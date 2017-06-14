«А бабушка разрешает смотреть мультики 100 часов в день!»

Многие родители придерживаются правила — никакого телевизора дома. Или строго регламентируют рамки просмотра для детей — не больше 20 минут в день, например. Но тут наступает лето, и дети отправляются к бабушке, а, возвращаясь, закатывают истерику: «А вот в деревне мы этот телевизор весь день смотрели…». Знакомо, не правда ли? А ведь скоро лето. И что, все по новой?

Или другая ситуация. Дома, как мы знаем, телевизор смотреть нельзя. Вы спокойно отводите ребенка в детский сад, а потом узнаете, что воспитательница включила им все серии «Лунтика» подряд и пошла своими делами заниматься. И что тут делать? Это вообще законно? Куда обращаться, чтобы это прекратить?

Давайте разберем обе ситуации. Первую с психологической, а вторую с юридической точки зрения. Посмотрим, что может помочь родителям в борьбе за здоровье малыша, и приведем комментарии родителей с тематических форумов и форума u-mama , которые в этой ситуации уже побывали.

В гостях у бабушки

Все бабушки любят баловать своих внуков. Разрешают им есть сладкое в слоновьих дозах, ложиться спать позднее обычного и смотреть телевизор хоть весь день. И как же бороться с этим? Ведь дети потом начинают обижаться на родителей, которые все эти вещи им запрещают.

Психологи советуют разговаривать. Разговаривать и разговаривать, пока эффект не будет достигнут. Объясните то, как вредно детям постоянно быть прикованными к «ящику», например, как сильно от этого портится зрение. А если ребенок смотрит телевизор, который включен «фоном», расскажите, чего там может нахвататься малыш, и какой урон это может нанести его развитию.

Конечно, это помогает не всегда. Ведь бабушкам сложно уделять много времени внукам просто по состоянию здоровья, да и домашних дел навалом. Включить мультики и оставить на час гораздо удобнее. Попробуйте предложить какую-то альтернативу, дело, которым ребенок может заниматься без присмотра, например, чтение книжки или, если читать ребенок еще не умеет, пусть послушает аудиокнигу со сборником сказок. Или займется лепкой.

Если все ваши доводы и предложения остаются не услышаны, то постарайтесь ограничить время пребывания вашего малыша в гостях. Также следите за тем, чтобы дома, в отличии от бабушки, правила по просмотру четко соблюдались и контролировались.

Если ребенок приехал после каникул и начал заливаться соловьем, как хорошо ему было там и как плохо тут, на нытье не поддавайтесь. Главное, выдержать детскую атаку истерикой и слезами. Правила неизменны. У бабушки смотри, сколько разрешают. А дома смотри, сколько разрешают. Когда ребенок чуть подрастет, он начнет лучше понимать, что и где ему можно, а что нельзя.

Редакция Tlum. Ru просмотрела форум u-mama и выбрала комментарии людей, которые уже столкнулись с этой проблемой. Вот что они советуют:



«Просто разграничивайте что можно дома, а что нет. И все. Все привыкнут. А в том что дети на расслабоне раз в неделю, пользуются гаджетами и смотрят мультики, нет ничего плохого».

«У детей должны быть любящие их бабушки и дедушки, балующие их. Воспитывать — это дело родителей. Объясняйте детям, что в ВАШЕМ доме будет как вы скажете. Не надо других людей переделывать под себя — неблагодарное это дело и пустое. Все равно вы будете делать как вы заходите, другие — как они считаю нужным. Терпите, вы живете не на острове».

«Ну так и объяснить, что у бабушки дома — свои правила, у вас — свои, и это замечательно, они могут и так, и эдак пожить. Если младшему 7, то дети не малыши, значит с ними можно договориться».

«Поищите какую-нибудь авторитетную статью или лучше видеоролик (раз она так любит телевизор) со страшной страшилкой на тему пагубного влияния телевизора на психику ребенка. Со всякими ужастиками про отклонения и насилие».

«Выкинуть камень преткновения на свалку… заодно и электричество сэкономите… говорят сейчас кризис…».

Телевизор в детском саду

Форумы пестрят сообщениями «Разве в садике можно смотреть ТВ?!" или «Что делать, в саду постоянно крутят мультики!». Ответим вам сразу (и огорчим) — телевизор в дошкольных группах не запрещен. Но есть закон, регулирующий правила просмотра на нем чего угодно. Этот закон называется СанПин, и сейчас правила по использованию телевизора в группах звучат так:

« 2.4.10 . Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют телевизоры с размером экрана по диагонали 59−69 см. Высота их установки — 1−1,3 м. При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2−3 м и не дальше 5−5,5 м от экрана. Стулья устанавливают в 4−5 рядов (из расчета на одну группу); расстояние между рядами стульев — 0,5- 0,6 м; рассаживают детей с учетом роста».

« 2.12.15 . Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней группах — не более 20 мин, в старшей и подготовительной — не более 30 мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует обязательно надеть».

Можно ли смотреть мультфильмы во время еды?

В первую очередь, чтобы добиться того, чтобы телевизор смотрели меньше или не смотрели вообще, нужно поговорить с воспитательницей и заведующей. Лучше всего решить дело мирно, попытавшись объяснить свою позицию. Это можно делать как в одиночку, так и с группой активистов.

Если это не помогло, то вам придется обращаться в более серьезные инстанции. Узнайте, как именно нарушается СанПин в вашем учреждении. Придите в садик и посмотрите — достаточного ли размера телевизор, далеко ли сидят дети, не превышаются ли нормы просмотра. Соберите всю эту информацию и напишите жалобу.

Жалобу можно направить на имя директора учреждения, предупредив, что, если нарушения не будут устранены, вы направите их в прокуратуру или в комитет по образованию. А если директор и тогда к вам не прислушался, выполняйте свою угрозу и ждите приезда надзорных органов, которые проверят садик и выпишут ему предписание.

На родительских форумах родители решали эту проблему так:

«Обращалась к заведующей в устной форме дважды. Заведующая детским садом с пониманием отнеслась к моим переживаниям по поводу здоровья ребенка (а именно, что дети сидят очень близко к телевизору, на расстоянии менее 1,5 м., и во время обеда сидят в непосредственной близости от включенного телевизора). После чего неожиданно для нас телевизор изъяли из группы. По прошествии двух недель родители организовывают собрание, на котором путем голосования „За/Против“ планируют вернуть его в группу».

«В нашем садик телевизор есть в зале для проведения утренников. Детей туда водили и они смотрели мультики. Многие родители конечно были недовольны, я позвонила в отдел образования, поговорила (счас уже не помню фамилию какой-то зам.), и о чудо мульты закончились, заведующей досталось, сразу выпустили приказ по садику, что смотреть нельзя. Под лежачий камень вода не течет».

«Я воспитатель в детском саду и считаю, что использовать телевизор в группе можно по 10−15 минут утром и после сна столько же времени. Но не просмотром просто мультиков, а для раскрытия тем по программе. Например — беседа о космосе. Как бы я не рассказывала красочно, как бы на распиналась — красоту и величие вселенной ребенок быстрее понял бы, просмотрев док.фильм. Рассказав о животных, я подобрала бы им подборку забавных сюжетов и ваш ребенок был бы в восторге. Но наша заведующая считает, что телевизор в группе — преступление. А я бы такую детям показала Москву, что они бы ахнули. Но показываю им скучные картинки. А теперь подумайте — нужен телевизор или нет»

«У нас есть, но их не включают для залипания! На них показывают родителям инфо, показывают детям в обучающих целях, и когда на прогулку одеваются, дети одетые смотрят, пока остальных одевают. Все в разумных пределах».

