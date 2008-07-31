О маленьких совах и жаворонках

Если вы хотя бы приблизительно представляете себе устройство часов, то понимаете, насколько это тонкий и хрупкий механизм. Неосторожное обращение с ним может привести к поломке, исправить которую под силу только мастеру. С рождения в каждом из нас тоже есть особые «часы» — биологические, и они требуют ничуть не меньшей деликатности.

Внутренний распорядок, которому мы привыкли подчиняться, не задумываясь, обусловлен так называемыми биоритмами. Ночью мы спим, днем бодрствуем, летом более активны, а зимой медлительны. И эти циклы повторяются в течение всей нашей жизни. Несложно догадаться, что именно благодаря такому чередованию противоположных периодов человеческий организм может существовать и нормально функционировать. Назначение биоритмов двояко: с одной стороны, они поддерживают правильное течение внутренних процессов, с другой — позволяют жить в гармонии с окружающим миром.

Что ты за птица?

Как правило, периоды эмоционального и физического подъема приходятся на утренние и дневные часы, а резкий спад активности наблюдается в вечернее и ночное время. Людей с таким ритмом называют «жаворонками». Но бывают и исключения. У некоторых из нас время наибольшей продуктивности приходится, наоборот, на ночные и вечерние часы — это «совы».

«Жаворонки» обычно просыпаются рано, в первой половине дня чувствуют себя бодрыми и работоспособными. С наступлением вечера их силы уже на исходе и тянет пораньше лечь спать. «Совы» склонны засиживаться допоздна, утром встают медленно и с трудом, соответственно, пик работоспособности у них выпадает на вторую половину дня.

Иногда выделяют еще одну группу — «голубей». Таких людей можно считать счастливчиками: они лучше всего приспосабливаются к обычному, усредненному, режиму и меняющимся окружающим условиям.

Проблемы с малых лет

Дети, как и взрослые, тоже делятся на «жаворонков» и «сов». Скорее всего, вы знаете, к какому из типов принадлежит ваш малыш. Впрочем, нелишне еще раз поразмыслить над этим и понаблюдать за ребенком. Действительно ли он живет по своему природному режиму или просто вынужден подстраиваться под ритм родителей? И есть ли у него вообще определенное расписание, которого он придерживается?

Дети, биоритмы которых настроены на режим дня, не доставляют особых хлопот родителям. Они, как правило, послушны, редко капризничают, почти всегда дружелюбны и жизнерадостны, хорошо едят и нормально развиваются физически. Малыши с разлаженными биоритмами отличаются неуравновешенным характером, часто раздражаются, возбуждаются, плохо едят, спят и нередко отстают в развитии от своих сверстников. Иногда биологические часы ребенка расстраиваются из-за болезни, и на восстановление прежнего ритма понадобится некоторое время.

Главное — выспаться

Основной ритм организма — это «сон — бодрствование». Грудные детки укладваются спать часто — до 16 раз в сутки (в общей сложности около 20 часов). С возрастом продолжительность ночного сна у малышей остается почти прежней, а потребность в дневном постепенно уменьшается. А есть и такие дети, которые уже в три года вообще отказываются спать днем. Тем не менее помните, что до пяти-шести (а лучше до восьми) лет дневной сон так же важен для ребенка, как и сон в течение ночи. Не отдохнувшего днем малыша и вечером трудно уложить вовремя, а «совы» перенсят это особенно болезненно.

Но дети растут, зреет их нервная система и потребность во сне меняется. Индивидуальные особенности каждого из них должны быть в согласии с установленным графиком: то, сколько ребенку нужно спать ночью, зависит от продолжительности дневного сна. Если малыш по каким-либо причинам не спал днем, то и ложиться вечером ему надо на час-полтора раньше.

Школьники-«совы», вынужденные рано вставать, частенько страдают хроническим недосыпом. Причина позднего отхода ко сну в том, что они привыкают делать уроки вечером, на пике своей активности, а днем «в голове пусто». Поэтому не пытайтесь укладывать ребенка-«сову» раньше — все равно промается в постели до своего часа. Пусть ляжет, когда захочет, а вот днем поспит то время, которое недобрал накануне. Кстати, сон — это лучшая помощь и лекарство от перегрузок.

Необходимость определенного количества сна зависит также и от времени года. В летний период и вообще в светлое время года мы спим в среднем на час меньше, чем зимой. Больше всего здоровый сон нарушает летняя и зимняя смена времени.

Особенности питания

Потребность детей в еде тоже подчиняется биоритмам. У «жаворонков» аппетит просыпается в первой половине дня, у «сов» — чаще во второй. Отнеситесь к этому с пониманием: не запихивайте в «сову» завтрак, но и не лишайте добавки за ужином. Таким ребятам обязательно нужно поужинать, пусть и поздно.

Многие мамы кормят грудничков в свободном режиме, следуя их желаниям. Тем не менее периодичность кормления, как и другие режимные моменты, должна укладываться в ритмы всей семьи. Чтобы приучить ребенка дольше спать ночью, наибольший промежуток между приемами пищи должен приходиться на ночное время. Если часы ночного кормления постепенно отодвигать на более поздние, утром ваш малыш будет просыпаться позже. Таким образом, меняя понемногу время кормления, его можно приурочить к утреннему пробуждению крохи.

В правильный режим детишек надо вводить постепенно, день за днем. Сначала важно определить, в какое время должен ложиться спать малыш, чтобы он высыпался, вставал не слишком рано и не очень поздно. И затем ежедневно «подтягивать» его ночной сон к этому часу. Если вы хотите, чтобы ребенок вечером раньше ложился спать, днем его лучше укладывать пораньше, сразу после обеда.

Смириться или переучивать?

Наш мир устроен так, что полуночникам волей-неволей приходится подстраиваться под общественный, «жаворонковый» образ жизни. На ум сразу приходит известная поговорка «Кто рано встает, тому Бог дает». Если ваш малыш — «сова», придется приучать его к ранним подъемам, когда он начнет посещать детский садик или школу.

Предварительная подготовка

Научить ребенка ложиться в одно и то же время совсем не сложно. Спешим поделиться полезными советами.

За час-полтора до сна постарайтесь избегать подвижных, шумных игр, чтобы малыш не перевозбуждался. Понаблюдайте за ребенком и при первых признаках переутомления переключите его внимание на какое-нибудь спокойное занятие.

Настроиться на отход ко сну поможет соблюдение своеобразных ритуалов, повторяющихся изо дня в день. Например, малышу нужно убрать игрушки, почистить зубы, умыться или принять теплую ванну, перед послушать сказку или почитать книгу. Многие дети очень любят засыпать с мягкими игрушками. Это очень хорошая и полезная привычка, потому что любимый плюшевый мишка или зайчик придаст ребенку чувство защищенности и уверенности.

Маленьких детей перед сном надо брать на руки, чтобы они успокоились. Это облегчает их засыпание. Если малыш нуждается, чтобы его покачали, нельзя ему в этом отказывать.

Стремитесь к тому, чтобы ребенок всегда засыпал в хорошем настроении, тогда сон будет спокойным. Плохо, если его наказали или отругали за какой-то проступок перед сном и он переживает и не может уснуть. Совсем плохо, если ребенок засыпает в слезах. Ему могут присниться кошмары, а такой сон совсем не приносит отдыха.