Практикум для маленького йога: с чего начать?

Современные дети развиваются быстрее своих сверстников из прошлого века. Только и успевай – подавай им новые программы развития. Уже не просто первоклассники, а даже двухлетние малыши просятся на йогу. Кто их правильно научит? Как выбрать преподавателя, если вы сами ничего не понимаете в йоге?

Эксперт – Анастасия Косых, сертифицированный преподаватель йоги. Прошла полный курс обучения на факультете дополнительного образования Крымского института физической культуры по специальности ХАТХА-ЙОГА. Более 20-ти лет практикует йогу, более 15-ти из них – преподаёт. Своими учителями считает Картику Деви Даси (Индия, классическая йога), Ачарья Нельсона (Индия, кундалини йоги) и Алексея Архангельского (Крым, даосская йога).

Что такое детская йога?

Йога – это не просто гимнастика для тела, а инструмент для развития человека, созданный тысячелетия назад. На протяжении веков йоговские асаны отрабатывались и совершенствовались таким образом, чтобы наиболее эффективно влиять на работу всех органов и систем организма. Путь йоги – ненасильственный и неспешный: упражнения выполняются плавно, в ритме с дыханием. Занимая неудобную позу, мы снимаем лишнее напряжение, помогая себе дыханием и мысленным расслаблением.

Для детей этот вид нагрузки – один из самых лучших: ребёнка-меланхолика йога расшевелит, а гиперактивного – успокоит. Весь секрет в том, что йога активизирует и перераспределяет по телу собственные энергии человека.

Преподаватель йоги с 20-ти летним стажем Анастасия Косых – об особенностях йоги для детей: - Детям нужно давать не статику (просто асаны), а позы в связках, в динамике (связки асан называются виньясы). Особенность детского организма, детской энергетики в том, что они очень подвижны. Ребёнок до конца ещё не сформирован, и йога помогает ему развиться наиболее гармонично. Йоговские упражнения дают им возможность направить энергию на развитие ума, памяти, слуха, зрения, умения концентрироваться и так далее. Не наматывать круги без смысла в спортивном зале и не выполнять заученные движения в спортивных секциях, повышая выносливость, а именно грамотно перераспределять энергию по телу. Ребёнок начавший заниматься йогой, начинает лучше учиться, дольше может сидеть и внимательно слушать, становится более любознательным и т.д. В йоге, в отличие от других видов нагрузки, мы учимся достигать нужного положения мягко. Выполняя тот же Хануман (в гимнастике он называет шпагат), ребёнок помогает себе дыханием. Не приходится ломать психику ребёнка, а ему самому не нужно вступать в агрессивную борьбу со своим «неподатливым» телом – он учится чувствовать его и выполнять упражнения постепенно. В конечном итоге йога учит жить в гармонии со своим телом и с самим собой .

Осталось выяснить – с какого возраста разумно занимать ребёнка йогой? Опытные преподаватели говорят, что сейчас дети развиваются быстрее. Многие интуитивно чувствуют, что им нужно – иногда двухлетние малыши уже пытаются сесть в Позу Лотоса, даже не задумываясь, что это йога. А четырёх-пяти летние дети, родители которых занимаются йогой в их присутствии, уже вполне сознательно относятся к занятиям и готовы к регулярной практике и даже дыхательным упражнениям.

Иногда интерес к йоге проявляют и дети тех родителей, которые сами и понятия не имеют ни о каких восточных практиках. Увидев по телевизору или в книжке йогина в причудливой асане, ваш малыш может заявить: «я хочу также». Что делать?

«Я бы в йогины пошёл – пусть меня научат!»

Первое, о чём задумывается стандартный родитель, обнаружив у своего малыша пристрастие к йоге, это поиск подходящего преподавателя йоги – «хорошо бы найти надёжного человека и водить к нему ребёнка, к любой другой кружок или секцию».

В принципе, позиция более чем верная – особенно если ваши собственные познания в йоге не выходят за рамки теоретических. За самостоятельное обучение своего ребёнка йоге лучше не браться, если вы не практикуете сами.

Анастасия Косых: - Как-то в одной из взрослых групп у меня занималась шестилетняя девочка. Ей это нравилось, и она сама просила маму водить её на йогу. При этом мама сама никогда не занималась и не интересовалась, что происходит на занятии. Она приводила девочку, переодевала, через час забирала после занятия. Когда у нас открылась подходящая по возрасту детская группа, девочка сходила на несколько занятий, а потом попросилась обратно ко взрослым – читать сказки и играть в кошек-собачек на занятии с детьми ей было не интересно. Она всегда занималась ответственно и сосредоточенно, и сразу знала, чего хочет. Но это скорее исключение (хотя сейчас больше таких детей стало – развитых не по годам, некоторые называют их «индиго», ещё как-то). Среднестатистическое большинство всё-таки в 5-6 лет ещё настроены на игру и готовы слушать сказки и разыгрывать животных на занятии.

Как выбрать преподавателя?

Заниматься предстоит, конечно, ребёнку, но преподавателя, обычно выбирают родители – они читают разные статьи, обзванивают спортцентры, узнают цены и выслушивают авторитетные рекомендации. На что обратить внимание при выборе учителя по йоге для ребёнка?

* Выслушайте рекомендации людей, которые уже водили к нему ребёнка. Поговорите с теми, кто выходит с занятия, посмотрите, с каким настроем идут дети – они не должны выглядеть усталыми или слишком возбуждёнными.

* Хорошо, если это человек с педагогическим образованием, а лучше – ещё и с медицинским. Занятия должны проводиться в понятной для ребёнка – игровой форме, и придумать сценарий каждого занятия – это большая профессиональная и творческая работа. Кроме того, есть чисто физические ограничения для детей раннего возраста – это всё должен знать профессионал.

* С другой стороны – это всё-таки занятие, а не «игра в йогу»: преподаватель должен серьёзно относиться к занятиям и помимо игры давать всё-таки и хорошую практику.

* Признак хорошего преподавателя йоги – неспешность и отсутствие фанатичности в достижении результатов. Йога – это не спорт, и тем более не спорт – детская йога. По йоге не проводятся соревнования – разве что показательные выступления для красоты и и радости.

* Умение учитывать индивидуальные особенности и темпы развития каждого ученика – тоже важная черта учителя. Как правило, профессионалы в йоге не цепляются за возраст ученика – в одну группу могут попасть дети 5-ти и 9-ти лет, и это нормально. Характерные высказывания толкового учителя: «у каждого ребёнка свой темп освоения программы», «не спеши – со временем у тебя всё получится» и т.п.

* А вот стаж преподавания не так уж важен – бывают, как говорится, учителя от Бога, таких видно сразу, с первых лет их работы. Во-первых, сами дети тянутся к такому учителю, да и он сам чувствует детей, он любит их и в каждом уважает личность. Неплохо, однако, если у вашего преподавателя всё же есть собственные дети – если вам удастся с ними познакомиться, то вы многое сможете понять о самом преподавателе.

* Сходите на первое занятие и ориентируйтесь на реакцию ребёнка. Не спешите покупать годовой абонемент только на основании того, что вам лично понравился преподаватель – не исключено, что ребёнок забракует ваш выбор и откажется ходить после двух-трёх занятий.

* И наконец, придя на занятие с ребёнком, пожалуйста, доверьтесь педагогу – не нужно сидеть в зале и комментировать происходящее, «помогая» учителю вести урок. Он сам знает, что лучше делать. На занятии должен быть один значимый взрослый – учитель, которого слушают и дети, и родители (если их присутствие на занятии всё же предполагается).

И чем это они занимаются?!

Итак, группы по детской йоге формируются в зависимости не только от возраста, но и уровня развития учеников. Обычно на занятия для новичков дети впервые попадают в возрасте 3-6 лет. Не удивляйтесь, если учитель начнёт занятие со сказки – это признак профессионализма: дети этого возраста воспринимают обучение в игровой форме. Йоговские асаны очень образны, за каждой позой стоит своя легенда – хороший преподаватель может выстроить занятие на основе последовательности поз, связанных сказкой или игрой.

Сценарий занятия для первого знакомства с йогой может выглядеть так:

1. «Жила была Баба Яга – «скрюченная»» (не пугайтесь, уважаемые родители, это - йоговская поза Гарудасана).

2. «Поймала она Иванушку и хотела посадить его в печку, а он – не помещается!» (это – поза Треугольника, Триконасана).

3. «Баба Яга говорит: «А ну-ка, повернись!» - повернулся Иванушка (выполняется Триконасана с разворотом сначала к одной, затем к другой ноге). Всё равно не помещается!».

4. «Посадила Баба Яга Иванушку на лопату, и хочет посадить в устьице – а он всё равно не помещается».

5. «Соскочил Иванушка с лопаты: «Лучше ты, бабушка, сама мне покажи!».

6. «Эх ты, дитя неразумное!» - говорит Баба Яга, смотри, как надо на лопату садиться!» (выполняем позу Пашчиматанасана – Поза для головы и колен).

7. «Тут Иванушка изловчился и сам Бабу Ягу в печь посадил. Вот и сказке конец, а мы с вами – молодцы!».

8. «Теперь мы отдохнём на животике в позе Крокодила, который слушает сказку»

Здесь учитель может рассказать ещё пару историй (в зависимости от настроя детей).

9. И обязательно каждое занятие должно завершаться позой на расслабление – это может быть тот же Спящий Крокодил: «Дети, закроем, глазки, представим, что мы с вами лежим на тёплом песочке, на нас светит солныщко…» и т.д.

И последнее. Если уж вы начали водить ребёнка на занятия йогой, то какими бы сказочно весёлыми они ни были, нужно настроиться ответственно. Йога – это серьёзная практика, и здесь не должно быть – «завтра пойду, с сегодня что-то мне не хочется». По уважительной причине пропуски, естественно, случаются у всех, но без неё занятия старайтесь не пропускать. Когда сам родитель ответственно относится к занятиям своего ребёнка, поддерживает его рабочее настроение, отмечает его успехи и рассказывает об этом родственникам-знакомым – тогда и сам маленький йогин прочувствует важность своих занятий.

Цифры и технические вопросы

* Стоимость одного занятия детской йогой – 180-250 рублей; при покупке абонемента – получается дешевле. Цена зависит от квалификации преподавателя, стоимости аренды помещения, продолжительности занятий и т.д.

* Как правило, занимаются два раза в неделю; продолжительность занятия – 40-60 минут (со всеми разминками, сказками и расслаблениями).

* Форма одежды – удобный трикотаж, который не стесняет движений. Никакой обуви (если преподаватель настаивает на обуви – вас обманули, это не йога!)

* Лучше – если дети занимаются и без носков. Носки в йоге причиняют неудобство. Это объясняется соображениями безопасности – в носках ноги скользят даже по ковру, ребёнок может упасть. Кроме того, стопа лучше вентилируется, босиком эффективнее осуществляется энергообмен. В этом есть и закаливающий момент. А в залах для детей обычно тепло.

Благодарим за участие в съёмках преподавателя йоги Анастасию Косых, а также моделей – Данилу и Анюту Крушинских!

Если подобрать удобное место и расписание занятий в группе не получается или вы с ребёнком до сих пор не нашли «своего» педагога, - не отчаивайтесь! Даже если вы сами ничего не знаете о йоге – никогда не поздно прочесть некоторое количество вразумительных книг по этому вопросу и начать практиковать вместе с ребёнком.

