Йога давно стала частью жизни многих жителей больших городов. Мамы и папы заходят в йога-центры после работы, выполняют асаны на ковриках или в гамаках - и чувствуют себя лучше. А значит, и нашим детям эта уникальная практика может принести пользу.

Любой йога-тренер скажет вам, что йога - это не просто гимнастика для тела, а инструмент развития человека, созданный тысячелетия назад. Асаны отрабатывались и совершенствовались долгие века, чтобы эффективно влиять на работу всех органов и систем организма. А в последние десятилетия появились новые приспособления для йоги: ремни, одеяла, кирпичи, - и игровые комплексы асан для детей.

Польза детской йоги

Путь йоги - ненасильственный и неспешный: упражнения выполняются плавно, в ритме дыхания, это одна из самых безопасных практик. Во время спортивных тренировок случаются травмы и перегрузки, а йога воздействует на тело и сознание мягко и постепенно. Для детей этот вид нагрузки - один из лучших: гиперактивного малыша он успокоит, а задумчивого расшевелит.

Физические и дыхательные упражнения йоги укрепляют мышцы, развивают гибкость и координацию движений. Они воздействуют на внутренние органы, стимулируют обменные процессы в организме, приводят в равновесие нервную и эндокринную системы. Поэтому занятия йогой формируют правильную осанку, борются с лишним весом и плоскостопием.

Опытные практики йоги знают: занятия выравнивают эмоциональный фон, развивают волю и терпение, учат напрягать силы, когда это нужно, и вовремя расслабляться. И это видно по детям, которые регулярно встают на коврик: они становятся более собранными и позитивными, им легче преодолевать трудности.

Конечно, для разных возрастов есть свои комплексы упражнений. И опытный тренер предложит маленькому ученику вариант упражнения по силам - более простой или более сложный. Это помогает детям осваивать асаны в своем темпе и видеть свои успехи. Например, на прошлом занятии Петя шатался в “позе героя”, а сегодня держит баланс и уже может поднять руки! Даже малыши радуются прогрессу, это укрепляет волю и уверенность в себе.

Когда начать занятия: малыши, дети постарше и подростки

Йогой можно заниматься в любом возрасте! Самым маленьким йогам - всего несколько часов от рождения, ведь существует беби-йога для новорожденных. А самым пожилым практикам - более ста лет. И в каждом возрасте есть свои особенности занятий.

Малыши до 2 лет выполняют асаны с помощью папы, мамы или мастера в форме игры. Их тихонько тянут за ручки или ножки, помогают принять нужное положение тела. В таком возрасте дети обычно не могут самостоятельно сконцентрироваться и повторять движения за инструктором. Поэтому во многих йога-центрах существуют парные занятия: мама + ребенок.

Дети 3-6 лет уже вполне способны заниматься с тренером. Конечно, занятия для них проводятся в виде игры: дети изображают “пчелок-жужжалок” или “крокодильчика, который слушает сказку”. А если дошкольники наблюдали, как йогой занимаются их родители, то они относятся к занятиям уже более осознанно и готовы к регулярной практике.

В 7-10 лет ребенок может дольше концентрироваться на своем теле и прислушиваться к внутреннему миру. Поэтому многие инструкторы считают этот возраст оптимальным для знакомства с йогой. В группах для этого возраста дети уже могут слышать названия асан на санскрите, они узнают о бережном отношении к своему здоровью и питании перед практикой.

В 11-14 лет мальчики и девочки подходят к занятиям еще более осознанно, следят за четкостью выполнения асан. Они вполне могут заниматься даже во взрослой группе и получать большое удовольствие от общения со взрослыми. В подростковом возрасте дети активно развиваются, и йога поможет им приобрести физическое и эмоциональное равновесие, уверенность в себе, лучше справляться со стрессами повседневной жизни.

Конечно, каждый ребенок уникален, и внимательные родители лучше всех определят, когда пора начать занятия. Расскажите сыну или дочке о практике, покажите фото из интернета, и если он проявит интерес - приступайте. Отведите его на несколько занятий в йога-центр и понаблюдайте за поведением, узнайте, как ему понравилось занятие. Расспросите тренера, как ребенок занимался. Если он хорошо реагирует на наставника, мало отвлекается, чувствует себя комфортно, то можно смело продолжать. Если же ребенок скован или возбужден, много балуется или “считает ворон”, то лучше приступить к занятиям позже.

Йога-тренер очень важен

Наставник в йоге - важная фигура. От него будет зависеть безопасность, старание и удовольствие ребенка на занятиях, а значит - результат практики. Не каждый тренер может заниматься с детьми, даже если он отлично ведет взрослые тренировки. Собрать группу детей, удерживать их внимание весь урок, заразить их вдохновением - для этого нужен особый талант, любовь к детям и йоге.

Выбирая инструктора для ребенка, узнайте о его подготовке и опыте. Послушайте рекомендации людей, которые уже водили детей к нему. Зайдите в йога-центр во время его занятия и понаблюдайте, с каким настроением идут дети на тренировку или уходят с нее: они не должны выглядеть ни усталыми, ни возбужденными. Признак хорошего преподавателя - неспешность и отсутствие большой требовательности к детям, ведь йога - это не спорт.

Очень важен практический опыт тренера, его знание особенностей детского организма и психики. Например, малышам нежелательно долго находиться в перевернутых позах или стоять на голове. Нужно следить за дыханием детей, аккуратно корректировать позу, замечать усталость маленьких практиков. И, конечно, самые младшие дети должны заниматься в игровой форме.

Если ребенку не понравились занятия - может быть, многое связано с личностью наставника. Понаблюдайте за атмосферой в группе, попробуйте понять, есть ли у тренера контакт с вашим сыном или дочкой. Всегда можно попробовать занятия с другим инструктором и сравнить ощущения.

Как проходят детские занятия йогой

Дети обычно занимаются два раза в неделю, занятие длится 40-60 минут, оно включает разминку, интенсивные упражнения и позы на расслабление.

Форма одежды для занятий - мягкий трикотаж. Одежда не должна стеснять движений и вызывать неудобство, сползать на глаза при наклонах или перевернутых позах. Поэтому лучше обойтись без ремней и пуговиц. Хорошо, если одежда будет облегающей или с манжетами для фиксации на голенях, запястьях и талии. Лучше заниматься без носков: так ноги не скользят по коврику.

Дети - гибкие существа, готовые к новым играм и испытаниям. Именно поэтому они гораздо быстрее взрослых осваивают асаны, лучше чувствуют свое тело и получают заряд положительных эмоций от тренировки. И знаете, что самое приятное? Родители могут присоединиться к занятиям с детьми! Обсуждать с ними асаны, показывать друг другу, кто на что способен, и вести практику вместе - особое семейное удовольствие:)

