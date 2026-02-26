Как помочь гиперактивному ребенку

Гиперактивность чаще всего связана с диагнозом СДВГ — по статистике в России 4% детей с такой особенностью, большинство из них мальчики. Их проблемы — это неусидчивость, невнимательность, чрезмерная активность и говорливость, им сложно учиться. А родители таких детей иногда растеряны и не знают, как вести себя с малышом: помочь ему и не выгореть самим — ведь мамам и папам приходится тратить куда больше сил, чтобы выдержать особенности ребенка.

Что чувствует ребенок

Представьте, что вы находитесь на железнодорожном вокзале. Вокруг вас постоянно движется толпа, объявляют остановки поездов, кто-то громко разговаривает, мимо проезжают чемоданы на колесиках. Ваш мозг буквально атакуют десятки звуков, движений и событий одновременно. И в этом хаосе вам нужно, например, прочитать параграф или решить пример.

Скорее всего, вы будете отвлекаться даже выполняя самое простое задание, постоянно переключаться на что-то вокруг. Дома, в тишине, вы бы сделали это быстро и без труда.

Именно так каждый день чувствует себя гиперактивный ребенок. Его мозг не может «выключить» этот шум — все, что происходит вокруг, кажется ему таким же важным, как объявление по громкой связи. Он может хотеть быть внимательным и старательным, но находиться в состоянии «вечного вокзала» очень трудно и утомительно. Поэтому так важны ваше терпение, поддержка и безопасное место, где ребенок может просто быть собой и чувствовать себя спокойно.

Как наладить контакт с ребенком

Создайте дома стабильную обстановку и выполняйте одни и те же правила. Это поможет ребенку «не перегреваться», развивать полезные привычки, и с ним будет гораздо проще договориться.

Планируйте режим дня и соблюдайте его всей семьей.

Следите за выполнением заданий и хвалите ребенка, когд он справился. Вообще, хвалите его даже за маленькие достижения, отмечайте их.

Говорите с ребенком просто и ясно, разбивайте просьбы на части, чтобы не перегружать его. Например, такая просьба может быть слишком путаной: «Сходи на кухню, принеси мне воды, а потом повесь свою одежду в шкаф».

Не делайте за малыша то, с чем он может справиться сам — только помогайте. Если у него что-то не получается, будьте терпеливы, не ругайтесь.

Не водите ребенка в людные места, на шумные мероприятия, если он «быстро заводится». Избегайте перевозбуждения.

Чего делать нельзя

Главное — помните: дети не виноваты в гиперактивности, их бесполезно (на самом деле, вредно) ругать и наказывать за это, игнорировать, запирать в комнате. Это будет формировать чувство вины и неполноценности.

Старайтесь не повышать голос, тренируйтесь в этом. Гиперактивные дети часто очень восприимчивы и ранимы, крик и ругань могут усугубить их состояние.

Избегайте вседозволенности и завышенных требований. Четко разъясняйте правила поведения, введите разумный минимум запретов и напоминайте о них.

Не отказывайтесь от кружков, секций, иногда ходите в интересные места, даже если ребенок в них устраивает шоу, — он должен учиться быть в обществе. Просто дозируйте такие выходы.

Как помочь ему учить уроки

Примите, что вам нужно будет делать уроки вместе с ребенком в первые годы учебы. Это именно задача родителей — организовать процесс выполнения заданий и мотивировать своего ученика. Сам гиперактивный ребенок этого сделать не может: для него пятерка завтра — не аргумент, он живет настоящим моментом.

Определите, в какое время лучше всего делать уроки, и помогите начать. Обязательно контролируйте процесс.

Создайте условия: подготовьте чистый стол, уберите отвлекающие вещи, например планшет.

Решите, кто будет регулярно помогать с уроками. Может быть, это папа, бабушка или репетитор.

Делайте небольшие перерывы каждые 20-30 минут.

Планируйте с ребенком объем задач, которые нужно сделать, пишите наглядные списки, визуальные подсказки. Но следите за их количеством: если дел слишком много, у ребенка это может вызвать панику и ступор. Дети с СДВГ не умеют планировать, они могут даже почему-то решить, что уже все сделали. Поэтому контролируйте выполнение задач.

Выберите систему мотивации — как вы будете награждать ребенка за выполненное задание. Это должна быть награда, которую можно получить здесь и сейчас: например, мармеладный червячок подойдет, а пиццерия в воскресенье — нет. Регулярно меняйте награду и каждый день выдавайте ее за хотя бы маленький результат.

Когда речь идет об уроках и важных домашних делах, действуйте по плану и не импровизируйте по ходу дела.

Как родителям не выгореть

Родители, бабушки и дедушки часто не умеют справляться со своим гиперактивным ребенком, переживают, срываются, находятся в стрессе и вине. К тому же на их детей могут жаловаться воспитатели, учителя, другие родители и дети. К сожалению, часто гиперактивность списывают на невоспитанность и избалованность, но это не так.

Не допускайте эмоционального истощения. Найдите в интернете группу поддержки таких же родителей. Договоритесь с другими членами семьи и по очереди устраивайте себе отдых, чтобы восстановиться: ходите на йогу, в бассейн или сауну, вяжите, смотрите сериалы, гуляйте в одиночестве.

И обратитесь к психологу или психотерапевту. Он поможет лучше понимать себя и ребенка, найти к нему подход, вместе вы поработаете с чувствами вины или загнанности.

Как обеспечить хорошее будущее гиперактивным детям

С такими детьми важно мыслить стратегически, ведь их особенности скорее всего останутся с ними в подростковом и взрослом возрасте.

Примерно раз в год показывайте ребенка неврологу, выполняйте его рекомендации. Иногда он назначает лекарства и физиотерапию.

Водите ребенка на занятия с детским психологом или нейропсихологом, логопедом.

Подберите для него комфортные спортивные занятия или танцы.

По совету нейропсихолога выберите для дома настольные игры, которые помогут корректировать состояние.

Поддерживайте режим дня, помогайте ребенку планировать дела и выполнять планы.

Если чувствуете, что перегружаетесь, обращайтесь к психологу, это эмоционально поддержит вас и придаст сил для воспитания ребенка.

На вопросы наших читателей о СДВГ (синдроме дефицита внимания и гиперактивности) очень подробно ответил врач-психиатр медицинского центра «Novi» Станислав Александрович Фрейдин в нашем материале