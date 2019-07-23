7 фраз, которые вы не должны говорить своему ребёнку

Воспитание детей может подтолкнуть к краю даже самых стойких и осознанных родителей. Бывают такие ситуации, когда рациональный ум покидает, разговор переходит на крик, а эмоции накрывают настолько, что поток слов содержит фразы и высказывания, которые нужно вовремя остановить.

Важно осознавать это потому, что все эмоциональные высказывания в момент гнева и разочарования, как бы мы этого не хотели, могут оставить шрамы на душе ребенка, нанести серьезные психологические травмы, расцветающие в будущем.

10 типичных ошибок родителей в воспитании детей Являются ли ваши методы воспитания правильными? Разберем самые частые ошибки родителей. Читать далее

Перечислю семь лучших вариантов ответов на вопрос: «Что вы никогда не должны говорить своему ребенку?» (исключая всем известные сравнения с другими и т.п.) и давайте попытаемся трансформировать их в более позитивную модель.

1. «Перестань плакать сейчас же!»

Наверное, это первое, что вы никогда не должны говорить своему ребенку. Вы только подумайте, сказали бы вы такое подруге, которая переживает развод или потеряла работу? Если ваш ответ нет, то тогда почему подобное высказывание в отношении ребенка считается нормой?

У него тоже тяжелые времена, если дело дошло до слез – сломал лопатку, поссорился с другом... Пустяк для нас, а сколько эмоций и переживаний для ребенка. Слезы не должны быть табу – это нормально, быть разочарованным, грустным, злым и разряжаться таким образом.

2. «Ешь овощи, они полезны для тебя!»

Если о первой фразе со слезами известно многим, то табу на подобные высказывания в новинку. Задумайтесь, понятие "здоровье" очень абстрактно и не понятно ребенку, для него эта фраза вовсе не аргумент, а указание делать что-то под давлением, (например, есть определенную пищу), и может иметь неприятные последствия.

Лучше не заставлять, а увлечь совместной готовкой, или спрятать нелюбимую еду в супе-пюре или запеканке, а еще можно обыграть: придумать, что эта капуста - как маленькие деревья, которые ребенок сможет съесть полностью, как динозавр.

3. «Ты такой толстый»/«Ты будешь толстым».

Даже если это правда, и вы считаете, что таким образом нужно подтолкнуть ребенка с лишним весом к похудению – давайте внесем в список запретов подобные выражения. Подорванная самооценка и стыд могут усугубить или спровоцировать нездоровый образ жизни и нарушенное питание.

Если есть необходимость ввести ЗОЖ, пойдите путём, который предлагают американские исследователи: нужно сосредоточиться на преимуществах, которые приходят с потерей веса, а не на внешнем виде, чтобы получить наилучшие результаты.

4. «Перестань быть таким ребенком! Когда ты уже повзрослеешь!»

Еще одна фраза, которая не должна употребляться вами, потому что резонно хочется парировать: «а какими должны быть дети? Взрослыми?». Нечестно ожидать от ребенка «взрослого поведения», и вместо того, чтобы стыдить за «детское поведение», лучше выяснить причину беспокойства или растерянности.

5. «Я такая толстая!»

Мое любимое табу, которым грешу сама. Ведь мы все понимаем, наши дети все слышат и осознают. Когда они слышат подобные негативные комментарии по отношению к себе от значимых взрослых – это влияет на них. Для них вы самая красивая мама, самый удивительный человек и они хотят быть такими же. А что происходит по факту – смятение и неадекватная самооценка.

6. «Ты проделал большую работу, но...»/«Твоя работа красива, но...»

Еще одна фраза, разрушающая комплимент деятельности и зацикленная на ошибках. Если вы хотите похвалить, частицу «но» никогда не стоит использовать. Нашли ошибки – укажите на них конструктивно, не стряпая бутерброд из «кнута и пряника».

7. «Нужно успокоиться!»

В момент эмоционального выплескивания или гнева, в минуты истерики – мы пытаемся привести ребенка в чувство, ловя на себе недоуменные взгляды прохожих, и выдаем то, что никогда не стоит говорить ребенку – успокойся/давай успокоимся.

Такое требование только подливает масло в огонь, ведь если бы малыш мог успокоиться, то подобного бы просто не произошло. Поздно взывать к спокойствию и утилизировать уже имеющиеся эмоции, поэтому единственный, кто должен быть спокоен – это вы.

Будьте терпимее, пока буря уляжется, и обговорите с ребенком произошедшее, когда все действительно будут спокойны.