Как воспитать в себе веру в ребенка и его способность быть самостоятельным

Чтобы дать детям лучшее, мы стараемся тщательно организовать их жизнь, всегда быть наготове с советами и помощью. Но, оберегая ребенка от ошибок и трудностей, мы в то же время отучаем его верить в свои силы. Почему родителям иногда стоит сдерживаться и тихонько стоять в сторонке, пока чадо движется своим путем проб и ошибок?

Причинить добро

Нередко родители, сами того не желая, крадут у детей веру в собственные силы. Из лучших побуждений приучают к несамостоятельности.

Бывает так: ребенок что-то делает сам, но родитель хочет помочь, показать «как лучше», и вмешивается в процесс с советами и рекомендациями. И не важно, кто перед ним: двухлетка, который натягивает колготки, дошколенок, строящий дом из конструктора, второклассник, ваяющий презентацию по «окружающему миру», подросток, который готовит еду, или старшеклассник, выбирающий, куда поступать и с кем встречаться.

Согласитесь, трудно удержаться, когда ты знаешь, «чем всё это кончится»: колготки будут надеты задом наперед, домик с узким основанием рухнет, за нелогичную презентацию поставят «тройку», пирог пригорит, а ненадежный парень бросит. Кажется, обязанность хорошего родителя дать ценный совет, вовремя поправить, а то и попросту сделать всё самому за любимое чадо для получения гарантированного результата.

Потихоньку ребенок привыкает напропалую пользоваться помощью. И теперь, всякий раз, когда сталкивается со сколько-нибудь сложной задачей или необходимостью делать выбор, он обращается к родителю, даже не пытаясь справиться самостоятельно. Взрослому кажется, что он не может отказать в просьбе, и спешит на помощь, едва услышит: «Мама, что мне надевать?», «Я не знаю, что писать в сочинении», «У меня не получается», «Я всё равно забуду, если ты не напомнишь».

Да, бывает, что надо помогать и подсказывать, особенно если ребенку угрожает реальная (а не выдуманная родителем) опасность. Но очевидно, что папе и маме не стоит кидаться в бой в тех случаях, когда:

- ребенок уже встречался с подобной задачей или похожим выбором;

- его сверстники, как правило, справляются с такими вопросами;

- у ребенка нет веских причин, по которым он не способен решить проблему сам;

- последствия ошибки не катастрофичны, их можно будет исправить в будущем (колготки переодеть, испечь новый пирог, получить еще одно образование).

Почему не надо делать и решать за ребенка?

* На самом деле, взрослым только кажется, что они лучше знают, как надо. Но, может быть, действуя по-своему, маленький человек изобретет революционный метод решения стандартных задач. И вообще, то, что хорошо для мам и пап, может совсем не подходить для него.

* Даже если родители и правда знают, как лучше, не стоит лишать ребенка права на бесценный опыт. Права пробовать, ошибаться и учиться на ошибках. Права проживать свою жизнь самостоятельно и уважать себя за это.

* Часто, делая выбор, детки пользуются помощью родителей, чтобы потом переложить на них ответственность за последствия: «Вы же сами мне велели надеть эту кофту (написать так в сочинении / поступить на эту специальность), а теперь мне жарко (я получил «двойку» / мне не интересно учиться)». В итоге дети привыкают манипулировать и всегда находить «виноватого» на стороне. Это удобно, и желание что-то делать самостоятельно пропадает напрочь.

* Родители, которые регулярно поправляют своих детей, советуют, помогают в простых вещах, хотят проявить любовь и заботу. Но на самом деле, они каждый день дают ребенку понять: «Сам ты не справишься!», «Без меня ты мало что можешь», «Это тебе не по силам», «Тебе нельзя полагаться на себя», «Ты не можешь о себе позаботиться!», «Ничего не решай сам, ориентируйся на более взрослых и сильных!».

Ничего из этого может не произноситься вслух. Достаточно действий мамы, чуть что — спешащей на помощь, всякий раз желающей проконтролировать. Раз мама так поступает — значит, не верит. Ребенку остается поверить в то же самое. И вот «я не справлюсь» идет уже изнутри…

* Мамы и папы навязывают помощь, потому что боятся, что ребенок ошибется и расстроится. Но на самом деле от этого страх ошибки только усиливается. Ребенку кажется, что малейший огрех или неверное движение приведет к каким-то ужасным последствиям. В таких условиях надежнее вообще ничего не делать, не пробовать и не решать. Зато никаких рисков. Потом взрослые недоумевают: «Почему он у нас ничего не хочет?!»

* Рано или поздно родителю станет невыносимо тяжело тащить на себе огромный груз ответственности за растущее дитя. Не трудно во всем помогать младенцу. С трехлеткой, то и дело заявляющим «Я сам!», уже придется преодолевать сопротивление. Каково же это - непрерывно участвовать «словом и делом» в многообразной жизни подростка или совершеннолетнего ребенка?

Учимся проявлять любовь по-новому

На самом деле, заботливым родителям растущих детей бывает очень непросто перестроиться, ведь для них между словами «любовь» и «помощь» стоит знак равенства. Но есть и хорошая новость: взрослым и теперь предстоит помогать — помогать обрести самостоятельность и веру в себя. А для этого главное — самому поверить в своего ребенка, его силы и способности. Приведем несколько вдохновляющих мыслей, которые помогут это сделать.

Нередко взрослым кажется, что если их ребенок с чем-то не справится или сделает ошибку, значит, они плохие родители. Но на самом деле это не так. Когда трудно отпустить ситуацию на самотек, повторяйте себе: я хороший родитель, потому что позволяю своему ребенку быть самостоятельным. Сейчас он получает бесценный опыт, учится доверять себе. Какой я молодец, что даю ему такую возможность! Как здорово, что мне хватает терпения не вмешиваться!

Это иллюзия, что без вашей помощи и участия ребенок ничего не захочет, не сможет, не сделает. Человеческое существо создано любопытным и активным, в нем есть инстинкт самосохранения и природный потенциал к развитию. Просто в него нужно поверить и дать шанс проявиться. Как говорил древнекитайский философ Лао Цзы: «Если я удерживаюсь от того, чтобы приставать к людям, они сами заботятся о себе. Если я удерживаюсь от того, чтобы приказывать людям, они сами ведут себя правильно. Если я удерживаюсь от проповеди людям, они сами улучшают себя. Если я ничего не навязываю людям, они становятся собой».

Если ребенок давно привык к повышенному контролю со стороны родителей, первое время ему тоже будет сложно перестраиваться. Он устроит тихую забастовку или шумный бунт, каждым своим поступком требуя вернуть привычную помощь и забрать назад нежеланную ответственность. Но это временные трудности. Рано или поздно желание расти и становиться самостоятельным возьмет свое.

Когда ребенок идет неверным или не самым простым путем, он не теряет зря время. Он вкладывает его в исследование мира и в развитие уверенности в своих силах. Сэкономив сегодня благодаря помощи родителей полчаса на одевании, уборке или подготовке домашнего задания, он, возможно, теряет дни, месяцы и годы взрослой жизни. Жизни, в которой он будет бояться действовать по своему усмотрению.

Если вы засомневались, нужно ли дать чаду совет в той или иной ситуации, вспомните мнение психологов: «Знание «как лучше для моего ребенка» необходимо до того времени, когда ему исполнится годик, с года до трех – оно важно, с трех до семи оно может временами «отдыхать», с семи до тринадцати его стоит применять только в крайних случаях, с тринадцати и до.... — только если ваш ребенок обратится к вам за советом или помощью». (Ирина Млодик)

Прежде чем кидаться на помощь по просьбе взрослеющего сына или дочки, на минуту остановитесь и спросите себя: почему он обращается к вам? Он, правда, не в состоянии справиться? Если дело в том, что ему нужно внимание, дайте это внимание другим способом. Если же он ищет желающих избавить его от законной ответственности, сопротивляйтесь, отстаивайте свои границы и свое право не делать за него то, что под силу ему самому.

Учитесь верить в способность своего чада справляться с разными ситуациями без вашей помощи. Замечайте, когда ему это удалось. Чем быстрее вы поверите в него, тем быстрее он поверит в себя. Доверие всегда чувствуется.

Найдите плюсы в новых отношениях для себя и для ребенка. Вам стало легче, ведь теперь не нужно тащить тяжелую ношу чужой ответственности. Появилось время и силы, чтобы заняться собственной жизнью — пойти учиться, заняться карьерой, наладить отношения в семье или влюбиться. У ребенка вместе с ответственностью появляется больше прав и возможностей. Регулярно подчеркивайте бонусы, которые он получает от своего взросления.

Силу тренировки никто не отменял. Напоминайте себе: чем чаще мой ребенок будет принимать решения сам, тем лучше у него это будет получаться. Если раньше он никогда этого не делал, не удивительно, что ему трудно. Но с каждым разом самостоятельность будет даваться легче и легче, а качество решений — повышаться.

Вспоминайте о преимуществах, которыми будет пользоваться во взрослой жизни тот, кто умеет быстро делать выбор, уверен в себе, не боится ответственности и новых задач. Сейчас, воздерживаясь от вмешательства, вы воспитываете именно такого успешного и счастливого человека. Хозяина собственной жизни.

P.S. Если порой у вас возникает ощущение, что ваш супруг очень несамостоятелен, нуждается в вашей опеке, понукании и ценных советах, перечитайте эту статью сначала, заменяя «родителей» на «жену», а «ребенка» — на «мужа» (или, наоборот, если вы мужчина). Не только дети, но и взрослые люди заслуживают доверия проживать свою жизнь самостоятельно.

Фото: www.globallookpress.com