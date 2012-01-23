Воспитание мальчика и девочки. Золотая середина
Многое из того, что нам нужно,
может подождать, но не ребенок.
Ему нельзя сказать: «Жди до завтра».
Его зовут – Сегодня!!!
Габриелла Мистраль
Детей разного пола родители воспитывают по-разному с самого рождения. Одно из исследований установило, что матери их даже держат по-разному. Девочку поворачивают лицом к себе, а мальчика, наоборот, - к миру.
Девочек с первых месяцев жизни ориентируют на общение, от них ждут большей эмоциональной привязанности к родителям. Мальчиков больше ориентируют на более широкие социальные контакты и активные действия.
Сегодня, когда нет столь резких границ между мужским и женским стилем поведения, мужскими и женскими бытовыми обязанностями, мужскими и женскими профессиями, родители - в растерянности. Прививать ли девочке чисто женские добродетели - мягкость, гибкость, нежность или воспитывать ее активной и амбициозной? Стоит ли мальчика растить твердым и бесстрашным или важнее поощрять в нем способность к состраданию и пониманию?
В каждой семье свои правила воспитания. Самый главный секрет хорошего воспитания - это любовь, вера и интерес. Благодаря им родители могут видеть, слышать и чувствовать своего ребенка, правильно реагировать на его потребности, быть тактичными и умными наставниками.
Совершенного метода воспитания нет, и не может быть хотя бы потому, что ребенок, что ни день – то другой, в чем-то не такой, как был вчера, и «вписать» его в выбранные нами клише воспитания невозможно без потерь с обеих сторон. Суть воспитания заключается в том, чтобы помочь ребенку научиться самостоятельно устанавливать границы дозволенного, определять степень своей свободы. Как сказал Булат Окуджава: «Свобода – это воля, ограниченная законом».
Заповеди воспитания
1. Никогда не принимайтесь за воспитание в плохом настроении. Спокойствие, расположенность к общению, правильный тон – вот залог успеха.
2. Ясно определите для себя, чего вы хотите от ребенка, а также узнайте, что он сам думает по этому поводу.
3. Предоставьте возможную самостоятельность малышу. Окажите помощь, а не подменяйте действия детей своими.
4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные пути к нему.
5. Не пропустите момента, когда сын или дочь достигли первого успеха.
6. Делайте своевременные замечания.
7. Оценивайте поступок, а не личность.
Особенности воспитания мальчиков и девочек
Подробно о разнице между мальчиками и девочками можно прочитать в статье на ю-маме Мальчик или девочка: кто умнее?
* Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить.
* Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-мальчиков.
* Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное – по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И, уж конечно, не так, как мы – взрослые.
* Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина – девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя в детстве с ним – неверно и бесполезно.
* Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности выполнения вашего задания.
* Старайтесь, давая задания мальчикам как в детском саду, в школе, так и в быту, включать в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее показывать и рассказывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл способ решения, пусть даже наделав ошибок.
* С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем девочек надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам (работу по дому выполнять точно, как мама, в школе решать типовые задачи, как учили на уроке), подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, нетиповых заданий.
* Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для мальчиков.
* Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать, глядя на него с высоты своего авторитета. Это сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и, по крайней мере, в каких-то областях, он будет знать и уметь больше вас. А если тогда повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы?
* Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков.
* Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое отношение к ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберите в чем ее ошибка. (А потом может быть и не нужно будеть ругать!)
* Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по незначительным поводам из-за усталости (истощения правого, «эмоционального» полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно.
* Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать.
* Прежде чем ругать маленького человечка за неумение, попытайтесь понять причину его затруднений.
* Имейте в виду, что родитель, который ругает ребенка за то, что чего-то он не знает или не умеет, подобен врачу, который ругает больного за то, что он болен.
* Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить ее. Всячески стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка.
* Никогда не забывайте, что мы еще очень мало знаем о том, как несмышленое дитя превращается во взрослого человека. Есть множество тайн в развитии мозга и психики, которые пока недоступны нашему пониманию. Поэтому главной своей заповедью сделайте заповедь «не навреди».
Журнал «Мои дети»
Автор: Анастасия Васильевна Петрова,
педагог-психолог ГОУ СО РЦ «Талисман»