Почему скалолазный спорт стал так популярен

Минувшей осенью самым популярным видом спорта среди юных жителей Екатеринбурга оказалось скалолазание. Конкурс на профильные отделения в муниципальные спортивные школы по этому направлению достигал 3 человека на место. Шанс стать чемпионом в этой новой олимпийской дисциплине получили самые сильные, смелые и волевые.

Скалолазание стало популярнее фигурного катания

В чем секрет популярности этого вида спорта, как он помогает совершенствоваться физически и формирует личность, Юмаме рассказали в спортивной школе «Виктория», где скалолазов тренирует заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса Валентина Иванова (Юрина).

«Популярным скалолазание на Урале было всегда, - уверена Валентина. – В Екатеринбурге сильная школа и хорошие традиции развития нашего вида спорта. У нас много чемпионов и хороша развита инфраструктура скалолазания. Поэтому интерес у детей был всегда. На его рост повлиял телевизионный проект «Суперниндзя» на СТС и …. врачи, которые рекомендуют скалолазание при многих заболеваниях у детей – от проблем с позвоночником до неврологических нарушений. Врачи советуют скалолазание детям с гиперреактивностью и особенностями развития. Отправляли к нам детей с компрессионными переломами и сколиоза».

Скалолазание развивает все группы мышц, укрепляет нервную систему и помогает сформировать характер. Это довольно сложный вид спорта, который требует не только силы рук и ног, но и координации, ловкости, смелости, а также развитой силы воли и уравновешенности. Спортсмены работают в паре, один страхует другого, поэтому важно чувствовать товарища, уметь работать в команде.

В скалолазании есть три дисциплины: лазание на скорость, на трудность и боулдеринг, прохождение серии коротких (4-5 метров), предельно сложных трасс за ограниченное время без использования веревки (страховка матами).

Заместитель директора спортивной школы «Виктория» по спортивной работе Наталья Лялина видит причину роста интереса к скалолазанию в прошедшем в Екатеринбурге в 2023 году Чемпионате России по этому виду спорта. Соревнования проходили в шоу формате, прямо на Плотинке и впечатлили горожан.

«Для детей важен экстрим. В этом виде спорта они его получают. Высоко и быстро забраться практически по отвесной стене – значит почувствовать себя супергероем, почувствовать адреналин. Это немаловажно для подростков», - рассказывает Наталья Лялина.

На популярность скалолазания повлияло и то, что недавно этот вид спорта был включен в число олимпийских. Стало выделяться больше денег, проводиться больше соревнований. И мотивация спортсменов усилилась.

«Наша спортсменка Милана Мельниченко в этом году обновила сразу несколько мировых рекордов в скалолазании на скорость. Уверена, что скоро она побьёт свои собственные результаты», - говорит Наталья Лялина.

Спортсмены спортивной школы «Виктория» стабильно попадают в сборную России. В 2024 году спортсмены Свердловской области, среди которых были воспитанники «Виктории», заняли первое командное место на всероссийских соревнованиях, обойдя сильные сборные Москвы и Санкт-Петербурга.

Спрос и предложение

В спортшколе «Виктория», где представлены 16 спортивных дисциплин, этот вид спорта действительно оказался самым популярным. В большинство секций приходит практически столько же детей, сколько бюджетных мест в них открыто. Конкурс в секцию скалолазания уже несколько лет подряд держится на уровне 2-3 человека на место.

Вслед за спросом подтянулось и предложение. Сейчас скалолазов тренируют в двух муниципальных спортивных школах - спортшколе «Виктория» и СШОР «Горных видов спорта». Занятия для детей здесь бесплатны. Кроме того, в городе работает более 10 различных скалодромов, где можно тренироваться самостоятельно или под руководством тренера платно.

В «Виктории», реагируя на спрос, увеличили количество тренеров, сейчас их 5, и бюджетных мест. Если три года назад здесь тренировалось 150 спортсменов, то сейчас уже 195.

В ноябре 2025 года в КОСКе «Россия» на Высоцкого, 14 построили новый профессиональный скалодром высотой 15 метров. На нем можно проводить соревнования российского уровня. Вторая группа спортсменов занимается на Панельной, 17/1.

Спортсмены школы «Горных видов спорта» тренируются в старой водонапорной башне на ул. Московской, 28Б.

Соревнования по скалолазанию проходят в ДИВСе, но попасть на них в качестве зрителя практически невозможно – помещение очень маленькое, турниры проходят без болельщиков. Посмотреть на спортсменов (и полюбить этот спорт) можно на фестивалях скалолазов, которые проводят коммерческие клубы. Валентина Иванова советует посмотреть афиши клуба «Край света» на Тверитина.

Кого возьмут в скалолазы?

На отделение скалолазания в муниципальную спортивную школу на бюджет берут школьников 9-10 лет. Малышей с 6 лет приглашают в подготовительную группу. После тренировок в ней легче сдать нормативы для поступления в спортивную группу.

Для поступления на отделения скалолазания нужно сдать стандартный набор упражнений ОФП.

«Преимущество при отборе имеют дети, занимавшиеся спортивной гимнастикой. Часто к нам приходят бывшие спортсмены в возрасте 10-13 лет, которые хотят открыть для себя новый вид спорта. Но физическая подготовка не самое главное. Ребенок должен быть целеустремленным, - комментирует Валентина Иванова. – Чтобы добиться успеха в этом виде спорта нужно делать то, что никто не делает. Например, ежедневно дополнительно бегать по 5 километров, совершенствовать физическую форму».

Ограничений по здоровью для скалолазания немного. В любом случае в секции попросят предоставить справку от врача с указанием на возможность заниматься именно этим видом спорта.

Скалолазы могут рассчитывать на спортивное долголетие. В «Виктории», например, есть лицензия на образовательную деятельность для детей и взрослых. Поэтому тренироваться здесь можно и после совершеннолетия.

Для тренировок понадобятся скальные туфли. Их можно купить в спортивных магазинах. Цена обуви для начального уровня тренировок – от 10 тысяч рублей. У каждого спортсмена должна быть индивидуальная обвязка – страховочная система для предотвращения падения и распределения нагрузки. Остальное оборудование предоставляет спортивная школа. В целом этот вид спорта можно считать доступным.

«Я люблю скалолазание за разностороннее развитие. Можно не только физически совершенствоваться, но и учиться думать. Сейчас трассы в нашем спорте очень техничные. Задействовано все тело и голова – нужно найти оптимальный путь, быстро принять единственно правильное решение», - вдохновляет будущих скалолазов Валентина Иванова.

Спортивные школы Екатеринбурга по скалолазанию в Екатеринбурге:

«Виктория», пр. Ленина, сооружение 68г, тел. 8 (343) 375-79-72

СШОР «Горные виды спорта», ул. Московская, 28Б корп. 1, тел. 8 (343) 212-20-28

Фото Дмитрий Часовитин.