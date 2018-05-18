Хоккей всегда был одним из любимых видов спорта в нашей стране. А в последние годы интерес к игре только растёт, и ребят в секции хоккея родители приводят всё чаще.

К чему же готовиться тем, кто для своих детей выбрал или планирует выбрать именно хоккей? Ответить на эти вопросы нам помогли родители юных хоккеистов, в частности, Анастасия Виноградова, мама Серёжи, который занимается этим видом спорта уже больше четырёх лет.

Взгляд изнутри

— Анастасия, почему вы выбрали для сына именно хоккей?

В раннем детстве Серёжа много и подолгу болел, часто подхватывал кашель. Врачи порекомендовали отдать его «в спорт». Они не советовали что-то определённое, решали мы сами. Именно хоккей выбрали потому, что это коллективный вид спорта, который формирует сильный мужской характер, развивает волевые качества, физическую выносливость. Ведь именно про хоккей, а не про какой-то другой спорт поётся, что в него «играют настоящие мужчины».

— Сколько лет Серёжа занимается хоккеем?

С детского сада, ему не было еще и 4-х лет, когда он впервые попал на тренировку, а сейчас уже 9 лет.

— Как часто проходят тренировки?

Единого графика нет, поэтому по-разному : от трёх до семи дней в неделю, как скажет тренер.

— Как изменилась жизнь семьи, когда сына отдали «в спорт»?

Этот вид спорта занимает очень много времени и сил. А сколько терпения нужно всем! Вот почему мы очень благодарны нашей бабушке, которая очень помогает нам и возит Серёжу на тренировки. Без неё всё было бы гораздо сложнее.

— Далеко ли проходят занятия?

Нам повезло, спортивный клуб находится неподалёку от нашего дома. Наверное, в том числе и из-за этого мы и решили отдать ребенка в такой нелегкий и травмоопасный вид спорта. Всё-таки возить за тридевять земель сложно, да и времени на это нужно много. А если тренировки так часто, как у нас, то дальняя дорога и вовсе может превратиться в непреодолимое препятствие.

— Сколько примерно «стоит» увлечение ребёнка? Кто закупает экипировку?

Вообще занятия у нас бесплатные. Но форму покупаем сами. А она, как вы догадываетесь, очень не дешевая, ведь защитить, надёжно закрыть нужно почти всё тело ребенка. И качество экипировки должно быть хорошим, чтобы реально защищала, а не просто прикрывала.

— По вашим рассказам понятно, что занятия хоккеем так или иначе затрагивают всю семью. А было ли что интересное, весёлое, особенно запомнившееся?

Да, конечно! Сейчас часто вспоминаем с родителями других ребят, как наши дети трёх-четырёхлетними малышами только вставали на коньки, начинали ползать с пластиковыми ящиками ( из-под стеклотары), держась за них руками. Так привыкали ко льду, учились стоять на коньках. Детей в группе сына тогда было около десяти, а ящиков почему-то всего пять. Поэтому кто раньше придет, тот с ящиком, а кто опоздал, тот держится за борта или ползает на коленях.

Сыну это крепко врезалось в память. Он ещё с тех пор знает, что опаздывать нельзя. Сейчас, конечно, ребята подросли, и в ходу другие методы воздействия и приучения к дисциплине, уже всё по-взрослому . Да и за борта ребята теперь не держатся, а запросто прыгают через них. Но до сих пор, если сын в школе задерживается, то потом бежит сломя голову, чтобы только не опоздать и успеть на тренировку.

— Много ли ребят ушло из секции за эти годы?

Из тех, с кем Серёжа начал заниматься, осталось большинство. Уходят в основном не потому, что не понравилось, а по объективным причинам: кто-то переезжает, некоторые переходят в более известные клубы. Бывают и случаи, когда врачи не рекомендуют занятия хоккеем и приходится бросать. В другие виды спорта уходят редко, хотя у нас был мальчик, который предпочёл футбол. Но, повторюсь, это явление не массовое, уходят из секции единицы.

— Как сейчас обстоят дела?

Большие достижения у ребят пока впереди, но они постоянно играют с другими городскими командами. Тренер, конечно, на игры выбирает сильнейших, и все стремятся добиться большего. На следующий год, надеемся, наши мальчишки поедут на серьёзный турнир. Однако для нашей семьи это не главное. Важно, что ребенок занят любимым делом, он с ребятами в команде, не один, и это ему очень нравится.

Что ещё важно знать, перед тем, как отдать ребёнка в хоккейную секцию?

• Сколько стоит отдать ребенка в хоккей

Хоккей весьма дорогой вид спорта. И если занятия нередко (хотя и не всегда) бесплатные, то покупка экипировки — серьёзное бремя для семейного бюджета. Учитывайте расходы на поездки, на сборы и турниры, а также покупку коньков, формы, клюшки, экипировки. Комплект хорошего качества обойдется вам минимум в 30 000 руб. для ребенка.

• Насильно мил не будет

Полюбить хоккей (как, впрочем, и любой другой вид спорта) по указке родителей не получится. Большие физические нагрузки, частые тренировки, возможные травмы — всё это можно терпеть только по любви. Но даже если вы сомневаетесь в возникновении «страсти», попробовать стоит. А вдруг ваше чадо найдёт себя именно в хоккее?

Фото: globallookpress.com

• Терпенье и труд

«Как-нибудь» , «вполсилы» — это не про хоккей. Он требует полной отдачи (от родных юного хоккеиста в том числе) и умения много и тяжело работать. Утешать себя можно тем, что долгие тренировки на льду хотя и утомляют детей, но при этом укрепляют иммунитет.

• Режим

Ребёнку, который занимается хоккеем, для хорошего самочувствия необходим строгий режим дня.

• Делу — время

Вот чего почти нет у хоккеистов, так это свободного времени. Но это и хорошо: меньше риск попасть в «плохую компанию» или с головой уйти в компьютерные игры.

• Коллектив

Из-за постоянной занятости юные хоккеисты часто пропускают школьные мероприятия и могут отдаляться от класса, но одиночество юным хоккеистам не грозит. Ведь у них есть команда, в которой они учатся дружить, понимать и поддерживать друг друга, выстраивать отношения.

Фото: globallookpress.com

Хоккей — дело семейное

Важно понимать, что отдать ребёнка в хоккей и ограничиться ролью извозчика не выйдет. Оптимальное время для первых шагов на льду — пять-шесть лет. Но такие малыши, даже вполне самостоятельные, пока не могут сами надеть и снять экипировку, правильно зашнуровать коньки и дотащить неподъёмную сумку с формой. Всё это приходится делать взрослым. И так несколько раз в неделю. А ведь ещё важно и ничего не забыть дома, потому что при отсутствии даже самой маленькой детали экипировки ребёнка просто не выпустят на лёд в целях его же безопасности. Так что, если решите выбрать для ребёнка именно хоккей, заранее распечатайте правильный порядок «облачения» и в первое время носите его с собой. Так и вы, и сам хоккеист, быстрее выучите, что, как и за чем следует надевать.