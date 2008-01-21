Запрещенные прикосновения и безопасность ребенка

Обучая наших детей, мы должны формировать в целом позитивный взгляд на окружающий мир. Вместе с тем, как современные родители, мы должны понять возможные опасности, грозящие нашим детям. Мы обязаны видеть наше окружение и улицы такими, какие они есть, и учить наших детей самостоятельно прокладывать себе «безопасный курс». Современных детей необходимо обучать особым навыкам, чтобы они могли избежать опасностей разного рода. Мы должны научиться балансировать между открытием для наших детей широких возможностей и одновременно защитой их от жизненных невзгод. И мы обязаны вооружить детей сознанием того, что они могут быть уверенными и вместе с тем осторожными.

В данной статье рассматривается мнение Полы Статмен, признанного специалиста по обучению родителей способам развития у детей устойчивых навыков безопасности, автора вышедшей на русском языке книги «Безопасность вашего ребенка».

Приводя также выдержки из других интересных статей и книг, мы попытаемся дать ответ на очень важный и сложный для родителей вопрос: «Как познакомить ребенка с понятием «запрещенные прикосновения», когда нужно начинать процесс обучения, и чем грозит игнорирование рассмотрения этой темы?»

Недавно Елена Кормильцева в статье «Как рассказать ребенку о сексе (практика)» замечательно написала: «Важно! Объясните сыну или дочери, что бывают взрослые, которые дружат с детьми, и в этом нет ничего плохого. Но бывают «плохие» взрослые, которые хотят подружиться с детьми, чтобы заняться с ними сексом, для своего удовольствия. Дайте понять ребенку, что никто не имеет права вторгаться в его интимную зону, ребенок должен быть твердо уверен, что его тело — его собственность. «Давай договоримся: если любой взрослый, даже самый близкий, предлагает тебе сделать что-то неправильное или неприятное, куда-то пойти, раздеться, показать себя — не делай этого. Скажи НЕТ и громко позови других на помощь, скажи громко: «Этот дядя меня трогает!» И обязательно расскажи об этом мне». Научите ребенка не брать у чужих конфеты или игрушки: «Если другие люди будут давать тебе конфеты или игрушки, звать тебя посмотреть на хомячков или игрушечный трехэтажный автотрек, ничего не бери и никуда не ходи. Скажи: «Мне мама не разрешает». Это могут быть плохие люди. Хотя они всегда притворяются хорошими».

В другой статье, «Дети и секс» тот же автор рекомендует: «(В скобках совет тем, кто отправляет 9-11-летних деток в лагерь: предупредите ребенка, что если старшие дети будут производить с ним что-то неправильное и неприятное, то он может кричать, звать на помощь и прибегать к членовредительству – и вы его поддержите. Ибо нередки случаи, когда подростки забавляются и устанавливают иерархические отношения, принуждая младших к оральному или анальному сексу)».

Последствия отсутствия сексуального просвещения могут привести к самым печальным для ребенка последствиям.

Показателен отрывок из книги Кочергина Андрея «Мужик с топором», вышедшей в Санкт-Петербурге в 2007 году. Привожу его с некоторыми сокращениями, учитывая специфический авторский стиль изложения.

«А вот вам еще одна любопытная история. 1992 год. Сочи. Я гуляю по ночному городу, вдруг из «Ривьеры», а точнее, из сопутствующих парку кустов выскакивает девочка лет четырнадцати с криком: «Помогите! …подружку в кусты уволокли!»

Сказать, что я проламывал кусты, как бульдозер, - это ничего не сказать. Проделав в зеленых насаждениях пару просек, я наткнулся на пару ног. Да, действительно: девочка без трусов, «мальчик» лет сорока с приспущенными штанами… Как этот зайчик рванул из положения лежа – мне бы так научиться… Догоняю, хватаю за ворот сзади… (Далее следует сцена нанесения злоумышленнику многочисленных труднозаживающих повреждений – прим. Filimon).

А девочка малолетняя мне и говорит: «А чего вы его бьете? Он добрый был, вежливый». Короче, испортил-таки я вечер девчонке, хотя и научился многому.

А что насчет нимфетки, так представляю, сколько бы я сил потратил, доказывая компетентным органам адекватность моего воздействия на убегающего дядю, особенно при условии возникновения у него инвалидности, наличия влюбленной в него деточки и полного отсутствия сопротивления с его стороны. А слова подруги…»

Уступивший обаянию «доброго дяди» необученный ребенок не будет даже понимать, что в отношении него творится уголовно наказуемое насилие! А заступник, как мы видим, может оказаться в очень щекотливой ситуации, поскольку ребенок и не собирается обвинять несостоявшегося растлителя.

Чтобы такой ситуации не возникло в принципе, необходимо своевременное сексуальное воспитание ребенка.

Нам нужно помочь нашим малышам научиться оценивать меру безопасности и предоставить им возможность быть свободными, насколько это возможно.

1. Все малыши уязвимы для преступников, но слишком послушные, ласковые и вежливые дети чаще становятся жертвами насилия. Дети, приученные к мысли, что самоуверенное поведение неуважительно, не обладают навыками надежного отпора возможным преступникам.

По мнению психолога и специалиста по детскому развитию Пенелопы Лич, нам нужно отказаться от внушения нашим детям необходимости исполнять приказания взрослых, что бы те им ни велели делать. Не должны они и повиноваться взрослым только потому, что те – взрослые. Она подчеркивает, что если дети собираются научиться защищаться от порочных домогательств, их необходимо воспитать в духе сомнения по отношению к приказам, которые они не понимают, и отказа выполнять плохие, по их мнению, приказы.

Насильники определили для себя качества, которые следует искать в своих жертвах: наивность, естественное любопытство, потребность быть любимым и способность хранить тайну. Для ребенка тайна нового общения может быть частью приключения: ощущение превосходства над родителями, не столь ласковыми, как насильник, над братьями и сестрами, которым не видать этих конфет, и над одноклассниками, у которых нет своей тайны, потому что они не такие «особенные».

Все, что мы узнали от потерпевших детей, учит нас понимать действия и мысли сексуальных преступников. Эти люди – прекрасные психологи и стратеги, умеющие искусно общаться с детьми.

Для нас вполне прояснились две вещи: лучшее предупреждение насилия – раннее воспитание в детях чувства собственного достоинства; необходимость установления тесного общения с семьей.

2. Некоторые родители говорят, что они не хотят омрачать ранние годы своего ребенка разговорами на неприятные темы. К сожалению, это может означать, что дети получат единственную информацию о насилии от самого преступника.

Ребенок заключает, что поскольку папа и мама не говорят об этом, значит, это очень нехорошая тема. Следовательно, он не может говорить об этом с родителями, иначе они рассердятся.

Именно на это и рассчитывают насильники – что ребенок ничего не знает о сексуальном домогательстве, поэтому и не расскажет о нем родителям.

Поскольку у ребенка нет опыта, касающегося насилия, они нуждаются в точной и доступной информации от родителей. Если мы не обсуждаем эти предметы, мы изолируем наших детей и делаем их уязвимыми перед недостойным лицом.

Если ваш ребенок подходит к вам с тем, чтобы поделиться чем-то, о чем его просили никому не рассказывать, от вашей способности слушать и контролировать свои чувства зависит, почувствует ли себя ребенок понятым и защищенным или же порицаемым и виноватым.

Если вы дадите ему понять, что его поступок постыден и плох, у него не будет желания прийти к вам или к другому взрослому в трудную минуту и, скорее всего, он будет держать свои проблемы в тайне.

Напротив, если вы и ваш ребенок сумеете завязать открытый и честный диалог, вы сможете создать нечто вроде эмоциональной «подушки», благодаря которой ребенку легче будет подойти к вам в любое время с чем угодно. Будьте всегда готовы выслушать вашего ребенка и поверить ему.

3. Мнение, что мы должны пугать малышей, чтобы защитить их от беды – миф, ложная концепция.

На самом деле нам нужно учить их правильным действиям, чтобы самые различные ситуации оказались для них безопасными. Это означает переход от простых предостережений к обучению особым навыкам и передаче особой информации. Для многих взрослых переход от запрета определенных действий к обучению правильным действиям означает радикальную перемену манеры общения с детьми.

Правильная установка не содержит ни угроз, ни устрашения и дает четкое руководство к действию.

Изменение манеры общения – переход от запретов к четким указаниям – требует сознательного решения и усилий. Возможно, по-вашему, столь тонкий подход не слишком полезен, но это неверно. Ваши слова и манера общения оказывают прямое влияние на то, будет ли ваш ребенок в безопасности или станет жертвой.

Манипулирование детьми, внушая им страх, чтобы заставить их подчиниться нашим правилам, не только нечестно, но и может привести к серьезным последствиям.

Когда мы пугаем малышей живописными подробностями того, что может случиться, если не внять нашим предупреждениям, они вряд ли запомнят какую-либо полезную информацию – и, скорее всего, в памяти у них отложится то, что им нужно бояться.

Страх обезоруживает. Он может парализовать малышей. Запугивая их, вы подрываете у них способность правильно реагировать в опасной ситуации, и, вместо того, чтобы встретить опасную ситуацию уверенным поведением и применить навыки самозащиты, они окаменеют от страха, у них «Счетчик» страха автоматически включится.

4. В трехлетнем возрасте дети могут начать называть свои части тела и могут усвоить, какие из них интимны. Это важный навык.

В статье «Как рассказать ребенку о сексе (практика)» автор пишет: «Кроме того, ребенка стоит познакомить с конкретными названиями половых органов. Ясно, что гениталии наших детей мы называем ласковыми «детскими» именами: «пися» «пипка», «краник», «гусик». Но если в будущем мы собираемся рассказать чаду о сексе, то с таким словарем далеко не уедешь. Поэтому неплохо бы уточнить, что мужские и женские органы имеют свои «серьезные названия»: пенис или половой член, вагина или влагалище. «Вот твоя ручка, но это не просто рука: вот запястье, вот кисть, вот локоть. На ноге есть щиколотка, голень, колено. Видишь, сколько у тебя всего! (часто дети приходят в восторг от такого своего богатства). И для всего-всего есть свое название. Точно также есть «серьезное название» для писи: сам «краник» называется пенис, а мешочек под краником называется мошонка, в мешочке-мошонке лежат два яичка. У девочек пися устроена по-другому, она похожа на щелку и называется вагина».

Эти части тела можно сравнить с частной собственностью, которая точно так же неприкосновенна для всех, за исключением нескольких доверенных лиц.

Вот как вы можете превратить купание в урок: «Давай поиграем. Посмотрим, сколько частей тела мы сможем назвать, по очереди их вытирая. Начнем с головы и не закончим, пока не доберемся до пальцев ног». Дойдя таким образом до тех частей тела, которые ребенок должен запомнить как запретные, вы можете сказать ему: «Если кто-нибудь протянет сюда руку, скажи ему, что без разрешения мамы или папы ты не можешь позволить дотрагиваться до этого места. А потом сразу расскажи нам об этом случае».

Осужденные насильники признаются, что им трудно было совратить детей, которые рассказывают обо всем родителям.

Основываясь на этом тезисе, я убеждаю всех родителей, что маленькие дети должны буквально заучить следующие слова: «Я должен (должна) спросить разрешения родителей, прежде чем позволю касаться моих запретных мест». Услышанное из уст маленького ребенка, это заявление остановит даже самого закоренелого прелюбодея. Оно ясно показывает, что ребенок обучен родителями и что между ребенком и родителями нет никаких секретов.

Всегда ли вы так разговариваете с ребенком, когда раздеваете его или моете? Моделирование подобного поведения – очень важный фактор.

Все малыши должны уметь определять части своего тела по мере построения своего словаря и общего развития.

Кроме того, есть еще одна причина для затрат вашей энергии на обучение малышей построению «словаря тела»: в случае домогательства ваш ребенок сумеет точно определить, какие части его тела подверглись насилию.

Ребенок должен без колебаний суметь сказать родителям, что «там гуляет человек с висящим наружу пенисом» или что «кто-то пытался потрогать мою вагину».

Если ребенка не обучили соответствующим словам или внушили, что определенные части тела нельзя упоминать, то он может утаить случившееся, и родители не смогут ему помочь.

5. Чтобы помочь детям лучше понять, кому позволено трогать их интимные места, необходимо научить их разнице между «хорошими» и «плохими» прикосновениями и рассказать, что им надо делать, когда они не желают, чтобы их трогали.

Помните: вы строите основу для того, чтобы дошколята смогли сказать НЕТ недостойным прикосновениям.

Т. Берри Бразелтон, доктор медицинских наук, считает, что трех-четырехлетним детям необходимо внушить, что их гениталии – интимная часть их тела. Помогите им осознать, что, если они не хотят, чтобы к ним прикасались взрослые, они должны сказать им это, и даже громко крикнуть при случае. Вы наверняка сможете научить ребенка говорить: «Это нехорошо. Отпустите меня!» или «Не трогайте здесь – это мои интимные места!»

«Хорошие» прикосновения:

1. Обнять, когда этого хочет ребенок.

2. Подержаться за руки.

3. Нежно обнять ребенка за плечи.

4. Нежно поцеловать в щеку перед сном.

5. Покачать или подержать на руках маленьких детей.

«Плохие» прикосновения:

1. Объятие слишком крепкое и долгое.

2. Непрошеный поцелуй.

3. Щекотать ребенка после его просьбы «перестаньте!».

4. Прикосновение взрослого к интимным местам.

5. Когда взрослый заставляет ребенка потрогать или поцеловать его.

6. Если кто-то сидит слишком близко.

В данном возрасте дети очень доверчивы. Вот почему вам необходимо активно вмешиваться и защищать их в случае необходимости защиты от посторонних. Для малышей до пяти лет наилучшая защита со стороны взрослого – быть рядом с ребенком и активно устанавливать границы, которые он, возможно, не может еще определять сам.

Жизнерадостные и ласковые дошколята, многие из которых ищут объятий и поцелуев неважно от кого, подвержены большему риску. Для таких детей физический контакт может быть главным способом общения.

На этой стадии вы можете установить простое правило: физически приласкать вашего ребенка могут лишь несколько главных в его жизни людей.

6. При этом от родителей у ребенка не должно быть никаких тайн. Скажите вашим детям, что никто не смеет угрожать им, и добавьте: «Если любой взрослый попытается запугиванием вынудить тебя хранить тайну, немедленно приходи ко мне».

Когда ребенок будет учиться первом-третьем классах, расскажите ему, что в мире есть люди, хотя их и немного, которые предпочитают дружить с детьми из-за того, что не могут получить сексуального удовлетворения от контактов с людьми своего возраста. Такие взрослые, пытающиеся использовать детей для своих целей, находятся вне закона.

Объясните, что любовь между взрослым и ребенком никогда не предполагает раздеваний, касаний или поцелуев запретных мест, сексуальной связи. Дети имеют полное право сказать НЕТ в ответ на такие притязания.

Помните, что одинокие и несчастные дети более склонны сохранять такие отношения в тайне, поскольку они редко получают подарки и обделены человеческим вниманием.

Некоторые из них скорее согласятся на сексуальные домогательства, чем порвут отношения с единственным, возможно, взрослым, который оказывает им знаки внимания.

Чтобы ребенок рассказал, что кто-то дурно обошелся с ним в сексуальном плане, постарайтесь внушить ему: «Неважно, кто этот человек, неважно, что он говорил, только не храни это в секрете. Сексуальное насилие – это дело полиции и родителей, а не самих детей». Научите ребенка таким фразам: «Я не хочу, чтобы меня целовали» и «Я не хочу сидеть у тебя на коленях».

Разыграйте сценки в лицах, чтобы ребенок на практике усвоил пределы дозволенного взрослым. Постарайтесь сделать обиженный вид, встретив отказ ребенка. В конце концов, не так уж маловероятно, что искушению ребенка подвергнет кто-то из знакомых или даже родственников.

Если знакомых озадачит то, что дети отказываются принимать знаки их внимания, отошлите детей и объясните взрослым, что вы учите детей необходимым навыкам безопасности. До определенной поры можно позволить детям целовать взрослых в щеку, а тем, кто постарше, - разрешить рукопожатия.

В заключение можно сказать, что грамотное сексуальное воспитание не только поможет ребенку защитить свои «запретные места» от нежелательных действий, но и заложит фундамент здорового сексуального развития ребенка.

Пусть ваш ребенок каждый день знает, что вы любите его, что вы думаете о нем и цените его таким, какой он есть. Оставляйте «послания» на зеркале. Положите маленький сюрприз под подушку. Обнимите малыша и скажите ему, почему он для вас такой особенный. Что бы вы ни делали, показывайте нашу любовь и ласку. Не бойтесь избаловать детей слишком частыми объятиями или ласковыми словами. Помните, что ваш малыш подвергается большему риску, если не чувствует себя любимым.

И еще: найдите и прочитайте книгу Полы Статмен «Безопасность вашего ребенка». Эту книгу должны прочесть родители, остро заинтересованные в необходимости обучения своих детей основам личной безопасности.

Убежден, что все родители могут и должны воспитать своих детей уверенными и острожными!

