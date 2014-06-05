Кто такая альфа-мама, или Стоит ли дружить с ребенком?

Кто из нас не мечтал найти полное взаимопонимание в этом мире хотя бы с собственным ребенком? Обеспечить ему тепло, комфорт и принятие, быть мягкими и все-все объяснять, чтобы избежать царапающих обид и недовольства друг другом. Неужели это невозможно? – увы, да, говорят психологи. Чтобы вырастить здоровую и зрелую личность, родитель должен быть не добрым и мягким другом, а настоящим заботливым воспитателем. Быть альфой. Присмотримся поближе!

Что такое альфа-родительство?

Альфа – первая буква древнегреческого алфавита, и уже для древних она означала доминирование, силу, власть. Альфа – впереди, все остальные следуют за ним. А сам Альфа отвечает за тех, кто у него за спиной. Так было уже у наших мохнатых предков, это лежит в нашей природе.

В конце 20 века появляется теория альфа-родительства. В ней тоже родители – главные люди для ребенка, это не ново. Но есть нюансы. Теория альфа-родительства предлагает сосредоточиться совсем не на техниках обращения с ребенком: как кормить, где спать, как разговаривать, - нет. Она предлагает сосредоточиться на отношениях с ребенком. Кем быть для своего ребенка, чтобы все было хорошо. Потому что когда вы занимаете позицию «заботливой альфы» и удерживаетесь в ней, то интуитивно понимаете, что нужно делать с ребенком в странной или незнакомой ситуации. Важно все время чувствовать, что вы – сильная, заботливая, теплая и главная, а ребенок – маленький, милый, зависимый, неопытный.

Основой для теории альфа-родительства стала теория привязанности канадца Гордона Ньюфелда (кстати, отца пятерых детей). Эта теория о том, что хорошая привязанность ребенка к родителям – это основа благополучия и развития. В России эта теория нашла очень большой отклик в блогосфере, ее «переводом» и распространением занимается психолог Ольга Писарик (тоже живет в Канаде, преподает в Институте Ньюфелда, мама четверых детей), она создатель большого жж-сообщества «Заботливая альфа», автор множества статей и замечательной брошюры «Привязанность – жизненно важная связь». «Быть альфой, - поясняет Ольга, - это не значит заставлять своего ребенка делать что-то, это значит находиться в той позиции, которая поможет ребенку расслабиться, даст сигнал его мозгу, что он может положиться на взрослого, который за него в ответе, положиться на привязанность и позволить природе делать свою работу по взрослению ребенка».

Подходит ли вам альфа-теория?

Воспитательные теории часто делят на две группы. В первую группу попадают такие теории и методики, которые помогают раскрыть потенциал ребенка, научить его слышать себя и других, отзываться на звучание струн своей души и следовать своему внутреннему зову, даже если этот зов непонятен окружающим. И если вы следуете этим методикам, то можете ждать от детки странного. Например, ваш малыш может приносить в дом многоножек и любовно разводить на подоконнике мушек-дрозофилл (как делал мой сын), или штурмовать вершины кибер-спорта, пока вы гоняете мысли о его компьютерной зависимости, или сразу после совершеннолетия отказаться от благ цивилизации и уехать на ГОА… Да мало ли какой фортель могут выкинуть эти дети. Мама одного мальчика два дня рыдала, когда сын собрался поступать в Одесское цирковое училище, а теперь он – комик с мировым именем (Housch-Ma-Housch, Германия) и замечательными доходами. Хотя бывает по-разному.

Родители, которые попадают в эту первую группу, обычно готовы слушать и слышать детку, принять выбор ребенка, готовы помогать ему добиваться именно того, к чему его влечет. Именно это они называют гармонией, или верностью себе, или предназначением. Так вот, альфа-теория относится именно к этой группе. По-соседству мы найдем и теорию естественного родительства, и представления о важности мягких домашних родов, грудного кормления до самоотлучения, свободу в образовании с ее домашним обучением и анскулингом. Хотя альфа-теория совершенно не отрицает роддомов, детских садиков и школ: если заботливая альфа-мама сказала «в сад» - значит в сад, здесь все просто.

И есть другая группа воспитательных теорий, цель которых – выточить из ребенка-заготовки настоящий сияющий алмаз. Здесь предполагается, что у ребенка, конечно, есть свои задатки и стремления, но без надлежащей тренировки он их не разовьет. А значит, ребенка необходимо учить и стимулировать с малых лет, выяснять области его успешности и помогать ему реализовывать таланты. И что важно – помогать ему быть успешным социально, демонстрировать свои умения и достижения окружающим. Тогда детка вырастет эффективным, успешным, благополучным и реализованным человеком с хорошей профессией, сильной волей и способностью добиваться своего.

Родители в этой группе обычно готовы уйму сил, времени и денег вкладывать в развитие ребенка, они возят его на тренировки, оплачивают специальные лагеря и конкурсы, учат вместе с ним допоздна уроки и готовятся к вступительным экзаменам. В этом подходе не слишком часто поднимается вопрос о том, нравится ли все это ребенку на самом деле? Этого ли он хочет? Гармония здесь часто приравнивается к высоким достижениям и высокому положению в обществе. Разумеется, все это не исключает человеческого счастья и живой, пульсирующей души. Но, например, мой материнский опыт показывает, что если ты намерена вовсю тренировать ребенка по индивидуальной программе раннего развития, то остается очень мало места на сонастройку с ним, на чувства, зато растут шансы нанести психические травмы. А еще остается очень мало возможностей для самого ребенка погружаться в глубины собственного «я». Такова цена тренированной эффективности.

В этом блоке мы найдем все теории раннего развития: Гленн Доман, Масару Ибука, Сесиль Лупан (кроме Марии Монтессори, пожалуй), «китайская система» и «японская система». Сюда же относятся все дети спортсмены, танцоры и музыканты, для которых тренировка или репетиция – это то, что не обсуждается. Здесь же дети – ученики продвинутых специализированных школ. Они вырастают и гораздо чаще становятся олимпийскими чемпионами, лауреатами премий, значимыми в обществе персонами, но они же во взрослом возрасте чаще впадают в депрессии и зависимости, чаще посещают психолога (на которого у них есть средства). Если вашему сердцу гораздо ближе такой взгляд на мир и способ воспитания, то рекомендации по альфа-родительству, скорее всего, не для вас.

Мешает ли дружба привязанности?

Психологи пишут, что люди, которые могут сказать: «Мы с мамой лучшие подружки», «Мама меня понимает как никто другой», - часто находят себя в глубокой депрессии, без сил и возможностей радоваться жизни. Почему так происходит? Давайте посмотрим для начала, кто такой друг.

Друг – очень близкий и ценный человек, родная душа, но прежде всего, он равный. Друг может быть немножечко главнее или опытней, как Карлсон для Малыша или Винни-Пух для Пятачка. Но это не тот, на кого можно положиться и расслабиться. А ребенку в любом возрасте, до наступления зрелости или даже всю жизнь, важно знать, что родитель – сильное и самостоятельное существо (хотя бы психологически), что он способен позаботиться не только о себе, но и о ребенке. Малышу, подростку или молодому человеку очень важно это чувствовать. Теория привязанности и альфа-родительства говорит, что глубокая, надежная привязанность со взрослыми, ответственными за ребенка, – это и есть те благоприятные условия, при которых происходит рост и развитие ребенка как уникальной личности. Стремление к привязанности – базовая потребность человека, она первична, и для малыша является даже более важной, чем еда. Младенцу для спокойствия и надежной привязанности необходим хороший телесный, зрительный, слуховой контакт со взрослыми. Но вот он растет, и меняется его представление о том, как быть близким. Ему становится важно быть похожим на родных («я как папа»), ощущать принадлежность к семье («ты наш»), знать о своей ценности для других («ты важен для нас»), любить родителей и знать об их любви, делиться своими переживаниями и чувствами, знать, что его уважают и ему доверяют.

Привязанность играет в жизни ребенка роль психологической утробы, в которой ребенок свободно развивается. Взрослый заботится, а ребенок – принимает заботу, углубляет уровни привязанности и не теряет чувства близости с родными людьми, даже когда готов стать независимым. Когда ребенок на опыте чувствует, что его любят, опекают и принимают, когда он напитан заботой, у него есть силы для исследования мира и погружения вглубь себя. Только представьте себе: именно родители (и близкие бабушки-дедушки) могут обеспечить ему эту жизненно необходимую психологическую утробу! Это совершенно уникальная «должность» при выращивании своего ребенка, ее важность сложно переоценить.

А что же дружба? Дружба дает близость, радость от совместных дел, но она не дает психологической защищенности. А значит – лишает ребенка возможности благополучно расти и развиваться. Дружба с собственным ребенком – это словно разрыв его защитных оболочек. Если, конечно, под «дружбой» не понимается (не вполне точно) простое и адекватное уважительное отношение к ребенку, признание его интересов, отсутствие унижения и давления, хороший эмоциональный контакт, - все это здорово и правильно. Грамотная мама или папа не только выслушает и утешит, а еще и объяснит, что с ребенком происходит, назовет смутные и непонятные бури в душе какими-нибудь умными словами, о гормональных перепадах расскажет. Разрушительно другое – когда родители «на почве дружбы» не могут установить детке границы и делают из ребенка эмоциональный контейнер для себя: «грузят» в него свои горести и проблемы.

В чем же опасность?

Задача родителей – заботиться, кормить, воспитывать, устанавливать пресловутые правила и решать свои взрослые проблемы, не погружая в них ребенка. Если родитель пытается быть детке другом, он не может устанавливать ребенку границы и правила. Друзей – не слушаются. А ребенку жизненно необходимы авторитеты и уверенное руководство. Ведь если ребенок чувствует, что его родители неспособны контролировать жизненные вопросы и не справляются даже с ним самим, то детка ударяется в глубокую тревожность и понимает, что это он должен контролировать мир, хотя это ему и не по силам. А взрослые потом диву даются: что за строптивый ребенок? Откуда такие капризы и негативизм? Ребенка необходимо направлять, а не упрашивать, спокойно предъявлять свои родительские требования, а не манипулировать, не обижаться и не паниковать, если он не слушается с первого раза. Потому что вы родитель и имеете право. Нашему поколению непросто быть взрослыми, об этом психологи пишут отдельные длинные циклы статей. Но поработать с собой и стать уверенным взрослым для собственного ребенка – необходимо.

И другая опасная грань – ненужная откровенность родителей. Она может происходить от бессилия, когда мама жалуется на свою сложную жизнь, оправдывается или хочет, чтобы ребенок понял причины ее неласкового поведения и «простил» ее. И это тоже – пагубное нарушение границ. Порой жизнь бывает несладкой, но очень важно быть сильными и уверенными перед малышом. Если ребенок «поймет и простит» вас сейчас, то он унесет тяжелый груз проблем и заморочек в свою взрослую жизнь и будет долго распутывать эти узлы. Пусть лучше сейчас он подуется, потерпит сложности, в которых оказалась семья, зато потом, лет через двадцать – двадцать пять, он со своей неисковерканной психикой поймет родителей – как взрослый взрослых. В деле воспитания иногда нужно иметь терпение на десятки лет вперед.

Порой родители переходят опасную грань ненужной откровенности из-за желания довериться хоть кому-то, поделиться своими секретами, найти родственную душу для доверительных разговоров. Они рассказывают о своих проблемах на работе, о своих трениях с другим родителем, о своих страхах или любовных похождениях. В таких ситуациях ребенок просто бессилен: он не может отказать маме или папе и разрешает им буквально откусывать от себя кусочки, унося в будущее большие проблемы и лишаясь сил для собственной жизни.

Поэтому главная рекомендация мамам и папам – быть взрослыми, быть надежными родителями, помогать себе в этом деле. А друзей искать среди сверстников.

Теория привязанности и альфа-родительства дает очень много ценной пищи для ума и сердца, много конкретных решений повседневных проблем. Самое приятное в том, что она дает важное понимание о смысле хороших отношений родителей и ребенка, но не навязывает каких-то техник и методик. Вы можете использовать те грани альфа-родительства, которые подходят вашей индивидуальности и вашему неповторимому ребенку, и оставаться для него заботливыми родителями. Ведь это куда более нужная и уникальная роль, чем хороший друг.