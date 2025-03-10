Как вырастить профессионального футболиста

Ю-мама продолжает рассказывать о детских спортивных секциях Екатеринбурга.

Какие качества необходимы будущим футболистам, когда и как можно пройти отбор в секцию по футзалу и сколько стоят занятия, мы узнали у тренеров спортивной школы «ВИЗ», юного спортсмена и его родителей.

Александр Мельников занимается футзалом уже 5 лет. Сейчас он капитан команды «ВИЗ – 2011». По словам его отца Сергея Мельникова, выбор в пользу футзала был сделан мальчиком не сразу. Сначала Александр занимался плаванием и добился хороших результатов, выполнив нормативы юношеского разряда, но постепенно интерес к футболу взял верх.

«Теперь он занимается любимым делом. А когда человек занимается тем, что ему по-настоящему нравится, его не нужно заставлять, у него есть внутренняя мотивация. Сейчас занятия спортом стали даже мотивацией к учебе. Нет результатов в учебе – не будет тренировок», - рассказывает Сергей.

«Спорт прежде всего повлиял на мой характер. Он дал мне силу воли, целеустремленность, научил преодолевать трудности», - говорит юный спортсмен.

Самым сложным в футзале Александр считает «держать темп», то есть постоянно находиться в игре, двигаться и контролировать ситуацию. Это требует выносливости, хорошей «дыхалки».

Александр хочет стать профессиональным футболистом и выступать за команду «Синара». Это главная для него мотивация в занятиях спортом. Пока совмещать тренировки с уроками в школе у него получается успешно. А ещё в команде он нашёл настоящих друзей.

Зачисление в секцию футзала происходит в 8 лет. Но занятия по общефизической подготовке и мастерству владения мячом можно начать и раньше, с 4-7 лет. Для этого при спортивной школе открыты группы для самых маленьких. Занятия в них платные. Проходят 2-3 раза в неделю.

Особых требований к детям на начальном этапе не предъявляется. Ограничения по здоровью стандартны для любого вида спорта.

«Футзал хорош тем, что им может заниматься любой ребенок. Главное – чтобы этот вид спорта был ему интересен, он стремился добиться результата», - уверен тренер команды «ВИЗ -2011» Николай Коротаев.

Попасть в секцию можно и в подростковом возрасте. По словам Николая Коротаева, набор открывается тогда, когда по тем или иным причинам часть ребят уходит из команды. Будущим футболистам необходимо пройти вступительные испытания, информация о которых размещена на официальном сайте спортивной школы.

Одним из важных физических параметров, который позволит добиться успеха в футзале, специалист считает скорость. Преимуществом может стать хорошая координация и «разнообразие двигательных умений и навыков» ребёнка.

Большинство тренировок проходят в спортивном зале, однако у спортивной школы есть и спортивные площадки на открытом воздухе. С мая по октябрь большинство тренировок проходят именно там. Тренировки проходят в ФОК «В-Исетский» (ул.Опалихинская 23а), на футбольных полях по адресу ул. Кирова, 40 и ул. Заводская, 30, а также в спортивном центре «Верх-Исетский», манеже «ВИЗ-Синара» и в спортивном зале школы №1.

Кроме того, частью тренировочного процесса становятся и другие виды спортивной активности: походы на лыжах, занятия на коньках, спортивные игры с мячом, которые учат ребят обращаться с ним в любых ситуациях.

Занятия в секции футзала бесплатные. Однако в школе есть дополнительные платные услуги по общефизической подготовке и развитию когнитивных способностей. На базе ФОК «Малахит» начал работу центр спортивных инноваций, где спортсмены могут пройти комплексное тестирование функциональной подготовленности. Стоимость этой услуги варьируется от 500 до 2500 рублей.

Расходы на участие в официальных соревнованиях берет на себя спортшкола. Она же обеспечивает юных игроков командной формой. Комплект тренировочной экипировки для начинающего спортсмена обойдется в среднем в 2500 рублей. Тренеры советуют приобретать специализированную обувь. А вот шорты и футболка подойдут любые.

Самая распространённая травма в этом виде спорта – растяжения. Вызваны они бывают недостаточной подготовленностью мышц к нагрузкам. На тренировке нужно уделить время растяжке. Это позволит избежать проблем.

Говоря о перспективах занятия футзалом Николай Коротаев отметил, что спортшкола «ВИЗ» - одна из сильнейших в России. Ее воспитанники играют во многих профессиональных командах России. Они востребованы и в большом футболе, куда регулярно уходит часть юных спортсменов.

«В большом футболе очень ценится мастерство владения мячом, которому мы уделяем очень много времени на тренировках», - подчеркнул Николай.

Сейчас в МБОУ ДО СШ по футболу «ВИЗ» занимается более 480 детей. Спортивная школа работает в тесном контакте с профессиональным мини-футбольным клубом «Синара». Руководство команды бывает на играх и тренировках юных спортсменов, оказывает методическую помощь в занятиях.

С недавних пор в секцию футзала принимают девочек. Набор проводится в возрасте 8-9 лет. Юные футболистки команды «ВИЗ» 2012-13 года рождения уже добились значительных успехов на российском уровне, а выпускницы команды играют в профессиональных футбольных клубах и являются примером для юных футболисток Екатеринбурга.

Как отметил инструктор – методист спортивной школы «ВИЗ» Владимир Матвиенко, в Екатеринбурге сейчас несколько отделений в спортивных школах, где можно заниматься футзалом. Кроме того, тренировки по этому виду спорта проходят во многих школах. Организуются межшкольные, городские и региональные турниры. Среди юных футболистов проводится Первенство России.

«Футзал идеален для формирования первичных футбольных навыков, развития интереса к футболу и командным спортивным играм в целом. Благодаря занятиям на небольших спортивных площадках, в небольших группах, тренер имеет возможность уделить время каждому ребенку», - уверен Владимир Матвиенко.

Детские спортивные секции по футзалу в Екатеринбурге:

Спортивная школа по футболу «ВИЗ» +7 (343) 367-42-44 (ул. Кирова, 36)

Спортивная школа «Факел» +7(912) 034-27-10 (ул. Сажинская, 6)

Спортивная школа олимпийского резерва «Юность» +7 (343) 257-12-10 (ул. Куйбышева, 32а)

Спортивная школа «Буревестник» +7 (343) 317-93-95 (ул. Академическая, 10)

Спортивная школа «Динамо» +7 (343) 287-16-04 (пер. Встречный, 7\3)

Ваш ребенок занимается футзалом и вам есть что добавить? Есть вопросы о других видах спорта? Пишите в комментариях.

Фото Дмитрий Часовитин.