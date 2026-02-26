Как помочь гиперактивному ребенку
Гиперактивность чаще всего связана с диагнозом СДВГ — по статистике в России 4% детей с такой особенностью, большинство из них мальчики. Их проблемы — это неусидчивость, невнимательность, чрезмерная активность и говорливость, им сложно учиться. А родители таких детей иногда растеряны и не знают, как вести себя с малышом: помочь ему и не выгореть самим — ведь мамам и папам приходится тратить куда больше сил, чтобы выдержать особенности ребенка.
Что чувствует ребенок
Представьте, что вы находитесь на железнодорожном вокзале. Вокруг вас постоянно движется толпа, объявляют остановки поездов, кто-то громко разговаривает, мимо проезжают чемоданы на колесиках. Ваш мозг буквально атакуют десятки звуков, движений и событий одновременно. И в этом хаосе вам нужно, например, прочитать параграф или решить пример.
Скорее всего, вы будете отвлекаться даже выполняя самое простое задание, постоянно переключаться на что-то вокруг. Дома, в тишине, вы бы сделали это быстро и без труда.
Именно так каждый день чувствует себя гиперактивный ребенок. Его мозг не может «выключить» этот шум — все, что происходит вокруг, кажется ему таким же важным, как объявление по громкой связи. Он может хотеть быть внимательным и старательным, но находиться в состоянии «вечного вокзала» очень трудно и утомительно. Поэтому так важны ваше терпение, поддержка и безопасное место, где ребенок может просто быть собой и чувствовать себя спокойно.
Как наладить контакт с ребенком
Создайте дома стабильную обстановку и выполняйте одни и те же правила. Это поможет ребенку «не перегреваться», развивать полезные привычки, и с ним будет гораздо проще договориться.
- Планируйте режим дня и соблюдайте его всей семьей.
- Следите за выполнением заданий и хвалите ребенка, когд он справился. Вообще, хвалите его даже за маленькие достижения, отмечайте их.
- Говорите с ребенком просто и ясно, разбивайте просьбы на части, чтобы не перегружать его. Например, такая просьба может быть слишком путаной: «Сходи на кухню, принеси мне воды, а потом повесь свою одежду в шкаф».
- Не делайте за малыша то, с чем он может справиться сам — только помогайте. Если у него что-то не получается, будьте терпеливы, не ругайтесь.
- Не водите ребенка в людные места, на шумные мероприятия, если он «быстро заводится». Избегайте перевозбуждения.
Чего делать нельзя
Главное — помните: дети не виноваты в гиперактивности, их бесполезно (на самом деле, вредно) ругать и наказывать за это, игнорировать, запирать в комнате. Это будет формировать чувство вины и неполноценности.
Старайтесь не повышать голос, тренируйтесь в этом. Гиперактивные дети часто очень восприимчивы и ранимы, крик и ругань могут усугубить их состояние.
Избегайте вседозволенности и завышенных требований. Четко разъясняйте правила поведения, введите разумный минимум запретов и напоминайте о них.
Не отказывайтесь от кружков, секций, иногда ходите в интересные места, даже если ребенок в них устраивает шоу, — он должен учиться быть в обществе. Просто дозируйте такие выходы.
Как помочь ему учить уроки
Примите, что вам нужно будет делать уроки вместе с ребенком в первые годы учебы. Это именно задача родителей — организовать процесс выполнения заданий и мотивировать своего ученика. Сам гиперактивный ребенок этого сделать не может: для него пятерка завтра — не аргумент, он живет настоящим моментом.
Определите, в какое время лучше всего делать уроки, и помогите начать. Обязательно контролируйте процесс.
Создайте условия: подготовьте чистый стол, уберите отвлекающие вещи, например планшет.
Решите, кто будет регулярно помогать с уроками. Может быть, это папа, бабушка или репетитор.
Делайте небольшие перерывы каждые 20-30 минут.
Планируйте с ребенком объем задач, которые нужно сделать, пишите наглядные списки, визуальные подсказки. Но следите за их количеством: если дел слишком много, у ребенка это может вызвать панику и ступор. Дети с СДВГ не умеют планировать, они могут даже почему-то решить, что уже все сделали. Поэтому контролируйте выполнение задач.
Выберите систему мотивации — как вы будете награждать ребенка за выполненное задание. Это должна быть награда, которую можно получить здесь и сейчас: например, мармеладный червячок подойдет, а пиццерия в воскресенье — нет. Регулярно меняйте награду и каждый день выдавайте ее за хотя бы маленький результат.
Когда речь идет об уроках и важных домашних делах, действуйте по плану и не импровизируйте по ходу дела.
Как родителям не выгореть
Родители, бабушки и дедушки часто не умеют справляться со своим гиперактивным ребенком, переживают, срываются, находятся в стрессе и вине. К тому же на их детей могут жаловаться воспитатели, учителя, другие родители и дети. К сожалению, часто гиперактивность списывают на невоспитанность и избалованность, но это не так.
Не допускайте эмоционального истощения. Найдите в интернете группу поддержки таких же родителей. Договоритесь с другими членами семьи и по очереди устраивайте себе отдых, чтобы восстановиться: ходите на йогу, в бассейн или сауну, вяжите, смотрите сериалы, гуляйте в одиночестве.
И обратитесь к психологу или психотерапевту. Он поможет лучше понимать себя и ребенка, найти к нему подход, вместе вы поработаете с чувствами вины или загнанности.
Как обеспечить хорошее будущее гиперактивным детям
С такими детьми важно мыслить стратегически, ведь их особенности скорее всего останутся с ними в подростковом и взрослом возрасте.
- Примерно раз в год показывайте ребенка неврологу, выполняйте его рекомендации. Иногда он назначает лекарства и физиотерапию.
- Водите ребенка на занятия с детским психологом или нейропсихологом, логопедом.
- Подберите для него комфортные спортивные занятия или танцы.
- По совету нейропсихолога выберите для дома настольные игры, которые помогут корректировать состояние.
- Поддерживайте режим дня, помогайте ребенку планировать дела и выполнять планы.
- Если чувствуете, что перегружаетесь, обращайтесь к психологу, это эмоционально поддержит вас и придаст сил для воспитания ребенка.
На вопросы наших читателей о СДВГ (синдроме дефицита внимания и гиперактивности) очень подробно ответил врач-психиатр медицинского центра «Novi» Станислав Александрович Фрейдин в нашем материале