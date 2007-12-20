Безопасность ребенка: методика обучения ребенка оставаться одному дома

Представим себе, что вашему ребенку придется какое-то время после уроков находиться дома в одиночестве. Иногда возникают ситуации, когда ребенку приходится самостоятельно открывать дверь своим родителям или знакомым взрослым. Как добиться того, чтобы ребенок безошибочно открывал дверь только тем, кому можно?

Возможно использование различных методик обучения, опирающихся на возрастные и индивидуальные особенности детей.

За основу обучения умению оставаться одному дома и открывать входную дверь возьмем последовательность действий, предлагаемую Полой Статмен: Защита, Подготовка, Тренировка, Побуждение, Упреждение. Рассмотрим подробно каждый пункт плана, наполнив схему конкретным содержанием.

Материал этой статьи частично пересекается с содержанием Урока 2.

I. Защита (Будьте рядом с ребенком в изучаемой ситуации, помогая ему и поддерживая его).

Всякий раз, открывая кому-либо дверь, зовите в прихожую ребенка, чтобы он наблюдал, как вы это делаете.

1. Всегда, подходя к двери, спрашивайте: «Кто там»?

2. Получив ответ, смотрите в глазок, поворачивайтесь к ребенку и сообщайте: «Это тетя Оля пришла». После этого попросите его посмотреть в глазок. Если ребенок мал и не достает до глазка, купите или смастерите легкую и прочную табуретку, чтобы можно было ее подставить к двери и посмотреть в глазок.

3. После того, как и ребенок убедится, что пришла именно тетя Оля, откройте дверь.

Естественно, вы должны продумать систему запирания двери: надежный, но хорошо открываемый изнутри замок, крепкий, легко перемещаемый засов.

Как уже отмечалось в Уроке 2, лучше не использовать дверную цепочку, так как она может дать ложное ощущение защищенности, и ребенок захочет, накинув ее, открыть дверь. Однако злоумышленники при наличии специальных кусачек могут легко перекусить цепочку, и ребенок окажется в большой опасности.

Со временем научите открывать дверь самого ребенка. Всякий раз находитесь рядом с ребенком, поддерживая и обучая его. В этом и состоит суть принципа «Защита».

II. Подготовка (Имеется в виду избыточная теоретическая подготовка).

Очень эффективно использовать для обучения известные ему сказки.

Например, «Волк и семеро козлят». Попросите ребенка ответить на вопросы: «Как должны были козлята узнать маму? Почему волку удалось их обмануть?» В ходе рассуждений можно сделать выводы, что распознавание только по голосу не оправдало себя, так как волку удалось заговорить голосом козы. Если бы козлята заранее договорились с мамой, что она должна еще и подойти к окошку, они попросили бы это сделать и волка. Посмотрев на визитера через окно (в наших случаях – через глазок), малыши убедились бы, что открывать дверь нельзя.

Сказка же «Три поросенка» полезна и родителям, так как заставляет их пристально посмотреть на входную дверь. Надежно ли дверное полотно? Хороши ли замки, крепка ли задвижка? Задайте ребенку вопрос: «Почему волк не смог войти к поросятам в каменный дом через дверь?» Ответ будет, скорее всего, такой: «Дверь была очень крепкая, и задвижка надежная».

Объясните ребенку, что он должен многому научиться: умению закрыть и открыть дверь, навыкам поведения в различных ситуациях.

1. Он должен всегда спрашивать, кто пришел, даже если мама вышла минуту назад. Для отработки навыка можно несколько раз выйти в магазин, оставив ребенка вдвоем с папой или бабушкой. При этом закрывать за вами дверь и открывать ее должен сам ребенок. Выйдя за дверь и выждав минуту, нужно постучать в дверь. Почти всегда дверь мгновенно распахивается, так как ребенок убежден, что это Вы вернулись, забыв что-либо. Добейтесь того, чтобы ребенок действовал по схеме «Кто там?» - глазок – замок в каждом случае.

Дело в том, что иногда бывает так: гости уходят, за ними закрывается дверь. Они спускаются по лестнице вниз, с третьего этажа на второй, а сверху, с четвертого этажа, к двери, из которой они только что вышли, спускается злоумышленник. Выждав 2-3 минуты, он достает оружие и стучит. Хозяева, решив, что это снова гости, распахивают дверь и подвергаются нападению.

Не торопитесь открывать двери!

2. Если голос покажется ребенку знакомым, он должен убедиться в том, что пришел именно тот человек, которого он ждет, посмотрев в глазок или на экран видеокамеры.

Можно дополнительно попросить ребенка сделать звонок на телефон того, кто должен прийти, и убедиться, что именно этот человек стоит за дверью.

3. Если все хорошо (человек опознан по голосу и рассмотрен в глазок), дверь можно открыть.

4. Если же голос ему не знаком, в глазок ничего не видно и время для визита не самое подходящее, ребенок должен, не открывая двери, спокойно действовать по инструкции для чрезвычайных ситуаций.

Самое простое – позвонить маме, папе, знакомым соседям или взрослым, с которыми ранее договорились родители.

Для этого нужно со всеми этими взрослыми заранее договориться, чтобы они поспешили на помощь ребенку по первому его зову. Ребенку же нужно объяснить, что звонить просто так нельзя. Очень хорошо подходит рассказ Льва Толстого о пастушке, который дважды устраивал ложную тревогу, а на третий раз никто к нему на помощь уже и не пришел.

5. До тех пор, пока не подоспеют родственники или знакомые, открывать дверь категорически запрещается, что бы ни говорили люди снаружи.

Но как же быть, если кому-то в подъезде нужна помощь? Ребенок должен понять, что, сообщая о происходящем родителям, он помогает человеку за дверью, ведь мама или папа, приехав, смогут сделать все возможное.

Если же ребенок просто откроет дверь, он и помочь, скорее всего, не сможет, и себя может подвергнуть опасности.

III. Тренировка (Речь идет о практической деятельности по отработке изучаемого навыка).

В качестве входной двери возьмите дверь в спальню ребенка. Он будет в своей комнате, а вы – снаружи. Включите воображение и, используя схему «Что будет, если…», разыграйте 10-15 сценок, изображая каждый раз нового незнакомого персонажа за дверью. Рассмотрим примеры.

А) Откройте, милиция! Мы проводим поквартирный обход.

Б) Я сосед снизу. Вы меня заливаете водой. Откройте дверь, я перекрою краны.

В) Дайте воды напиться, здесь ребеночку двухлетнему плохо.

Г) Это ваш котенок? Возьмите быстрее, а то он голодный и плачет.

Д) Я от твоих родителей, мне сказали срочно передать тебе этого огромного игрушечного медведя и мороженое. Открывай быстрее дверь, мороженое тает.

Е) Привет! Мне 7 лет! Я твой новый сосед из квартиры над вами. Давай дружить!

Ж) Здесь человеку плохо! Сердечный приступ! Откройте дверь, я позвоню и вызову «Скорую помощь!»

З) Помогите! Откройте! На меня напали! Я убегаю от плохих людей! Моей жизни угрожает опасность!

Можно придумать огромное количество ситуаций, но реакция ребенка должна быть одна – ЗВОНОК РОДИТЕЛЯМ.

В случае с сердечным приступом и с нападением ребенок может дополнительно вызвать «Скорую помощь» и милицию, когда вы этому его научите. Но дверь он открывать не должен!

Как обучить ребенка уверенно совершать звонок?

1. Обеспечьте техническую сторону - купите дешевый сотовый телефон, держите его всегда заряженным.

2. Научите ребенка уверенно им пользоваться. Шнур домашнего телефона может быть испорчен злоумышленником, а с сотовым телефоном такой номер не пройдет.

3. Убедите ребенка выучить НАИЗУСТЬ номера сотовых телефонов родителей, всех нужных родственников и знакомых, а также экстренных служб. Придумайте стишки, помогающие запомнить порядок цифр.

Например: «Начинаем танцевать, 8, 3, 15, 5.»

4. Если пока выучить не получается, напишите все номера телефонов на листок около стационарного домашнего аппарата.

Юрий Дубягин и Ольга Богачева в своей замечательной, полезной, насыщенной проверенной информацией книге (см. Урок 2) рекомендуют напротив номера телефона помещать рисунок, этому номеру соответствующий. Напротив 01 – нарисованный огонь и пожарная машина, напротив 02 – милиционера, напротив 03 – красный крест и доктора в белом халате, напротив номера телефона папы – фотографию папы и т.д.

5. ВАЖНО! Проверяйте свой телефон, заряжайте батарею вовремя, берите на работу с собой зарядное устройство или дополнительный аккумулятор.

6. Сообщите ребенку ВСЕ рабочие телефоны , по которым вас можно найти. Находясь на самом важном совещании, убирайте звук и вибровызов, но положите телефон перед собой, чтобы не пропустить звонок от ребенка.

7. Договоритесь с начальством, что в экстренной ситуации они отпустят вас домой.

IV. Побуждение (Постоянно стимулируйте и побуждайте ребенка к соблюдению правил безопасности).

Повторяйте ребенку правила открывания двери ежедневно. Со временем поручите ему всегда открывать дверь, даже если вы дома, при этом КОНТРОЛИРУЯ все его действия.

Если замечаете, что он не на все замки закрывает дверь, забывает про задвижку, не спрашивает, кто там, или не смотрит в глазок, необходимо повторить курс тренировок, пока навык не будет отработан и устойчиво усвоен.

За верные действия от души хвалите ребенка каждый раз и говорите, как правильно он все делает, какой он становится умелый и самостоятельный.

V. Упреждение (Продумайте все возможные и невозможные ситуации).

Постоянно анализируйте возможные варианты развития событий, обсуждайте их с ребенком. Особое внимание обратите на нештатные ситуации.

Например, ребенок ощущает запах дыма из подъезда и слышит голос: «Откройте дверь, я пожарный, срочная эвакуация». Ребенок должен посмотреть в глазок, прислушаться, спускаются ли другие люди, позвонить вам и принимать решение на месте. Если пожарных в форме видно несколько и слышен шум шагов многих спускающихся людей, то, возможно, пожар настоящий.

Если же пожарный один и никого больше не слышно, то возможен вариант имитации пожара при помощи дымовой шашки и одного украденного костюма пожарного.

Все эти ситуации вы должны обсудить с ребенком и определить план его действий в каждом конкретном случае.

Все это в ваших силах.