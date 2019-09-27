Дети с синдромом серебряной ложки. Какие ошибки допускают родители?

Расскажем об ошибках современных родителей в воспитании детей, о причинах детской разбалованности: как исправить ситуацию и скорректировать поведение.

Воспитание, развитие и обучение ребенка требует специально созданных условий. Вряд ли поспоришь с важностью благоприятных условий для полноценного развития ребенка. Однако все чаще мы видим факты того, что широкие возможности родителей не принесли положительных результатов воспитания собственных детей. Дочки и сыночки, для которых создавались лучшие условия развития и образования, интересуются только удовольствиями и развлечениями. Это явление получило название «синдром серебряной ложки». В той или иной степени оно находит отражение во многих современных семьях.

«Серебряная ложка»

Термин пришел к нам из западной психологии, где психоаналитики начали сталкиваться с проблемами воспитания детей из обеспеченных семей. Чаще всего эту проблему озвучивали сами родители, большинство из которых заработали свое богатство тяжелым трудом.

Детям из богатых семей предоставлены уникальные возможности для развития и самообразования: лучшие университеты, педагоги, современные гаджеты, готовый бизнес. Родители готовы вкладывать средства в науку, спорт, искусство, шоу-бизнес, поддерживая интересы и увлечения детей. Но парадокс: их детям ничего не интересно. Они не стремятся к знаниям, им не нужны утомительные тренировки и занятия, они не ставят перед собой высоких целей и задач, не способны на высокие чувства.

Интерес детей составляют удовольствия и развлечения. При этом дети не принимают отказа. Все, что они хотят, должно быть здесь и сейчас.

В лучшем случае из таких детей вырастают потребители. Худшие сценарии развития событий мы видим в криминальных новостях: жестокие игры, автомобильные гонки, наркотики, попытки суицида.

Причины появления синдрома

Самая ценная награда – та, которую ты заслужил большим трудом. К мечте нужно идти. Поступить в престижный ВУЗ, войти в группу студентов для заграничной стажировки, заработать на автомобиль – цели, реализация которых вызывает гордость за самого себя. То, что обычные люди считают своим достижением, дети из богатых семей воспринимают как должное. Они не дорожат тем, что имеют, потому что не приложили усилий для получения желаемого. Им нужно всего лишь захотеть.

Как понять, что твой ребёнок - манипулятор? И что с этим делать? Часто взрослые люди даже не осознают, что полностью подчиняются собственным детям. Благодаря умелым детским манипуляциям, в доме появляется огромное количество ненужных вещей, а наше настроение целиком зависит от поведения дочек и сыночков. Давайте разберемся, как определить, что ребенок вами манипулирует.

Появление синдрома серебряной ложки вызвано ошибками воспитания:

• Все и сразу

Родители стараются дать детям все самое лучшее. Если возможности безграничны, то все желания детей будут исполняться. Дети получают все и сразу, стоит только захотеть. При этом родители не дают детям возможности ждать, мечтать, стараться, терпеть. Прихоти детей исполняются немедленно, а проволочка считается отказом.

Однако обязательно наступит момент пресыщения: хотеть нечего, вокруг скука и тоска. В этом момент дети начинают искать острые ощущения.

• Сверх-мера

Каждый родитель хочет, чтобы их ребенок жил лучше. Дети – своеобразный инвестиционный проект. Все для ребенка: лучшие игрушки, учебные заведения, педагоги. Мы хотим дать детям то, в чем нуждались в детстве, что считаем престижным. При этом мы редко спрашиваем, а нужно ли это детям? Хочет ли этого ребенок? Мы планируем за ребенка режим дня, выбираем дополнительные кружки, определяем, с кем дружить. Мы знаем, что важно, а что нет. Наш ребенок еще маленький, он не способен понимать, а потом скажет спасибо.

Отказ ребенка воспринимаем как неблагодарность. Маленький ребенок просто подчиняется, а подросток начинает бунтовать против полного контроля над их жизнью. Однако сами подростки не могут предложить ничего взамен – они просто рушат то, что есть. Инициатива ребенка была в детстве, но тут же была подавлена, когда он вместо занятий английским рисовал в тетради или просто напевал эстрадные песни. Тогда ему было хоть что-то интересно. Но время ушло.

• Откуп

Современный темп жизни требует постоянной занятости. Взрослые не всегда могут уделять детям много времени, поэтому занимаются ими через педагогов: воспитателей, учителей, репетиторов. Любовь к детям проявляется не в душевных беседах или совместных играх, а в дорогих подарках.

Отсутствие родителей компенсируется покупками. Абсолютное большинство родителей использует этот способ: уезжаем в командировку и обещаем привезти подарок. Это уже стало привычкой. И мало кто задумывается, что это не просто компенсация за отсутствие, а настоящий подкуп. При этом, чем старше ребенок, тем дороже подарки. Дети быстро учатся измерять степень любви в денежном эквиваленте.

Могут ли дети научиться любить, радоваться общению с близкими людьми, если привыкают к денежному выражению:

- папа не может прийти на праздник, но он прислал подарок;

- я не могу пойти с тобой в парк, но дам денег, чтобы ты развлеклась с подругой;

- я уезжаю всего на неделю, но привезу тебе дорогой подарок;

- мы тебя очень любим, поэтому купили тебе путевку на море на все лето.

Дети привыкают к тому, что все имеет цену, поэтому вырастают расчетливыми и эгоистичными.

Что делать

Синдром серебряной ложки встречается довольно часто. Если вы обнаруживаете его признаки у вашего ребенка, то следует признать ошибки в воспитании.

Прежде чем приступить к решению проблемы, найдите причину:

1. Вы всегда исполняете желания своих детей.

2. Вы откупаетесь от ребенка.

3. Вы определяете будущее своего ребенка, выбирая образовательные учреждения и направления.

Если вы нашли себя, осознали свои ошибки, то настало время их исправлять. Но помните: легко не будет. Чем раньше вы осознаете проблему, тем больше шансов на успех.

Первый шаг: любовь. Научитесь любить ребенка, а не откупаться от него. Находите общие интересы, получайте взаимное удовольствие от общения. Учитесь радоваться и огорчаться вместе с ребенком. Не заменяйте себя деньгами и подарками.

Второй шаг: ограничения. Ребенку нужны запреты. Границы нужно устанавливать, но преподносить их надо правильно, не унижая достоинства ребенка:

- мы не можем сейчас это купить (сделать), давай вернемся к этому разговору позже;

- в этом нет необходимости;

- я куплю тебе это, если ты убедишь, что это очень нужно;

- я выполню твою просьбу, если…

Прямого отказа нет, но есть ограничения во времени или мотивация.

Третий шаг: свобода. Предоставьте ребенку немного свободного времени. Ребенку важно находить себе занятие. И пусть сначала вы будете наблюдать ничегонеделанье, именно свободное время формирует будущие увлечения.

Первые отказы будут вызывать агрессию и обиды, а первые совместные прогулки будут наполнены непониманием. Это все сложно, но вы на правильном пути. Наберитесь терпения.

Любовь, ограничения и свобода – три кита правильного воспитания.

Фото: www.pexels.com