«А бабушка разрешает смотреть мультики 100 часов в день!»
Многие родители придерживаются правила — никакого телевизора дома. Или строго регламентируют рамки просмотра для детей — не больше 20 минут в день, например. Но тут наступает лето, и дети отправляются к бабушке, а, возвращаясь, закатывают истерику: «А вот в деревне мы этот телевизор весь день смотрели…». Знакомо, не правда ли? А ведь скоро лето. И что, все по новой?
Или другая ситуация. Дома, как мы знаем, телевизор смотреть нельзя. Вы спокойно отводите ребенка в детский сад, а потом узнаете, что воспитательница включила им все серии «Лунтика» подряд и пошла своими делами заниматься. И что тут делать? Это вообще законно? Куда обращаться, чтобы это прекратить?
Давайте разберем обе ситуации. Первую с психологической, а вторую с юридической точки зрения. Посмотрим, что может помочь родителям в борьбе за здоровье малыша, и приведем комментарии родителей с тематических форумов и форума
В гостях у бабушки
Все бабушки любят баловать своих внуков. Разрешают им есть сладкое в слоновьих дозах, ложиться спать позднее обычного и смотреть телевизор хоть весь день. И как же бороться с этим? Ведь дети потом начинают обижаться на родителей, которые все эти вещи им запрещают.
Психологи советуют разговаривать. Разговаривать и разговаривать, пока эффект не будет достигнут. Объясните то, как вредно детям постоянно быть прикованными к «ящику», например, как сильно от этого портится зрение. А если ребенок смотрит телевизор, который включен «фоном», расскажите, чего там может нахвататься малыш, и какой урон это может нанести его развитию.
Конечно, это помогает не всегда. Ведь бабушкам сложно уделять много времени внукам просто по состоянию здоровья, да и домашних дел навалом. Включить мультики и оставить на час гораздо удобнее. Попробуйте предложить
Если все ваши доводы и предложения остаются не услышаны, то постарайтесь ограничить время пребывания вашего малыша в гостях. Также следите за тем, чтобы дома, в отличии от бабушки, правила по просмотру четко соблюдались и контролировались.
Если ребенок приехал после каникул и начал заливаться соловьем, как хорошо ему было там и как плохо тут, на нытье не поддавайтесь. Главное, выдержать детскую атаку истерикой и слезами. Правила неизменны. У бабушки смотри, сколько разрешают. А дома смотри, сколько разрешают. Когда ребенок чуть подрастет, он начнет лучше понимать, что и где ему можно, а что нельзя.
Редакция Tlum. Ru просмотрела форум
«Просто разграничивайте что можно дома, а что нет. И все. Все привыкнут. А в том что дети на расслабоне раз в неделю, пользуются гаджетами и смотрят мультики, нет ничего плохого».
«У детей должны быть любящие их бабушки и дедушки, балующие их. Воспитывать — это дело родителей. Объясняйте детям, что в ВАШЕМ доме будет как вы скажете. Не надо других людей переделывать под себя — неблагодарное это дело и пустое. Все равно вы будете делать как вы заходите, другие — как они считаю нужным. Терпите, вы живете не на острове».
«Ну так и объяснить, что у бабушки дома — свои правила, у вас — свои, и это замечательно, они могут и так, и эдак пожить. Если младшему 7, то дети не малыши, значит с ними можно договориться».
«Поищите
«Выкинуть камень преткновения на свалку… заодно и электричество сэкономите… говорят сейчас кризис…».
Телевизор в детском саду
Форумы пестрят сообщениями «Разве в садике можно смотреть ТВ?!" или «Что делать, в саду постоянно крутят мультики!». Ответим вам сразу (и огорчим) — телевизор в дошкольных группах не запрещен. Но есть закон, регулирующий правила просмотра на нем чего угодно. Этот закон называется СанПин, и сейчас правила по использованию телевизора в группах звучат так:
«
«
Можно ли смотреть мультфильмы во время еды?
В первую очередь, чтобы добиться того, чтобы телевизор смотрели меньше или не смотрели вообще, нужно поговорить с воспитательницей и заведующей. Лучше всего решить дело мирно, попытавшись объяснить свою позицию. Это можно делать как в одиночку, так и с группой активистов.
Если это не помогло, то вам придется обращаться в более серьезные инстанции. Узнайте, как именно нарушается СанПин в вашем учреждении. Придите в садик и посмотрите — достаточного ли размера телевизор, далеко ли сидят дети, не превышаются ли нормы просмотра. Соберите всю эту информацию и напишите жалобу.
Жалобу можно направить на имя директора учреждения, предупредив, что, если нарушения не будут устранены, вы направите их в прокуратуру или в комитет по образованию. А если директор и тогда к вам не прислушался, выполняйте свою угрозу и ждите приезда надзорных органов, которые проверят садик и выпишут ему предписание.
На родительских форумах родители решали эту проблему так:
«Обращалась к заведующей в устной форме дважды. Заведующая детским садом с пониманием отнеслась к моим переживаниям по поводу здоровья ребенка (а именно, что дети сидят очень близко к телевизору, на расстоянии менее 1,5 м., и во время обеда сидят в непосредственной близости от включенного телевизора). После чего неожиданно для нас телевизор изъяли из группы. По прошествии двух недель родители организовывают собрание, на котором путем голосования „За/Против“ планируют вернуть его в группу».
«В нашем садик телевизор есть в зале для проведения утренников. Детей туда водили и они смотрели мультики. Многие родители конечно были недовольны, я позвонила в отдел образования, поговорила (счас уже не помню фамилию
«Я воспитатель в детском саду и считаю, что использовать телевизор в группе можно по 10−15 минут утром и после сна столько же времени. Но не просмотром просто мультиков, а для раскрытия тем по программе. Например — беседа о космосе. Как бы я не рассказывала красочно, как бы на распиналась — красоту и величие вселенной ребенок быстрее понял бы, просмотрев док.фильм. Рассказав о животных, я подобрала бы им подборку забавных сюжетов и ваш ребенок был бы в восторге. Но наша заведующая считает, что телевизор в группе — преступление. А я бы такую детям показала Москву, что они бы ахнули. Но показываю им скучные картинки. А теперь подумайте — нужен телевизор или нет»
«У нас есть, но их не включают для залипания! На них показывают родителям инфо, показывают детям в обучающих целях, и когда на прогулку одеваются, дети одетые смотрят, пока остальных одевают. Все в разумных пределах».
