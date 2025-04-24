Мы продолжаем рассказывать о видах спорта, которыми могут заниматься дети в Екатеринбурге.

Для того, чтобы рассказать о шахматах, мы побывали в муниципальной спортивной школе «Интеллект» и поговорили с ее директором, международным мастером по шахматам Валентином Кормышевым.

Первый вопрос родился спонтанно: «Шахматы – это вообще спорт?»

«Шахматы находятся на стыке спорта, науки и искусства», - ответил Валентин Михайлович.

Конечно же это спорт, поскольку по шахматам проводятся соревнования и определяются чемпионы. Это искусство – так как это очень красивая игра, ты получаешь буквально эстетическое удовольствие от красивых шахматных партий на доске. А наукой шахматами можно считать, так как для того, чтобы чего-то достичь, ими нужно заниматься систематически по определенным методикам.

История шахмат на Урале сравнительно небольшая. Первые шахматные кружки появились в Екатеринбурге лишь в 30-е годы прошлого века на Уралмашзаводе. Произошло это благодаря подвижнику шахмат Александру Ивановичу Козлову. Он же добился открытия отделения шахмат на базе городской спортивной школы №1, которая работала на базе Дворца пионеров. Произошло это в 1937 году.

Сейчас спортивная школа по шахматам «Интеллект» одна из старейших на Урале и самая крупная. В ней одновременно занимается почти 800 воспитанников. За годы работы школы подготовлено 10 гроссмейстеров, более 17 юных шахматистов стали чемпионами мира в своем возрасте, чемпионами СССР и России.

Однако школа «Интеллект» не ставит себе целью вырастить гроссмейстеров. Она нацелена на массовый спорт, обучение игре в шахматы как можно большего числа детей. Чем больше их будет, тем выше шансы что среди ребят окажется будущий Алехин или Карпов. При этом юношеские разряды в шахматах выполняют практически все ребята. Кандидатов в мастера спорта по шахматам в 2024-2025 учебном году выполнили 17 человек.

Прием в спортивную школу начинается с 6,5 лет.

«Учить ребенка играть в шахматы раньше можно, но для обучения в спортшколе дети должны уже уметь читать и писать, так как придется изучать шахматный учебник и записывать партии», - отмечает Валентин Кормышев.

Шахматами может заниматься любой ребенок, уверен специалист.

«Даже если шахматиста высокого уровня из юного спортсмена не получится, он будет прекрасно развит умственно, у ребенка развивается логическое мышление и интуиция, он будет уметь выстраивать стратегию и тактику своих действий, держать позицию», - подчеркнул Валентин Кормышев.

Прием заявление и отбор проходят в спортивную школу летом. Особых требований при приеме нет. Проверяется элементарное понимание того, что такое шахматы, как называются шахматные фигуры, какова цель игры, а главное тренеры выясняют – хочет ли сам ребенок освоить игру в шахматы.

Как в любой спортивной школе, здесь требуется справка от спортивного врача по месту жительства о том, что ребенок может заниматься шахматами. На обучение игре в шахматы сюда берут практически всех. Ежегодно набирают 150-200 малышей. Занятия бесплатные.

Возьмут в спортивную школу не только дошкольника или младшего школьника, но и подростка до 17 лет.

«Конечно, такому ребенку будет не совсем комфортно ходить на занятия и играть с малышами. Поэтому если интерес к шахматам проснулся сравнительно поздно, мы можем предложить индивидуальные занятия или занятия в небольших группах для начинающих подростков или взрослых. Такие занятия платные», - отметил Валентин Кормышев.

Предубеждений перед поздним началом занятий шахматами быть не должно. Специалист приводит пример прославленных шахматистов: Василий Смыслов начал заниматься шахматами в 11 лет, Михаил Ботвинник в 12. Оба стали чемпионами мира.

Для ребят, которые занимались шахматами в других школах или кружках при приеме в спортивную школу «Интеллект» проводится тестирование, после которого их определят в класс, соответствующий их уровню игры. Разрядников могут принять даже в течение учебного года.

У спортивной школы 5 площадок для занятий. Основная находится на улице ул. 8 Марта, 22. Классы шахмат работают также в пер. Дружбы, 4, в Лицее № 109 и в двух общеобразовательных школах: № 64 и № 85.

На начальном уровне ребята занимаются 2 раза в неделю по 45 минут. В спортивной школе с новичками разбирают шахматные партии, учат самым основным азам игры с помощью современного мультимедийного оборудования, которое есть в каждом классе. Новички решают задачи и начинают играть между собой. Валентин Кормышев рассказывает, что у каждого тренера своя методика обучения и свои методические материалы.

Каждые выходные в школе проводятся турниры. В субботу по быстрым шахматам, в воскресенье – межшкольные и командные соревнования. Принять участие в турнирах могут все желающие. На турнирах можно выполнить шахматные разряды. Участие в турнире – часть образовательной программы, поэтому для учащихся спортивной школы «Интеллект» они обязательны.

Разрядники занимаются больше: три раза в неделю по 1,5 часа плюс турниры в выходные дни. Гарантии успеха в шахматах может дать только ежедневный упорный труд.

«Чтобы стать гроссмейстером нужно ежедневно заниматься шахматами по 8-10 часов. Если ребенок талантливый, но ленится заниматься – ничего не получится», - говорит Валентин Кормышев.

Занятия шахматами, пожалуй, наименее затратный для родителей вид спорта. Для тренировок ребенку потребуется шахматная доска, шахматный учебник и, возможно, специальные обучающие компьютерные программы. Расходы могут потребоваться разве что для поездок на турниры за пределами Уральского федерального округа, так как участие юных спортсменов в региональных соревнованиях также обеспечивает спортивная школа.

Родительский комитет спортивной школы ежегодно заказывает имиджевый мерч для юных шахматистов для того, чтобы выделить их на турнирах. Но его приобретение не обязательно.

Шахматистов, демонстрирующих особые успехи в спорте «Интеллект» передает в областную шахматную академию, которая является центром высшего спортивного мастерства.

Еще 120 детей занимаются в спортивной школе «Интеллект» шашками. Шашисты Екатеринбурга входят в число сильнейших спортсменов России. В этом учебном году они вернулись с Чемпионата мира до 11 лет с тремя медалями. Юные спортсмены Александр Ермиев и Полина Зайцева завоевали одну серебряную и две бронзовые медали мирового первенства.

Фото из группы Вконтакте спортивной школы «Интеллект».