В хоккей играют настоящие мужчины… Как попасть в хоккейную школу «Автомобилист»

Портал Ю-мама продолжает серию публикаций о спортивных секциях Екатеринбурга. На очереди хоккей. Чтобы рассказать о нём, мы побывали в детско-юношеской спортивной школе «Автомобилист».

Набор в «Автомобилист» происходит круглогодично. Сейчас в школе 327 детей и 10 тренеров. Здесь готовы брать ребят из других видов спорта или из дворовых хоккейных команд.

Двенадцатилетний Федор Шалыгин пришёл в хоккей из… фигурного катания. Вслед за старшей сестрой, занимавшейся этим видом спорта, он встал на коньки в 1,5 года и «поехал». За непродолжительное время Федор успел завоевать призовые места на соревнованиях. Но спустя пару лет попросил отвести его на хоккей.

Сейчас он говорит, что этот вид спорта привлек его скоростью и азартом борьбы.

«В индивидуальном виде спорта ты остаёшься с трудностями один на один. Здесь есть команда, где тебя всегда поддержат. Если что-то пошло не так в игре, то партнеры помогут исправить ошибку», - рассказывает Федор.

Для того, чтобы попасть в команду мастеров, он готов пропадать в секции сутками.

Взять в руки клюшку юный спортсмен может уже в 4 года. В спортивной школе «Автомобилист» группу для самых маленьких называют «хоккейные ясли». Никаких требований к малышам нет. Но важно иметь справку от врача о возможности ребенка заниматься хоккеем.

Отбор непосредственно в команду происходит с 7 лет. Тренеры оценивают физическое развитие ребят, владение коньками и знание основ хоккея. Но и для тех, кто в чем-то пока не дотягивает, есть возможность раскрыться, так как на начальном уровне формируется две команды по возрасту: основная и догоняющая.

Главным критерием отбора тренеры все же считают не физические данные, а интерес к хоккею и увлеченность спортом.

«Каждому тренеру импонирует целеустремлённый ребенок, которого не нужно заставлять приходить на тренировку, который, образно говоря, готов дни и ночи проводить на льду», - говорит директор спортшколы Сергей Немолодышев.

Важными качествами, помогающими добиться успеха в хоккее, специалист считает характер и дисциплину.

Но результата быстрее добиваются девочки...

В спортивной школе «Автомобилист» тренируются мальчики и девочки. «Девочки быстрее достигают результата», - отмечает Сергей Немолодышев

В «хоккейных яслях» занятия проходят 4 раза в неделю: три тренировки на льду и одна в зале. В это время для юного хоккеиста важна игра. Спорт преподносится тренерами как увлекательное развлечение, которое помогает полюбить хоккей, а не просто «встать на конек».

Чем старше становится ребенок, тем больше внимание уделяется технической подготовке юных хоккеистов: владению клюшкой, броскам, катанию, тактике.

Самые целеустремленные дети проводят в спортшколе целый день. Они могут отрабатывать броски на тренажере, присоединиться к общим открытым тренировкам или принять участие в тренировке вратарей в качестве пробивающих.

Тренировки проходят на ледовой арене, в спортивном, бросковом и тренажерном залах на ул. Щербакова, 2Д.

Мама Федора Шалыгина Анна рассказала нам, что для того, чтобы дать возможность сыну заниматься спортом, она перевела его на онлайн обучение. Такая форма освоения школьной программы решает проблему второй смены. Пока Федор учится хорошо. С 7 до 11 утра у него уроки, а остальное время посвящено хоккею. Возможность совмещения учебы и спорта в старшей школе пока не обсуждается. «В 15-16 лет в зависимости от спортивных результатов будем принимать дальнейшие решения», - сказала она.

Сергей Немолодышев считает, что хоккей должен приносить удовольствие ребенку. Здесь важно взаимопонимание тренера, спортсмена и его родителей. Плохо, когда родители требуют от ребенка или тренера больше, чем возможно на данном этапе подготовки. Взаимное доверие – это часть общего успеха, уверен он.

В спортивной школе «Автомобилист» не скрывают, что хоккей – дорогой вид спорта. Юному хоккеисту потребуется достаточно много предметов хоккейной амуниции. А клюшки здесь – фактически расходный материал. Бывает, что покупать их приходится по нескольку раз в месяц.

Анна Шалыгина рассказывает, что решать проблему помогает родительское сообщество спортивной школы и тренеры, с помощью которых амуниция передаётся от старших к младшим командам. Чем старше становится спортсмен, тем расходы больше.

«Хоккей – контактный вид спорта. Силовые приемы здесь не редкость. Чтобы избежать травм нужно покупать качественную экипировку», - говорит Анна.

Главными плюсами занятия хоккеем в спортивной школе тренеры считают не только отличную физическую подготовку юных спортсменов и раннюю самостоятельность, но и формирование навыков лидерства, «здоровой конкуренции», которые всегда пригодятся в жизни. Ребят учат стремиться быть лучшими, но уметь принимать поражения. Кроме того, команда становится их второй семьей, где ценится дружба, поддержка и сплоченность.

«Хоккей в первую очередь научил меня дисциплине. Не только в спорте, но и в жизни. Хоккей сейчас - моя жизнь! Я живу яркими эмоциями в отличие от людей, которые не занимаются спортом. Это большая радость от побед и, в тоже время, горькие поражения. Хоккей заставляет меня всегда работать над собой, у меня нет субботы и воскресенья, есть только числа, по которым есть выходные. Но я рад, что живу хоккеем!» - поделился с нами вратарь хоккейного клуба «Автомобилист» Владимир Галкин.

Хоккейные школы Екатеринбурга

Спортивная школа «Автомобилист» ул. Щербакова, 2 Д, т. +7 (343) 289-91-90

Спортшкола «Юность» ул. Куйбышева, 32а, т. +7 (343) 257-93-27

Спортивная школа «Факел», мкр-н «Птицефабрика», ул. Сажинская, 6, Дворец спорта им.А.Ф.Трубачева, 8-912-034-27-10

Спортивная школа «Детский стадион», ул. Краснофлотцев, 48, манеж СОК «Калининец», +7 (343) 298-02-39

Академия хоккея «Спартаковец», ул. Энгельса, 31А, +7(343)-223-22-02

Спортивный комплекс «Калининец», ул.Краснофлотцев, 48/3, +7 (343) 521-18-86

Фото Дмитрий Часовитин с открытия Дацюк Арены.