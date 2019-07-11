Родитель-вертолет — опасная для ребёнка разновидность!
В этой статье расскажем об ошибках в воспитании детей. Почему гиперопека и авторитарность вредит ребенку и какие могут быть последствия в будущем.
Микроменеджеры — очень трудолюбивые, целеустремленные люди и, как правило, это представители «синдрома отличника»: они хорошо учились, получали высокие оценки, имеют красный диплом или другие значимые достижения. Они так рьяно желают успеха детям и имеют в голове четкий план развития и достижений, что делают для детей слишком много.
Давайте пробежимся по 10 основным признакам
1. Вы постоянно помогаете ребенку с небольшими заданиями.
Застегнуть куртку, заправить постель, отнести посуду в раковину — такие простые навыки самообслуживания и домашние дела вы с радостью выполните за ребенка, желая лучшего, но, тем самым лишая практики, уверенности в собственных силах и даже влияя на самооценку.
2. Вы вмешиваетесь и регулируете конфликты ребенка со сверстниками и друзьями.
3. Вы стараетесь сделать ребенка счастливым в моменты грусти/печали.
Все мы испытываем различный спектр эмоций. Детям важно отслеживать свое состояние, развивать эмпатию, поэтому не стоит сразу «веселить» ребенка, лишь бы он чувствовал себя лучше. Переживите лучше его эмоции вместе и обсудите состояние «здесь и сейчас».
4. Вы делаете уроки за ребенка (или поделки и рисунки).
Вы
5. Вы тренируете тренера/учите учителя ребенка.
Данный пункт сразу внесите в табу, потому что ни при каких обстоятельствах не стоит учить и даже давать профессиональных советов педагогу при ребенке. А было такое?
6. Вы сражаетесь в их битве.
Если вашему ребенку кажется, что он получил несправедливую оценку на бумаге, вы тот, кто призывает поспорить с учителем? Если они не были выбраны для выступления на утреннике, вы сразу пытаетесь убедить воспитателя дать ему роль.
7. Вы «держите их на коротком поводке».
Думаю, это вариант и объяснять не стоит — это безудержный контроль.
8. Вы убираете за ребенком в его комнате.
Давать детям домашние дела — это означает обучать из ответственности и ценным жизненным навыкам. Делаете ли вы домашние дела вместе, оставляете посильную работу ребенку?
9. Не позволяете пережить неудачу.
Вы вмешиваетесь, как только совершается ошибка? Проблема в том, что
10. Вы одержимы безопасностью.
Это не только создание безопасной среды, но и вечные: «помедленнее», «не трогайте это», «надень куртку».
|
Как выглядит гиперопекающая мама
Если вы замечаете у себя признаки