Воспитание мальчика и девочки. Золотая середина

Многое из того, что нам нужно,

может подождать, но не ребенок.

Ему нельзя сказать: «Жди до завтра».

Его зовут – Сегодня!!!

Габриелла Мистраль

Детей разного пола родители воспитывают по-разному с самого рождения. Одно из исследований установило, что матери их даже держат по-разному. Девочку поворачивают лицом к себе, а мальчика, наоборот, - к миру.

Девочек с первых месяцев жизни ориентируют на общение, от них ждут большей эмоциональной привязанности к родителям. Мальчиков больше ориентируют на более широкие социальные контакты и активные действия.

Сегодня, когда нет столь резких границ между мужским и женским стилем поведения, мужскими и женскими бытовыми обязанностями, мужскими и женскими профессиями, родители - в растерянности. Прививать ли девочке чисто женские добродетели - мягкость, гибкость, нежность или воспитывать ее активной и амбициозной? Стоит ли мальчика растить твердым и бесстрашным или важнее поощрять в нем способность к состраданию и пониманию?

В каждой семье свои правила воспитания. Самый главный секрет хорошего воспитания - это любовь, вера и интерес. Благодаря им родители могут видеть, слышать и чувствовать своего ребенка, правильно реагировать на его потребности, быть тактичными и умными наставниками.

Совершенного метода воспитания нет, и не может быть хотя бы потому, что ребенок, что ни день – то другой, в чем-то не такой, как был вчера, и «вписать» его в выбранные нами клише воспитания невозможно без потерь с обеих сторон. Суть воспитания заключается в том, чтобы помочь ребенку научиться самостоятельно устанавливать границы дозволенного, определять степень своей свободы. Как сказал Булат Окуджава: «Свобода – это воля, ограниченная законом».

Заповеди воспитания

1. Никогда не принимайтесь за воспитание в плохом настроении. Спокойствие, расположенность к общению, правильный тон – вот залог успеха.

2. Ясно определите для себя, чего вы хотите от ребенка, а также узнайте, что он сам думает по этому поводу.

3. Предоставьте возможную самостоятельность малышу. Окажите помощь, а не подменяйте действия детей своими.

4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные пути к нему.

5. Не пропустите момента, когда сын или дочь достигли первого успеха.

6. Делайте своевременные замечания.

7. Оценивайте поступок, а не личность.

Особенности воспитания мальчиков и девочек

* Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить.

* Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-мальчиков.

* Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное – по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И, уж конечно, не так, как мы – взрослые.

* Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина – девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя в детстве с ним – неверно и бесполезно.

* Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности выполнения вашего задания.

* Старайтесь, давая задания мальчикам как в детском саду, в школе, так и в быту, включать в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее показывать и рассказывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл способ решения, пусть даже наделав ошибок.

* С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем девочек надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам (работу по дому выполнять точно, как мама, в школе решать типовые задачи, как учили на уроке), подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, нетиповых заданий.

* Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для мальчиков.

* Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать, глядя на него с высоты своего авторитета. Это сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и, по крайней мере, в каких-то областях, он будет знать и уметь больше вас. А если тогда повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы?

* Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков.

* Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое отношение к ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберите в чем ее ошибка. (А потом может быть и не нужно будеть ругать!)

* Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по незначительным поводам из-за усталости (истощения правого, «эмоционального» полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно.

* Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать.

* Прежде чем ругать маленького человечка за неумение, попытайтесь понять причину его затруднений.

* Имейте в виду, что родитель, который ругает ребенка за то, что чего-то он не знает или не умеет, подобен врачу, который ругает больного за то, что он болен.

* Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить ее. Всячески стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка.

* Никогда не забывайте, что мы еще очень мало знаем о том, как несмышленое дитя превращается во взрослого человека. Есть множество тайн в развитии мозга и психики, которые пока недоступны нашему пониманию. Поэтому главной своей заповедью сделайте заповедь «не навреди».

Журнал «Мои дети»

Автор: Анастасия Васильевна Петрова,

педагог-психолог ГОУ СО РЦ «Талисман»