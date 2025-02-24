Как выбрать секцию для ребенка

Физическая активность очень важна для здоровья и правильного развития ребенка – уверена тренер по плаванию МБОУ ДО СШОР «Юность» Вера Васильева. Она отмечает, что 20-30 % детей, которые приходят заниматься в бассейн сегодня, уже к 6-8 летнему возрасту имеют лишний вес. А это риск ожирения и даже сахарного диабета в дальнейшем.

Привить ребенку любовь к физической активности, по ее мнению, это задача грамотного и ответственного родителя. С самого раннего возраста ребенка нужно приобщать к ежедневным прогулкам на свежем воздухе, походам выходного дня, подвижным играм, а также к тем видам спорта, которыми занимаются родители. Без этого говорить о перспективах занятия спортом всерьез невозможно.

«Какой бы вид спорта не был выбран, каждый из них поможет сформировать важные психологические качества, которые помогут в дальнейшей жизни: целеустремленность, настойчивость, ответственность, инициативность и самостоятельность, лидерство», - отмечет член ассоциации спортивных психологов Светлана Кондратович.

Заведующий городским центром спортивной медицины Михаил Чулошников уверен, что даже наличие у ребенка хронических заболеваний и особенностей развития не может быть препятствием для занятия спортом.

Участковый педиатр, а также специалисты городского центра спортивной медицины (ул. Буторина, 10) или областного профильного центра на базе медицинского центра «Бонум» (ул. Бардина, 9а), проконсультируют вас по вопросам выбора вида спорта для ребёнка.

Как определить вид спорта, который подойдет ребенку

Вера Васильева отмечает, что в любой муниципальной спортивной школе готовы «посмотреть» ребенка еще в дошкольном возрасте и дать рекомендации по выбору спортивной секции. При этом на консультацию лучше приходить всей семьей, чтобы оценить физические данные не только ребенка, но и родителей.

«Если мы видим, что родители высокие и ребенок уже выше сверстников, то мы можем предложить занятия плаванием. Если рост средний, но развита координация, можем предложить прыжки в воду или гимнастику», - говорит Вера Николаевна.

Она отмечает, что иногда занятия конкретным видом спорта рекомендуют врачи, и родители приходят в секцию именно по этой причине. «Врач рекомендует заняться плаванием для осанки, но данных для этого у ребенка нет. Мы предлагаем родителям обратить внимание на легкую атлетику, которая также укрепляет все группы мышц», - отмечает специалист.

Спортивный психолог Светлана Кондратович говорит, что для выбора спортивной секции лучше пройти комплексное тестирование.

Сначала оценивается форсированность психофизиологических особенностей и психологических характеристик ребенка: быстрота зрительно-моторной реакции, время обработки информации, тип нервной системы на основе силы, выносливости, степени подвижности процессов нервной системы, а также уровня выраженных личностных характеристик: агрессивности, тревожности, интроверсии/экстраверсии, типа темпераментных особенностей.

Это позволяет на втором этапе определить группу видов спорта, наиболее подходящих для типа нервной системы данного ребенка. А затем «отсеять» из них те, что не соответствуют физическим особенностям ребенка.

«Не заставляйте ребенка ходить на секции, не навязывайте свое мнение. Задавайте ему больше вопросов. «Чем бы ты хотел заниматься?», «Какие спортсмены тебе нравятся?», «Что тебе больше нравится: бегать, прыгать или плавать?» Не бойтесь менять секции. Пробуйте разные виды спорта. Это нужно, чтобы понять, где ваш ребенок проявляет наибольшие способности», - обращает внимание родителей спортивный психолог.

Сложно ли поступить в спортивную школу

Как рассказали в департаменте физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга, в уральской столице сейчас работает 29 муниципальных спортивных школ, которые развивают 56 видов спорта. В них занимается 34 150 детей и подростков.

«Учебно-тренировочный процесс осуществляют 709 тренеров-преподавателей, из них 34 человека имеют звание «Заслуженный тренер России». Занятия проводятся на более чем 350 объектах: спортивных залах, плавательных бассейнах, футбольных полях, ледовых аренах и стадионах. На сайте Екатеринбург.рф есть раздел выбора спортивной школы по виду спорта. У каждой спортивной школы есть официальный сайт с подробной информацией о видах спорта, о тренерах и правилах приема», - отмечает директор Департамента Людмила Фитина.

Прежде чем выбрать секцию, вид спорта можно «протестировать». Взять, например, абонемент и понять, готов ли физически ребёнок к тренировкам.

Михаил Чулошников обращает внимание, что для поступления в секцию ребенку требуется медицинская справка. Ее даст спортивный врач в поликлинике по месту жительства. В видах спорта, где происходит ранняя специализация, например, художественной гимнастике или фигурном катании, может потребоваться серьезное медицинское обследование. Об этом лучше заранее узнать в спортивной школе.

Детская секция – гарантия спортивных достижений?

Не все малыши, пришедшие в спортивную школу в возрасте 5-6 лет, станут профессиональными спортсменами и покажут результаты, выполнив норматив кандидата или мастера спорта, отмечают специалисты.

По опыту Веры Васильевой, из 250 детей, набранных первоначально в секцию по плаванию, высшего спортивного мастерства достигнут максимум 5-8 человек.

Причин этому много. И они не только в том, что с возрастом у ребенка могут проявиться различные заболевания.

«Спорт – это постоянное увлечение нагрузки, рост требований, новые задачи. Уже в подростковом возрасте речь идет о двух тренировках в день. Спорту нужно отдавать 18 часов в неделю. Тренироваться шесть дней с одним выходным. Тренировки начинаются рано утром. При этом учебу никто не отменял, и родители требуют хороших оценок.

Бывает, что у ребенка еще дополнительно английский или компьютерные курсы. Приходится определять приоритеты. Часто они не в пользу спорта. Переходный возраст и смена интересов самого ребенка тоже могут поставить крест на тренировках», - констатирует Вера Васильева.

Она подчеркивает, что результатов в спорте можно добиться только при тесном сотрудничестве родителей, юного спортсмена и тренера. Психологическая поддержка и настрой со стороны специалистов обеспечены, но важна и позиция самого ребенка и его семьи.

«Для ребенка всё начинается с веры со стороны родителей, затем подкрепляется верой тренера, и завершается верой в себя. Помогите пробудить у ребенка веру в себя, только не превращайте эту мотивацию в навязчивую идею, ищите золотую средину», - подтверждает мысль тренера спортивный психолог Светлана Кондратович.

Справка. По данным Департамента физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга, в 2024 году юные спортсмены нашего города на соревнованиях всероссийского уровня заняли 2 244 призовых места по 48 видам спорта, из них 775 первых мест, 655 вторых и 814 третьих. Несмотря на значительные ограничения для российских спортсменов, ими завоевано также 105 призовых мест на международных соревнованиях.

