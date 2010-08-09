Уроки безопасности для маленьких роллеров и велосипедистов

Какая это радость – встать на ролики или сесть в седло велосипеда и помчаться, куда глаза глядят, с ветерком! Особенно это приятно в такую жару, как нынче. Но в погоне за скоростью можно забыть всё, в том числе и про опасности…

Летом к травматологам обращаются чаще, чем зимой, оно и понятно: одежды надеваем в разы меньше, защищены слабее. В теплое, сухое время года больше поводов все свободное время проводить на улице, да и школьные каникулы в разгаре. Ежедневно в каждый городской травматологический пункт обращаются по 40-60 человек с самыми разнообразными жалобами: на укусы насекомых, раны, вывихи, попадающие в глаза инородные тела.

Среди роллеров и велосипедистов наиболее частые травмы – ушибы, переломы предплечья и вывихи плеча, поскольку нагрузка при падении приходится преимущественно на руки. Каким правилам следовать, чтобы получить от катания как можно меньше ссадин, как можно больше удовольствия?

Одевайся!

Прежде чем научиться кататься, научитесь падать, – советуют профессиональные спортсмены. И добавляют, что проще и безопаснее встретиться с асфальтом, будучи экипированным.

К августу в спортивных магазинах остались лишь старые запасы велосипедов, роликов и защиты к ним, завоза до следующего сезона больше не обещают. Зато то, что есть, можно купить с хорошими скидками (скажем, хорошие роликовые коньки – за 3800 вместо 7000 руб.; шлем – за 500 руб. вместо изначальной 1000; комплект защиты на колени, локти и запястья – 500 руб. вместо 1000). Не бойтесь покупать ребенку коньки «впрок»: конструкторы предусмотрели тот момент, что дети растут не по дням, а по часам, так что современные ролики дают возможность регулировать длину в пределах 5 обувных размеров.

Защиту, как и средства передвижения, необходимо подобрать по размеру, а значит, без примерки не обойтись. Плотно «сидящий» шлем защитит голову от травмирования, а наколенники и налокотники не «съедут» в самый опасный момент. Кстати, учтите, что велошлем отличается от роллерного… козырьком. Хотя назначение у козырька только одно: защитить глаза от яркого солнца.

Отправляя ребенка кататься на велике, проследите, чтобы штанины не были слишком широкими (иначе рискуют попасть в цепь), а обувь не слетала с ног.

Личное пожелание от травматолога доктора Ваймана, чьи советы мы приводим ниже: «Не позволяйте ребенку надевать сланцы ни на велосипедную, ни на пешую прогулку. Обувь должна непременно закрепляться на щиколотке, а любители шлепок рано или поздно попадают в травмпункт с растяжениями и вывихами по причине того, что нога соскальзывает с подошвы».

Где дорога, а где я?

Отправляясь на «покатушки», не сочтите за труд вспомнить сами и напомнить чаду главные правила безопасности: кататься можно лишь по сухому и ровному асфальту. С мокрой дорогой сцепление плохое: чуть более резкий поворот – и колеса не удержатся на покрытии. Не менее сложно управлять роликовыми коньками, которые едут по ямам и выбоинам. Учитывая это, выбирайте для катания безопасные территории: скверы, дворы, а не проезжую часть. Впрочем, и здесь не стоит терять бдительности: припаркованная машина опасна внезапно открывающейся дверью или задним ходом. При этом малорослого ребенка, пусть на роликах или велосипеде, водитель совершенно искренне не увидит. И, конечно, строго-настрого запретите детям цепляться к движущимся автомобилям.

Что касается медицинской стороны вопроса, врачи не рекомендуют интенсивно кататься на велосипеде или роликовых коньках сразу после еды, кататься «до упаду» (чередуйте нагрузки с отдыхом) и отказываться от разминки перед прогулкой. Сделайте несколько приседаний, чтобы разогреть мышцы. И пейте больше воды: недостаток жидкости не полезен суставам.

Где покататься

Специальные треки для роллеров и велосипедистов в городе не предусмотрены, поэтому катаются кто где. Роллерам важно ровное покрытие, так что они облюбовали подножия памятников и выложенные плиткой площадки перед зданиями.

Начинающим роллерам и велосипедистам лучше выбирать места подальше от проезжей части и большого скопления людей: территории школ, детских садов (в нерабочее время), парки, корты и стадионы. Традиционно катаются у памятника Татищеву и де Геннину на Плотинке, на Площади Обороны у Драмтеатра, у ККТ «Космос», возле Дворца молодежи, в ЦПКиО. На площадке перед главным учебным корпусом ГТУ-УПИ (здесь же можно понаблюдать за занятиями школы роллеров или записаться на уроки самому: стоимость индивидуального занятия 400 руб., группового - 150), на хоккейном корте за школой № 36 во Втузгородке (угол Мира - Малышева). Также, по отзывам любителей, хороший асфальт положили по проспекту Космонавтов от ДК Лаврова до рынка «Омега» и на Тбилисском бульваре от Родонитовой до школ 177 и 197. Кроме этого, лыже-роллерная трасса есть на базе «Динамо» (12-й км. Московского тракта). До нее можно добраться личным транспортом или автобусом №22.

Падаем правильно

Когда требовать от детей уверенной езды? Четкая координация движений развивается к 6-7 годам. К этому же возрасту ребенок учится мгновенно реагировать, например, останавливаться, если его окликнут. А вот научить правильно падать можно в любом возрасте.

· Если руки защищены налокотниками и накладками на запястья, ответ очевиден: падайте на согнутые руки и только вперед.

· Старайтесь приземляться на колени, локти и основание ладони: защита всё стерпит.

· Не сжимайте кулаки – рискуете ободрать пальцы.

· Помните, что падать на траву мягче, чем на асфальт.

· Падения на роликах не избежать? Присядьте как можно ниже и тянитесь вперед, за руками.

· Старайтесь не приземляться на пятую точку: берегите спину.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Как вести себя родителям в случае, если ребенок травмировался, катаясь на велосипеде или роликах, и как предупредить неприятные моменты катания, прокомментировал Владислав Алексеевич ВАЙМАН, заведующий травмпунктом медицинского центра «Доктор Плюс»: - Велосипед должен быть ребенку по возрасту и по росту: следите, чтобы ноги не соскальзывали с педалей и не попадали в спицы. Не выпускайте детей кататься на велосипедах после дождя, когда трава, асфальт мокрый и скользкие. Объясните ребенку, почему не стоит усаживать на велосипед пассажиров: часто вижу, как катаются по двое, по трое, и стоит одному потерять равновесие, как вся пирамидка рассыпается. Когда ребенок впервые садится на велосипед или встает на ролики, очень важно, чтобы несколько дней рядом с ним находился взрослый. Родителю стоит убедиться, что у ребенка появилось чувство равновесия, он владеет навыками катания и может управлять своим телом. Когда ребенок научается координировать свой центр тяжести с велосипедом, роликами или скейтбордом, он меньше травмируется. Впрочем, любые физические упражнения, занятия спортом ведут к тому, что у ребенка улучшается координация. А значит, и при падениях человек ведет себя правильно, рефлекторно группируется.

Что делать, если…

Ребенок или взрослый получил ссадину, открытую рану.

Иметь на это случай антисептики: фурацилин, риванол или хлоргексидин, - чтобы промыть рану. С перекисью водорода будьте осторожны: ею можно только промыть рану, дождаться, пока пена вынесет на поверхность всю грязь, и тут же смыть перекись одним из антисептиков (в крайнем случае, бледно-розовым раствором марганца или кипяченой водой), иначе ткани открытой раны могут получить химический ожог. Разумеется, с перекисью нельзя накладывать никаких повязок.

Также осторожнее с йодом: он наносится только вокруг раны и не должен попасть внутрь, это опять же чревато химическим ожогом подкожных тканей.

Если предполагается, что до травмпункта несколько часов езды, чтобы повязка не присохла, к антисептику добавьте мазь Левомиколь.

Пользоваться антисептическими порошками я не рекомендую: они так закрепляются на тканях, что их частицы потом приходится механически удалять из раны. Невозможно проконтролировать, какое количество порошка попадет в рану, и сколько проникнет в ткани.

Упал и жалуется на боль в руке или ноге.

Пугаться родителям не надо: дети так устроены, что они не терпят боли. Если ушиб в области сустава, раздражается суставная капсула, и ребенок сразу перестает двигаться. У детей еще очень слабый двигательный стереотип: стоит ушибить колено или локоть, ручка или ножка сразу повисают. Ничего страшного в этом нет, но действовать нужно разумно: зафиксировать конечность и показать ребенка доктору, чтобы исключить перелом.

Ударился головой .

Если после удара ребенок потерял сознание, или у него появилась сонливость, тошнота, - это признаки сотрясения. Если ребенок перевозбужден, стал более активным и подвижным, чем до падения, это может быть признаком ушиба головного мозга. Требуется показаться врачу!

А лучше – обойтись и вовсе без травм! Удачных прогулок!