Конькобежный спорт: как лёд помогает повысить самооценку

Юмама продолжает серию публикаций, посвященных видам спорта, которыми могут заниматься юные жители Екатеринбурга.

На очереди – конькобежный спорт. О его особенностях, о том, какие требования есть к будущим спортсменам, как проходят тренировки, как добиться успеха в этом виде спаорта, нам рассказала мастер спорта, двукратная Чемпионка России по конькобежному спорту Екатерина Кошелева.

Добиться успеха на конькобежной дорожке может человек практически с любыми физическими данными. Конькобежный спорт не требователен к росту спортсмена, наличию или отсутствию первоначальной спортивной подготовки.

Пожалуй, единственным параметром, на который обратят внимание при приеме ребенка в секцию, является координация. Полезной будет и хорошая подвижность голеностопа, но в процессе тренировок, по словам Екатерины Кошелевой, она может быть развита или замещена физической силой.

«Главное в конькобежном спорте — это характер. Ребенок должен не бояться ошибок и поражений, а, проигрывая, хотеть анализировать причины неудачи. Еще важно не бояться скорости, потому что конькобежцы разгоняются на дистанции до 60 километров в час, —отмечает Екатерина Кошелева. — Приветствуются целеустремленность и самодисциплина».

Зачисление будущих спортсменов в конькобежную секцию происходит с 9 лет, но можно начать тренировки и позже. А если ребенок увлечен конькобежным спортом и результата хочется достичь быстрее, то в спортивном комплексе «Юность» предлагают платные занятия на роликах с 7 лет.

Для поступления необходимо сдать стандартный набор нормативов: прыжки, бег на короткие и длинные дистанции, упражнение на пресс. Большого конкурса на поступление нет, поэтому впечатляющих результатов от этих тестов тренеры не ждут. В конькобежный спорт также готовы брать уже опробовавших скорость на льду бывших хоккеистов и фигуристов, ребят из секции шорт-трека.

Норматив мастера спорта в этом виде может выполнить спортсмен с любыми данными уже спустя 5-6 лет тренировок. Разнообразие дистанций позволяет показать себя всем, считает чемпионка.

Зимой большая часть тренировок происходит на катке, а летом конькобежцы активно используют в своей подготовке катание на роликовых коньках, велосипедах. Кроме того, в программе занятий общефизическая подготовка, силовая подготовка и развитие выносливости, бег и кроссы, плавание, а также различные виды спортивных игр.

Особое место занимают «технические» тренировки, когда на специальном приспособлении в зале спортсмены осваивают технику ускорения и прохождения поворотов. С помощью других ледовых дисциплин — хоккея с мячом на конькобежных коньках, например, — дети совершенствуют владение коньком, доводя его до автоматизма.

Тренировки для младших ребят проходят 3-4 раза в неделю по 1,5-2 часа. Старшие группы тренируются 5-6 раз в неделю по 2-3 часа. При подготовке к соревнованиям интенсивность тренировок возрастает.

Однако такая нагрузка не мешает учебе. Даже на сборах Екатерина находила время для учебников и заданий. Тренеры всегда напоминали, что спортсмену нужно отлично учиться. Со школьными преподавателями тоже всегда удавалось договориться.

«У конькобежцев, особенно младших групп, есть своеобразный перерыв в тренировках, когда их интенсивность снижается – март, апрель и май. За эти месяцы всегда удавалось наверстать школьные предметы, сдать все контрольные и зачеты», — рассказала Екатерина Кошелева.

Занятия ребенка конькобежным спортом на начальном этапе не обременительны для семейного бюджета. В спортивной школе предоставят коньки, чехлы к ним, специальный комбинезон. Однако на этапе спортивного совершенствования юному конькобежцу потребуются собственные коньки, которые изготавливаются индивидуально по слепку ноги, комбинезон по индивидуальным особенностям фигуры и собственный шоссейный велосипед.

Старшие ребята, как правило, берут подрастающих чемпионов под опеку и помогают им приобрести хорошее оборудование дешевле. Кроме того, спортсмен, показывающий хорошие результаты, может войти в сборную команду Свердловской области или сборную России, получив соответствующее финансирование. Занятия в муниципальной спортивной школе остаются бесплатными на протяжении всех этапов тренировок.

Конькобежный спорт формирует гармонично физически развитого человека, уверена Екатерина Кошелева.

«Я прекрасно чувствую свое тело в пространстве. Даже в самый сильный гололед не падаю, «ловлю себя» из любого положения», — шутит она. Екатерина отмечает, что занятия спортом принесли ей умение концентрироваться и заставлять себя делать то, что не хочется.

Спортивная школа «Юность», которую представляет Екатерина Кошелева, является одной из сильнейших в России и формирует основу сборной Свердловской области. Мужская команда Свердловской области выиграла Кубок России, а сама спортсменка недавно заняла первое место на международных конькобежных соревнованиях – Кубке сильнейших в Минске.

Где заняться конькобежным спортом в Екатеринбурге:

Спортивная школа «Юность», ул. Куйбышева, 32а, телефон отделения: +7 (343) 257–50–46

Спортивная школа «Детский стадион», Кировградская, 30а/ФОК "Стачек 3", телефон отделения: +7 (343) 298-02-39

Фото: Дмитрий Часовитин