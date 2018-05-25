Художественная гимнастика. Советы родителям

В качестве спорта для дочек многие родители выбирают художественную гимнастику. И неудивительно. Изящество, красота, яркие образы — как не захотеть, чтобы девочка была так же хороша, как наши прославленные гимнастки? Но немногие представляют себе, какова изнанка этой красоты.

Как много приходится тренироваться ребенку, какие расходы предстоят родителям, едят ли гимнастки булки, вы узнаете из нашей статьи.

О буднях семьи юной гимнастки Екатерины Сениной мы поговорили с её мамой Еленой.

Елена, как Катя попала именно в гимнастику?

В детский сад вместе с Катей ходил мальчик, мама у которого была тренером по художественной гимнастике. Она и предложила нам попробовать отдать дочку в этот вид спорта. Кате понравилось. Так и стали заниматься.

А сколько лет Катя «в гимнастике»?

С пяти лет, сейчас ей тринадцать. Значит, уже восемь лет. Кате присвоен первый взрослый разряд, а с этого года она выполняет программу по КМС.

Как много приходится заниматься, чтобы добиться таких впечатляющих результатов?

Приходится потрудиться. Тренировки пять раз в неделю, по четыре часа. И это не только гимнастика, но и занятия хореографией трижды в неделю.

Кто помогает поддерживать такой непростой график?

Как только Катя стала выступать на соревнованиях, а это произошло, когда ей было всего шесть лет, пришлось вызывать на помощь бабушку, чтоб присматривала за младшим ребёнком.

Родителей, которые только думают о том, не отдать ли дочек заниматься художественной гимнастикой, интересует, в какие траты вытекает увлечение ребёнка.

Сначала мы занимались в спортшколе, там занятия были бесплатными, но костюмы, сборы и выезды на соревнования оплачивали сами родители. Два года назад мы перевели Катю в спортивный клуб около дома. Здесь занятия платные и весьма недешёвые. Только за них платим по 11 000 рублей в месяц. Плюс по-прежнему сами оплачиваем костюмы, гимнастические предметы, выезды на соревнования и сборы. Получается приличная сумма. Так что нужно хорошо подумать и быть готовыми к тратам.

С какими трудностями приходится сталкиваться девочкам на занятиях? Многие ли не выдерживают и уходят?

Художественная гимнастика очень красивый, но сложный вид спорта. Самое нелюбимое – это, наверное, растяжка. Малыши просто рыдают на ней, хотя и старшим тоже нелегко.

В младшем возрасте на гимнастику приводят огромное количество девочек. Но с каждым годом много их и уходит. Кто-то из детей не выдерживает растяжку, увеличивающиеся нагрузки. Или родители не выдерживают этого ритма: школа, тренировка - и всё, свободного времени почти нет.

Либо денежный вопро: купальники дорогие, сборы и выезды на соревнования тоже оплачиваются из карманов родителей.

В итоге к возрасту КМС и МС остаются единицы. Особенно, если сравнить с тем, сколько малышек приходит на гимнастику поначалу.

А было за эти годы что-то забавное, весёлое, о чём вы вспоминаете?

В спортшколе Катя начинала свою карьеру гимнастки в составе команды. Мы часто выезжали на соревнования в другие города. Дети тогда были маленькими, с ними в качестве помощников обязательно ездили две мамы. И вот, когда приходилось идти с девочками в магазин, мы брали с собой скакалку, девчонки держались за скакалку, и вереницей мы ходили по магазину, чтобы никого не потерять. Вспоминаем об этом со смехом.

Будьте готовы

О чём ещё родители юных спортсменок предупреждают тех, кто только присматривается к художественной гимнастике, что, как им кажется, необходимо знать, прежде чем принять решение? Тренеры и родители гимнасток предупреждают:

Ничего, кроме дела

Если занятия у малышей проходят 2 — 3 раза в неделю, то чем старше девочки, тем больше приходится заниматься. А это тяжело даётся всем членам семьи.

Дорогое удовольствие

Гимнастические предметы весьма недёшевы. Так, в Екатеринбурге ленты и булавы стоят от 1000 до 5000 рублей, полупальцы (получешки, полутапочки) — 650 — 2500 руб. (а их приходится менять примерно раз в месяц-два, в зависимости от частоты и продолжительности занятий). Цены на купальники для выступлений и вовсе устрашающие: от 3500 рублей до моделей ценой 30 000 рублей и дороже.

А ведь нужны ещё скакалки, обручи, мячи, чехлы для всех предметов, форма для занятий, специальная косметика, которая не навредит детской коже и т. д.

Кроме того, часто родителям приходится оплачивать дополнительные занятия растяжкой или хореографией, чтобы дочка могла добиться серьезных успехов.

Утешает то, что чаще всего серьёзные траты начинаются не сразу. Опытные родители знают и способы сэкономить: можно покупать гимнастические предметы, бывшие в употреблении, купальники шить на заказ (это дешевле), а украшать самим и т.д.

Стройность превыше всего

Гимнастки тоненькие и грациозные, почти невесомые создания. В том числе и потому, что тренеры запрещают их раскармливать (что, конечно, огорчает многих мам и бабушек), а взвешивают часто, так что «праздник живота» утаить не получится.

Дисциплина и организация

Привычка к тяжёлому труду делает девочек очень организованными и дисциплинированными. Многие родители гимнасток отмечают, что их дочки, несмотря на большую загруженность, прекрасно учатся в общеобразовательных школах. Кроме того, гимнастки обычно очень ответственные, умеют работать в команде, а не только индивидуально. А ещё они рано становятся самостоятельными.

Большой отсев

Из художественной гимнастики уходят чаще, чем из других видов спорта. Причины у всех разные, но результат один: до уровня серьёзных достижений доходят единицы. Хотя, если девочка прозанималась года два-три, это прекрасная база для занятий другими видами спорта или танцами.

Ещё несколько советов родителям:

* Если вы хотите отдать девочку заниматься художественной гимнастикой, ищите тренера, который не будет ломать детскую психику и развивать в подопечных комплекс неполноценности.

* Поддерживайте юных гимнасток, помогайте им не терять веру в себя, не позволяйте тренерам оскорблять детей (к сожалению, этим грешат многие из них). Доверяйте дочкам, и если те постоянно жалуются на тренера, подумайте о переходе к другому специалисту. Крик и жестокое обращение могут серьёзно испортить детям жизнь.

* Не ждите, что у девочки обязательно будет прекрасная фигура, если генетически это не заложено, то гимнастика не поможет. Хорошую осанку и умение красиво двигаться выработать можно, но изменить заложенное природой - нет.

* Учите девочек достойно проигрывать, не считать проигрыш концом света, уважать соперниц.

* Будьте готовы много трудиться сами, гимнастика войдёт в жизнь семьи и станет диктовать свои условия, а вам придётся подстраиваться.

* Внимательно следите за здоровьем детей и при малейших тревожных сигналах обращайтесь к врачам, чтобы не допустить развития серьёзных последствий.

Тем не менее, несмотря на трудности, многие родители юных гимнасток довольны тем, что выбрали для дочерей именно этот вид спорта, и в один голос говорят: лучше попробовать и уйти, если «не пойдёт», чем не попробовать и потом жалеть.