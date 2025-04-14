Легкая атлетика: 47 видов на любой вкус

Легкая атлетика, пожалуй, древнейший спорт в мире. Первыми соревновались в беге древние греки в 776 году до нашей эры. Сейчас в легкой атлетике 47 видов (24 у мужчин и 23 у женщин), а благодаря их разнообразию, свое место в этом виде спорта может найти каждый. В этом уверены тренеры МАОУ ДО СШ «Росток», где сейчас тренируется более 200 юных спортсменов.

Официально набор в спортивную школу будущих легкоатлетов происходит в 9 лет, но начать заниматься этим видом спорта можно как раньше, так и позже этого возраста. В «Ростке» есть группы для детей более раннего возраста.

«Перспективных детей мы видим сразу как по антропометрическим данным, так и по характеру ребенка. Он должен быть активным, подвижным и заинтересованным в занятиях спортом. Важна так называемая «взрывная скорость». Если она есть – бегите в легкую атлетику. Мы обращаем внимание и на выносливость. Она тоже важна для легкоатлетов. Все эти качества можно выявить на уроках физкультуры в школе. Но без интереса и внутренней мотивации ребенка достичь результатов будет сложно. Поэтому, если ребенка привели в спортивную школу родители, а у него желания заниматься нет, то даже хорошие природные данные не помогут», - рассказала тренер спортивной школы «Росток» Надежда Гимадеева.

Отбор в спортивную школу проходит в августе. Среди отборочных тестов:

прыжок в длину;

бег на 30 метров;

бег на 600 или 800 метров;

метание мяча.

Тренеры советуют обратить внимание и на прыжки в высоту. Если ребенку они нравятся, значит у него развивается стопа, что позволит ему добиться успеха во многих видах легкой атлетики. На эти способности тренеры обращают внимание уже в процессе тренировок.

Однако отбор – это лишь способ для тренеров ближе узнать ребенка.

«Я против того, чтобы в маленьком возрасте говорили про отбор. Ребенку нужно время раскрыться, развиться физически. Даже если у ребенка хорошие данные, но нет желания, работать бесполезно. Если у ребенка есть желание и трудолюбие, он добьется большего, чем ребенок просто с хорошими физическими данными», - отмечает Надежда Гимадеева.

Она уверена, что каждому ребенку на начальном уровне нужно дать проявить себя. А дальше, на втором или третьем году тренировок, будет понятен его потенциал, склонности и физические особенности, которые позволят ему найти свое место в легкой атлетике.

В спортивную школу готовы принимать спортсменов из других видов спорта в возрасте 11-12-13 лет.

«К нам чаще всего приходят спортсмены из фигурного катания, художественной гимнастики и футбола. Это ранние виды спорта, а легкая атлетика – поздний вид спорта. Большинство детей приходит после травм, с которыми сложно продолжить занятия. Тренеры в легкой атлетике готовы помочь залечить травмы и реабилитировать ребенка, а затем найти себя в легкой атлетике», - говорит Надежда Гимадеева и приводит пример Олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Ивана Ухова, который пришел в легкую атлетику из баскетбола. Своего результата он добился тренируясь в «Луче».

Четырнадцатилетняя Алина Четкина на протяжении 7 лет занималась художественной гимнастикой, но в связи с травмой спины этот вид спорта пришлось оставить. Без спорта ребенок себя уже не представлял, и девочка решила пойти в легкую атлетику.

Однако и здесь у спортсменки в 2023 году был годичный перерыв в тренировках из-за проблем со здоровьем. Она смогла преодолеть их и вернуться в спорт.

Спустя всего 4 месяца после возобновления тренировок она заняла 5 место на первенстве области. Сейчас Алина участница международных соревнований, серебряный призер первенства УрФО, она готовится к Всероссийским соревнованиям.

Алина считает, что легкая атлетика научила ее выдержке и самообладанию. Она уверена, что благодаря этому виду спорта сформировались и ее личностные качества – добродушие и дружелюбие. Главной своей целью юная спортсменка считает «стать хорошим человеком по жизни». Алина хочет стать чемпионкой, но на каждой тренировке стремится выполнить конкретную задачу, поставленную тренером. «Каждый день становится лучше», - отметила она.

Мама Алины Четкиной Нелли рассказывает, что по сравнению с художественной гимнастикой легкая атлетика очень доступный вид спорта.

«Фактически требуется только приобретение хороших кроссовок, а спортивный костюм есть у каждого ребенка. Занятия бесплатны, все необходимое оборудование в спортзале есть. Небольших расходов требуют только поездки на соревнования», - говорит она.

Занятия легкой атлетикой отнимают и значительно меньше времени, что позволяет сочетать учебу и спорт даже в старшей школе.

«Алина учится во вторую смену. Тренируется с утра на протяжении трех часов. Вечером делаем уроки и даже остается свободное время на другие увлечения», - рассказала Нелли Четкина.

Занятия легкой атлетикой проходят в спортивном комплексе «Луч» (ул. Ткачей, 11). Благодаря близости арены к Центральному парку культуры и отдыха им. Маяковского, в сентября-начале октября дети тренируются на открытом воздухе.

С середины мая тренировочный процесс организован на базе стадиона «Калининец» (Краснофлотцев, 48). Это самый современный специализированный спортивный комплекс города, и тренировки на нем позволяют ребятам успешно выступать на соревнованиях, которые проходят летом.

Тренировки для младших проходят в манеже 3 раз в неделю и длятся 1,5 часа. Спортсмены постарше занимаются по 3 часа 5-6 раз в неделю. Есть утренние и дневные группы.

Ребенок должен пройти многоборную программу, которая начинается с общефизической подготовки, направленной на укрепление мышц и связок. Это закладка базы для занятий спортом. Со второго-третьего года можно говорить о специализации: бег на короткие или средние дистанции, прыжки в длину или высоту.

Но и дальше, продолжая обучение, можно менять специализацию. Например, научившись бегать короткие спринтерские дистанции, ребенок может осваивать длинный спринт, так как у него есть хорошая база для этого.

Благодаря разнообразию видов легкой атлетики человек с желанием и любыми физическими данными может найти свое место в легкой атлетике.

Где заняться легкой атлетикой в Екатеринбурге:

Спортивная школа «Росток», ул. Ткачей, 11, тел. (343) 261-23-56

Спортивная школа «Юность», ул. Куйбышева, 32а, тел. (343) 251-21-55

Спортивная школа «Факел», мкр-н Птицефабрика, ул. Сажинская, 6, Дворец спорта им.А.Ф.Трубачева, тел. 8-912-034-27-10

Спортивная школа «Детский стадион», ул. Краснофлотцев 48, манеж СОК «Калининец», тел. (343) 298-02-39

Спортивная школа «Виктория», легкоатлетический комплект УрФУ (Мира, 29), тел. (343) 375-79-72 (вн. 214)

Спортивная школа Верх-Исетского района, спортивный комплекс «Урал» (ул. Комвузовская, 9), тел. (343) 380-80-87.

Фото Дмитрий Часовитин.