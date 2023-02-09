Что подарить ребенку на «кашу»?

Подарок новорожденному - выбор ответственный. Первые смотрины ребенка (приглашение на кашу) – важный ритуал для его семьи. Что подарить на кашу новорожденному?

Конечно, хочется, чтобы подарок оказался приятным сюрпризом. Но в случае такого события, как «каша», лучше заранее согласовать презент! Чтобы не оказалось в итоге, что ребенку принесли 5 комплектов белья или 10 серебряных ложечек. Особенно это касается дорогих и крупных покупок.

Для кроватки

– Постельное белье. Для детской кроватки есть море расцветок, предварительно стоит уточнить у родителей размеры и конфигурацию кроватки, бывают нестандартные.

– Подвесные игрушки. Приблизительно с месячного возраста малыш начинает обращать внимание на предметы и игрушки вокруг него.

– Мобиль-карусель. Совсем скоро кроха начнет с удовольствием слушать спокойные мелодии, следить глазками за движущимися игрушками и тянуть ручки, чтобы потрогать их.

– Плед детский. Мягонький и красивенький подойдет как для кроватки, так и для прогулок в коляске.

– Бортики для кроватки. Когда малыш станет более активным, они помогут избежать ушибов о рейки кроватки.

Для купания

– Ванночка. Если вас попросили подарить именно её, то найдите такую, в которой есть слив и возможность удобно расположить ребёнка.

– Набор ярких резиновых пищалок-зверей, книжки-купалочки, заводные игрушки, надувной круг на шею.

– Мягкое полотенце для купания с капюшоном. Долгоиграющий подарок – будет использоваться до 3-5 лет.

– Наборы качественной детской гипоаллергенной косметики: шампунь, мыло, пенка, крем после купания и т.д.

Для удобства

– Детский ночник в виде игрушки (вставляется в розетку) или настольный электрический или на батарейках. Сегодня редко какой малыш засыпает без ночника, прошли времена, когда родители приучали спать детей в кромешной темноте.

– Шезлонг для грудничка. Некоторым мамочкам это переносное креслице здорово облегчает жизнь в первые месяцы, пока ребенок еще не начал сидеть. Малыш занимается своим делом (играет игрушками в шезлонге или смотрит как мама чистит картошку на суп), мама – своим, оба друг друга видят и спокойны.

– Подушка для грудного кормления. Есть разные варианты, в том числе застегивающиеся на талии, помогают «разгрузить» спину при длительном кормлении. Первые месяцы очень важны для налаживания грудного вскармливания.

Фото: www.wildberries.ru

– Слинг для новорожденных. Позволяет маме быть более мобильной и дома, и на улице. А малышу – более спокойным, ведь он с мамой, чувствует ее тепло, дыхание, сердцебиение.

– Радионяня/видеоняня. Для неползающего грудничка достаточно радионяни, для активно ползающего или начинающего ходить желательна уже видеоняня. Покупка имеет смысл для больших квартир.

– Автолюлька. Опять же посоветуйтесь с родителями, что для них предпочтительнее. Автолюлька для детей от рождения до 6 месяцев (горизонтальная поверхность спинки) или автокресло для новорожденных и детей до 1 года (положение полулежа).

– Робот-пылесос. Это больше подарок для родителей, которые в скором времени станут суперзанятыми, ведь большинство крох расслабляться мамам и папам не дают. Робот-пылесос позволит хотя бы немного облегчить быт молодой семьи.

Памятное

– Фотоальбом на 1 год. Много чудесных выпускают сегодня. Самые простые – с местом для фото и подписи. А если хотите поинтереснее, то можно выбрать те, в которых есть строчки для записи «достижений» крохи, курьезных случаев, пожеланий родственников, конвертиками для «секретиков» и т.д.

– Наборы для слепков ладошек и пяточек. Очень умилительно будет разглядывать и трогать лет через 20.

– Шкатулка для маминых сокровищ, куда войдут первое УЗИ, браслет из роддома, прядочка волос, первые каракули и т.д.

Фото: www.ozon.ru/

Для здоровья/кормления

– Увлажнитель воздуха. Обычно самая первая рекомендация педиатра, посетившего ребенка зимой. При включенных батареях влажность понижается, что сказывается на микроклимате квартиры и живущих в ней – могут начать чаще болеть.

– Блендер – если его в семье пока нет, то скоро понадобится, когда начнется прикорм.

– Весы для новорожденных. Пригодятся деткам, родившимся недоношенными или плохо прибавляющим в весе.

– Мультиварка. С ее помощью можно упростить процесс приготовления еды. Когда на счету любая минута отдыха, без нее сложно обойтись.

– Стульчик для кормления. Время бежит быстро, скоро уже понадобится.

– Набор для кормления. В него может входить детские вилка, ложка, нож, поильник, посуда, слюнявчик и т.д. Могут быть изготовлены из пищевого пластика или силикона.

Для прогулок

– Прогулочная коляска. Выбирается и покупается только по договоренности с родителями младенчика.

– Термосумка для бутылочек. Удобно взять с собой на прогулку теплую водичку или смесь ребенку.

– Подвесные игрушки на коляску. Если малыш проснется на прогулке, у него будет чем заняться пару минуток.

– Конверт для прогулок. Особенно удобен зимой, когда достать ребенка из конверта можно одним движением – расстегнув молнию (сравните с комбинезоном или одеялом).

Серебряное и золотое (то, что, возможно, станет потом семейной реликвией)

– Ложечка.

– Сережки для девочки.

– Погремушка.

– Монетка.

– Цепочка.

– Крестик/кулон.

– Набор для крещения.

Фото: Серебряная погремушка "Птичка" прорезыватель для зубов, www.ozon.ru

Игрушки для развития

– Погремушки – самые первые игрушки малыша. Развивают зрение, слух, координацию, развлекают и при необходимости на минутку отвлекают от плохого настроения.

– Прорезыватели для зубов. Для некоторых деток актуальны уже с 4 месяцев.

– Набор тактильных мячиков. Развивают тактильные ощущения, зрение, слух, координацию движений.

– Бизиборд (классная вещь на будущее).

– Большой коврик для ползания (уже скоро понадобится).

– Носочки-погремушки и браслеты-погремушки. Не только увлекают кроху, но и развивают координацию движений.

– Коврик развивающий. Научит малыша фокусировать взгляд, тянуться к игрушкам, различать оттенки и фактуры.

– Неваляшка, пирамидка, юла – проверенные несколькими поколениями «развивашки».

Фото Светильник, плеер, сказочник Зайка-кроха ALILO: alilo-bunny.ru

Одежда

Прежде чем покупать, обязательно спросите мамочку, что нужно крохе (и нужно ли). Дарить одежду без точного запроса не рекомендуется. Потому что кто-то предпочитает бодики, кто-то кофточки и ползунки, по цветовой гамме тоже у всех свои вкусы. Лучше спросить, что действительно нужно родителям.

Сертификаты

– В магазин детских товаров.

– На семейную фотосессию.

– В бассейн для плавания с грудничком.

– На бытовую технику.

Деньги в конверте

Универсальный подарок. Лучше к конверту с деньгами приложить что-нибудь для малыша –погремушку или носочки. Вообще, когда просят подарить деньгами, стоит прислушаться. Это лучше, чем нести «повторяющиеся» подарки или те, которыми не будут пользоваться.

Handmade от бабушек и прабабушек

Иногда долгожданному новорожденному внуку или внучке хотят подарить что-то сделанное своими руками. Связать крохотные носочки или шапочку, сшить и вышить распашонку, подушечку и т.д. Не отказывайте бабулям в таком удовольствии, эти вещи делаются от души и ранее считались «обережными» для младенцев.

Ни в коем случае не выбрасывайте их, даже если они выглядят, на ваш взгляд, некрасивыми и немодными. Оставьте эту одежку, вложите потом в шкатулку детских сокровищ или крестильный мешочек ребенка. Во взрослом возрасте для большинства людей собственные младенческие вещи приобретают очень большую сентиментальную ценность.