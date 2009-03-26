Педагогика М.Монтессори. Уроки тишины для шумных детей

«Говорить – это тратить, слушать – приобретать»

Франклин.

Всем мы, взрослые, знаем, что детей нужно научить правильно сидеть, правильно стоять, правильно вести себя за столом, правильно здороваться и т.д. Но задумываемся ли мы, что кроме этого у детей необходимо воспитывать умение внимательно слушать, умение не только говорить, но и молчать, умение сдерживать порывы к ненужным действиям, к бесцельному разговору, умение быть неподвижным?

Но кто, когда и где научит этому наших детей?

Я точно знаю, что в группах, которые работают по системе итальянского педагога, психолога и врача М. Монтессори у детей есть прекрасная возможность научиться и этому на специальных групповых уроках.

Они называются – УРОКИ ТИШИНЫ. Это совсем короткие уроки, которые от 1 до 5 минут. И представляют собой не только отдых для центральной нервной системы, но и гимнастику для воли.

На уроке тишины педагог показывает, как нужно правильно сидеть, обращая внимание детей на то, как лежат руки и как правильно на полу стоят ноги, на правильную осанку, на дыхание с закрытым ртом. Детей постепенно приучают быть неподвижными и молчаливыми.

Это прекрасная тренировка воли. Если малыш научается управлять своими инстинктами и чувствами, то сильнее в нем выражается воля.

Как и гимнастика для мышц, эти упражнения будут эффективны только в том случае, если ребенок делает это с желанием и удовольствием.

Я видела мальчика (Коля Л. 6 лет), который во время свободной работы, вдруг сам сел на корточки, замер и долго сидел так, глядя только одними глазами на свои постройки из цветных цилиндров. Он сохранял неподвижность в течение 7 минут.

Задумайтесь, часто ли вы слышите звуки шагов в коридоре, тиканье часов, чириканье воробьев, лай собаки, шум листьев? Думаю, что многие из вас ответят, нет. Это потому, что мы привыкаем все время жить в шуме, и воспринимаем звуки в хаосе.

Уроки тишины - прекрасное средство воспитания внимания. Если спокойно сидящие дети вдруг обращают внимание на эти звуки, на лицах у них появляется выражение удивления.

После урока тишины дети рассказывают о том, что они слышали, и многие говорят: «Слышал, как кто-то ходит», «в коридоре кто-то разговаривает».

Некоторые дети начинают прислушиваться не только к внешним звукам, но и к биению собственного сердца. А есть дети, которые говорят:

- «Я ничего не слышал. Я думал о музыке»,

- «Я смотрел на облака и думал о том, откуда они берутся и куда плывут»,

- « А я вспоминала стихи»,

- «А я слушал, как воет ветер».

Значит, во время этих уроков дети учатся слушать и движение собственной души.

Эти упражнения при условии покоя и тишины дают ребенку изоляцию впечатления, внутреннее сосредоточение, которые оставляют в его сознании глубокий след.

Но хочу уточнить, что такой эффект достигается не сразу. И проведение «Уроков тишины» требует знания особой техники.