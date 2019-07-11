В этой статье расскажем об ошибках в воспитании детей. Почему гиперопека и авторитарность вредит ребенку и какие могут быть последствия в будущем.

Где-то полгода назад в Forbes вышла статья о микроменеджменте в детско-родительских отношениях и термин «Helicopter Parent» вошёл в мой обиход.

Родители-вертолеты — такая броская метафора, которая характеризует «родителей, которые подобно вертолету парят над своим чадом и не дают ему шагу ступить без контроля».

Микроменеджеры — очень трудолюбивые, целеустремленные люди и, как правило, это представители «синдрома отличника»: они хорошо учились, получали высокие оценки, имеют красный диплом или другие значимые достижения. Они так рьяно желают успеха детям и имеют в голове четкий план развития и достижений, что делают для детей слишком много.

Давайте пробежимся по 10 основным признакам родителей-вертолётов , представленных на одном из популярных зарубежных сайтов и примерим их на себе.

1. Вы постоянно помогаете ребенку с небольшими заданиями.

Застегнуть куртку, заправить постель, отнести посуду в раковину — такие простые навыки самообслуживания и домашние дела вы с радостью выполните за ребенка, желая лучшего, но, тем самым лишая практики, уверенности в собственных силах и даже влияя на самооценку.

2. Вы вмешиваетесь и регулируете конфликты ребенка со сверстниками и друзьями.

Нет-нет , не те конфликты, когда жизни и здоровью ребенка что-то угрожает, а такие простые и банальные — не поделил лопатку, не в ту игру играет, на за той партой сидит. Выдохнули, применили «правило трех минут» и смотрим результат, а все правда настолько плохо, что нужно вмешаться?

3. Вы стараетесь сделать ребенка счастливым в моменты грусти/печали.

Все мы испытываем различный спектр эмоций. Детям важно отслеживать свое состояние, развивать эмпатию, поэтому не стоит сразу «веселить» ребенка, лишь бы он чувствовал себя лучше. Переживите лучше его эмоции вместе и обсудите состояние «здесь и сейчас».

4. Вы делаете уроки за ребенка (или поделки и рисунки).

Вы когда-нибудь видели рисунки детей с различных конкурсов? Когда двухлетка рисует восхитительную кошку с растушевкой и светотенью? Или кто допоздна сидит и готовит подделку/научный проект, который срочно нужно сдать завтра, а вспомнило ваше чадо об этом 30 минут назад? Признавайтесь!

5. Вы тренируете тренера/учите учителя ребенка.

Данный пункт сразу внесите в табу, потому что ни при каких обстоятельствах не стоит учить и даже давать профессиональных советов педагогу при ребенке. А было такое?

6. Вы сражаетесь в их битве.

Если вашему ребенку кажется, что он получил несправедливую оценку на бумаге, вы тот, кто призывает поспорить с учителем? Если они не были выбраны для выступления на утреннике, вы сразу пытаетесь убедить воспитателя дать ему роль.

7. Вы «держите их на коротком поводке».

Думаю, это вариант и объяснять не стоит — это безудержный контроль.

8. Вы убираете за ребенком в его комнате.

Давать детям домашние дела — это означает обучать из ответственности и ценным жизненным навыкам. Делаете ли вы домашние дела вместе, оставляете посильную работу ребенку?

9. Не позволяете пережить неудачу.

Вы вмешиваетесь, как только совершается ошибка? Проблема в том, что из-за неудач и умения «отряхиваться», пытаться снова добиваться больших успехов рождается настойчивость и целеустремленность.

10. Вы одержимы безопасностью.

Это не только создание безопасной среды, но и вечные: «помедленнее», «не трогайте это», «надень куртку».