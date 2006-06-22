Рождение ребенка в мусульманской семье

Какое слово первым слышит любой мусульманский младенец? Что такое азан? Чем руководствуются мусульмане при выборе имени ребенку? Можно смело утверждать, что из читателей-немусульман на эти простейшие для приверженцев ислама вопросы ответят считанные единицы. А между тем, по разным оценкам, в России от 8-10 до 30-35 млн. мусульман. Причинами столь большого разброса статистических данных предоставим заниматься социологам и религиоведам, но ведь даже по самым скромным подсчетам число российских мусульман сопоставимо с населением, скажем, Финляндии!

Ну а о громадной численности населения мусульманских стран во всем мире и о вкладе мусульман в мировую культуру говорить не приходится. Тадж-Махал и Бахчисарайский фонтан, медицинские прозрения Авиценны (Ибн Сины) и стихи Омара Хайяма, сказки Шехерезады и арабские цифры - всем этим и многим, многим другим человечество обязано мусульманам.

Под палящим ближневосточным солнцем возникло в разные времена три религии - иудаизм, христианство и ислам. Все три вероисповедания очень тесно переплетены, все три прославляют единого Бога, называемого в исламе Аллахом, во всех трех общим праотцом считается один и тот же человек - мусульмане называют его Ибрахим, в славянском переводе Библии его имя звучит как Авраам, поэтому все три религии называются авраамическими

Слово «ислам» в переводе с арабского означает «покорность», и основное содержание этой религии можно, пожалуй, свести к двум положениям: нет бога, кроме Единого Господа, и Мухаммад - пророк Его. Мусульмане (что по-арабски значит «покорные Единому Богу») верят, что однажды ночью, в 610 г. н.э., перед человеком по имени Мухаммад (европейцы иногда называют его Магометом), жителем города Мекка (Саудовская Аравия), предстал ангел Джибрил (библейский архангел Гавриил) и явил ему первое из множества Божиих откровений, в конечном итоге составивших священную книгу ислама Коран, оригинальный текст которого написан на священном для всех мусульман арабском языке. Случилось это под конец рамазана - девятого месяца мусульманского лунного года (в 610 г. этот месяц пришелся на июль). В Коране содержатся откровения, ниспосланные Мухаммаду Аллахом. Речения самого Пророка (их насчитывается несколько тысяч) называют хадисами. На Коране и хадисах основан шариат - исламский закон. В мусульманстве не существует священничества, подобного христианскому. Главой мечети выбирают одного из прихожан, уважаемого всей общиной, изучившего Коран и хадисы, разбирающегося в мусульманском праве. Такого человека называют имамом. Имам, назначаемый в мечеть для произнесения хутбы - проповеди, называется имамом-хатыбом.

Итак, что же происходит в мусульманской семье и общине в связи с рождением ребенка? Мы побеседовали на эту тему с имамом-хатыбом Шамилем АЛЯУТДИНОВЫМ.

Появление на свет каждого нового человека мусульмане считают великим даром Аллаха, одним из наиболее значительных событий в жизни семьи. В шариате оговорены положения, регламентирующие действия родителей и их родных в связи с рождением в семье ребенка.

1.ПЕРВЫЙ ВДОХ - ПЕРВОЕ СЛОВО

Первым словом, которое слышит мусульманский младенец, бывает слово «Бог». Как только малыш рождается, в его уши проговаривают слова восхваления Всевышнего: в правое ухо - так называемый азан (призыв к молитве), а в левое - икамат (т.е. второй призыв к молитве). Как правило, это делает отец.

ќтот обряд полон глубокого смысла. Согласно исламу, Сатана, враг людей, с нетерпением ожидает появления на свет каждого нового человека, дабы совратить его с пути истинного. Поэтому очень важно, чтобы призыв к Богу коснулся слуха младенца раньше, чем зов Сатаны. Слова веры в Бога и верности Ему будут сопровождать человека в жизни уже с первых глотков воздуха на этой земле.

2. СЛАДОСТЬ ПЕРВЫХ МГНОВЕНИЙ

После того как младенец услышал божественные слова, шариат рекомендует помазать ему губы и полость рта финиковой массой. Делается это следующим образом. Кто-то (как правило, мать младенца) тщательно прожевывает финик, после чего берет пальцем небольшую его часть и кладет в рот новорожденному. Затем легкими движениями пальца вправо и влево массируется полость рта малыша, так чтобы сладкая масса распределилась по всей ротовой полости. При отсутствии финика можно использовать любой сладкий продукт. Все эти действия сопровождаются чтением заздравных молитв и добрыми пожеланиями ребенку.

Считается, что подобный массаж полости рта укрепляет мышцы, участвующие в сосании, и способствует подготовке ребенка к принятию материнской груди. Согласно преданию, первый раз эту процедуру проделал сам Пророк Мухаммад над новорожденным сыном одного из своих последователей.

3.ВОЛОСЫ - НА ВЕС ЗОЛОТА

Через семь дней после рождения ребенка, по завету Пророка, желательно побрить ему голову и раздать нищим и страждущим серебро или золото, вес которого равен весу сбритых волос, или денежную сумму, соответствующую этому количеству драгоценного металла.

Что делают, если на голове только что родившегося малыша вовсе нет волос? Просто раздают милостыню (причем обычно весьма и весьма щедрую) тем, кто в ней нуждается.

4. «В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ВЫ БУДЕТЕ СОЗВАНЫ ВАШИМИ ИМЕНАМИ!»

Выбор имени необычайно важен для мусульманина.

Относительно срока наречения имени существуют некоторые разногласия. Одни настаивают на том, что имя дается ребенку на седьмой день после рождения. Другие утверждают, что имя может даваться и в день рождения ребенка.

Важен не столько день, сколько отношение к этому серьезнейшему в жизни человека событию. Известны, например, такие слова Пророка: «Поистине, в день Воскресения вы будете созваны вашими именами и именами ваших отцов. Так нарекайте же детей красивыми именами!».

Мусульманам рекомендуется нарекать детей именами пророков и ангелов. Вполне естественно, что особым почетом пользуется имя первого (не по времени, а по значению) из пророков, Мухаммада. Говорят, что дом, где есть имя Мухаммад, наделяется особым уделом.

Есть и другие рекомендации по наречению имени. Человек, на которого возложена ответственность за ребенка, должен позаботиться в том числе и о том, чтобы ему не дали имени, задевающего его достоинство, имени, которое может оказаться поводом для насмехательств. Рассказывают, что сам Пророк изменял неблагозвучные имена. Так, например, девушке по имени 'Асия (непокорная,строптивая) он дал новое имя - Джамиля (красивая).

К предпочтительным мужским именам, помимо имен пророков и ангелов, относятся имена, в которых присутствует корень «'абд» (раб) в сочетании с одним из девяноста девяти имен Всевышнего: Абдулла (раб Господа), Абдуррахман (раб Милостивого) и др. Однако мусульманин - раб одного только Бога, поэтому недопустимыми считаются такие, например, имена, как Абдул-Мухаммад (раб Мухаммада), - ведь при всем благоговении перед Пророком нельзя быть Его рабом.

Девочек чаще всего нарекают именами женщин из семьи Пророка: Фатима, Хадиджа, Зайнаб и т.д.

5. ВОЗНЕСИ БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ

Согласно шариату, в знак благодарности Господу за новорожденного ребенка желательно, если есть на то материальная возможность, на седьмой день после его рождения принести в жертву барана. При рождении девочки надо заколоть одного барана, а если родился мальчик, в жертву приносится один или два барана - в зависимости от материального положения отца.

В современных условиях крупного города принести в жертву животное не так-то легко. Но выход есть: мусульмане ездят в пригороды, где разводят овец, и осуществляют обряд жертвоприношения там, а домой привозят мясо жертвенного животного.

Обычай этот люди,далекие от ислама, могут счесть экзотическим, а то и варварским. Однако речь не идет о том, что жертва нужна Господу, - Всевышний, по определению Его сущности, не нуждается в какой бы то ни было жертве. В жертвах нуждается не Бог - она нужна людям: «Ни мясо, ни кровь их [жертвенных животных] не дойдут до Бога, но [доходит до Него] богобоязненность ваша», - говорится в Коране.

6. ОБРЕЗАНИЕ - ЗНАК ПОКОРНОСТИ АЛЛАХУ

Усечение крайней плоти, или обрезание, - обычай очень древний и присущий не только исламу. Мусульмане совершают над мальчиками этот обряд в знак того, что родители, сами полностью покорившись Аллаху, предают Его воле и свое дитя.

Обрезание совершается человеком, имеющим медицинское образование и религиозно грамотным в этом вопросе. Обрезание может проводиться как на дому с выездом врача, так и в любой больнице, где работает хирург.

Относительно сроков обрезания единого мнения нет. Большинство специалистов в области исламского права считают, что обрезание лучше всего совершать в тот же день, что и бритье волос младенца, т.е. на седьмой день после рождения. В некоторых странах (например в Турции) обрезание по традиции совершается над 7-10-летними мальчиками. И уж во всяком случае, обряд обрезания должен быть выполнен до достижения ребенком совершеннолетия.

В понимании мусульман способность иметь детей - величайшая Божия благодать, а в брак вступают не только и не столько для удовлетворения на законных основаниях своих плотских потребностей, сколько для того, чтобы родить и вырастить достойных детей. Основное бремя - столь же почетное, сколь и ответственное - воспитания детей ложится, конечно, на мать. Мусульмане говорят: «Мужчина - глава своей семьи, и в Судный день ему предстоит держать ответ за то, что возложено на него. Женщина - глава в доме мужа своего, и в Судный день ей предстоит держать ответ за то, что возложено на нее». Поэтому муж и жена в мусульманстве - не повелитель и раба, их отношения строятся на взаимном уважении и заботе о благе семьи.

