постепенно, осторожно, с положительным настроем. Отнятие от груди — естественный процесс. Самый лучший путь—делать все шаг за шагом в течение нескольких недель, а иногда даже месяцев. Вам захочется сделать для ребенка все возможное, чтобы облегчить этот процесс. Малыш теряет нечто очень ценное для него — удовольствие грудного вскармливания, поэтому ему нужна уверенность, что Вы продолжаете любить его и заботиться о нем. Если это возможно, то нужно проводить с ребенком как можно больше времени в этот период.

Вы не должны чувствовать себя виноватой. Наблюдайте, как ребенок приспосабливается к новым условиям, и своим пониманием и любовью помогите ему менее болезненно пройти этот этап.

Отнятие от груди, управляемое ребенком

Вы можете позволить своему грудному малышу управлять процессом, если Вы не торопитесь отнять его от груди, но чувствуете, что ребенок уже готов к этому. Лозунгом такого пути может быть фраза: «Не предлагай и не отказывай». Так, Вы кормите ребенка грудью, когда ребенок этого хочет, но Вы не предлагаете ему грудь сами. Возможно, в это трудно поверить, но даже активно сосущий грудь малыш, в конце концов, найдет для себя другие занятия, пищу и удобства.

Ни один ребенок не будет сосать грудь вечно...

С более взрослыми детьми окончание грудного вскармливания может быть таким постепенным, что Вы даже не задумаетесь о том, что это — отнятие от груди. Однажды Вы обнаружите, что прошло уже несколько дней с тех пор, когда Вы кормили грудью. Оставаясь любящей парой, Вы, однако, больше не «пара кормления».

Отнятие от груди, управляемое матерью

Если Вы уже готовы к тому, чтобы отнять ребенка от груди, но малыш не теряет к ней интереса, начните процесс сами. Попробуйте отнимать грудь, когда ребенку не приходится привыкать к чему-то еще. Если у него прорезаются зубы или происходят другие важные изменения в его жизни, вероятно, придется отложить отнятие от груди на несколько недель. Всегда легче управлять одним изменением, чем сразу несколькими. Понаблюдайте, когда малыш проявляет меньший интерес к груди (возможно, в начале вечера или во время дневного кормления). Выделите одно кормление для начала.

Если Вашему ребенку меньше года, Вам, может быть, захочется дать ему рожок. Многим детям нравится сосать из бутылки, когда им уже больше года (но она привлекает не всех). Если Вам не кажется, что ребенок заинтересован в том, чтобы пить из рожка, не пытайтесь его заставить делать это. Дайте ему что-нибудь другое — чашку молока (смеси, если ребенку меньше года), или сока, или несколько ложек яблочного пюре, или рисовую кашку. Для ребенка постарше замена может пройти как одна из обычных повседневных вещей: таких как игры, убаюкивание. Прогулка в парк, чтение любимой книги, кусочек фрукта и т. д. Самым важным моментом при этом является Ваше участие в процессе.

Таким образом, Вы по-разному проявляете свою любовь к малышу, и он это понимает. Подождите несколько дней (порой недель) и затем выделите еще одно кормление для замены. Продолжайте действовать таким образом, пока грудные кормления не сократятся до одного-двух в день (например, первое утреннее, и — последнее перед сном). Теперь у Вас будет вырабатываться меньше молока, и Ваш малыш легко отойдет от груди. Вы можете решить продолжать кормить малыша еще какое-то время. Многие дети легко переносят то, что их не кормят грудью в течение дня, но им хочется, чтобы их ненадолго приложили к груди перед сном. Процесс отнятия от груди, таким образом, может занять от пары недель до пары месяцев и дольше.

Диета ребенка во время ввода прикорма и после полного отнятия от груди

Во время процесса отнятия от груди, продолжая оставаться на грудном вскармливании, Ваш малыш будет получать какую-то другую пищу из других источников. Многие витамины и минералы должны поступать к Вашему ребенку через грудное молоко. И позднее тоже лучше сделать так, чтобы они шли к нему через пищу, а не через капли, таблетки или порошки. Тем не менее, иногда это необходимо. Спросите у врача о следующих добавках: витамины А, С, Д, фтористое соединение, железо.

С семимесячного возраста Вашему малышу понадобится дополнительное железо. Обогащенная железом каша может быть предложена Вашим врачом. Добавки железа лучше усваиваются, если их давать с витамином С (с соком, например).

Если Вы в течение первого года жизни даете ребенку другое молоко в добавление к грудному, это должна быть специально разработанная детская смесь. Не следует давать чистое коровье молоко до года, так как это может привести к анемии с недостатком железа. Коровье молоко может быть тяжелым для пищеварительной системы малыша и не поставлять питательных веществ в легко усвояемых формах. Не следует также давать обезжиренное молоко (1-2%), пока ребенку не будет 2 года. Это молоко не обеспечивает организм необходимыми жирными кислотами. Если Вы планируете отнять ребенка от груди до 6-8 месячного возраста, Вы можете иногда начать предлагать ему бутылочку или рожок примерно в 3 месяца, давая ему возможность привыкнуть к такому способу получения пищи. Если Вы кормили ребенка до пяти месяцев только грудью, Вы можете начать давать ему пить из рожка несколько глотков сцеженного молока или воды. Детям не нужна вода в период грудного вскармливания, но некоторым малышам она очень нравится. Лучше предложить немного воды из рожка после того, как режим вскармливания установился и после кормления. Если Вы даете ребенку фруктовый сок, удостоверьтесь, что он пастеризован, и давайте только маленькими порциями.

Детям в возрасте 2-3 лет следует пить не больше 120-240 мл в день, а детям младше — намного меньше. В соке не так много питательных веществ как в молоке, и когда желудок заполнен им, у ребенка сильно снижается аппетит. Недостаток питательных веществ может привести к разрушению зубов. Грудное молоко — идеальная пища для младенцев до двух лет (а порой даже дольше). Иногда между 4-8 месяцами Ваш малыш может дать Вам попять о своей готовности к введению прикорма.

Введение прикорма в раннем возрасте (всего несколько недель) может навредить пищеварительной системе ребенка, и он будет меньше интересоваться грудным вскармливанием. Появление зубов не обязательно означает, что нужно переходить на прикорм, но есть три момента, которые свидетельствуют, что малыш готов к этому: он должен быть в состоянии сидеть с поддержкой, держать голову, контролировать мышцы шеи. Соответственно, он сможет показать, что он хочет есть, наклоняясь вперед, и что не хочет, отклоняясь назад. Не заставляйте есть своего ребенка, если он этого пока не может.

Убедитесь, что малыш может держать ложку во рту. Рефлекс, выталкивающий язык, обычно не срабатывает где-то до 5 месяцев. Чтобы проверить его, дайте ребенку четверть чайной ложки простой пищи (например, банановое пюре). Если пища проходит к стенке горла, и он ее глотает, значит, ребенок готов к введению прикорма. Если он ее выплевывает, Вам, возможно следует подождать и попытаться позже. Если он немного подавился — это естественная часть процесса обучения. Просто будьте очень осторожны, убедитесь, что он не задыхается;

Ваш ребенок может подавать ясные сигналы готовности к введению прикорма, он тянется к еде на Вашей тарелке, гулит и показывает на нее. Как только Вы прочли сигналы голода и готовности к кормлению, Вы можете начать подготовку к вводу прикорма.

Вот некоторые предложения для перехода на прикорм:

тщательно обдумайте то, когда Вы собираетесь отнять ребенка от груди;

покормите малыша грудью, прежде чем предложить ему пищу с ложки. Он охотнее согласится на эксперимент, если не будет очень голоден;

выберите время, когда Вас меньше всего отвлекают, когда Вы оба расслаблены;

посадите его к себе на колени, где он чувствует себя в безопасности;

предложите сначала однокомпонентную пищу. Если у ребенка появится сыпь или другие симптомы, Вы сможете определить причину;

первая пища прикорма должна составлять 1/2 чайной ложки;

используйте глубокую ложку с длинной ручкой. Не давайте пищу из бутылочки, так как малыш может заглотить слишком много за раз и сильно подавиться;

начните кормление так: возьмите небольшое количество пищи на чайную ложку, наклоните ее немного вниз, подталкивая пищу к кончику языка ребенка. Он легко продвинет ее к основанию языка и проглотит. Возможно, она ему понравится, и он захочет больше;

предлагайте новую пищу через какой-то промежуток времени, нет никакой необходимости торопиться разнообразить прикорм;

один из лучших видов пищи для начала прикорма — обогащенная железом каша со сцеженным грудным молоком, водой или молочной смесью. Когда Вашему малышу исполнится год, можно давать ему жирное молоко. Рис также хорошее начало, так как вряд ли ребенок будет иметь на него аллергию;

после обогащенной железом рисовой каши дают другие каши, фрукты, овощи, мясо. Детям больше всего нравится вкус яблочного, бананового, персикового, горохового, морковного или кабачкового/тыквенного пюре;

не кормите малыша прямо из баночки с детским питанием. Выложите запланированное количество, а остальное поставьте в холодильник. Слюна, попадающая в пищу, может вызвать размножение бактерий;

помните о том, что эти первые «практические» кормления с ложечки очень похожи на первые кормления грудью/из бутылочки много месяцев назад. Вашему малышу нужно теперь учиться совершенно новым движениям мышц, чтобы брать пищу с ложки и глотать ее. Сначала пища будет больше пачкать лицо и слюнявчик, чем попадать ему в рот. Вы будете, однако, удивлены, как быстро он все схватывает, как быстро он будет готов есть, беря пищу пальчиками;

спросите у врача, какую еду малыш может есть с рук. Сырые кусочки фруктов и овощей - не очень хороший вариант, так как малыш еще не способный тщательно жевать и глотать, может подавиться. Разжеванные кусочки хлеба — замечательная пища такого рода для Вашего ребенка;

очень просто приготовить пищу для малыша дома (например, бананы или горох, размятые вилкой). По возможности избегайте пищи с добавлением сахара, соли и крахмала. Детское питание в баночках хорошо использовать в поездках или когда Вы не можете что-то приготовить сами;

«взрослую» пищу следует вводить осторожно и медленно, когда ребенок к этому готов.

Глава из книги Уильяма Эндрю Шварца

"Время, проведенное вместе"

Переводчик и оформитель -

Евгения Оносова (Ifigenia)