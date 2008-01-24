TO SPORT OR NOT TO SPORT или Про задатки для физзарядки

С давних времен спорт и физкультура считаются не только полезным, но и необходимым времяпровождением. «В здоровом теле здоровый дух», «Трус не играет в хоккей» и прочие крылатые фразы внушают: не заниматься спортом просто неприлично!

Когда наши детки подрастают, мы все чаще задумываемся о том, в какую спортивную секцию их определить. Рассчитываем семейный бюджет, смотрим, что есть недалеко от дома, куда водят детей наши друзья и что сейчас наиболее престижно. Вдобавок все знают, что человек от природы обладает музыкальными, математическими, художественными и пр. задатками…

Задатки – это анатомо-физиологические и психические предпосылки - если к ним прибавить «терпение и труд», можно добиться определенных успехов.

…А вот про спортивные задатки говорят значительно реже. Почему? Именно потому, что быть «неспортивным» – это почти порок.

Так ли это? Я задалась вопросом, почему некоторые мои знакомые (в детстве и в зрелом возрасте) испытывают страх перед физкультурой. Для них уроки в школе или посещение секции - это настоящий стресс. И не всегда тому виной внешние недостатки или бездарный учитель/тренер.

Сами программы, и технологии преподавания сильно отстают от времени, не учитывают возрастных, половых и индивидуальных особенностей детей. Дети все разные, а требования и нормативы унифицированы.

Внимательные и заботливые родители при выборе секции обязательно примут во внимание интересы и желания ребенка, а еще постараются учесть те спортивные задатки, которыми наградила его природа. Итак, что же это такое – спортивные задатки?

Что в генотипе мне твоем…?

По некоторым данным, в 50% случаев дети спортсменов имеют выраженные спортивные способности. Если оба родителя – выдающиеся спортсмены, то высокие результаты у их детей могут быть в 70% случаев.

Чем это объясняется?

Оказалось, что и хорошая спортивная форма, и такие качества как сила, выносливость, гибкость в значительной степени зависят от генетической основы организма. Одним людям достичь хорошей физической формы легко, а другим почти невозможно, несмотря ни на какие усилия. К тому же разные люди могут обретать эту форму по-разному. Те, кто наследует способность наращивать мышечную силу, не всегда могут развить большие мускулы, а те, которые могут хорошо бегать и прыгать, окажутся беспомощными в тяжелой атлетике. Результаты исследований показывают, что одним людям физические тренировки приносят пользу, а для других они почти бесполезны или - при несоответствии природным задаткам - даже вредны.

Рассмотрим для примера силовые виды спорта.

Ген АКФ (ангиотензин-конвертирующего фермента) представлен в природе в нескольких вариантах. В одном из вариантов генотипа человек обладает завидной выносливостью (в 7-8 раз превышающей показатели других индивидов!), а в другом варианте генотипа более выражены скоростные и взрывные показатели.

А теперь внимание! Необходимое качество штангиста – взрывная сила, гиревика – силовая выносливость, пауэрлифтера – абсолютная сила, культуриста – мышечный рост. Чтобы стать великим культуристом, нужно быть обладателем одного генотипа, чтобы быстрее всех в мире бегать, необходим совершенно иной генотип.

Более того: если потенциальный штангист решит посвятить себя виду спорта, где требуется повышенная выносливость, он рискует заполучить болезни сердечно-сосудистой системы: инфаркт миокарда, гипертрофия миокарда и пр.

Уже у новорожденного генетики могут определить спортивные задатки, а также заранее выбрать именно тот вид спорта, который бы не имел негативных последствий для здоровья. Такими исследованиями, к примеру, у нас в России занимаются в Казани и Санкт-Петербурге (СПбНИИФК).

Если вы считаете, что генетическая одаренность вашего ребенка недостаточная, то это ещё не конец. Вряд ли он станет чемпионом (хотя кто знает!), но даже вопреки скептицизму заслуженных тренеров и педагогов некоторые люди добиваются высоких результатов. Такие качества как решимость и самоуважение играют очень важную роль в спорте. Любой человек может понять, насколько он действительно одарен, только начав упорно и планомерно тренироваться. Пусть не все, но многое в наших руках!

Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать…

Многолетние исследования ученого И.П. Павлова и его учеников позволили выявить связь способностей человека и свойств его нервной деятельности. К основным свойствам нервной системы относятся подвижность, уравновешенность, сила. Так были выделены четыре основных типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик.

Каждому из них присущи свои особенности в поведении, реакции на окружающее и т.д. Рассмотрим, какие виды спорта будут для них наиболее подходящими. Итак…

Холерик - боевой тип, задорный, легко и быстро раздражающийся. Он с особой страстью способен отдаваться работе, увлекаясь ею, ощущая прилив сил, готов преодолевать и действительно преодолевает любые трудности и препятствия на пути к цели. Но когда исчерпаны силы, у него наступает спад. Воля холерика порывиста, он отличается повышенной раздражительностью. Такие дети часто отличаются неровностью успеваемости в занятиях физическими упражнениями, однако способны легко овладевать двигательными навыками. Их поведение и эмоциональные реакции нередко расцениваются как «недисциплинированность».

Виды спорта, любящие холериков - там, где ведущими являются двигательные навыки: легкая атлетика, футбол (только не вратари!), хоккей, некоторые виды борьбы, большой теннис и пр.

Сангвиник - подвижен, легко приспосабливается к изменяющимся условиям деятельности; быстро находят контакт с окружающими, общителен, не чувствует скованности с новыми людьми. Его обычное состояние - оптимистическое. Большая подвижность нервных процессов способствует гибкости ума, помогает легко переключать внимание, схватывать новое. Такие дети обычно легко овладевают техникой упражнений, точно справляются с разнообразными двигательными задачами, преуспевают в ситуационных видах деятельности.

Виды спорта для сангвиников: командные состязания и игры (баскетбол, волейбол, хоккей, футбол), синхронное плавание, фигурное катание и пр.

Флегматики - спокойные, всегда ровные, настойчивые и упорные. Флегматики остаются спокойными даже при сложных ситуациях. Им нетрудно сдерживать свои порывы: они не отвлекаются по мелочам и поэтому могут выполнять действия, требующие длительного и методического напряжения. И.П. Павлов подчеркивает высокую выносливость данного типа. Занимаясь спортом, такие дети успешно овладевают сложно-координационными движениями. Однако у них сравнительно медленно образуются условно-рефлекторные связи.

«Флегматичные» виды спорта: некоторые вид борьбы, плавание, настольный теннис, художественная и спортивная гимнастика, шахматы, аэробика, фигурное катание, велоспорт, биатлон, лыжи и пр. В старшем возрасте флегматикам хорошо подходят занятия в тренажерном зале.

Меланхоликов отличает слабая работоспособность. Их пугает новая обстановка, они смущаются и теряются при общении с людьми и поэтому склонны замыкаться в себе. Но по мнению некоторых исследователей они способны успешно приспосабливаться к условиям жизни. Дети-меланхолики удовлетворительно овладевают двигательными действиями. Вряд ли стоит отдавать такого ребенка в большой спорт, но можно подобрать ему секцию, где он будет чувствовать себя относительно комфортно.

Спортивные занятия, подходящие для меланхоликов: плавание, шахматы, горные лыжи, настольный теннис и т.п.

Но даже если родители очень увлечены психологией, при выборе секции не стоит полагаться только на темперамент чада. Традиционный тренер (если он не принимает в секцию всех желающих) прежде всего обратит внимание на задатки физиологические.

А у вас какая сажень в плечах…?

Если у вашего ребенка нет медицинских противопоказаний для занятий спортом, при выборе секции нужно постараться учесть тип его телосложения, т.е. особенности конституции. Какие бывают типы конституции?

Астено-торакальный тип – характеризующийся удлиненным худощавым телосложением; с преобладанием продольных размеров тела над поперечными, с большим объемом легких, длинными конечностями - очень вынослив, но силы от него ожидать не приходится, сколько его ни тренируй. Профессор В. Зайцева отмечает: «Учитывая особенности строения тела и мышц, ребятам астено-торакального телосложения очень рекомендованы упражнения для развития выносливости, при которых у них прогрессируют и другие двигательные качества. Если сравнить влияние разных упражнений на частоту простудных заболеваний, то для худеньких младших школьников лучше делать акцент на скоростно-силовые упражнения – прыжки, метания, упражнения с мячом, подвижные игры. В то же время любимые для них виды спорта – лыжные гонки, велоспорт, плавание, гребля, бег на длинные дистанции».

Дигестивный - с преобладанием поперечных размеров над продольными, большими мышцами, значительным слоем подкожного жира (склонен к лишнему весу) - обладает большой силой и совершенно не пригоден к условиям длительного напряжения. Поэтому невозможно требовать, чтобы "астеник" поднимал штангу, а "дигестивник" много раз подтягивался на турнике. Что рекомендует таким детям профессор В. Зайцева? «…для укрепления здоровья ребятам дигестивного телосложения больше других подходят упражнения, направленные на преимущественное развитие скоростно-силовых возможностей. Очень неплохой эффект дают и комплексные упражнения.

Вероятность спортивных успехов у детей дигестивного телосложения выше всего в единоборствах (популярных сегодня ушу, самбо, дзюдо и других видах борьбы), «тяжелых» видах легкой атлетики (метаниях ядра и диска), некоторых спортивных играх (хоккее, водном поло и др.), а в более старшем возрасте – в тяжелой атлетике, атлетической гимнастике. Для девочек привлекательны занятия художественной гимнастикой, аэробикой – с фитболами, резиновыми лентами-амортизаторами, степ-аэробика. И девушки, и юноши дигестивного телосложения с удовольствием занимаются в тренажерных залах, но чаще не для достижения спортивных результатов, а для оздоровления, формирования красивой фигуры».

Мышечный тип - с гармоничными пропорциями между продольными и поперечными размерами тела и хорошо развитыми скелетными мышцами - располагает широким диапазоном двигательных возможностей. Таких в популяции около половины, и нормативы физической подготовленности рассчитаны в основном на них. Профессор В. Зайцева отмечает: «Детям мышечного типа одинаково легко даются почти все виды физических упражнений, им доступны любые виды спорта. Обладая отличной взрывной силой, особенно хорошо эти дети осваивают естественные движения скоростно-силового характера. В легкой атлетике это спринтеры, прыгуны и метатели, это гимнасты, теннисисты, футболисты и другие «игровики», конькобежцы – словом, спортсмены практически любых специализаций».

Родителям деток выраженного дигестивного и астено-торакального типа советуем подойти с особой ответственностью к выбору спортивной секции. Именно детские комплексы из-за неуклюжести, неловкости или «некрасивости» способны превратить занятия физкультурой и спортом в пытку. Поэтому выбирайте те виды спорта, которыми ваш ребенок занимается с удовольствием и которые ему легче даются.

Лыжне все возрасты покорны?...

Чтобы определить возрастную готовность ребенка к занятиям, разделим виды физической активности на три категории:

1. Виды спорта, в которых главную роль играют точная координация и техника движений (гимнастика, акробатика, прыжки на батуте, плавание, фигурное катание, большой и настольный теннис и т.п.) – к ним можно приступать раньше всего.

2. Если спорт требует выносливости, силы и тактического мышления (борьба, волейбол и др. игры, легкая атлетика, лыжи, конькобежный спорт и т.п.) – эти занятия начинаем позднее.

3. А вот там, где требуется физическая зрелость, большая выносливость и сила (гребля, тяжелая атлетика, велоспорт, бодибилдинг и пр.) – ребенку до 11-14 лет быть противопоказано.

Время начала спортивной «карьеры» связано еще и с тем, в каком возрасте успешнее развивается ведущий навык:

1. Двигательный:

- гибкость (6-7 лет)

- быстрота (8-11 лет)

- выносливость (после 11 лет)

- сила (после 12-13)

2. Координационный:

- скорость реакции (8-9 лет)

- чувство ритма (9-12 лет)

- равновесие (10-11)

- сложные двигательные навыки (10-12 лет)

- ориентация в пространстве (после 12 лет)

Возрастные границы начала занятий и специализации в видах спорта (проф. В. Зайцева)



Почему специалисты не советуют начинать лишком рано? У детей, которые тренируются раньше рекомендуемых сроков, высок риск перегрузки опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нарушение осанки, повышение утомляемости и т.д.

Значит ли это, что родителям дошколят можно не беспокоиться? Радость движения присуща любому возрасту. Малышу полезна утренняя зарядка, бег, ходьба и прыжки – особенно облеченные в игровую и шутливую форму. А забавы с мячиком не только подготовят вашего кроху к карьере футболиста, но и доставят незабываемые минуты радости от единения с вами, дорогие родители!

