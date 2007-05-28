Как кушает ваш грудничок?

Многим кажется, что раз процесс кормления грудным молоком — самая естественная вещь на свете, запрограммированная самой природой, то все должно получится правильно само собой, как только новоявленная мама возьмет своего малыша на руки. Однако собственный опыт убеждает мам в том, что процесс кормления часто дается не без труда, ведь он требует определенных знаний и навыков. Успех же приходит с опытом. Соблюдение основных правил кормления грудью, и понимание своего ребенка поможет вам избежать возможных проблем, а вашей крошке — получить лучшее в мире питание.

Позы мамы и малыша во время кормления.

Правильная поза мамы и малыша — одна из основ успешного кормления. Во-первых, вам должно быть удобно. Молоко поступает к соску лучше, если ваши мышцы расслаблены, вы пребываете в хорошем, спокойном настроении. Расположиться с комфортом вам помогут подушки: на них можно откинуться, облокотиться, а также положить ребенка, чтобы поднять его повыше.

Поза подбирается индивидуально. Следует учитывать, что, в основном, опорожняются те отделы груди, что расположены по линии нос-подбородок ребенка. Поэтому для эффективного кормления рекомендуется периодическая смена поз. Наиболее часто используется традиционная поза, или «колыбелька»: головка малыша находится на локтевом сгибе маминой руки, которая поддерживает спинку ребенка. Малыш прижат к маме животиком, его личико обращено к материнской груди.

Ночью, а также после операций на промежности удобнее кормить младенца в позе «лежа на боку», когда мама и малыш лежат рядом, лицом друг к другу, при этом ротик ребенка находится на уровне соска. После операции кесарева сечения актуальна поза с «ребенком под мышкой»: малыш располагается сбоку от груди, его голова лежит на подушке, а ножки — за маминой спиной.

Процесс кормления

Начало кормления. Выдавите несколько капель молока, чтобы увлажнить сосок. Дотроньтесь им до губ ребенка — малыш рефлекторно откроет ротик. Направив сосок в центр рта, прижмите маленького к себе. При правильном взятии груди ребенок захватывает 2–2,5 см околососкового кружка (ареолы). Губки малыша при этом не должны быть подвернуты внутрь. Личико ребенка прижато к груди, но, как правило, это не мешает ему дышать. Если вам кажется, что грудь закрывает носик малыша, притяните его к себе за попку, а свободной рукой слегка прижмите грудь, освободив носик.

Продолжительность кормления. Его регулирует ребенок: не стоит прекращать кормление до тех пор, пока он сам не отпустит сосок. Большинство детей насыщаются за 20–40 минут, но есть и такие «ленивые» малыши, которые могут сосать грудь целый час и даже более. Однако, независимо от продолжительности кормления, съедают такие дети то же количество молока. Именно поэтому ребенок и решает сам, когда прекратить сосать грудь и отпустить ее.

После того, как малыша отпустит сосок, некоторое время подержите его, а затем предложите ему ту же грудь (там еще осталось самое жирное, так называемое, заднее молоко). Если вы даете маленькому другую грудь, и он снова начинает активно сосать, это означает, что ребенок еще не насытился. Если же он пососет совсем немного или вовсе откажется, нужно начать следующее кормление с этой груди.

Окончание кормления. После кормления, как и до него, не следует омывать грудь, так как это уничтожает защитную смазку соска. Для соблюдения гигиены достаточно 1–2 раза в день принимать душ. Кроме того, не нужно сцеживать молоко после кормления. Количество вырабатываемого молока регулируется и ограничивается только аппетитом ребенка по принципу «спрос рождает предложение». При подтекании молока используйте специальные прокладки для груди. Бюстгальтер кормящей мамы должен быть удобным, хорошо подобранным по размеру, не причиняющим никакого дискомфорта.

Основные типажи грудничков

По поведению у груди условно выделяют несколько типов младенчиков. Ряд ситуаций следует принимать как особенность вашего малыша, успокаивая себя тем, что период грудного вскармливания длится не так уж долго. В других случаях нужно корректировать действия ребенка. Большинство людей думает, что ребеночек с рождения умеет правильно сосать грудь, но у малыша есть только врожденные рефлексы, а научить его правильному сосанию должна мамочка.

«Марафонец»

Постоянно готов к приему пищи, требует грудь практически непрерывно. Старайтесь, чтобы ребенок получал больше жирного «заднего» молока, которое насыщает лучше раннего «переднего», содержащего больше воды. Носите ребенка в специальной перевязи — возможно, причина такого поведения в том, что он больше нуждается в вашей близости, чем в еде. Спите тогда, когда спит ваш ребенок. В периоды такого интенсивного кормления постарайтесь временно отложить домашние дела, отнимающие много сил: в отличие от дитяти, они могут подождать.

«Соня»

Любит кушать и спать, «не отходя от груди». Малыш немного пососет и заснет у груди, потом проснется, и снова будет сосать. Часто такое поведение наблюдается в первые недели после родов. Скорее всего, в дальнейшем малыш будет давать маме больше свободы. А пока, если он нормально прибавляет в весе, и нет повода для беспокойства, расслабьтесь и наслаждайтесь этими долгими кормлениями.

«Любознательный»

Во время кормления ребенок отвлекается на заинтересовавшие его предметы и события. Это связано с развитием и совершенствованием зрительного восприятия и обычно присуще деткам в возрасте 2–6 месяцев. В таких случаях кормление следует проводить в затемненной, тихой, «неинтересной» комнате, где ничто не будет отвлекать грудничка от его основного занятия. Вскоре это пройдет, ребенок научится сосать и наблюдать за окружающим миром одновременно.

«Гурман»

Такой ребенок действительно получает удовольствие от самого процесса кормления, поэтому старается его растянуть: немного пососет, устроится удобней, снова пососет, немного отдохнет, потянется и вновь приступит к трапезе. Если у вас есть время, а у ребенка — желание подкрепиться, то стоит ценить такие минуты, ведь в это время ваша крошка получает очень ценное питание и с помощью грудного молока закладывает свое будущее здоровье.

«С гордо поднятой головой»

Такие малыши часто откидывают голову во время кормления, не отпуская грудь. В результате этого увеличивается вероятность повреждения сосков, появления неприятных, болезненных ощущений у матери. Поможет поза «колыбелька» в перевязи — с ней удобнее удерживать головку малыша во время кормления. Не допускайте «соскового сосания», которое приводит к возникновению трещин соска, а в тяжелых случаях — к развитию мастита. Если ребенок неправильно захватил грудь, следует ввести кончик пальца в уголок его рта и разжать маленькие челюсти.

«Непоседа»

В возрасте 6–9 месяцев возрастает двигательная активность ребенка. Во время кормления «непоседы» крутят головой, машут ручками и ножками, вертятся. Ребенка нужно крепко прижать, чтобы он не крутился, пока сосет. В таких случаях поможет кормление в позе «колыбелька». Мама может зажать ножки малыша между своей рукой и туловищем.

«Острый зуб»

Когда у 5–6-месячного малыша прорезываются зубки, во время кормления он может плотно сжимать десны, надеясь облегчить боль и зуд, и тем самым причиняет страдания маме. Перед кормлениями и между ними следует давать маленькому охлажденное кольцо для прорезывания зубов, массировать ему десны пальцем. Если в процессе ребенок слишком сильно впивается в грудь, нужно ввести кончик пальца в уголок рта и разжать десны «зубастика» ­— это напомнит ему, что нельзя «кусать» грудь, которая его кормит.

Кормление грудью — время, когда мама и малыш принадлежат только друг другу.

журнал "Роды.Ру"