Спорт для развития и укрепления здоровья малыша от рождения до года

Расскажем о пользе и влиянии на детский организм грудничкового плавания и прогулок, а также с какого возраста можно заниматься на спортивном комплексе и какие виды закаливания и массажа необходимы малышу до года.

Каждый родитель видит своего ребенка здоровым, спортивным, с крепким иммунитетом, который никогда не болеет и легко преодолевает все жизненные трудности.

Приблизиться к этому идеалу нам поможет спортивное развитие ребенка. Вы удивитесь, но спорт можно включать в жизнь малыша уже спустя две недели после рождения. Делать это нужно с умом, не перебарщивая, без экстрима и только в виде игры.

Чем же можно заняться с малышом до года

1. Грудничковое плавание

Как только зажил пупочек, малыша можно приучать к воде и учить нырять ( да-да , такие маленькие детки прекрасно ныряют) и плавать. Грудничковое плавание отлично тренирует иммунитет, всесторонне развивает физически без риска травм, способствует восстановлению нормального тонуса мышц, не говоря о том, что ребенок будет получать громадное удовольствие от воды и не будет бояться воды как многие из нас.

Вы можете заниматься как в специальных центрах под управлением тренера, так и начинать свой путь в большой спорт у себя в ванной, предварительно проконсультировавшись со специалистом.

Плавание грудничков Способности и возможности организма малыша настолько универсальны, что плавание для него — естественный и легкий процесс. Вместе со специалистами мы подготовили для вас комплекс упражнений на развитие навыков плавания на спине с 3 месяцев. Смотрите мастер-класс на видео

2. Общеукрепляющий массаж

Принято считать, что в первый год условно здоровому малышу хорошо бы пройти 4 сеанса общеукрепляющего массажа: в 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Он поможет правильно и мягко овладеть основными навыками для переворачивания, ползания, самостоятельного сидения и, в конечном счете, для хождения.

Массаж и гимнастика для грудничков в домашних условиях Для общего развития грудного ребенка очень важен массаж и гимнастика. Поэтому следует заниматься укреплением детских мышц практически с самого рождения. И поможет в этом массаж для грудничков. Смотрите мастер-класс на видео

Массаж включает в себя работу на столе, затем, если малыш не устал, подключается фитбол и элементы динамической гимнастики. Если ребенку не нужен специальный лечебный массаж, общеукрепляющий мама легко может освоить сама и делать каждый день дома абсолютно бесплатно. Главное в этом занятии будет девиз: «Не навреди!». Никаких резких движений, вправлений и других проф. техник. А легкие растирающие, поглаживающие движения и занятия на фитболе дадут не только физическую пользу, но укрепят эмоциональную связь между мамой и малышом.

3. Прогулки на свежем воздухе

Длительные прогулки на свежем воздухе неврологи считают очень сильным общеукрепляющим средством, при этом за него вам абсолютно ничего не нужно платить. Как говорит наш невролог: «Хочешь отличного ребенка — гуляй 6 часов в день, хочешь хорошего ребенка — гуляй 4 часа в день, хочешь обычного ребенка — гуляй 2 часа в день».

Привычка гулять каждый день укрепит иммунитет, сердечно-сосудистую систему, очистит легкие от бытовой пыли и аллергенов, увлажнит слизистые. Дополнительно позволит сформировать режим, продлит и качественно улучшит дневной уличный сон ребенка, усилит аппетит. Добавим, что для мамы ежедневные прогулки важны также как для ребенка: это и физическая нагрузка на организм и «разгрузка» мозга, особенно в первый год, пока ребенок гуляет в коляске.

4. Детский спортивный комплекс

Детский спортивный комплекс — это способ для развития координации, общей выносливости, правильного формирования мышечной системы ребенка.

Кататься на качельках, лазить по лесенке, недолго висеть на кольцах — это то, что освоил и проделывает с несказанной радостью мой годовалый малыш (естественно, под моим контролем).

Если раньше ДСК разрабатывали для детей от 3 лет, то сейчас домашние комплексы, очень функциональные и достаточно компактные по размерам (от 1,5 кв метра) идут для малышей от 9 месяцев.

Занятие на спортивном комплексе всегда идет в виде игры, и ребенок сам выбирает, чем он будет сегодня заниматься. Ваша роль будет заключаться только в контроле за правильностью выполнения (например, того же хвата: чтобы держался полной ручкой) и обеспечением безопасности.

5. Закаливание воздухом, водой, солнцем

Польза закаливания состоит в тренировке иммунитета, повышении устойчивости организма к разнице температур, тренировке нервной системы и общем укреплении организма.

Конечно, для таких малышей проводим только мягкое закаливание, без экстрима.

Например, для закаливания водой обливаем после теплой ванны прохладной водичкой, либо постепенно снижаем градус воды при купании (например, мой ребенок практически с рождения купается в ванной при температуре не выше +28–29 градусов).

Воздушное закаливание состоит в разнице температуры тела и окружающего воздуха. Для этого сейчас, когда зима, хорошо проветриваем комнату и затем с голеньким малышом проводим некоторое время в прохладной комнате. Всегда смотрим за состоянием ребенка: если ему это не нравится или он замерз — не нужно продолжать.

Солнечные ванны принимаются так: на голову надеваем панамку и выходим на солнышко на несколько минут, потом в тень во избежание перегрева. И так несколько раз. Получаем счастливого ребенка и профилактику дефицита витамина Д.

Итак, различные закаливания — это доступный метод укрепления ребенка, при этом не требующий ни денег ни особых усилий.

Конечно, все эти методы должны применяться с умом. Ребенок должен быть изначально здоров, без противопоказаний, обязательно в хорошем расположении духа, не голоден, и мама должна четко знать, что именно она делает.

В этом случае совместные тренировки в виде игры принесут пользу физическую, постепенно приучат ребенка к регулярному спорту, сформируя одну из самых правильных привычек — привычку к здоровому и подвижному образу жизни.

Фото: www.pexels.com, www.globallookpress.com