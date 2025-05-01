Конный спорт. Для влюбленных в лошадей

Лошадь, пожалуй, одно из самых совершенных животных на земле. Грация, сила и скорость сочетаются в нем с высоким уровнем интеллекта и готовностью подчиняться человеку. Осознание того, что вы вместе с этим животным можете добиться результата в спорте, фактически став единым целым, – это важное открытие для ребенка. Сделав его, маленький человек стремится заняться конным спортом. Такая возможность в Екатеринбурге есть благодаря МБОУ ДО СШ по конному спорту.

Прием на обучение в конно-спортивную школу начинается с 9 лет. Набор на 2025-2026 учебно-спортивный год начинается уже 1 июня 2025 года и продолжится до 20 августа. Планируется набрать 52 юных спортсмена.

Особых требований, кроме осознания того, что спорт связан с животными, к детям не предъявляется.

Но, поскольку желающих всегда больше, чем мест для новичков, проводится тестирование по нормативам комплекса ГТО для данного возраста:

бег на 30 метров;

бег на 1 километр;

челночный бег 3*10 метров;

поднимание туловища за 1 минуту;

сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Чем лучше результат, тем выше шанс попасть на обучение в нашу школу. В спортивной школе отмечают, что, если ребенок занимается физкультурой в школе, он может без труда выполнять данные нормативы.

Но самым важным при приеме в школу тренеры все же считают психологический настрой ребенка.

«Прежде всего это любовь к животным, желание проводить все свободное время от учебы с лошадью, ухаживать за ней, учиться управлять, кормить и просто быть рядом с ней», - подтверждает тренерский коллектив школы.

Одной из главных задач тренировочного процесса на начальном этапе становится установление контакта с лошадью.

«Тренер подбирает спортсмену лошадь по характеру, чтобы они понимали друг друга. Только тогда, когда спортсмен будет чувствовать лошадь, а лошадь всадника - будет результат», - рассказал директор спортивной школы Эдуард Карагодин. «У нас на лошадях не катаются, а тренируются», - делает акцент директор спортивной школы.

Занятия проходят по общефизической подготовке, теории, а также по верховой езде, уходу за лошадями и судейской практике.

Ребенок учится взаимодействовать с лошадью, управлять ей, грамотно отдавая команды, а также понимать реакции лошади, не причиняя ей боль или дискомфорт. При этом лошадь – это и «инвентарь», и живой участник тренировочного процесса, у которого тоже есть объем нагрузки, а также время отдыха и приема пищи, которые для спортивных лошадей очень важно соблюдать. Кроме того, требуется время на то, чтобы подготовить лошадь к новому «рабочему дню».

Программа подготовки конников рассчитана на 8 лет и делится на два больших блока: 3 года подготовительного этапа и 5 тренировочного. Каждый год ребята сдают «выпускные экзамены», демонстрируя чему научились для того, чтобы перейти на следующий уровень. Сейчас в школе занимается 200 детей, из которых 150 проходят начальную подготовку.

Занятия проходят в крытом конно-спортивном манеже в холодное время года и на открытых площадках школы в теплое время года. Школа работает с 9:00 до 21:00 час. Здесь есть возможность подобрать график тренировок и для тех, кто учится с утра, и для тех, кто занимается во вторую смену.

Первый год ребята тренируются по 5 часов в неделю, второй год по 6 часов в неделю, третий год – по 8 часов в неделю. На тренировочном этапе занятия занимают от 10 до 14 часов в неделю. В летнее время в школе организованы учебно-тренировочные сборы, то есть каникул у жокеев нет.

Группы начальной подготовки небольшие, по 10 человек, с более подготовленными спортсменами занятия индивидуальные.

Папа юного жокея Лёвы отмечает, что, занимаясь конным спортом, ребенок становится добрее и дисциплинированнее. Конный спорт меняет образ жизни всей семьи, которая теперь наполняется любовью к животным. Вовлеченность всей семьи действительно требуется, так как все занятия проходят на отдаленной территории в поселке Исток (ул. Специалистов, 1).

Из центра города на общественном транспорте дорога занимает примерно час. От остановки минут 15-20 необходимо идти пешком. Поэтому подавляющее большинство родителей привозят детей в школу на машине и ожидает их в специальной комнате, где организована трансляция из манежа.

Занятия в школе бесплатные. Лошадь и сбруя тоже представляются бесплатно. Для начала занятий потребуется специальная обувь с крагами, хлыст и шлем. На втором – третьем году обучения потребуются конные бриджи и специальный пиджак для соревнований.

Травмы в конном спорте случаются. В основном это ушибы. Очень редко переломы. Но, если правильно усвоить технику падений и обращение с животным, риски минимальны.

Поскольку конный спорт сложный и далеко не массовый, профессиональными спортсменами, участниками российских и международных соревнований, становятся единицы. При этом большинство выпускников школы так или иначе сохраняют связь с конным спортом и лошадьми.

«Можно сказать, что наши ученики выбирают профессию на всю жизнь. Одни уходят в работу с головой и становятся профессиональными судьями. Большинство судей по конному спорту в Свердловской области прошли нашу школу. Кто-то становится тренером, кто-то уходит в зоотехнию или ветеринарию, то есть лошади остаются с ними на протяжении всей жизни. У многих есть свои лошади и свои конюшни, это становится смыслом жизни», - отметил директор спортивной школы.

Фото Дмитрий Часовитин.