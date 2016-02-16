Развитие равновесия дома

Что такое вестибулярный аппарат? Как важно развивать равновесие маленькому ребенку? Я не буду все это описывать здесь. Мне кажется, каждая мама интуитивно это понимает и делает со своим малышом. А еще больше это понимают дети, ведь они готовы крутиться, качаться, кувыркаться хоть целый день. Нам стоит лишь прислушаться к ним и сделать этот процесс еще ярче и интересней. Вообще, подробно и с картинками занятия по развитию равновесия с малышом с самого рождения описаны в книге Гленна Домана «Да, ваш ребенок – гений!». Я не буду повторяться, я хочу рассказать о тех предметах, которые помогают нам дома весело играть, развивая тот самый вестибулярный аппарат. Думаю, что большинству из вас они уж точно знакомы.

Фитбол

Гимнастический мяч есть почти в каждой семье с маленьким ребенком. Наверное, это самый первый тренажер. И это отличный способ не только дать представления о перемещении в разных направлениях, но и супер-тренировка всех групп мышц. Да что я вам рассказываю, вы это ведь и так прекрасно знаете.

Диск здоровья

Я помню такую штуку из своего советского детства - железная крутящаяся тарелка. Мы его использовали таким образом: ставили на диск тазик, усаживали туда нашего мелкого и вращали в одну сторону и в другую. Постепенно увеличивали темп. Главное, наблюдать за ребенком и не переборщить. Не все готовы в космонавты с первого раза.

Одеяло, покрывало - использовать не по назначению

Пока наш мелкий никак не мог перемещаться, у нас в ходу была игра «гонки на одеяле». Мы укладывали его на одеяло животом вниз и тянули за угол по гладкому полу, совершали путешествия по квартире, постепенно наращивали скорость и виражи! На поворотах будьте особенно осторожны. Если под рукой еще имеется ребенок, то игра передвижение на нескольких одеялах друг за другом гораздо интересней.

Еще веселый вариант игры с одеялом, когда два взрослых держат его за края, малыш лежит там, как в гамаке, и его начинают подкидывать или переворачивать с бока на бок. Опять же, напоминаю, во всем нужна постепенность, начните с очень медленного темпа и смотрите на реакцию ребенка.

Балансир и его варианты

Удерживать равновесие на бревне - целое искусство. С чего начать, а самое главное, где взять это самое бревно дома? Мы скрутили ковровую дорожку, можно попробовать то же самое сделать с одеялом или матрасом или вдруг у вас завалялся рулон линолеума. В конце концов, деревянные балансиры можно просто купить в специализированных магазинах. Игра «идет бычок качается…» нас всегда очень веселит. Чем длинней такая шаткая дорожка, тем интересней.

Раз дощечка, два дощечка

С досками много можно чего городить: Строить мосты и переходить через них, сооружать горки и спускаться по ним вверх и вниз. Начинать можно с широких поверхностей, постепенно их сужая. Знаю, что кто-то использует для этого гладильную доску, но не забывайте о безопасности. Высоту сооруженного «мостика» можно постепенно поднимать и угол горки варьировать в пределах разумного, конечно.

Качели и их варианты

У нас в детской крепления на потолке в центре комнаты, туда мы подвешиваем разные виды качелей, чтобы не надоедали.

Мне очень нравится такой вот вариант, из икеи: на ней можно лежать, сидеть, стоять, качаться нескольким детям одновременно и даже с взрослыми. Когда наш сын был совсем малыш, он на ней засыпал – а-ля колыбелька получалась.

Но даже, когда не было такой качели, наш папа подвешивал простую фанеру и мы катали сына на спине, на животе, пока он был еще маленький и не больно-то уж вертелся.

Гамак - тоже отличная вещь, там еще и сенсорика подключается, ребенок ощущает себя и свое тело. А вместе с ним качаться - ой как приятно!

Ну и про классический вариант домашней качели не забывайте. Не всегда ведь есть возможность выйти на улицу.

Мама и папа - лучший тренажер

Конечно, ничто не заменит ваших совместных игр. Может, эти игры со стороны кажутся просто баловством, но это как раз идеальное сочетание приятного с полезным:

• перекаты по кровати, обнявшись

• катание на загривке

• кувырки

• крутиться, держась за руки

• катание на спине

• полеты над головой

Я думаю, у каждого из вас найдутся свои варианты таких забав. Не забывайте, все, что нравится вам, нравится и вашим детям. Дурачьтесь и развивайтесь вместе, интересного совместного времяпрепровождения!