Детская жадность

Подавляющее большинство родителей сталкиваются с так называемой проблемой «жадности» в тот период, когда их ребенок достигает возраста 1,5-2 лет. Если раньше малыш запросто отдавал игрушки и не обращал никакого внимания на то, кто ими играет, то к двум годам все меняется, а нежелание малыша делиться «своим» и активное отстаивание собственности начинает пугать. С чем же связаны подобные проявления? Стоит ли их пресекать? Как справиться со своими эмоциями и аккуратно скорректировать поведение ребенка, не усугубив ситуацию?

Не жадность, а познание границ «Я»

«Моему Дане почти 2 года. Когда мы выходим на площадку, он расставляет свои игрушки покрасивее, а сам чужими играет. Но если кто-то возьмет его машинку или ведерко, то тут же отнимает, да и ударить может. Даже неудобно перед остальными мамами, ведь Даня может обидеть и маленького. Боюсь, что он вырастет жадиной…» - рассказывает Катя.

К двум годам наступает совершенно новый этап в психологическом развитии ребенка, когда он начинает произносить слова «я» и «мое». Помните, как раньше малыш говорил? «Ваня кушает, Ваня играет», т.е. о себе в третьем лице. Теперь же у него начинает формироваться целостная картина самого себя и проявляется это в том числе и в появлении слова «я» в речи ребенка.

Вместе со словом «я» возникает и слово «мое»: «Это моя игрушка, моя мама, мой стул». Все, что ребенок обозначает словом «мое» является продолжением его личности. Все эти люди и предметы входят в его личное пространство. Именно поэтому ребенок так эмоционально относится к тому, что кто-то сядет на его стул, поиграет с его игрушкой» или подойдет к его маме.

В этом возрасте о жадности, как черте личности, не может быть и речи. Ребенку важно знать, что он сам, а также его вещи неприкосновенны без его согласия.

Очень важно, что в это же время наряду со словом «мое» ребенок начинает понимать и что такое «чужое». Вы можете услышать, как ребенок говорит: «Это папины часы, это мамина юбка, это бабушкины тапочки». Это подходящий период, чтобы начать учить ребенка, что всегда нужно спрашивать перед тем, как взять чужое.

Должен или может?

Как типично развивается ситуация во время прогулки? Ребенок выносит свои игрушки, некоторое время играет, а потом отвлекается на что-то другое: горку, лесенку или чужую игрушку. Но вот малыш видит, что кто-то взял его вещь, и тут же бросается в бой! Может закричать, затопать ногами, начать вырывать, даже ударить. С его точки зрения чужак покусился вовсе не на совочек (как думает мама), а на него самого. Дальше мама испытывает массу противоречивых чувств: от желания полностью оправдать действия малыша до стыда за свое «жадное» чадо. Ей кажется, что все на площадке смотрят на нее осуждающими взглядами, и она испытывает чувство вины перед «обществом».

Собственно, проявления такой «жадности» у ребенка – это проблема не малыша, а его мамы. Именно ей неудобно, стыдно и хочется оправдаться перед окружающими. И именно потому, что это проблема мамы, ей надо задуматься над тем, как она ведет себя в этой ситуации. В основном действия мамы сводятся к двум конкурирующим позициям: «он ДОЛЖЕН делиться, несмотря ни на что» и «он МОЖЕТ поделиться, если захочет».

Мама, придерживающаяся позиции «должен делиться», может начать громко ругать ребенка и даже шлепнуть его при всех (напомню, речь идет о малыше 1,5-2 лет). Она может отнять отвоеванную игрушку, чтобы отдать ее «обиженному» ребенку. Маме, видимо, в этот момент кажется, что она должна показать окружающим, что она воспитывает ребенка, причем довольно строго. «Общество» должно быть довольно.

Действуя таким образом, мама ориентируется не на ребенка, его интересы и особенности этапа развития, а на собственные иллюзии по поводу того, что о ней, как о маме, подумают. Но нельзя научить доброте, ругая, шлепая и отнимая. И нельзя научить щедрости, заставляя делиться, ведь истинная щедрость может идти только от души.

В возрасте 1,5-2,5 лет формируется еще очень важное умение говорить слово «нет». Люди, которым не дали научиться говорить «нет», очень страдают, став взрослыми. Вам наверняка известны примеры, когда мужчина всем без отказа дает деньги в долг, который потом ему частенько не возвращают. Или женщина, которая дает платье коллеге по работе «на вечер» и потом стесняется попросить его обратно. Истинная ли это щедрость? Нет! Это последствия той самой «песочницы», где их заставляли делиться. Их мамы очень боялись, что они вырастут жадными, а они выросли безотказными. И вот уже взрослых людей психологи учат говорить слово «нет», чтобы те смогли, наконец, научиться отстаивать свои интересы.

Бывает, что те, кого активно заставляли делиться, становясь старше, склонны действовать «вопреки» («ну теперь-то мне никто не помешает делать так, как я хочу!»). И ребенок (подросток) начинает отказывать в щедрости даже в мелочах. То, чего так боялась мама, становится реальностью.

Но вернемся к нашей песочнице. Вторая стратегия родительского реагирования - «он МОЖЕТ поделиться, если захочет». Это – здоровая позиция, т.к. она исходит из интересов ребенка.

«Мой Кирилл, как правило, делится игрушками. Но иногда и на него находит: может грубо вырвать свою вещь, закричать. Конечно, в такие моменты мне немного стыдно. Но я понимаю, что это ЕГО собственностьи он имеет право ее не давать. Поэтому я говорю несколько добрых слов другому малышу о том, что Кирюша, возможно, потом даст поиграть. А дома мы вместе смотрим и обсуждаем мультик "Мы делили апельсин"», - рассказывает Лариса.

Человек, родители которого придерживались такой стратегии, сможет в будущем отстоять свои права, интересы, честь, собственность. Воспитывать уважение к предметам, принадлежащим тебе, – это тоже важно. Так уж заложено, что у ребенка сначала (в 1,5-3 года) формируется стремление отстаивать себя, свои вещи и желания, и только потом (в период с 3 до5 лет) уровень развития ребенка позволяет воспитывать в нем умение делиться.

Несколько практических советов, как сохранить мир в песочнице, если ваш малыш не желает делиться:

* В тот момент, когда ваш ребенок грубо отобрал свою игрушку у другого, возьмите себя в руки. Не сердитесь и не кричите на своего малыша. Собственно, также не сердитесь и не называйте жадиной того, кто отобрал игрушку у вашего ребенка.

* Вы можете мягко предложить малышу все же поделиться («Видишь, Вася расстроился, может, покажешь ему машинку?»). Может получиться, а может и нет.

* Можно попробовать вовлечь обоих детей в совместную игру, хотя дети начинают по-настоящему играть вместе только после 3 лет. Скорее всего, оба ребенка будут завороженно смотреть, как Вы играете с машинкой. Но ведь конфликт будет исчерпан, внимание переключено!

* Можно предложить «обиженному» ребенку другую игрушку вместо спорной, но обязательно спросив согласия маленького владельца.

* Если мама «обиженного» ребенка смотрит на вас осуждающе, то у нее либо еще совсем маленький малыш, не достигший возраста «вредничания», или она придерживается стратегии «он ДОЛЖЕН делиться». В любом случае не вступайте в полемику. Мамы годовичков скоро все познают на примере собственных детей, а вербовка в свой лагерь тех, кто считает, что нужно воспитывать щедрость принуждением, - дело неблагодарное.

* Помните, что ребенок способен понять, что значит «чужое». Поэтому сначала покажите ему своим примером, что надо спрашивать, прежде чем взять чужую игрушку на улице. Так вы заложите уважение не только к своей, но и к чужой собственности.

3-5 лет: время воспитывать щедрость

В этом возрасте дети начинают играть вместе. На площадке, в детском саду можно заметить, как дети сбиваются в «группы по интересам». Мальчишки играют в милиционеров, пожарных, космонавтов. Девочки – в «дочки-матери». Если до этого игрушка имела ценность сама по себе только потому, что принадлежала ребенку, то сейчас все меняется. Игрушки становятся «промежуточным» звеном между детьми, условием игры.

Теперь дети сами стремятся поделиться игрушкой с друзьями, ведь это означает, что будет совместная увлекательная игра. Человеческие отношения выходят на первый план. Игрушка, принесенная в сад и никого не заинтересовавшая, будет отложена в дальний угол.

Именно в это время на волне совместной игры в детях и можно воспитать умение делиться, которое у взрослых называется щедростью. Ребенок очень быстро понимает, что, разрешив играть своей игрушкой другим, он получает право войти в группу, играть вместе. Именно поэтому родители 3-5-летних детей гораздо реже вспоминают о жадности. Просто они видят, что дети начали делиться и это произошло как бы само собой.

«Моя дочка всегда берет в садик своих кукол. И я знаю, что они с подружками, Катей и Дашей, играют в «дочки-матери». Но вот другим девочкам она своих кукол брать не разрешает. Может это жадность?» - спрашивает Наталья, мама 4-летней дочки Насти.

Дети, как правило, охотно делятся своими вещами с друзьями, но могут не разрешить даже притронуться к ним остальным. Почему же так происходит? Дело в том, что ребенок выделяет для себя близкое окружение, в которое входят родные и друзья. Этим людям он доверяет, всегда охотно общается и с удовольствием поделится самым сокровенным. И есть люди, рядом с которыми малыш вынужден находиться, но может отказывать им в общении (например, некоторые родственники и остальные ребята в саду). С ними он не захочет делиться. Жадность ли это? Нет. Подумайте сами: у вас есть машина. Дадите ли вы на ней покататься вашей знакомой из соседнего подъезда? Скорее всего – нет. А вашему мужу, брату? Скорее всего – да. Поэтому если ребенок способен поделиться с близкими и друзьями, то жадным он не является.

В этот период ребенок активно вбирает в себя социальные установки жизни. Он начинает соотносить свое поведение с некими правилами, обязательными для всех. Поэтому именно сейчас самое время рассказать, а лучше показать на своем примере, что значит делиться. Вы должны показать, что надо уметь не только брать, но и давать.

Старайтесь использовать для этого каждый удобный случай. Например, от плитки шоколада осталось несколько долек, и ребенок хочет все доесть. Неплохо в этот момент напомнить ему, что вы тоже не отказались бы от шоколада, да и папе надо оставить. Поделите все на 3 равные части. Если в семье несколько детей, не забывайте напоминать им о том, что надо всегда делиться между собой, а также с вами.

Покупая сладости в магазине, предложите ребенку: «Давай купим эти конфеты бабушке, мы ведь скоро поедем к ней в гости». И не ленитесь помочь малышу сделать кому-либо подарок своими руками ко дню рождения и праздникам. Не упускайте случая предоставить ему возможность почувствовать, как приятно делать добрые дела и в ответ получать благодарность друзей и родных.

Вашими помощниками в этом деле могут стать книги. Важно не только читать, надеясь, что ребенок сам поймет мораль, важно обсуждать с ним прочитанное. Можно порекомендовать басню «Стрекоза и Муравей», пьесу С. Маршака «Кошкин дом», мультфильм «Мы делили апельсин». Сюжеты, связанные с проявлениями жадности, часто вплетаются в канву мультфильмов. Ваша задача – ненавязчиво обратить на это внимание ребенка.

Поскольку ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, то как раз она может быть тем лекарством или профилактическим средством, которое ищут родители. Через игру можно развить в ребенке желаемые черты или помочь ему решить проблемы.

Вот, например, игра, помогающая развить умение делиться: Возьмите несколько мягких игрушек. Пусть игрушка, которая больше всего нравится ребенку, будет «за него». Если вы видите в ребенке проявления жадности, то поиграйте в то, как «львенок Дима» сначала не хотел делиться, хотя все дети его просили. Тогда дети ушли играть, а «Дима» остался один. Он расстроился и пошел к своей маме. Она посоветовала ему поделиться игрушками и дала конфет, чтобы угостить ребят. На следующий день «Дима» поделился со своими друзьями и они стали играть вместе.

Сначала за «Диму» поиграйте вы. Это важно, чтобы показать желаемую модель поведения. Ситуацию надо обыграть несколько раз. Если ребенок просит тут же играть опять – играйте, значит, пошел активный процесс усвоения новой поведенческой стратегии. Обязательно напоминайте об игре каждый день, но не реже, чем раз в 2-3 дня. Когда ребенок усвоит информацию, он захочет сам играть за «львенка Диму». Смотрите, как он это делает и исправляйте «ошибки», если они будут. Обратите внимание, изменилось ли поведение вашего ребенка по отношению к сверстникам. Если да, то игра принесла свои плоды. Далее вы можете изредка возвращаться к этой игре, если снова услышите «звоночки» нежелательного поведения.

5-7 лет: жадность – это только симптом

Но вот ребенку уже 5-7 лет, а он не показывает своих игрушек, тихо в уголочке съедает конфеты, забывает о том, что его родные тоже любят фрукты и сладости, и любимыми словами являются «я» и «мое». Дети в саду (школе) откровенно говорят ему «жадина», да и многие взрослые с ними согласны. Скорее всего, другие дети отказывают ему в общении, ведь невозможно выстроить общение с тем, кто только «берет», но ничего не «дает». Однако не поздно все исправить. Правда, исправлять теперь, скорее всего, придется с помощью психолога.

Каждая ситуация с «жадным» ребенком своеобразна. Очень часто жадность – это только яркий симптом, за которым прячутся гораздо более глубокие психологические проблемы. И невозможно «вылечить» жадность, не решив их.

Ситуация первая: «Маша – дочь занятых родителей»

Шестилетняя Маша ни с кем не хотела делиться игрушками. Принося в свой садик дорогих кукол, она красиво рассаживала их на стульчики и следила, чтобы никто к ним не подошел. А если кто-то из детей делал попытку посмотреть, бросалась с кулаками, могла и укусить. Воспитатели забили тревогу. Психолог садика выяснила, что девочку с 6 месяцев фактически воспитывает няня, а родители все время проводят на работе. Мама так и не смогла вспомнить, когда же она с дочкой ходила в кино или цирк. «Да, я прихожу, когда она спит! Мы же деньги на ее же будущее зарабатываем!» - говорила мама.

Состояние ребенка, когда ему не хватает тепла от значимых людей, называется депривацией. Часто это беда детей из приютов и детских домов. Им не хватает поддержки близких, ободряющих ласковых слов. Но сегодня и многие дети, имеющие родителей, страдают от этого. Родители слишком заняты, они «устраивают» будущее детей, не задумываясь, что калечат их настоящее.

Такие дети часто очень любят сладкое (заедают проблему), восполняя таким образом эмоциональный недостаток. Родители часто дарят им дорогие игрушки, но никогда не играют с ними вместе. Вещи, подаренные родителями, становятся для ребенка «суррогатом» любви, единственным доказательством не безразличия родителей. Именно поэтому таким детям трудно делиться и сладким, и игрушками.

«Лечить» в этом случае жадность не имеет смысла. Нужно «лечить» всю систему отношений внутри семьи, обучая родителей общаться с ребенком: разговаривать, обсуждать его проблемы, интересоваться его мнением, вместе играть и проводить досуг. Тогда «суррогаты» любви уже будут не нужны и жадность уйдет.

Ситуация вторая: «Андрюша – старший брат»

Когда у Андрюши родилась сестренка, ему было 6 лет. «Взрослый парень, помощником будет», - думали родители. И правда, поначалу Андрюша развлекал малышку, мог попоить из бутылочки, выбросить памперс. Иногда он спрашивал маму: «А кого ты больше любишь?» Мама терялась. Но вот сестренка подросла, начала ходить и стала «посягать» на Андрюшкины игрушки. И Андрюша стал яростно защищать свое «богатство»: мог вырвать из рук сестрички машинку, закричать и даже шлепнуть по попке. Конечно, такое поведение очень огорчало маму, которая внушала Андрюше, что жадничать стыдно.

В семьях, где несколько детей, «жадность» может быть проявлением более глубокой проблемы – ревности. С появлением маленького старший ребенок начинает задумываться: любит ли его мама так же сильно, как малыша, ведь она теперь почти все время рядом с маленьким?

Стыдить ребенка за проявления «жадности» - значит закреплять проблему. Надо гасить ревность. Готовьте старшего к рождению малыша: рассказывайте о том, как вы вместе будете ухаживать за ним, как малыш будет любить своего братика и гордиться им. Почитайте вместе прекрасные стихи А. Барто «Младший брат», «Настенька». Когда малыш появится, старайтесь уделять время старшему. Иногда выбирайтесь куда-то только с ним. И научите, что, если он опасается того, что малыш сломает игрушку, надо показать ее самому, контролируя, чтобы кроха ее не бросил, или забрать, отвлекая его другой игрушкой.

Впоследствии дети научатся делиться друг с другом, а если они близки по возрасту, то и играть вместе.

Ситуация третья: «Денис, который хотел быть главным»

Папа с шестилетним Денисом летом на даче мастерили вместе разное оружие: луки, ножи, ружья. Денис гордился, что у него получается работать ножом. Возвращаясья в Москву, он с гордостью рассказывал всем, кто готов был слушать, как он сам делал этот лук, а папа ему только помогал. Дети собирались вокруг него и его «арсенала», начинали предлагать игру в «войнушку» и просили дать им оружие. Денис, в общем-то, был не против, но ему очень хотелось, чтобы его уговаривали. В этот момент он чувствовал себя по-настоящему значимым и главным. Вот только почему-то дети вскоре перестали с ним играть…

Иногда за жадностью скрывается жажда лидерства. Детям кажется, что главный – это тот, вокруг которого все «прыгают». Перед такими детьми слишком много «прыгают» родители, бабушки и дедушки. Это так называемая позиция «маленького тирана» в семье. Ребенок с самого юного возраста привыкает, что именно его желания самые главные. Если что-то не так, они пользуются такими средствами, как безудержный рев, кидание на пол, порча вещей. Самая большая ошибка взрослых – реагировать на все это удовлетворением потребности ребенка. «Нельзя конфету перед обедом!» - говорит мама. Далее следует рев, валяние на полу и разбрасывание вещей. «Ну ладно, на тебе конфету, только прекрати!» - восклицает мама. Все, дело сделано, средство воздействия на маму найдено. Конечно, здесь также надо «лечить» саму систему взаимоотношений внутри семьи.

Жадность у ребенка, стремящегося к лидерству, вполне можно направить в «мирное» русло. Пусть это будет «жадность» к знаниям, когда ребенка мотивируют быть интеллектуальным лидером, т.е. тем, кто много знает. А самое главное – это грамотно направить саму жажду лидерства, научить ребенка, как общаться со сверстниками, чтобы завоевать настоящий авторитет.

Ситуация четвертая: «Стеснительная Мила»

Пятилетняя Мила – очень стеснительный ребенок. Она пришла в садик всего несколько месяцев назад. Часто ее день проходит в одиночестве, в уголке, где она сидит в обнимку с плюшевым медвежонком. Другие дети поначалу подходили к ней, просили посмотреть симпатичного мишку, но Мила только крепче прижимала его к себе. «Жадина!» - обозначили ее дети. Психолог решила разобраться в ситуации. «Почему вы не играете с Милой?» - спросила она «вожака» группы Димку. «Да мы пытались, а она молчит и молчит. Сама играть не хочет!» - ответил он. Поговорив с мамой Милы, психолог выяснила, что девочка до 4 лет много болела и почти все время находилась дома или гуляла в отдалении от детских площадок («чтоб не заразиться»). Куда бы они ни пошли, Мила в буквальном смысле «держалась за юбку» мамы. «Она не жадная! - говорила мама. - Всегда со мной и бабушкой конфетой поделится, подарки нам к праздникам готовит. Что с ней, почему ее «жадиной» зовут?»

Дети, попадая в ситуацию, когда до 5 лет общение со сверстниками было практически исключено, и при этом, обладая застенчивым нравом, в детском саду часто теряются. Во-первых, они не умеют играть вместе с другими детьми, а значит, у них нет понимания того, что надо поделиться своей игрушкой, чтобы затеять совместную игру. А иногда они очень хотят поделиться и играть вместе, но настолько смущаются, что не могут вымолвить ни слова. Часто такие дети для того, чтобы чувствовать себя увереннее, носят в сад любимую игрушку, и, конечно, им трудно расстаться с этим «оплотом уверенности».

Понятно, что в этом случае никакой жадности нет. Перед тем, как отдавать «домашнего» ребенка 5-6 лет в садик, надо подготовить его к этому: поиграть в садик дома, почитать книжки про жизнь в саду и просто про дружбу между детьми. Старайтесь, чтобы на прогулке ребенок играл со сверстниками, это будет хороший опыт для него. И, конечно, помогите ему в адаптации своим пониманием, поддержкой и советом.

Ситуация пятая: «Ростовщик Даня»

Даня – «продвинутый» ребенок. С четырех лет он неплохо считает. Особенно деньги. Он всегда знает, сколько стоит игрушка, которую ему хочется, и сколько на нее надо копить с учетом «зарплаты», которую платят ему родители. Но однажды бабушка попросила в долг деньги из его копилки. Даня готов был дать, он гордился, что может быть полезным. «Не забудь про проценты!» - полушутливо-полувсерьез напомнил папа. «А что за проценты?» - спросил мальчик. И папа с воодушевлением объяснил ребенку азы банковской системы. Но через месяц деньги из Даниной копилки понадобились папе. «Помнишь, ты говорил, что надо брать проценты? Когда отдашь и сколько «сверху»?» - спросил Даня. Надо ли говорить, что такой подход совсем не понравился папе?

Жадность ли это? Конечно, нет. Многие родители гордятся «продвинутостью» своих чад. Но здесь надо быть осторожными в объяснениях денежных отношений. Дети не понимают многих тонкостей, «схватывая» только то, что лежит на поверхности. То, что в 7 лет кажется финансовой смекалкой, в четырнадцать – уже карикатура, причем прочно укоренившаяся в сознании.

Ситуация шестая: «Педант Степа, или "Врожденная жадность"»

Степа всегда радовал родителей и воспитателей своей аккуратностью и дисциплинированностью. Он мальчик, которого ставят в пример. Но есть в нем кое-что, тревожащее маму. Степа никогда по своей воле не поделится ни игрушкой, ни конфетой. Мама это заметила еще тогда, когда Степе было 2 года. Чтобы искоренить жадность, она заставляла его делиться. Степа покорно делился. Но и сейчас, когда мальчику уже почти 7 лет, он по своей воле не умеет делиться.. На вопрос почему отвечает: «Мне эта конфета нужна, я фантик из нее в коллекцию положу. А в игрушки дети неаккуратно играют, сломают мою машину, у меня уже гараж будет неполный». И что делать с таким «жадиной»?

Жадность - явление социальное, потому что она проявляется только в отношениях с другими людьми. Однако предпосылки для ее развития есть и в структуре личности. Люди педантичного типа весьма склонны к накопительству. Маленького педанта можно узнать уже в первые годы жизни. Это очень аккуратные (иногда сверхаккуратные) дети, что так радует их мам. Порученные им дела они выполняют долго, но добросовестно. В садике радуют воспитателей своей дисциплинированностью. Беспечность, легкомысленность, свойственные детскому возрасту, у них проявляются крайне редко. «Ведет себя, как взрослый», - с гордостью говорят родители о 5-7- летнем ребенке.

Педанты склонны к накопительству. Став взрослым, такой человек может стать скрягой, а может вырастии разумноэкономным. Часто педанты - страстные коллекционеры. В детстве они собирают наклейки, марки (причем альбомы у них оформлены самым аккуратным образом), а повзрослев могут коллекционировать что угодно в пределах своего дохода.

Почему же Степа стал жадничать? Думаю, не последнюю роль в этом сыграло то, что мама заставляла его делиться. От детей-педантов не надо требовать невозможного, это не те люди, которые «отдадут последнюю рубашку» (зато и сами без нее не останутся). Таких детей можно вполне научить разумной экономности и без перегибов.

Щедрость – это душевная потребность

Научить детей делиться игрушками и конфетами - мало. Ведь настоящая щедрость – это не только способность поделиться какой-то вещью, но и желание поделиться ей. Поэтому важно, чтобы ваш ребенок видел, что вы находите время, чтобы помочь друзьям, чтобы «по душам» поговорить с родными, чтобы порадовать чем-то близких. Важно, чтобы ребенок понял: вы сами получаете радость от всего этого. Тогда и он научится быть душевно щедрым.

Добрые советы:

* Пока ребенку 1,5-2,5 года позвольте ему защищать свои игрушки от других детей. Помните, что в этом возрасте у ребенка формируется умение постоять за себя и свою собственность. Придерживайтесь стратегии «он может поделиться, если захочет».

* Присмотритесь, какое положение занимает ребенок в семье. Не позволяйте ему становиться «маленьким тираном».

* Убедитесь, что вы уделяете малышу достаточно внимания и ласки. Разговаривайте, обсуждайте с ним прожитый день. Проводите время вместе: гуляйте, играйте и развлекайтесь. Хороший эмоциональный контакт с ребенком – лучшая профилактика жадности.

* Применяйте игротерапию, читайте книги, вместе смотрите мультфильмы о жадности и щедрости. Именно так, а не назидательно можно дать ребенку модель адекватного поведения.

* Поощряйте совместные игры детей, особенно начиная с 3 лет. Взаимодействуя с друзьями, ребенок сам научится делиться, ведь это залог интересного общения.

* Учите щедрости в семье. Именно вашу модель поведения ребенок видит и перенимает.

* Если вы чувствуете, что не в состоянии справиться с жадностью, то, возможно, дело вовсе не в ней, а в проблеме, лежащей глубже. Не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу.