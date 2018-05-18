Хоккей для детей — вся правда о занятиях ребенка в секции хоккея
Хоккей всегда был одним из любимых видов спорта в нашей стране. А в последние годы интерес к игре только растёт, и ребят в секции хоккея родители приводят всё чаще.
К чему же готовиться тем, кто для своих детей выбрал или планирует выбрать именно хоккей? Ответить на эти вопросы нам помогли родители юных хоккеистов, в частности, Анастасия Виноградова, мама Серёжи, который занимается этим видом спорта уже больше четырёх лет.
Взгляд изнутри
— Анастасия, почему вы выбрали для сына именно хоккей?
В раннем детстве Серёжа много и подолгу болел, часто подхватывал кашель. Врачи порекомендовали отдать его «в спорт». Они не советовали
— Сколько лет Серёжа занимается хоккеем?
С детского сада, ему не было еще и
— Как часто проходят тренировки?
Единого графика нет, поэтому
— Как изменилась жизнь семьи, когда сына отдали «в спорт»?
Этот вид спорта занимает очень много времени и сил. А сколько терпения нужно всем! Вот почему мы очень благодарны нашей бабушке, которая очень помогает нам и возит Серёжу на тренировки. Без неё всё было бы гораздо сложнее.
— Далеко ли проходят занятия?
Нам повезло, спортивный клуб находится неподалёку от нашего дома. Наверное, в том числе и
— Сколько примерно «стоит» увлечение ребёнка? Кто закупает экипировку?
Вообще занятия у нас бесплатные. Но форму покупаем сами. А она, как вы догадываетесь, очень не дешевая, ведь защитить, надёжно закрыть нужно почти всё тело ребенка. И качество экипировки должно быть хорошим, чтобы реально защищала, а не просто прикрывала.
— По вашим рассказам понятно, что занятия хоккеем так или иначе затрагивают всю семью. А было ли что интересное, весёлое, особенно запомнившееся?
Да, конечно! Сейчас часто вспоминаем с родителями других ребят, как наши дети
Сыну это крепко врезалось в память. Он ещё с тех пор знает, что опаздывать нельзя. Сейчас, конечно, ребята подросли, и в ходу другие методы воздействия и приучения к дисциплине, уже всё
— Много ли ребят ушло из секции за эти годы?
Из тех, с кем Серёжа начал заниматься, осталось большинство. Уходят в основном не потому, что не понравилось, а по объективным причинам:
— Как сейчас обстоят дела?
Большие достижения у ребят пока впереди, но они постоянно играют с другими городскими командами. Тренер, конечно, на игры выбирает сильнейших, и все стремятся добиться большего. На следующий год, надеемся, наши мальчишки поедут на серьёзный турнир. Однако для нашей семьи это не главное. Важно, что ребенок занят любимым делом, он с ребятами в команде, не один, и это ему очень нравится.
Что ещё важно знать, перед тем, как отдать ребёнка в хоккейную секцию?
• Сколько стоит отдать ребенка в хоккей
Хоккей весьма дорогой вид спорта. И если занятия нередко (хотя и не всегда) бесплатные, то покупка экипировки — серьёзное бремя для семейного бюджета. Учитывайте расходы на поездки, на сборы и турниры, а также покупку коньков, формы, клюшки, экипировки. Комплект хорошего качества обойдется вам минимум в 30 000 руб. для ребенка.
• Насильно мил не будет
Полюбить хоккей (как, впрочем, и любой другой вид спорта) по указке родителей не получится. Большие физические нагрузки, частые тренировки, возможные травмы — всё это можно терпеть только по любви. Но даже если вы сомневаетесь в возникновении «страсти», попробовать стоит. А вдруг ваше чадо найдёт себя именно в хоккее?
• Терпенье и труд
• Режим
Ребёнку, который занимается хоккеем, для хорошего самочувствия необходим строгий режим дня.
• Делу — время
Вот чего почти нет у хоккеистов, так это свободного времени. Но это и хорошо: меньше риск попасть в «плохую компанию» или с головой уйти в компьютерные игры.
• Коллектив
Хоккей — дело семейное
Важно понимать, что отдать ребёнка в хоккей и ограничиться ролью извозчика не выйдет. Оптимальное время для первых шагов на льду —
