Детские обиды, которые портят нашу взрослую жизнь

Сегодня мы стараемся обеспечить детям благополучную жизнь во всех отношениях и порой не замечаем, как раним детские души словом, действием или равнодушием. Мелочи? Не скажите. Вы сами знаете, что из мелочей складываются жизнь и отношения.

Глубокие детские обиды

Наши дети, несмотря на возраст, умеют манипулировать взрослыми, вовремя «включая» слезы, обиды или ласковую просьбу. Это все понятно, и внимательный родитель всегда отличит притворство от истинных проявлений чувств.

Но иногда мы не замечаем, как глубоко обижаем своих детей. Происходит это не нарочно, просто так складываются обстоятельства. А дети обиды «проглатывают» и забирают с собой в будущую жизнь.

1. Равнодушие

Время с ребенком часто сопровождается большим количеством детской информации: о Вовке из садика, злой бабке из автобуса, котенке, новой игрушке, джинсах... И в эти моменты родители уходят мыслями в свои дела и проблемы, которые нам кажутся гораздо важнее детского монолога. Но где-то среди важных и неважных детских мыслей проскакивает что-то «суперважное». О девочке, которая нравится, о мечте, о плохом поступке, за который ребенку стыдно.

- Мам, ты слушаешь?

- Конечно, - отвечаем мы и продолжаем переписку в телефоне, - ты не голоден?

Услышали ли мы? Поняли ли важность информации? Согласитесь, что нет. На лице ребенка непонимание. Он только что излил душу, сообщил нечто сверхестественное, а вы посчитали это чем-то обыденным и предложили покушать.

Мы с вами тоже часто прячем важную информацию среди неважной. Не знаем, как начать разговор с близким человеком или начальником, и начинаем с пустяков, сообщая потом нечто важное. Бывает? Вот так и ребенок часто прячет важные вещи в потоке других.

Не упустите то, что действительно важно.

2. Раздражение и вспышки гнева

Дети имеют свойство постоянно привлекать к себе внимание. А взрослым в этот момент нужно сосредоточиться на себе и своих делах. Мы пытаемся быть сдержанными, отвечаем, просим помолчать или посидеть спокойно, заняться чем-то, но ребенок все равно вторгается в наши мысли. В результате мы срываемся: в лучшем случае громкий крик с требованием успокоиться, в худшем – оскорбление ребенка.

И эти моменты откладываются у ребёнка в памяти.

3. Отсутствие поддержки

Некоторые родители усердно «тащат ребенка за руку» в течение всей жизни, делая и решая за него все. Однако суть поддержки - в активности ребенка. Поддерживать нужно то, что имеет место быть. Любое желание, увлечение, действие требуют нашей поддержки: одобрения, похвалы, вложения средств, помощи, действий. Но многие родители решают за ребенка все сами, в том числе, что нужно или не нужно.

- Тебе нравится плести бисером? Бесполезное дело, которое не пригодится в будущем. Кроме того, бисер будет валяться по всей квартире. Займись лучше английским.

- Хоккей? Ты представляешь, сколько стоит форма и коньки? И кто тебя будет возить на тренировки? У меня нет времени заниматься ерундой.

- Мне некогда с тобой учить стихи на конкурс. Хоть бы уроки успеть проверить. Хочешь участвовать – учи сам и выступай.

Проявление детской активности убивается на корню. Стоит ли потом упрекать детей в безынициативности и пассивности.

4. Сравнение с другими

Сравнение с другими – самое опасное. Нам самим неприятно, если начальник сравнит нас с другими сотрудниками, при этом ставя их в пример. Или муж скажет, что подруги стройнее... Но некоторые родители запросто используют метод сравнения в воспитании.

Этот способ не вызовет у ребенка никаких положительных эмоций. Ребенок будет ощущать свою неполноценность, а в своих сверстниках видеть конкурентов, которые постоянно лучше. Со временем появится уверенность: все, что делает ребенок – плохо. А, значит, не стоит и стараться. Он смирится с ролью «страшной подруги» или «посредственного ученика», перестанет проявлять амбиции и попытки чего-то достичь. Стремление к счастью сведется к нулю. И все потому, что вы считаете его хуже других.

5. Насмешки

Александр Дюма сказал: «Насмешка способна убить все, даже красоту». И это именно так. Посмейтесь над внешностью ребенка, и он навсегда будет считать себя некрасивым и недостойным внимания. Посмейтесь над сочинением (стихами, рисунком), и он больше не выразит свои мысли на бумаге.

Знакомая взрослая женщина (35 лет) несчастна в браке, призналась, что никогда не любила своего мужа.

- Почему же ты вышла за него замуж?

- Из благодарности. Я всегда была гадким утенком. Мама с папой откровенно подшучивали над моей внешностью. А Он обратил на меня внимание, стал ухаживать, предложил выйти замуж.

А еще она в детстве занималась рисованием, но папа однажды сказал, что Дюймовочка на рисунке похожа на Бабу Ягу. И много другого веселого семейного юмора.

Трудно убедить взрослую женщину, что она интересная и красивая, способна на многое и достойна счастья, если в детстве все ее действия сопровождались насмешками.

6. Неисполненные мечты

Детские «хочу» преследуют нас постоянно. Наши дети хотят всего и много. В потоке желаний трудно распознать, где действительно мечта, а где сиюминутная прихоть.

Тем не менее, мечты должны сбываться.

Мой знакомый (41 год) рассказал мне историю: В детстве мечтал о луноходе. Не знаю, как у меня возник образ желтой круглой механической машины на длинных ножках или гусеницах с заводным ключом. Я представлял, как он ездит по полу в моей комнате, как мы играем с друзьями с МОИМ луноходом, как он стоит у меня на полке. Я просил маму подарить его на День рождения и Новый год 2 года подряд. Помню, как я накопил денег, экономя на школьных завтраках и канцтоварах, и отдал их маме, чтобы она купила мне в городе луноход, но она сказала, что они не продаются. Но когда через месяц со своими одноклассниками я сам оказался в «Детском мире», увидел целый стеллаж с луноходами. Они были по разной цене, разных размеров, желтого цвета. Я просто стоял и плакал от обиды.

Обычный каприз или просьбу можно отложить или заменить чем-то. Ситуативное желание легко корректируется, и не вызывает глубокой обиды. Детская мечта – явление сложное. Мечта не поддается коррекции с помощью условий или других предложений, ребенок возвращается к ней постоянно.

Мечтать можно не только об игрушке. Детские мечты касаются многих явлений жизни:

- путешествие: поехать на море, в Москву, к бабушке, пойти в поход и т.д.;

- животное в доме: собака, кошка, хомячок, рыбки.

- вещь-мечта: игрушка, велосипед, скейтборд, кроссовки и т.д.;

- научиться чему-либо: танцевать, кататься на велосипеде, рисовать, играть в теннис и др.;

Каждый взрослый, описывая детскую мечту, при этом добавлял: «… но мама (папа) сказала…». А дальше шел целый перечень взрослых объяснений от «у тебя итак игрушки некуда девать» до «вырасти – заводи кого хочешь». Вот и вырастают взрослые люди с детскими мечтами, нереализованными желаниями и обидами.

7. Несправедливое наказание

И снова история (Андрей, 40 лет): Помните ручки многоцветные в магазине? Такая: одна с несколькими стержнями. Стоили они дорого, а жили мы небогато, поэтому мне такую не купили. У одноклассника была такая ручка. Я экономил, собирал по копейки и купил себе такую же. И надо же было совпасть, что накануне ручка пропала у одноклассника - потерял. Его мама с утра подняла шум, и в школе начали проверять портфели. Ручку нашли у меня. Меня обвинили в воровстве, ручку забрали. Я плакал и объяснял, что купил сам на накопленные деньги. Но никто мне не верил. Самое обидное, что родители не заступились. Они не поверили мне и в течение года игнорировали меня, называли вором, запрещали гулять и не купили собаку.

Кажется, что вкус детских слез проникает через строки. Обидно. Во-первых, наказание было не справедливо. А во-вторых, ребенку не поверили самые близкие люди – родители. Можно сомневаться, но нельзя не верить своему ребенку.

Несправедливое наказание приводит к тому, что ребенок теряет веру не только в людей в принципе, а в семью. Маленький мир дома перестает быть для ребенка крепостью, опорой, надеждой. Человек выходит в мир без стержня. А каждому нужно знать, что есть люди, которые всегда в тебя верят.

Убитая вера – итог несправедливых наказаний. И, к сожалению, это на всю жизнь.

Последствия детских обид

Детские обиды не проходят просто так, всегда остается осадок. И если разовые мелкие обиды могут быть пережиты, то глубокие раны остаются на всю жизнь, приводя к очень нежелательным последствиям.

Замкнутость. Если ребенка не понимают, не поддерживают его интересы, сравнивают с другими, то проще жить в одиночестве, не делясь ни с кем тайнами и секретами. Мысль эта приходит постепенно и ненавязчиво, но прочно уживается.

Заниженная самооценка и неуверенность в себе. Если в детстве постоянно указывали на недостатки, то человек быстро убеждается в своей никчёмности. К началу взрослой жизни у человека уже нет стремления что-то решать или делать. Повзрослевшие дети не в состоянии сделать карьеру, построить отношения и быть счастливыми.

Недоверчивость. Человек с низкой самооценкой тяжело входит в контакт с детьми, предпочитая индивидуализированные виды деятельности. Такие люди уверены в плохих мыслях других людей и часто становятся озлобленными.

Как избежать детских обид

Прежде всего, давайте разграничим серьезные и несерьезные обиды. Не купили мороженое, потому что на улице холодно, в любом случае обидно, но объяснимо. Это ребенок переживет. А вот другие ситуации требуют особого внимания.

Без мелких обид детства не бывает. И потакать каждой прихоти ребенка нельзя. А что можно и нужно?

Во-первых, научитесь распознавать глубину детских эмоций. Если понимаете, что глубокая обида начала таиться, вытаскивайте ее сразу разговорами или диалогом.

Во-вторых, не сравнивайте своего ребенка с другими никогда. Личность бесценна! Это истина в первой инстанции. Сравнивать можно действия: кто-то лучше написал контрольную, обогнал на соревновании, но у ребенка все впереди – он все исправит.

В-третьих, доверяйте своим детям, не наказывайте по чьему-то обвинению или просто по вашей догадке. Найдите поддержку для своего ребенку, дайте ему понять, что дом – его крепость. А если виноват, то накажите, но оставьте ситуацию в своей семье, не рассказывая окружающим.

В-четвертых, исполняйте мечты ребенка. Будьте волшебником, но для начала убедитесь, что это не прихоть, а заветное желание.

В-пятых, слушайте своего ребенка. Не пропускайте никакую информацию, не прячьтесь во время разговора за гаджетами, делайте паузу в своих мыслях и делах. Однажды вы захотите услышать что-то важное, но ребёнку просто нечего будет вам сказать.

Мы все родом из детства. Наша жизнь является проекцией детских желаний и стремлений. Детские обиды лежат на плечах тяжелым грузом, не давая двигаться вперед. Уберегите детей от обид, и вы увидите, как легко они пойдут по жизни, опираясь на ваше доверие, мудрость, силу, поддержку – на свое счастливое детство.

Счастливый ребенок вырастает в счастливого успешного взрослого.