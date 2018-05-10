Выбираем спорт для детей

Пожалуй, сейчас редко встретишь ребёнка, жизнь которого сосредоточена только вокруг детского сада или школы. Большинство родителей отдают детей в самые разные студии и секции. И это прекрасно. Но при этом важно помнить, что развитие не должно быть однобоким. Даже если у вас растёт девочка, кружка вышивания крестиком недостаточно, очень желательно разнообразить её жизнь и подвижными занятиями. А уж мальчишкам без спорта и вовсе никуда.

Не по собственному хотению

Перед тем, как приступить к выбору спортивной секции для ребёнка, обязательно проконсультируйтесь с врачами. Как бы ни банально звучал этот совет, но ради здоровья детей не пренебрегайте им. Причём не стоит ограничиваться дежурным визитом к педиатру. Ну, разве что вы абсолютно уверены в его профессионализме и неравнодушии. Во всех остальных случаях не поленитесь посетить ещё и ортопеда и невролога, а если ребёнок имеет хронические заболевания, то и к специалистам соответствующего профиля непременно загляните.

Важно! При наличии у ребёнка каких-либо проблем со здоровьем правильный выбор вида спорта поможет значительно улучшить его состояние и самочувствие, а неправильный — усугубит проблемы.

Кроме того, не будет лишним побеседовать и с тренерами. Хорошие специалисты знают те нюансы, о которых врачи и родители могут даже не догадываться. Например, картингом нежелательно заниматься детям младше 7 - 8 лет. И вовсе не потому, что ноги до педалей не достают, а из-за отсутствия на картах гидравлических амортизаторов, уменьшающих колебания и смягчающих удары. Езда на таких машинах опасна для неокрепших позвоночников дошколят. Но, к сожалению, об этой особенности картов многие педиатры просто не знают, а недобросовестные тренеры не предупреждают, допуская к занятиям даже пятилеток.

Успокаивать себя мыслями типа «мы же не в профессиональный спорт отдаём, а так, для удовольствия, поэтому и вреда никакого не будет» нельзя. Даже не слишком серьёзные нагрузки без учёта здоровья и особенностей развития ребёнка могут стать фатальными. Поэтому выбирать вид спорта начинайте с медицинского аспекта.

Важные нюансы

Общие рекомендации врачей и тренеров по выбору спорта такие:

• Детям с неврологическими проблемами в большинстве случаев не показаны занятия командными видами спорта и контактными видами боевых искусств.

• Большинству детей врачи рекомендуют оздоровительное плавание. Регулярные занятия не только закаливают, но и развивают большинство мышц, успокаивают возбудимых ребят, делают увереннее в себе робких.

• При отсутствии серьёзных заболеваний, выбирайте виды спорта, развивающие разные группы мышц (например, скалолазание), а также командные виды спорта, которые помимо физической пользы полезны и для успешной социализации ребёнка.

• Относительно безопасны и разрешены очень многим детям неконтактные виды боевых искусств.

• Конный спорт хотя и может привести к травмам, но при этом очень полезен при многих заболеваниях. Подробнее об этом в нашей статье.

Муки выбора

Если врачи и тренеры разрешают и/или советуют вам несколько видов спорта, а выбрать нужно только один, специалисты рекомендуют учесть следующее:

• Удалённость места, где проходят занятия, от вашего дома

Детям долгие переезды с пересадками или многочасовой «отдых» в пробках на пользу не идут. Очень скоро они устают от этого, и даже тренировки перестают приносить радость. А для родителей, вынужденных заниматься извозом, и вовсе превращаются в каторгу.

• Траты

Речь идёт не только о стоимости занятий, но и формы, инвентаря, проезда, специального питания (если оно необходимо), а также об оплате спортивных сборов и т.п. Не забывайте о том, что ребёнок может всерьёз увлечься выбранным видом спорта. И тогда старыми лыжами или перешедшей по наследству теннисной ракеткой не обойтись, вкладываться в занятия придётся. И лучше сразу предусмотреть самый затратный вариант развития событий, чем потом лишать ребёнка любимого дела или всей семьёй затягивать пояса.

• Частоту занятий

Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда первые год-два дети в спортивной секции занимаются не слишком часто (2- 3 раза в неделю), но в последствии нагрузка растёт, а ни родители, ни ребёнок не готовы посвятить спорту большую часть своего времени. Ещё хуже, когда сам спортсмен увлечён любимым делом, а вот семья выдержать напряжённый ритм ежедневных тренировок не в состоянии.

• Репутацию не только спортивной школы (секции, кружка), но и конкретного тренера

Не отдавайте чадо «в спорт» наобум. Обязательно соберите как можно больше отзывов. Ведь тренеры часто пользуются у детей большим авторитетом и сильно влияют на их мировосприятие. Не поленитесь и побеседуйте с родителями уже занимающихся детей и самими спортсменами разного (!) возраста. То, что не приметят родители, подскажут ребята, и наоборот. А критично настроенные подростки и вовсе выложат подробнейшее досье. Что и нужно тем родителям, кто хочет максимально обезопасить своих детей. Кроме того, обратите внимание на то, как ребята общаются между собой, как за глаза называют тренеров. Всё это даст вам нужную информацию и поможет сделать выбор.

Выбирая секцию для занятия боевыми искусствами, заранее уточните, не входят ли в курс обучения и элементы восточной философии. Ведь далеко не все родители захотят, чтобы ребёнок усвоил мировоззрение буддизма, например.

• Возможность проведения занятий на открытом воздухе

Если хотя бы иногда занятия выбранным видом спорта будут проводиться на природе или даже просто на открытом воздухе — это замечательно. В помещениях наши дети и без того проводят львиную долю времени. В этом смысле спортивное ориентирование, велоспорт, лыжи — прекрасный вариант. Но и в других видах спорта проведение занятий на улице (хотя бы в тёплые дни) вполне реально. И жаль, если тренеры по каким-то причинам не пользуются этой возможностью.

• Травмоопасность

Травмы вероятны в любом виде спорта. Ну, разве что в шахматах с этим поспокойнее, да и то можно получить доской по голове от темпераментного противника. Поэтому лучше заранее узнать, чем чреваты занятия тем или иным спортом и честно признаться себе, что вы способны пережить, пусть и стиснув зубы от жалости к пострадавшему, а с чем смириться будет сложнее. Надевать розовые очки и думать, что с вашим ребёнком ничего плохого совершенно точно не случится, категорически не советуем.

Для занятий особенно травмоопасными видами спорта обязательно подобрать хорошую современную защиту (выбирать её лучше по рекомендации тренеров).

А ещё, выбирая вид спорта, не забывайте:

• Никто не знает вашего ребёнка лучше вас.

• Занятия должны доставлять детям удовольствие, особенно в первое время. Много и тяжело трудиться они ещё научатся.

Фото: globallookpress.com